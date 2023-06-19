Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині: одна людина загинула, троє травмовані, серед них дитина, - ОВА
Протягом 19 червня російські війська здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. та пошкоджено житловий будинок.
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу 1 гранати "Ф-1" (1 вибух).
Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.
- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
- Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).
-Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
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