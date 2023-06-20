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В РФ рекордно зросло число пенсій у зв’язку з втратою годувальника

похорон,росія,ліквідація

В Росії за 2022 рік рекордно зросло число громадян, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника - на 9 тис. осіб.

Про це пише російське видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналісти вивчили статистику міноборони РФ про кількість пенсіонерів різних категорій.

Зазвичай щороку в Росії пенсії через втрату годувальника починають отримувати ще близько 300 людей. Але в 2022 році нових пенсіонерів цієї категорії в Росії в 30 разів більше - аж 9 тис. осіб.

Найбільше число тих, хто втратив годувальника, зросло в Тиві - на 403%. Також великий приріст в республіці Алтаї (76%) та в Бурятії (72%).

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 221 460 осіб (+1010 за добу), 306 гелікоптерів, 3997 танків, 3888 артсистем, 7750 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Більш ніж на 50% число отримувачів пенсій за втратою годувальників зросло в Ханти-Мансійському автономному окрузі, республіці Комі, Калмикії та Карачаєво-Черкесії.

Також в Росії зросло число осіб з інвалідністю. За їхніми підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року воєнну інвалідність могли отримати 4,5 тис. росіян, які воювали в Україні. Але це довгий процес, тож ця статистика включає не всіх окупантів, які зазнали поранення.

Дивіться: Оператори дрона ліквідували загарбника, якого покинули росіяни. ВIДЕО 18+

Журналісти підкреслюють, що реальна кількість російських військових, ліквідованих в Україні, невідома, адже міноборони РФ не розкриває цифри втрати. До пенсійної статистики потрапляють дані лише родичів, які змогли пройти всі бюрократичні інстанції та оформити пенсію.

Автор: 

ліквідація (3992) росія (65442)


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Топ коментарі
+16
Для кацапок пенсія за втратою годувальника набагато краща ніж наявність самого годувальника.
На білій ладікаліні з пенсією і кишені "мєчти збиваюцца!"
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20.06.2023 09:01
+14
Таку пенсію мають право отримувать лише сім"ї кадрових військовослужбовців (в першу чергу - офіцерів та прапорщиків) Радує, що кількість ТАКИХ пенсій виросла: значить - добре ЗСУ "викосили" кадри кацапської армії А їх підготовка - це не один рік!
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20.06.2023 09:05
+8
Процес обнадійливий.
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20.06.2023 08:59
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20.06.2023 08:59 Відповісти
добрє , але в 10ть разів , було б кращє
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20.06.2023 09:11 Відповісти
Це як?! У 10-ть разів тебе задовольняє а у 30-ть "замало"?!
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20.06.2023 09:33 Відповісти
10x 30 = 300 разів 😉
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20.06.2023 12:59 Відповісти
Для кацапок пенсія за втратою годувальника набагато краща ніж наявність самого годувальника.
На білій ладікаліні з пенсією і кишені "мєчти збиваюцца!"
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20.06.2023 09:01 Відповісти
Коли вони дізнаються що підтримка у справному стані "Lada" дорожче тієї "пенсії за втрату годувальника" то не впевнений, що вони зрадіють! До того ж за сина, або брата, або батька який НЕ був ЄДИНИМ годувальником ніяка пенсія не нараховується і не варто думати що соціальні служби рашистів легко погоджуються вважати загиблого саме "годувальником" якщо в нього офіційно не було оформлено статус "утримувача" тієї чи іншої особи та він не був батьком у багатодітній родині!!!
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20.06.2023 09:41 Відповісти
Згадав, зі списку потенційних годувальників треба викреслити й тих кого мобілізували з зони, бо вони ТОЧНО не були годувальниками до своєї смерті на фронті в Україні!
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20.06.2023 09:56 Відповісти
Віталію Ви дуже жорстокі (Арєстовіч би нє адобріл). Дайте кацапським вдовам хоч трохи насолодитись життям. Бо від втраченого ванькі до вновпріабрєтьонага ахмєда перерва у них невелика.
Стосовно годувальників, соціальних служб. Мене взагалі обходить хто, кого і в якій ізвращьонній формі в їхньому ї*анарії
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20.06.2023 10:41 Відповісти
То шо ж це за рекорд -- якби 900тис.
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20.06.2023 09:01 Відповісти
далібуде.
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20.06.2023 09:09 Відповісти
=Валентин= вважає що хоча б ТЕОРЕТИЧНО є можливим що до армії на Московії (т.з. "роССії") усі мобілізовані є "єдиними годувальниками"?! Він взагалі має голову на плечах чи в нього там качан капусти?! Це ж стосується поранених, бо оформлення інвалідності це ще та проблема для тих у кого кінцівки залишились на місці і вони можуть хоч якусь роботу виконувати!
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20.06.2023 09:45 Відповісти
gut ! shire djakuju ZSU !
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20.06.2023 09:02 Відповісти
Таку пенсію мають право отримувать лише сім"ї кадрових військовослужбовців (в першу чергу - офіцерів та прапорщиків) Радує, що кількість ТАКИХ пенсій виросла: значить - добре ЗСУ "викосили" кадри кацапської армії А їх підготовка - це не один рік!
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20.06.2023 09:05 Відповісти
Читай, умник!
"https://sfr.gov.ru/grazhdanam/workers/pensions/strah_pens~7174?ysclid=ldw6eq5fz3442582489 Кто имеет право на назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые состояли на его иждивении, независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его смерти. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию(при этом не требует доказательств иждивение детей умерших родителей, не достигших возраста 18 лет (за исключением детей, признанных полностью дееспособными до указанного возраста).

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации,до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение;дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами;дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Закону № 400) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать;нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, прошедшего после его смерти, если они утратят источник средств к существованию;один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. В этом случае право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахождения на иждивении у кормильца.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети - наравне с родными детьми.

Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а пасынок и падчерица - наравне с родными детьми при соблюдении определенных условий.
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20.06.2023 10:20 Відповісти
...!
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20.06.2023 11:41 Відповісти
Не слід переоцінювати рівень підготовки так званого кацапського офіцера, тим більш, господипрости , прапора.
Вся військова наука в гондурасєї: "Упєрьод, суки! Баби ісчо нарожают!"
А так то новина , звичайно, непогана. Сподіваємося на ще кращі цифри!
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20.06.2023 10:38 Відповісти
что логично.
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20.06.2023 09:06 Відповісти
Олеже, це ти рік тому з окупованого Херсона коменти на цензорі писав?
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20.06.2023 09:21 Відповісти
По утере папки-алконавта...
Зато пяльмени дают!
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20.06.2023 09:20 Відповісти
Бажаю усім московитським родинам отримувати такі пенсії.
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20.06.2023 09:21 Відповісти
Вони б раді, але далеко не усі, максимум відсотків п'ять, мають на це право та не факт що зможуть це довести у соціальних службах Московії (т.з. "роССії"), у інших гине зовсім не єдиний годувальник а просто член родини!!! Тож наведена у статті цифра каже про реальні втрати у рашистів 200-тими не менш ніж 180 тисяч, і це офіційно, а скільки "зниклих безвісті"???!!! ОТОЖ!
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20.06.2023 09:53 Відповісти
в раші рекордно зросло число пенсій у зв'язку з втратою годувальника а у нас навпаки зменшилось тому що потрібно платити пенсії і заробітні плати суддям і прокурорам і там дійсно пенсіїї як в Європі за це і воюють наші хлопці щоби зростав добробут наших суддів і другої шлоїбені які зараз коцають мяча на пляжах Європи.
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20.06.2023 10:30 Відповісти
кормильцы червей теперь кормят
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20.06.2023 10:42 Відповісти
 
 