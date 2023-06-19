Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині: одна людина загинула, троє травмовані, серед них дитина, - ОВА

Протягом 19 червня російські війська здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).



- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. та пошкоджено житловий будинок.



- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу 1 гранати "Ф-1" (1 вибух).

Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

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- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).



- Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.



- Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).



-Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

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