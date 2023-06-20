Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників у південних та центральних областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.

Згодом повітряна тривога також оголошена у Полтавській, Черкаській та Сумській областях.

Тривога оголошена також у Вінницькій області.

Станом на 01:55 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози для Харківської, Полтавської та Сумської областей.

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