Виконуючи завдання в тилу ворога, загинули спецпризначенці Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко. ФОТО
Виконуючи бойове завдання в глибокому тилу ворога, загинули три спецпризначенці: Олександр Гречаник, Сергій Зелінський та Михайло Устименко.
Про це повідомив екснардеп, воїн ЗСУ Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Просимо вашої допомоги в підтримці родин загиблих героїв! У кожного з них залишились дружини та маленькі діти!
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Всі зібрані кошти будуть рівними частинами розподілені між близькими хлопців", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+99 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар19.06.2023 21:49
+73 Александр Чуднивец #474549
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+65 Наталия П
показати весь коментар19.06.2023 21:55
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Героям Слава !
Співчуття рідним...
І що таких ризикованих виходів можна було б уникнути, якби союзники надали Україні бойові літаки ще до контрнаступу.
Ну як що 15,7 кг це непідйомна ноша ... відпочивайте... на тому ж дивані.
Бронік 5 класу, - вага до 20 кг.
Ну так для інфи.. Я і зараз "бігаю" з загальною вагою споряги і зброєю масою у середньому 60 кг сутками...
привіт з Бахмута.ЕксПерд.
Бажаєш долучитися?
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А чому?
Чому я повинен захишати твою диванну дупу?
Чому я повинен зберігати твій нічний сон?
Можеш навіть не відповідати бо ти суцільне лайно... біосміття яке зараз живе за рахунок моїх побратимів по зброї і мій особистий!!!!
Чекай за тобою вже поїхали.
Ідіоти як завжди палють самі себе.
Навіть теріторіально знаходжуючись у рашці.
привіт від ГУРа.
Коли в черговий раз підеш вправляти "сброс"у гальюні то уважно подивись що у тебе там...
Як на мене то там "пілотка"
Мразота ти свино-собача.
Коли ходиш-озирайся я тебе знайду!!!!
Ти вже потенційно 200-й
нОдорванным...
яке ти убоге... і морально і фізично.
Доповідаю голосом державною мовою.
За ніч ще 5-ть 200-х таких же як і ти говнопідарів поклали у гній.
Ти мразота наступна.
але грошей на виробництво ЗЄля не дав....
зараз за це ми платимо життями кращих Українців!
Смерть русофашистам на нашій землі 😠
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Глибокі співчуття рідним.
Вічна пам'ять козакам,які не одного кацапа відправили на перегній.
Серце плаче. СУМ.😢
...і знову держава показала сім`ям загиблих дулю і кошти збираємо всім людом. Може треба взяти гроші з барабанів і кревєток в Прозорро?!