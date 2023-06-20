Доба на Херсонщині: окупанти випустили майже 300 снарядів, п’ять людей дістали поранень, - ОВА
Російські військові обстріляли житлові квартали, адмінбудівлі, АЗС та комунальне підприємство.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БПЛА та "Градів".
По місту Херсону ворог випустив 28 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі м Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.
"Через російську агресію пʼять людей дістали поранення", - додав Прокудін.
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