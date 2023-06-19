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Новини
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Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет, - посли G-7

ракети

Посли країн "Великої сімки" (G-7) висловилися на підтримку українців і заявили, що подвоять зусилля, щоб позбавити Росію комплектуючих, що використовуються у виробництві зброї для нанесення ударів по населенню України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві, опублікованій у мікроблозі Твіттер у понеділок.

"Посли G7 підтримують усіх українців, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних ударів Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для нанесення ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", - йдеться в заяві.

Також читайте: Україна підготувала й передала партнерам пропозиції санкцій проти ракетного виробництва РФ, - Свириденко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомляв, що в  одній з ракет, що вдарили 14 червня по Кривому Рогу, близько 50 компонентів, переважно мікроелектроніка, зроблено в інших країнах.

Автор: 

G-7 G7 (1036) крилаті ракети (1073) виробництво (1645) росія (65442)


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Топ коментарі
+5
множення 2 на 0 дає нуль. Все зрозуміло, партнери.
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19.06.2023 22:21
+4
Краше всього б було б з стратегічної авіації винести росіянам всі заводи з виробництва ракет. Або як мінімум винести їх стратегічну авіацію. Їх в неї не так багато і нову точно не зроблять. Тільки міг 31 залишаться тоді. А це збереже купу життів.
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19.06.2023 22:32
+3
Росія від такого підходу тільки нахабніє. І всі що бояться ескалації можуть її гарантовано отримати потім. Це ж гопота в Росії по владі. Не отримавши нормальної відсічі нахабніє все більше.
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19.06.2023 22:36
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Та просто нову "мантру" придумали. Завтра заявлять, що відчувають "подвоєну стурбованість і занепокоєння", потім потроєну....
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19.06.2023 23:30 Відповісти
множення 2 на 0 дає нуль. Все зрозуміло, партнери.
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19.06.2023 22:21 Відповісти
Подвоємо зусилля,розуміти як "поставлятимем вдвічі менше"? ))
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19.06.2023 22:30 Відповісти
З Англійської це означає пи34ець Рашійскому ракетавиробництву.
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19.06.2023 23:03 Відповісти
Краше всього б було б з стратегічної авіації винести росіянам всі заводи з виробництва ракет. Або як мінімум винести їх стратегічну авіацію. Їх в неї не так багато і нову точно не зроблять. Тільки міг 31 залишаться тоді. А це збереже купу життів.
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19.06.2023 22:32 Відповісти
Тобто українці будуть вибирати ідійота, розвалювати армію і закопувати гроші в асфальт, а європейці повинні впрягтися в війну і все кацапам розваляти? Цікава пропозиція
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19.06.2023 22:45 Відповісти
Ви думаєте країнам Заходу нічого не загрожує? На початку другої світової теж всі думали: "що там та Чехія і Польща з Австрією? Австрійського художника політика потрібно задовольнити і тоді не буде війни." У що це переросло всім відомо.
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Я думаю, ща країнам Заходу кацапія загрожує значно менше, ніж Україні. 1) країни Заходу знаходяться в надпотужному військовому союзі, який переважає кацапів за усіма параметрами, 2) Захід передав Україні маленьку частинку свого воєнного обладнання і технологій і цього стало достатньо, шоб зупинити кацапів. Представте шо буде з кацапською армією, якшо за справу візьмуться десять ударних авіаносних груп американців, по двісті+ літаків на кожному плюс 50-100 томагавків в одному залпі з кожної з цих груп + декілька трохи менших ударних авіаносних груп англійців, плюс від інших країн так, по пʼять копійок... танки, літаки, ракети, артилерія...
Кацапські провокатори розносять тези, що буцімто НАТО слабке і якшо б рашка захотіла, то там нема кому воювати. Але це тупий кіздьож. Ви ж не думаєте, що ***** досі не напав на країни Балтіки чисто через доброту душевну?
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19.06.2023 23:23 Відповісти
Гітлера ж яким чином позбавляли ракет ФАУ? Санкціями здається, чи я щось не пам'ятаю?
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19.06.2023 22:33 Відповісти
Непомятаю, чи були посольства США, Великобританії, та інших країн у Третьому Рейху. Здається не було.
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19.06.2023 22:36 Відповісти
Погано знаєте історію. Все там було. США вступило в війну з Німеччиною чи то в 41 чи то в 42му. До того моменту посольство США там було.

https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_the_United_States,_Berlin Пруф
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19.06.2023 23:28 Відповісти
Росія від такого підходу тільки нахабніє. І всі що бояться ескалації можуть її гарантовано отримати потім. Це ж гопота в Росії по владі. Не отримавши нормальної відсічі нахабніє все більше.
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19.06.2023 22:36 Відповісти
А не можна це було зробити у 2014 чи 2015 році..... чи хочаб у 2022 ???!!!
Безхребетні керують країнами G7 або....
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19.06.2023 23:05 Відповісти
Якщо після ваших зусиль стає тільки гірше, то краще їх зменьшити, а не подвоїти
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19.06.2023 23:21 Відповісти
0 x 2 = 0
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20.06.2023 01:49 Відповісти
подвоять зусилля...це як?

нуль помножений на два всерівно нуль.
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20.06.2023 05:19 Відповісти
Є анекдот на цю тему
- Вип'ємо за те, щоб нам не було гірше.
- Краще нам уже було.
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20.06.2023 06:52 Відповісти
 
 