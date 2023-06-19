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Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко. ФОТО

Виконуючи бойове завдання в глибокому тилу ворога, загинули три спецпризначенці: Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко.

Про це повідомив екснардеп, воїн ЗСУ Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко 01

"Просимо вашої допомоги в підтримці родин загиблих героїв! У кожного з них залишились дружини та маленькі діти!

Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко 02Посилання на банку
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Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко 03Номер картки банки
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Всі зібрані кошти будуть рівними частинами розподілені між близькими хлопців", - йдеться у дописі.

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Автор: 

спецпризначенці (220) втрати (4417) Парасюк Володимир (191)


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Топ коментарі
+99
Вічна пам'ять та шана Українським ВОЇНАМ! Спочивайте з миром КОЗАКИ! Слава ЗСУ
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19.06.2023 21:49
+73
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2023 21:52
+65
Рідним щирі співчуття, сподіваюсь,що Батьківщина не забуде загиблих воінів.
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19.06.2023 21:55
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Вічна пам'ять та шана Українським ВОЇНАМ! Спочивайте з миром КОЗАКИ! Слава ЗСУ
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19.06.2023 21:49 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.06.2023 21:52 Відповісти
Рідним щирі співчуття, сподіваюсь,що Батьківщина не забуде загиблих воінів.
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19.06.2023 21:55 Відповісти
На жаль в нас гинуть найкращі ,тоді як в ворога біосміття.
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19.06.2023 21:56 Відповісти
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19.06.2023 21:58 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

Співчуття рідним...
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19.06.2023 22:00 Відповісти
😢🇺🇦🙏!
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19.06.2023 22:02 Відповісти
Героям Слава !
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19.06.2023 22:11 Відповісти
Сьогодні чув думку українського військового експерта, полковника Романа Світана, що Україна змушена відправляти на окуповану територію, в ближній тил наших спецпризначенців, щоб збивати "стінгерами" кацапські Ка-52, які є дуже небезпечними для нашої наступаючої бронетехніки.
І що таких ризикованих виходів можна було б уникнути, якби союзники надали Україні бойові літаки ще до контрнаступу.
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19.06.2023 22:11 Відповісти
Не можу підтвердити або спростувати відправлення бійців ССО саме для збиття Ка-52. Але точно можна говорити що Ка-52 є суттєвою загрозою для бронетехніки ВСУ. Також можу стверджувати що саме винищувачі є дуже ефективною зброєю проти гелікоптерів.
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19.06.2023 22:25 Відповісти
Ви вважаєте, що 15 кілограм, - це непідйомна вага для здорового чоловіка?

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19.06.2023 22:52 Відповісти
для диванного бойца да, неподъемная...а для реальных бойцов реально
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20.06.2023 03:26 Відповісти
Ти очевидно занадто розумний і не разу не диванний!!! До 20 кг стінгера доплюсуй 40 кг звичайні омуніціі, ще харчі, вода, та додатковий БК, все разом 80 кг!!! Тепер візьми все це і гайда в приприжку через мінні поля по кущах і якщо хочеш жити то бігом!!!!! І це мінімум на 10 км. Такий розумник як ти і 100 метрів не проповедями, не кажучі про бігти
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21.06.2023 12:24 Відповісти
Мдааааа... черговий диванний ексПерд.
Ну як що 15,7 кг це непідйомна ноша ... відпочивайте... на тому ж дивані.
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19.06.2023 22:55 Відповісти
Бронік 4 класу, - вага до 10 кг.
Бронік 5 класу, - вага до 20 кг.
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19.06.2023 23:03 Відповісти
а ты в курсе, что солдат не просто в бронике перемещается, а еще и боекомплект несет? иначе и броник не поможет
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20.06.2023 02:01 Відповісти
то, что в руках тоже нужно нести...
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20.06.2023 03:19 Відповісти
Для особливо "розумних".
Ну так для інфи.. Я і зараз "бігаю" з загальною вагою споряги і зброєю масою у середньому 60 кг сутками...
привіт з Бахмута.ЕксПерд.
Бажаєш долучитися?
Welcome
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19.06.2023 23:16 Відповісти
Не бажаєш.
А чому?
Чому я повинен захишати твою диванну дупу?
Чому я повинен зберігати твій нічний сон?
Можеш навіть не відповідати бо ти суцільне лайно... біосміття яке зараз живе за рахунок моїх побратимів по зброї і мій особистий!!!!
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19.06.2023 23:42 Відповісти
тому,що він просто кацап. кацапус вульгаріс-кацап звичайний
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19.06.2023 23:47 Відповісти
Ты серьезно не понимаешь, что наговорил? И что, есть основания быть таким борзым?
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19.06.2023 23:58 Відповісти
На "совесть давить"? Так у тебя же ее нет. Мне хотелось понять, есть ли у тебя мозги? Своим последним постом ты доказал, что и их у тебя нет
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20.06.2023 00:14 Відповісти
Мозок там є... але розуму нема... його замінив раша телевізор
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20.06.2023 00:28 Відповісти
дурне... я ж сказав ти 200-й
Чекай за тобою вже поїхали.
Ідіоти як завжди палють самі себе.
Навіть теріторіально знаходжуючись у рашці.
привіт від ГУРа.
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20.06.2023 01:16 Відповісти
Усе зрозуміло....
Коли в черговий раз підеш вправляти "сброс"у гальюні то уважно подивись що у тебе там...
Як на мене то там "пілотка"
Мразота ти свино-собача.
Коли ходиш-озирайся я тебе знайду!!!!
Ти вже потенційно 200-й
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20.06.2023 00:10 Відповісти
Істерікою свинокоцаапсьької скотиняки задоволений
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20.06.2023 00:56 Відповісти
Чмушник вивчи все ж таки свою кацапську "речь"
нОдорванным...
яке ти убоге... і морально і фізично.
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20.06.2023 01:23 Відповісти
Дорогий Хорт. Будь ласка зрозумійте що воно не вважає що Ви його захищаєте. Його захищає росія. А ви більше ніколи ( я розумію що ви не очікували на те що це лайно тут наверзе) алеж більше ніколи не сперечайтеся з лайном. Вони не розуміють мову нормальну. Вони розуміють прикладом по зубам і тільки так. Хочу вам сказати що нормальних людей взагалі меньше ніж лайна. Дуже важко читати що той ******** пише. Але ж що ви хочете від ********. Було б дивно очікувати позитив та нормальне людське відношення від ********. Правда? Таким чином я від себе та моєї сімї ОБНІМАЮ ВАС дуже міцно. Дякую вам та вашим побратимам за те що захищаете Україну. З великою повагою до Вас і всіх захисників ставимось.
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20.06.2023 01:56 Відповісти
"пілотка" кацапська ти ще жива?
Доповідаю голосом державною мовою.
За ніч ще 5-ть 200-х таких же як і ти говнопідарів поклали у гній.
Ти мразота наступна.
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20.06.2023 08:39 Відповісти
Приєднуюся!
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20.06.2023 05:45 Відповісти
Ін нах
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20.06.2023 08:24 Відповісти
Ти дурне?
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20.06.2023 08:23 Відповісти
Стінгер - 14-16 кг , в т.ч. ракета - 10 кг. Без контейнера ?
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19.06.2023 23:03 Відповісти
перед війною Луч Коростильова закінчив випробування модернізованої Стріли 10М з дальністю 10 км,

але грошей на виробництво ЗЄля не дав....
зараз за це ми платимо життями кращих Українців!
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19.06.2023 23:12 Відповісти
експердів і тут хватає, Стріла 10М це не ПЗРК
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19.06.2023 23:17 Відповісти
придурків теж, накшталт тебе, де пише що Стріла 10М то ПЗРК, мабуть малось на увазі що не треба було б бігати 10км з ПЗРК, якби на озброєнні були Стріли 10М, чи думати то не твоє?
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20.06.2023 01:12 Відповісти
А нащо шось починати без достатньої кількості зброї?
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19.06.2023 23:31 Відповісти
С.У.М.
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19.06.2023 22:11 Відповісти
Співчуваємо, Батьківщина не забуде загиблих героїв.Вічна їм пам'ять.
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19.06.2023 22:15 Відповісти
Світла памʼять Героям Украіни 😪😪😪

Смерть русофашистам на нашій землі 😠
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19.06.2023 22:17 Відповісти
Вічна пам'ять! Царство Небесне!
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19.06.2023 22:17 Відповісти
Перерахувавби гроші відразу і без проблем, але Парасюк-касир насторожує.
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19.06.2023 22:19 Відповісти
Сергію, а не треба насторожуватись. Він у махлюванні не помічений
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19.06.2023 22:34 Відповісти
Він брехло калірованний, таких ще пошукати...
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20.06.2023 05:16 Відповісти
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19.06.2023 22:28 Відповісти
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19.06.2023 22:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.06.2023 22:48 Відповісти
Вiчна пам'ять !ГЕРОЯМ!
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20.06.2023 02:40 Відповісти
Світла пам'ять Героям.

Глибокі співчуття рідним.
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20.06.2023 04:10 Відповісти
Вічна памʼять Героям! Допоможемо Родинам загиблих Воїнів
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20.06.2023 09:10 Відповісти
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20.06.2023 10:00 Відповісти
Боляче.. Вічна слава полеглим Героям! Схиляю голову..
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20.06.2023 10:16 Відповісти
Полеглі,але не забуті.
Вічна пам'ять козакам,які не одного кацапа відправили на перегній.
Серце плаче. СУМ.😢
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20.06.2023 11:43 Відповісти
Героям Слава! Нажаль, війна забирає кращих...
...і знову держава показала сім`ям загиблих дулю і кошти збираємо всім людом. Може треба взяти гроші з барабанів і кревєток в Прозорро?!
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20.06.2023 16:03 Відповісти
....а в цей час тупа орденоносна зе-пропогандонша Наталка Мосейчук щосили піарить " крутого ізраїльсько-українського спецпризначенн\ця,п/полковника !! ГУР Десятника,який пропонує віддати Рашці Крим і Донбас...Правда,сьогодні ГУР офіційно заявив,що цей десятник жодного стосунку до ГУР не мав і ніяким п/полковником ГУР не є....
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20.06.2023 16:40 Відповісти
Светлая память козакам!
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20.06.2023 17:57 Відповісти
+
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20.06.2023 18:26 Відповісти
 
 