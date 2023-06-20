В РФ рекордно зросло число пенсій у зв’язку з втратою годувальника

В Росії за 2022 рік рекордно зросло число громадян, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника - на 9 тис. осіб.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти вивчили статистику міноборони РФ про кількість пенсіонерів різних категорій.

Зазвичай щороку в Росії пенсії через втрату годувальника починають отримувати ще близько 300 людей. Але в 2022 році нових пенсіонерів цієї категорії в Росії в 30 разів більше - аж 9 тис. осіб.

Найбільше число тих, хто втратив годувальника, зросло в Тиві - на 403%. Також великий приріст в республіці Алтаї (76%) та в Бурятії (72%).

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Більш ніж на 50% число отримувачів пенсій за втратою годувальників зросло в Ханти-Мансійському автономному окрузі, республіці Комі, Калмикії та Карачаєво-Черкесії.

Також в Росії зросло число осіб з інвалідністю. За їхніми підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року воєнну інвалідність могли отримати 4,5 тис. росіян, які воювали в Україні. Але це довгий процес, тож ця статистика включає не всіх окупантів, які зазнали поранення.

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Журналісти підкреслюють, що реальна кількість російських військових, ліквідованих в Україні, невідома, адже міноборони РФ не розкриває цифри втрати. До пенсійної статистики потрапляють дані лише родичів, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції та оформити пенсію.