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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 221 460 осіб (+1010 за добу), 306 гелікоптерів, 3997 танків, 3888 артсистем, 7750 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 221 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3997 (+8) од,

бойових броньованих машин - 7750 (+15) од,

артилерійських систем - 3888 (+23) од,

РСЗВ - 614 (+4) од,

засоби ППО - 372 (+2) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 306 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3393 (+10),

крилаті ракети - 1214 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6645 (+32) од,

спеціальна техніка - 531 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 221 460 осіб (+1010 за добу), 306 гелікоптерів, 3997 танків, 3888 артсистем, 7750 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17554) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) знищення (7355)


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Топ коментарі
+22
Продуктивненько. Арта, ППО, РЗСВ, ще й гвинтокрил.
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20.06.2023 08:13
+21
пішла жара !!! Слава ЗСУ !!!
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20.06.2023 08:14
+20
Арта скоро обжене танки. Це хороший признак. А самих танків завтра буде 4000+.
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20.06.2023 08:19
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Продуктивненько. Арта, ППО, РЗСВ, ще й гвинтокрил.
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20.06.2023 08:13 Відповісти
под песню любє - все вместе аж до уральских гор и дальше - АААТТТААССС...
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20.06.2023 12:38 Відповісти
пішла жара !!! Слава ЗСУ !!!
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20.06.2023 08:14 Відповісти
не , еще не пошла , пока єто подготовка к жаркому , гореть будет все и везде , ****** кацапские даже не подозревают что их ждет .
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20.06.2023 12:37 Відповісти
Для ***** шо 200 тищ, шо 2 мільйони всеодно.
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20.06.2023 08:14 Відповісти
Невже баби встигають народжувати й виховувати, а "учебки" й військові виші навчати?
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20.06.2023 09:19 Відповісти
***** - все одно.
а військовій машині, економіці засрашки тощо - далеко не все одно.

В лютому 2022 заходили на новеньких Т-90 і кадрових в комплектах "Ратнік".
Зараз - гонять на фронт Т-55 і ненавчених чмобіків в паперовому камуфляжі...

Звісно, ще не близько до виснадження засрашки. Але тенденція - однозначно для України позитивна.
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20.06.2023 19:56 Відповісти
Ого , хлопці Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.06.2023 08:16 Відповісти
Ого ! Кудись хлопці добре поцілили: більше тисячі трупачків.

Гарно ! Молодці ! Дякуємо.
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20.06.2023 08:17 Відповісти
То, мабуть, наслідки вибуху на елеваторі під Генічеськом Наші хлопці вибрали гарний момент : кацапи там організували склад *********** і вночі пригнали черговий ешелон для розвантаження А це - "ручна робота": виносить з вагонів та вантажить на автомобілі чи складувать на прирейковій території І, видно, пригнали не менше сотні "чмобіків" От і вийшло навіть не "два в одному" - "склад+ешелон" а "три в одному" : "склад +ешелон+ сотня трупаків"
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20.06.2023 09:22 Відповісти
этих скорее всего не считают...
в статистику попадают визуально подтверждённые...
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20.06.2023 09:50 Відповісти
Ти ще скажи що скальпи змушують здавать чи вуха - для обліку : як в дивізії Аушева в Афганістані
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20.06.2023 09:58 Відповісти
Яр - ну как можно посчитать тех, кого за десяток километров в тылу, отправили к Кабздону...?
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20.06.2023 10:07 Відповісти
Для цього є "агентурна розвідка" Хтось сидить при штабі, хтось - у госпіталі (на обліку)
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20.06.2023 12:09 Відповісти
согласен с этим...
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20.06.2023 12:14 Відповісти
Может посчитали осетинский батальон уничтоженный в Пятихатках? Его правда позавчера положили, но позавчерашняя статистика по москальским трупакам относительно скромная была, наверно еще не посчитали.
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20.06.2023 10:07 Відповісти
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20.06.2023 08:18 Відповісти
Арта скоро обжене танки. Це хороший признак. А самих танків завтра буде 4000+.
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20.06.2023 08:19 Відповісти
Арта це і невеличкі миномети теж, тому таке. Нажаль, вони не розділяють у звітах на самохідну арту, не самохідну арту, і миномети
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20.06.2023 11:49 Відповісти
Найкращі результати за останній час, закриті фактично всі позиції, особливо арта 23, немає тільки збитих літаків і потоплених кораблів.
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20.06.2023 08:21 Відповісти
А шо це кацапські анало-говнєтні літачки вже до нас давненько не залітають?
Образились?
Ми ше братья!
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20.06.2023 08:23 Відповісти
Вони давно не залітають - бояться Правда - стріляють з-за лінії фронту ракетами та скидають плануючі бомби
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20.06.2023 09:24 Відповісти
Пепелаци - не відставайте від лаптельотів, лаптельоти - не дайте обійти себе пепелацам!
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20.06.2023 08:27 Відповісти
Десь гарно по казармах чи тренувальних таборах чумардосів пройшлися!
Навіть здогадуюсь де...
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20.06.2023 08:31 Відповісти
Дуже класно стільки знищених окупантів та ворожої техніки ,це єдине що радує. Слава ЗСУ !
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20.06.2023 08:37 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3406 день.
89 одиниць техніки, 1 пєпєлац та більше 1000 чумардосів. Логістика, броня і арта в фаворі, ППО : спецтехніка - 2-5, теж добре. Боротьба за небо продовжується, землю теж відвойовуємо потроху. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 221 000!!! більше, ніж таке місто, як Братськ ...
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20.06.2023 09:11 Відповісти
Ничего не помогает кацапским оккупантам, ни танцы африканских шаманов с так называемым мирным планом, ни шахеды, ни пьяные угрозы Медведева, заверения Путина, что все идет по плану. У ВСУ свой план. Да кстати о африканских танцах. Украина оправляет зерно голодающей Африке, и надеялась, что Африка в благодарность за это, окажет и помощь Украине, пришлет оружие, добровольцев, поддержит санкции. Но вместо всего этого делегация африканских шаманов ничего этого не дала, наоборот предлагает отдать часть территории. После этого визита Украине необходимо пересмотреть отношение к Африке, следует прекратить поставлять продукты питания ей.
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20.06.2023 09:47 Відповісти
Отстаньне от Африки, чего вы хотите от РАБОВ!?
Африка была основным поставщиком живого товара на протяжении веков, думаете потомки сильно отличаются от предков? Уверен, что нет (прошло не достаточно времени, чтоб кардинально изменились наследственные признаки)!
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20.06.2023 19:47 Відповісти
Демілітаризація орківського війська йде прискореними темпами.
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20.06.2023 11:03 Відповісти
Арта і вантажівки - прямі логістичні втрати, що прямо скажеться на бойових діях і як бонус - за два батальони голів русні. У баб, каторие еще нарожают, з'явилось недосяжне завдання.
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20.06.2023 12:38 Відповісти
Сегодня +1 тысяца орков утилизировано, если это не приписки, то говорит о начале основной фазы наступления!
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20.06.2023 19:42 Відповісти
 
 