Міжнародні корпорації хочуть взяти на роботу понад чверть мільйона біженців, переважно з України
Міжнародні компанії об’єднали зусилля, щоб допомогти з працевлаштуванням понад чверть мільйона біженців. Переважно йдеться про жінок з України.
Вони взяли на себе таке зобов’язання в понеділок у Парижі на конференції, організованій Tent Partnership for Refugees. Про це пише Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Десятки великих міжнародних компаній погодилися навчити і найняти понад 250 000 осіб, які залишають Україну, в основному жінок, і біженців з інших країн Європи", - йдеться у матеріалі.
До числа компаній-учасників входять Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks і The Body Shop. Тільки великі агентства тимчасового працевлаштування хочуть працевлаштувати близько 150 000 біженців.
"Оскільки кінця війни РФ проти України поки що не видно, вкрай важливо запропонувати мільйонам біженців довгострокову інтеграцію і можливість отримати роботу", - заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.
Автор ініціативи - курдський підприємець Хамді Улукая, який емігрував до США і заробив там мільярди. Він зазначив, що жінкам з України під час пошуку роботи доводиться стикатися з великою кількістю перешкод. Йдеться про незнання місцевої мови та проблеми при догляді за дітьми.
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