Щонайменше 40 тис. кримчан призвали до армії РФ з 2014 року, - правозахисниця Скрипник

За роки окупації Криму до російської армії було призвано щонайменше 40 тисяч жителів півострова.

Про це повідомила керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це не контрактна служба, це призовна кампанія. Загалом уникнути її не можна, тому що це загрожує кримінальним переслідуванням. Покарання - від штрафу до двох років позбавлення волі. І навіть якщо людину покарали, вона все одно має служити, її все одно призивають. За нашими даними, було незаконно призвано щонайменше 40 тисяч кримчан за весь період окупації півострова", - розповіла Скрипник.

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Загалом, за її словами, до окупаційної армії щороку призивали 6 тисяч жителів Криму.

"Із 2022 року Росія почала приховувати кількість призваних кримчан, а минулого року, імовірно, було призвано більше", - зауважила правозахисниця.

Скрипник додала, що мешканців тимчасово окупованого Криму торкнулася й так звана часткова мобілізація.

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"Цей указ Путіна є, по суті, насильницьким і дає змогу призивати незаконно людей уже старших за призовний вік, аж до 60 років. У вересні минулого року через цей указ дуже багато кримчан намагалися виїхати з півострова, щоб не потрапити під мобілізацію. Частина з них змогла виїхати, а частина - ні. Щоб виїхати з Криму, по суті, залишається тільки один шлях - через так званий Кримський міст. Там стоїть ФСБ, все контролюється. Від чоловіків, які підпадають під таку мобілізацію, вимагають дозвіл від військкомату, щоб виїхати", - зазначила Скрипник.

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За її словами, чоловіки, які залишилися в Криму і бояться потрапити під мобілізацію Путіна, зв’язувалися з правозахисниками.

"Багато хто змінює місце проживання, не відповідає на телефонні дзвінки з військкоматів, робить усе можливе, щоб не потрапити до російської армії", - додала вона.