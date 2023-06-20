У Львові після атаки "шахедами" є три влучання у критично важливий об’єкт, - ОВА
Вранці російські загарбники атакували Львів дронами-камікадзе "Shahed". Зафіксовано три влучання.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Victor Frey #551639
показати весь коментар20.06.2023 09:36
+20 Olex D #534427
показати весь коментар20.06.2023 09:56
+12 Mykola Blogger
показати весь коментар20.06.2023 09:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"центри прінятія рєшал" 😕
Давайте заберемо патріоти до Львову, еге ж? Йому ж потрібніше - по Львову аж 1 атака за 3 місяці йде, по Києву лише 50 атак за той же строк.
нема ніяких сОртів!!!!
в ідеалі навчально-бойові типа Супер-тукано і т.д., але підійдуть і інші будь-які, починаючи із Цесни
але хто ж їх купить?
МО?
може знову Петро Олексійович врятує "мудрий український" козацький рід, який понавибирав ЗЄ 😕
Тому що вони дуже повільні. І два як показала практика дешеві радари дуже погано бачать на фоні землі. А отже Супер-тукано треба реально дохера тобто мова навіть не про 300 штук як мінімум треба ф16, а в рази 2-3 більше щоб кожна міська агломерація мала на своєму аеропорті декілька груп прикриття які б могли чергувати та патрулювати 24/7 сектор.
Там все є від електрики, інтернету до прекрасного огляду на 360.
Вже рік пройшов...
Зенітки це вам не ракети яких могло в пусковій не хватити збити всі бпла. Ти або бачиш і 99,99% збиваєш, або не бачиш і не збиваєш.
І щоб бачити треба суцільний сенсорний масив із починаючи від примітивних древніх радарів (прикритих знову ж таки зенітками, а радари у нас навіть на фронті не є прикритими) та продовжуючи відеокамерами, датчиками звуку і так далі.
Де взяти не є проблемою. Більше проблема заставити хоч когось взяти на себе відповідальність та зробити хоч щось. Відеокамери різних спектрів, датчики, сервера і т.п. все це можна купити в будь-якій кількості на глобальному ринку. При чому це навіть не буде дорого. І це дасть нам можливість моніторити небо ніяк не демонструючи противнику що ми все бачимо та чуємо.
Треба, разом з партерами, заздалегідь підсилювати ППО і врешті решт починати знищувати небезпечні об'єкти ВПК у тилу рашистів.
це вже схоже на саботаж!
маючи повний доступ до комплектуючих досі не зліпили пєпєлац-шахед! 👿