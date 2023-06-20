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Новини Війна
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Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

ракети

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників у південних та центральних областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.

Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ 01

Згодом повітряна тривога також оголошена у Полтавській, Черкаській та Сумській областях.

Тривога оголошена також у Вінницькій області.

Станом на 01:55 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози для Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Також читайте: Вночі в небі над Одещиною сили ППО збили 4 ракети "Калібр", - ОВА (оновлено)

Автор: 

ракети (4033) Повітряні сили (2680) повітряна тривога (925)


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Топ коментарі
+4
Цей ракетний терор буде продовжуватися навіть після закінчення війни, якщо все залишиться як є. Росіяни нічого не втрачають при цьому. Будуть казати, а це не ми чи ще щось подібне.
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20.06.2023 01:35
+4
Все закінчиться з приходжом F16 а головне зі знищенням чорномор флота орків.
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20.06.2023 02:09
+4
А нам партнери не дозволяють бити по паРаші. Тай немає чим. Щоб стати Ізраілем, треба мати патріотів при владі, і працювати на захист держави, а не на її дерибан.
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20.06.2023 02:41
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Цей ракетний терор буде продовжуватися навіть після закінчення війни, якщо все залишиться як є. Росіяни нічого не втрачають при цьому. Будуть казати, а це не ми чи ще щось подібне.
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20.06.2023 01:35 Відповісти
Будуть як палестинці Ізраїль бомбити десятиліттями.
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20.06.2023 01:38 Відповісти
только в данном случае, это гораздо хуже
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20.06.2023 02:30 Відповісти
Все закінчиться з приходжом F16 а головне зі знищенням чорномор флота орків.
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20.06.2023 02:09 Відповісти
К сожалению ничего не закончится с Ф-16. Все может закончится лишь тогда, когда РФ будет "демилитаризована". А это не возможно сделать.
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20.06.2023 02:14 Відповісти
І скільки F-16 вже надано Україні завзятими обіцяльниками?

Ой, а я рік тому чув таке чудернацьке слово, як лендліз...
І що хоч воно таке, ніхто не підкаже?..
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20.06.2023 02:38 Відповісти
Вже майже півтори роки триває війна з орками. Вже майже рік йде тріпотня стосовно надання літаків виробництва 80-х років минулого століття - F-16.
Але й досі не те, що жодним F-16 навіть і не пахло, а й стосовно того, коли, де і як розпочати навчати українських пілотів йдуть лише жваві дебати. Міжнародні! І жодного пілота за рік не те, що не навчено, але й не розпочаті ті навчання. Стосовно ж літаків вже сказано, що будуть вони не раніше кінця року. Тільки не зрозуміло, якого року. І чи один, чи аж цілих два!

Стосовно літаків F-16, то є звєздабольство вищого гатунку! Якби насправді хотіли дати, давно вже б дали, якби насправді пілотів хотіли навчити, вже навчили б. Тільки за тими обіцянками-цяцянками нічого й досі реального не стоїть. Ну, зрозуміло, у обіцяльників під вікнами сирени не ревуть...

PS: Згадав і про ATACMS, і про лендліз... Які так і залишились побрехеньками...
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20.06.2023 02:33 Відповісти
с вами наверное советуется мин обороны , или вы один из первых помощников залужного , не бегите впереди паровоза , отделяйте мух и котлеты , не оценивайте ситуацию по заголовкам газет и высказыванию публичных лиц , все идет так , как должно идти , не реньше и не позже , если вы из секты ,, давно закончили-бы войну ,, скажу вам так , - не закончили бы , мы дотянули до сегодненего дня огромными усилиями , где информационный шум на разных уровнях позволил удержать и накопить , ..............а простым языком - карта плачь любит , не нервничайте , все будет тогда когда нужно.
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20.06.2023 03:28 Відповісти
Дивлюсь на таких записних демагогів-побрехушок і думаю, з якої ж вони секти?
Верзуть якусь несенітницю, а навіщо, певно, й самі не знають.

Поясни, будь ласка, що твій високомудрий спітч має означати?
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20.06.2023 07:21 Відповісти
А тут є штатні бравурні дурники, які всіх закидають своїми дебільними екзальтованими звересками !

Недоумки зверхньо просторікують, що ленд-ліз, бачте-но, не потрібен, а пілоти вже давно тренуються і неповносправний козачок ось-ось виділить і літаки, і дальнобійні ракети ...

Всі виродки, які поширювали і продовжують поширювати абсолютну брехню про ленд-ліз і пропагують мантру, що він Україні не потрібен - вороги України, на руках яких кров українців.
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20.06.2023 06:10 Відповісти
Так коли ж нарешті зграї давнообіцяних F-16 прилетять на захист України? Чи коли там лендліз прийде? І не в піпеточних кількостях?
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20.06.2023 07:31 Відповісти
Це ви питайте в тих дурників, про яких я вам написала.

Одне, наприклад, на 18 починається ... смайлики, гидота, тулило мені "ви би пачіталі, что такоє ленд-ліз". Смішно йому. А коли виклала пояснення - мовчки злилося.

Їх тут вистачає - легко знайдете. Вони на своїх диванах вже в'їжджають у мацкву.
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20.06.2023 07:42 Відповісти
Але все ж, щоб там не писали якісь дурники, чи диванники, де ж ті давнообіцяні F-16? Хто й коли їх обіцяв і яка доля тих обіцянок? Коли вони з'являться в Україні? В якому тисячолітті? А як там справи з навчанням українських пілотів на F-16, через скільки років навчання почнеться і скільки воно триватиме?
А де ж той лендліз, закон про який Джо Байден підписав ще 9-го травня???

https://www.bbc.com/ukrainian/features-61251966 Ленд-ліз для України. Що це таке і чи допоможе перемогти Росію

PS: Ой, вибачаюсь, число й місяць підписання закону вказав, а рік забув. То це було в 2022 році.

Я вже писав тут дуже влучну українську приказку: "Казав пан - кожух дам. І слово його тепле."©
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20.06.2023 08:29 Відповісти
Пілоти по факту вже навчаються.Такі літаки потребують обслуговування і бази.Це вам не су шки .Так просто помахом руки не буває !Не меліть дурні.Що значить дати?Це що в магазин сходити купити?Запчастини і обслуговування ви будите робити?Розміщення ви будите прикривати?Ваші фантазіх якісь дитячі.Те що нам зараз хочетьбся неозначає що завтра нам все дадуть .Це на жаль.Лендліз не прийшов ?Зовсім поганенько.
А на чому наші хлопці їздять?Наша техніка вже в більшості зварилася.Не кажучи про снаряди і інше.Чи думаете це з неба впало?А ракети Шадомс це теж з неба?Щераз повторюю те що вам хочеться не буде.
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20.06.2023 18:23 Відповісти
скорее когда сдохнет путин
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20.06.2023 02:44 Відповісти
путин сдох в 2006 году , а проэкт ,, путин ,, захлопнется осенью.
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20.06.2023 03:30 Відповісти
Немає іншого виходу як ставати Ізраілем і лупити триколірних дегенератів за найменшу атаку, або намір атаки. Око за око, або занепад і поступова смерть країни через масовий від'їзд бізнесу і населення.
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20.06.2023 02:38 Відповісти
А нам партнери не дозволяють бити по паРаші. Тай немає чим. Щоб стати Ізраілем, треба мати патріотів при владі, і працювати на захист держави, а не на її дерибан.
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20.06.2023 02:41 Відповісти
А Вы серьезно думаете, что если б и было чем, то на бы ограничения не поставили? Аж бегом. это как НАТО, хорошо что стал Зеленский, а то врать уже не чем. Так хоть на него спишем и 25 %, а то уже намного меньше поверит. Да нет, нема дурных.
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20.06.2023 03:09 Відповісти
У нас є радіоактивні відходи діяльності АЕС, треба засипАти їх в дрони, та відправлятти на маскву.
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20.06.2023 04:09 Відповісти
 
 