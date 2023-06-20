У Львові після атаки "шахедами" є три влучання у критично важливий об’єкт, - ОВА

Вранці російські загарбники атакували Львів дронами-камікадзе "Shahed". Зафіксовано три влучання.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

​​"Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - йдеться в повідомленні.

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