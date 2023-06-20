Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 221 460 осіб (+1010 за добу), 306 гелікоптерів, 3997 танків, 3888 артсистем, 7750 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 221 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
танків - 3997 (+8) од,
бойових броньованих машин - 7750 (+15) од,
артилерійських систем - 3888 (+23) од,
РСЗВ - 614 (+4) од,
засоби ППО - 372 (+2) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 306 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10),
крилаті ракети - 1214 (+3),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6645 (+32) од,
спеціальна техніка - 531 (+5).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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а військовій машині, економіці засрашки тощо - далеко не все одно.
В лютому 2022 заходили на новеньких Т-90 і кадрових в комплектах "Ратнік".
Зараз - гонять на фронт Т-55 і ненавчених чмобіків в паперовому камуфляжі...
Звісно, ще не близько до виснадження засрашки. Але тенденція - однозначно для України позитивна.
Гарно ! Молодці ! Дякуємо.
в статистику попадают визуально подтверждённые...
Образились?
Ми ше братья!
Навіть здогадуюсь де...
89 одиниць техніки, 1 пєпєлац та більше 1000 чумардосів. Логістика, броня і арта в фаворі, ППО : спецтехніка - 2-5, теж добре. Боротьба за небо продовжується, землю теж відвойовуємо потроху. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 221 000!!! більше, ніж таке місто, як Братськ ...
Африка была основным поставщиком живого товара на протяжении веков, думаете потомки сильно отличаются от предков? Уверен, что нет (прошло не достаточно времени, чтоб кардинально изменились наследственные признаки)!