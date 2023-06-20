УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини
3 677 31

Міжнародні корпорації хочуть взяти на роботу понад чверть мільйона біженців, переважно з України

біженці

Міжнародні компанії об’єднали зусилля, щоб допомогти з працевлаштуванням понад чверть мільйона біженців. Переважно йдеться про жінок з України.

Вони взяли на себе таке зобов’язання в понеділок у Парижі на конференції, організованій Tent Partnership for Refugees. Про це пише Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Десятки великих міжнародних компаній погодилися навчити і найняти понад 250 000 осіб, які залишають Україну, в основному жінок, і біженців з інших країн Європи", - йдеться у матеріалі.

Читайте: Третина українських біженців у Литві планує залишитись, - опитування

До числа компаній-учасників входять Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks і The Body Shop. Тільки великі агентства тимчасового працевлаштування хочуть працевлаштувати близько 150 000 біженців.

"Оскільки кінця війни РФ проти України поки що не видно, вкрай важливо запропонувати мільйонам біженців довгострокову інтеграцію і можливість отримати роботу", - заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Також читайте: У Польщі продовжено тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2024 року

Автор ініціативи - курдський підприємець Хамді Улукая, який емігрував до США і заробив там мільярди. Він зазначив, що жінкам з України під час пошуку роботи доводиться стикатися з великою кількістю перешкод. Йдеться про незнання місцевої мови та проблеми при догляді за дітьми.

Автор: 

біженці (1876) жінки (630) робота (1227)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Якби в Україні були соросята, то такої хєрні як зараз не було би. Тут була б ринкова економіка без олігархів і з верховенством права
показати весь коментар
20.06.2023 08:30
+9
Міжнародні корпорації взяли на себе зобов'язання залишити Україну без людей працездатного віку
показати весь коментар
20.06.2023 08:25
+6
де ти побачив соросят при владі зараз? клоуни-клєптомани - так
показати весь коментар
20.06.2023 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міжнародні корпорації взяли на себе зобов'язання залишити Україну без людей працездатного віку
показати весь коментар
20.06.2023 08:25 Відповісти
Рашисти єпашать якраз по промисловим підприємствам, житловій інфраструктурі аби більше населення тікало з України і тут взагалі не залишилося людей. А що робить колективний Захід? Він всіляко підтримує обезлюднення України граючи фактично в одній команді з рашистами.
показати весь коментар
20.06.2023 08:34 Відповісти
Правильно. Єпашать рашисти а не колективний Захід. Мігрантам шо без роботи сидіти ?
показати весь коментар
20.06.2023 08:55 Відповісти
Так може з рашистами хай воює колективний Захід, а ми просто роз'їдемося по світу? До речі, мігранти і біженці - це якби різні речі, і не варто їх змішувати.
показати весь коментар
20.06.2023 10:06 Відповісти
2019. "Хуже не будет!"
показати весь коментар
20.06.2023 10:08 Відповісти
А в Україні відсутня влада? Просто при владі соросята, для яких єдиний лозунг ,,держава не ефективний власник,,
показати весь коментар
20.06.2023 08:27 Відповісти
Якби в Україні були соросята, то такої хєрні як зараз не було би. Тут була б ринкова економіка без олігархів і з верховенством права
показати весь коментар
20.06.2023 08:30 Відповісти
присутні судді, які отримують гроші від адвокатів та відсудили собі
нєлоховскіє пенсії та привілеї ...
показати весь коментар
20.06.2023 08:32 Відповісти
де ти побачив соросят при владі зараз? клоуни-клєптомани - так
показати весь коментар
20.06.2023 08:51 Відповісти
Дуже добре.
показати весь коментар
20.06.2023 08:31 Відповісти
Так рашисти радіють, що все більше громадян України не повернуться в Україну.
показати весь коментар
20.06.2023 08:35 Відповісти
Не знаю радіють вони чи не, але куди повертатись - ні роботи, ні навчання, та там ще багато ні.
показати весь коментар
20.06.2023 09:06 Відповісти
В Києві працюють офлайн школи, дитсадки, універи. Якого тобі навчання не вистачає? Дистанційного?
показати весь коментар
20.06.2023 09:57 Відповісти
А ті міста та села котри рашисти зтерли з лиця землі. Приїдьте на Миколаєвщіну, Херсонщину, Запоріжжя, Донетчину, Харьковщину там де були орки. Де людям жити - там звідець та взнайте скіки грошей влада планує видавати на відбудову. І у нас всі навчальні заклади тіки онлайн. Онлайн, як для мене, це повна утопія - бачу по своєму онуку та іншим дітям.
показати весь коментар
20.06.2023 10:12 Відповісти
Ну давай не плутати, зону бойових дій, і відносно мирні міста. Саме про одне з них я і писав.
показати весь коментар
20.06.2023 10:29 Відповісти
А шо, в зоні боьових дій не живуть люди. І, зона ця, дуже велика. І не відомо скіки ще буде продовжуватись ця зона боьових дій. А люди там дивуть. І роботи ніякої.
показати весь коментар
20.06.2023 10:36 Відповісти
О, наша пісня вільна - нова, ніби за кордоном є куди, у половини було зйомне житло, можна переїхати в інше місто, це та сама Україна, той самий дім, в нас навіть під час війни багато чого працює краще ніж в європі, але так, можна отримувати гроші і ніфіга не робити))
показати весь коментар
20.06.2023 10:01 Відповісти
Статтю читали - там планують відкрити робочі місця для українців. Тай нік у вас доволі шкурний - не призивали у 14 здавати росположення ЗСУ. От і різниця між нами - можна ніфіга не робити, і Европою - хочешь жити - працюй та не кради.
показати весь коментар
20.06.2023 10:15 Відповісти
Шкурний нік це у вас, а у мене це ім'я та прізвище, ви певно в Європі перебуваєте, та в курсі, як живуть наші люди, які роботи пропонують, які зарплати??
показати весь коментар
21.09.2023 21:39 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.06.2023 10:16 Відповісти
Дуже радий за наших людей,що вони та їх діти житимуть у нормальних країнах з майбутнім.
показати весь коментар
20.06.2023 09:16 Відповісти
Хєрня, що їхні внуки будуть негроїдами чи мусульманами. Однак какая разніца
показати весь коментар
20.06.2023 09:59 Відповісти
Фантазії.
показати весь коментар
20.06.2023 10:13 Відповісти
Це реальність яку пазітівниє блогєри не розказують в ютубі.
Ті хто ніколи не були у Франції, Бельгії, Німеччині, Британії, Нідерландах не знають, що чорно-білі сім'ї - це вже сьогоднішня реальність, яку активно просуває місцева влада.
До речі, загугли українську тенісистку Світоліну з чоловіком. І уяви, що такою може бути сім'я твоєї онучки-правнучки в "країні з майбутнім".
показати весь коментар
20.06.2023 10:35 Відповісти
І,що?Будуть мулатами,це-трагедія,чи що?Мені подобаються кольорові жінки та азіатки,я вважаю їх гарнішими за європейок.Я не лізу в особисте життя людей,мені плювати хто з ким і як трахкається,якщо жінці подобаються чорні банани-то її справи,мені ще не вистачало витрачати особистий час, щоб про це думати.Головне-це Закон та Право,а в ЄС він є.
показати весь коментар
20.06.2023 12:08 Відповісти
Ахаха, "какая разніца, хоть паржом"
показати весь коментар
20.06.2023 12:31 Відповісти
Кожному-своє Сиди,та й далі думай,про чорні банани))
показати весь коментар
20.06.2023 13:08 Відповісти
Те ж саме можна сказати про українців що залишаються в Україні

Після війни, через катастрофічну народжуваність/еміграцію, через нестачу молодих робочих рук, до нас поїдуть мільйони мігрантів
показати весь коментар
20.06.2023 10:41 Відповісти
В Украине останутся только Шмыгаль, Резников, Зе.... и куча пенсионеров.
показати весь коментар
20.06.2023 10:06 Відповісти
Що шмигалю, резнікову та Зе тут робити? Хіба що, дорозпродати зввільнені від українців території. Їх сім'ї вже давно у правовій Європі живуть та керують власними бізнесами.
показати весь коментар
20.06.2023 10:19 Відповісти
Кацапи в захваті, як і коломойсько-портново-сивковицькі.

Перевірки бізнесу та довоєннє оподаткування відновлять у серпні - гетманцев

13 червня 2023

показати весь коментар
20.06.2023 10:17 Відповісти
 
 