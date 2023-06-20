Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 221 460 осіб (+1010 за добу), 306 гелікоптерів, 3997 танків, 3888 артсистем, 7750 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 221 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин - 7750 (+15) од,

артилерійських систем - 3888 (+23) од,

РСЗВ - 614 (+4) од,

засоби ППО - 372 (+2) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10),

крилаті ракети - 1214 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6645 (+32) од,

спеціальна техніка - 531 (+5).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.