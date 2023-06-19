Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет, - посли G-7
Посли країн "Великої сімки" (G-7) висловилися на підтримку українців і заявили, що подвоять зусилля, щоб позбавити Росію комплектуючих, що використовуються у виробництві зброї для нанесення ударів по населенню України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в заяві, опублікованій у мікроблозі Твіттер у понеділок.
"Посли G7 підтримують усіх українців, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних ударів Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для нанесення ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомляв, що в одній з ракет, що вдарили 14 червня по Кривому Рогу, близько 50 компонентів, переважно мікроелектроніка, зроблено в інших країнах.
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Кацапські провокатори розносять тези, що буцімто НАТО слабке і якшо б рашка захотіла, то там нема кому воювати. Але це тупий кіздьож. Ви ж не думаєте, що ***** досі не напав на країни Балтіки чисто через доброту душевну?
https://en.wikipedia.org/wiki/Embassy_of_the_United_States,_Berlin Пруф
Безхребетні керують країнами G7 або....
нуль помножений на два всерівно нуль.
- Вип'ємо за те, щоб нам не було гірше.
- Краще нам уже було.