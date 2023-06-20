В РФ рекордно зросло число пенсій у зв’язку з втратою годувальника
В Росії за 2022 рік рекордно зросло число громадян, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника - на 9 тис. осіб.
Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти вивчили статистику міноборони РФ про кількість пенсіонерів різних категорій.
Зазвичай щороку в Росії пенсії через втрату годувальника починають отримувати ще близько 300 людей. Але в 2022 році нових пенсіонерів цієї категорії в Росії в 30 разів більше - аж 9 тис. осіб.
Найбільше число тих, хто втратив годувальника, зросло в Тиві - на 403%. Також великий приріст в республіці Алтаї (76%) та в Бурятії (72%).
Більш ніж на 50% число отримувачів пенсій за втратою годувальників зросло в Ханти-Мансійському автономному окрузі, республіці Комі, Калмикії та Карачаєво-Черкесії.
Також в Росії зросло число осіб з інвалідністю. За їхніми підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року воєнну інвалідність могли отримати 4,5 тис. росіян, які воювали в Україні. Але це довгий процес, тож ця статистика включає не всіх окупантів, які зазнали поранення.
Журналісти підкреслюють, що реальна кількість російських військових, ліквідованих в Україні, невідома, адже міноборони РФ не розкриває цифри втрати. До пенсійної статистики потрапляють дані лише родичів, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції та оформити пенсію.
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На білій ладікаліні з пенсією і кишені "мєчти збиваюцца!"
Стосовно годувальників, соціальних служб. Мене взагалі обходить хто, кого і в якій ізвращьонній формі в їхньому ї*анарії
"https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/pensions/strah_pens~7174?ysclid=ldw6eq5fz3442582489 Кто имеет право на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые состояли на его иждивении, независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию(при этом не требует доказательств иждивение детей умерших родителей, не достигших возраста 18 лет (за исключением детей, признанных полностью дееспособными до указанного возраста).
Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации,до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами;дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать;нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию;один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. В этом случае право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахождения на иждивении у кормильца.
Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными детьми.
Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а пасынок и падчерица - наравне с родными детьми при соблюдении определенных условий.
Вся військова наука в гондурасєї: "Упєрьод, суки! Баби ісчо нарожают!"
А так то новина , звичайно, непогана. Сподіваємося на ще кращі цифри!
Зато пяльмени дают!