Доба на Херсонщині: окупанти випустили майже 300 снарядів, п’ять людей дістали поранень, - ОВА

Російські військові обстріляли житлові квартали, адмінбудівлі, АЗС та комунальне підприємство.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БПЛА та "Градів".

По місту Херсону ворог випустив 28 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі м Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.

"Через російську агресію пʼять людей дістали поранення", - додав Прокудін.

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