Загроза застосування балістичних ракет та ударних безпілотників на півдні і в центрі України, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичних ракет та ударних безпілотників у південних та центральних областях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях.
Згодом повітряна тривога також оголошена у Полтавській, Черкаській та Сумській областях.
Тривога оголошена також у Вінницькій області.
Станом на 01:55 Повітряні сили повідомили про відбій ракетної загрози для Харківської, Полтавської та Сумської областей.
Топ коментарі
+4 Людмила Полякова #573716
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+4 stels400
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+4 Светлана Круп
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Ой, а я рік тому чув таке чудернацьке слово, як лендліз...
І що хоч воно таке, ніхто не підкаже?..
Але й досі не те, що жодним F-16 навіть і не пахло, а й стосовно того, коли, де і як розпочати навчати українських пілотів йдуть лише жваві дебати. Міжнародні! І жодного пілота за рік не те, що не навчено, але й не розпочаті ті навчання. Стосовно ж літаків вже сказано, що будуть вони не раніше кінця року. Тільки не зрозуміло, якого року. І чи один, чи аж цілих два!
Стосовно літаків F-16, то є звєздабольство вищого гатунку! Якби насправді хотіли дати, давно вже б дали, якби насправді пілотів хотіли навчити, вже навчили б. Тільки за тими обіцянками-цяцянками нічого й досі реального не стоїть. Ну, зрозуміло, у обіцяльників під вікнами сирени не ревуть...
PS: Згадав і про ATACMS, і про лендліз... Які так і залишились побрехеньками...
Верзуть якусь несенітницю, а навіщо, певно, й самі не знають.
Поясни, будь ласка, що твій високомудрий спітч має означати?
Недоумки зверхньо просторікують, що ленд-ліз, бачте-но, не потрібен, а пілоти вже давно тренуються і неповносправний козачок ось-ось виділить і літаки, і дальнобійні ракети ...
Всі виродки, які поширювали і продовжують поширювати абсолютну брехню про ленд-ліз і пропагують мантру, що він Україні не потрібен - вороги України, на руках яких кров українців.
Одне, наприклад, на 18 починається ... смайлики, гидота, тулило мені "ви би пачіталі, что такоє ленд-ліз". Смішно йому. А коли виклала пояснення - мовчки злилося.
Їх тут вистачає - легко знайдете. Вони на своїх диванах вже в'їжджають у мацкву.
А де ж той лендліз, закон про який Джо Байден підписав ще 9-го травня???
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61251966 Ленд-ліз для України. Що це таке і чи допоможе перемогти Росію
PS: Ой, вибачаюсь, число й місяць підписання закону вказав, а рік забув. То це було в 2022 році.
Я вже писав тут дуже влучну українську приказку: "Казав пан - кожух дам. І слово його тепле."©
А на чому наші хлопці їздять?Наша техніка вже в більшості зварилася.Не кажучи про снаряди і інше.Чи думаете це з неба впало?А ракети Шадомс це теж з неба?Щераз повторюю те що вам хочеться не буде.