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Новини Агресія Росії проти України
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На Миколаївщині знищено 3 "шахеди", під ворожим обстрілом опинилися дві громади, - ОВА

очаків

Вночі в небі над Миколаївською областю сили ППО знищили три ударні БпЛА "Shahed-131/136". Протягом доби ворог обстріляв Очаків та Куцурубську громаду.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 20 червня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БпЛА "Shahed-131/136", - йдеться в повідомленні. 

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Миколаївщини. Протягом минулої доби ворог двічі завдав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Також вчора, о 16:55 внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Постраждалих немає", - розповів Кім.

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Миколаївська область (2282) обстріл (28725) Очаків (206)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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20.06.2023 10:20 Відповісти
 
 