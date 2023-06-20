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Новини Війна
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У Львові після атаки "шахедами" є три влучання у критично важливий об’єкт, - ОВА

ппо

Вранці російські загарбники атакували Львів дронами-камікадзе "Shahed". Зафіксовано три влучання.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

​​"Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог обстріляв 7 громад на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (28725) Львівська область (2443)


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Топ коментарі
+22
знову Львів, і знову пройоб. Мопеди пролетіли більш як пів-України непоміченими і попали в ціль. Нічого не розумію, Львів і ніякого ППО, навіть мобільних груп що контролювали би небо навколо. Всі мабудь розслабились і сидять в генеликах. І до речі хто там хоче аеропорт відкрити - велкам!
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20.06.2023 09:36
+20
В мене одного питання, чому десь у Польщі не будується завод із виготовлення хоча би копій шахедів??? Поки ми не будемо їх запускати так же у відповідь, це буде вічно продовжуватися. Варіант, що чим їх більше, ти у нас повинно бути ППО - утопічний.
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20.06.2023 09:56
+12
За повідомленнями в Інтернет, рашисти, разом з іранцями та лукашенківцями, швидкими темпами будують три нових об'єкти ВПК РФ для серійного виробництва аналогів Шахед 131/136. Це означає, що для повітряних атак на столицю та інші населені пункти України рашисти матимуть можливість використовувати не 30-50 Шахедів, а 150- 200 при скороченому циклі підготовки до атак (більшість цих БПЛА виготовлятиметься в РФ, а не за кордонами).

Треба, разом з партерами, заздалегідь підсилювати ППО і врешті решт починати знищувати небезпечні об'єкти ВПК у тилу рашистів.
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20.06.2023 09:45
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СБУ вцілили? Там тепер лише будинок - центр управління зовсім в іншому місці, недосяжнім для шахедів і кінжалів.
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20.06.2023 09:23 Відповісти
СБУ це критично важливий об'єкт інфраструктури?
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20.06.2023 09:34 Відповісти
Для чиновників так - там же сходиться частина грошових потоків))
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20.06.2023 09:36 Відповісти
нарешті зрозуміло що мали на увазі кацапи, коли весь час талдичили про...

"центри прінятія рєшал" 😕
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20.06.2023 09:58 Відповісти
Схтже що Львів погано ППО захищений, цеж не україногаварящій Кієв?
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20.06.2023 09:36 Відповісти
32 збитих "мопеда" з 35 це взагалі-то дуже непоганий результат.
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20.06.2023 10:32 Відповісти
Як часто б'ють по Києву і як часто по Львову?
Давайте заберемо патріоти до Львову, еге ж? Йому ж потрібніше - по Львову аж 1 атака за 3 місяці йде, по Києву лише 50 атак за той же строк.
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20.06.2023 11:09 Відповісти
І до чого тут "україногаварящій"? Ви що - намагаєтесь людей на сорти поділити - в залежності від того, хто якою мовою розмовляє - так и ППО захищати потрібно? Зовсім вже ку-ку?
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20.06.2023 11:11 Відповісти
японці, говорять - японскою, корейці - корейською, поляки - польскою, украінці - украінською, КАЦАПИ - кацапською!!!!
нема ніяких сОртів!!!!
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20.06.2023 12:46 Відповісти
Ііі? До чого тут ППО?
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20.06.2023 12:52 Відповісти
а до чого тут - сОрти????
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20.06.2023 12:55 Відповісти
Людина ж вважає, що Львову потрібніші ППО, бо Львів більше україномовний - хіба це не поділ людей на сорти?
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20.06.2023 13:01 Відповісти
знову Львів, і знову пройоб. Мопеди пролетіли більш як пів-України непоміченими і попали в ціль. Нічого не розумію, Львів і ніякого ППО, навіть мобільних груп що контролювали би небо навколо. Всі мабудь розслабились і сидять в генеликах. І до речі хто там хоче аеропорт відкрити - велкам!
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20.06.2023 09:36 Відповісти
Ну не зручно чинушам літати через Польщу.
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20.06.2023 09:41 Відповісти
тому що для боротьби з шахедами потрібні легкі літаки або гелікоптери з радаром та кулеметом

в ідеалі навчально-бойові типа Супер-тукано і т.д., але підійдуть і інші будь-які, починаючи із Цесни
але хто ж їх купить?
МО?

може знову Петро Олексійович врятує "мудрий український" козацький рід, який понавибирав ЗЄ 😕
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20.06.2023 10:04 Відповісти
Скоріше за все їх ефективність не буде аж така як ми собі уявляємо.

Тому що вони дуже повільні. І два як показала практика дешеві радари дуже погано бачать на фоні землі. А отже Супер-тукано треба реально дохера тобто мова навіть не про 300 штук як мінімум треба ф16, а в рази 2-3 більше щоб кожна міська агломерація мала на своєму аеропорті декілька груп прикриття які б могли чергувати та патрулювати 24/7 сектор.
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20.06.2023 12:23 Відповісти
А 32 з 35 збили святим духом?
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20.06.2023 10:31 Відповісти
збили та не біля Львова, летіли на Київ і Київщину також
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20.06.2023 10:44 Відповісти
Де зенітки? Де система суцільного моніторингу на основі базових станцій мобільних операторів?

Там все є від електрики, інтернету до прекрасного огляду на 360.

Вже рік пройшов...
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20.06.2023 09:36 Відповісти
Ну так і збили 32 мопеда з 35.
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20.06.2023 10:36 Відповісти
А залишившихся 3 не побачили?

Зенітки це вам не ракети яких могло в пусковій не хватити збити всі бпла. Ти або бачиш і 99,99% збиваєш, або не бачиш і не збиваєш.

І щоб бачити треба суцільний сенсорний масив із починаючи від примітивних древніх радарів (прикритих знову ж таки зенітками, а радари у нас навіть на фронті не є прикритими) та продовжуючи відеокамерами, датчиками звуку і так далі.
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20.06.2023 12:18 Відповісти
І де цих радарів стільки взяти?
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20.06.2023 13:02 Відповісти
Нам їх партнери постачають, продають і т.п.. Ми їх навіть самі робити здатні. Просто не треба їх просирати ставлячи під удар ланцетів та іншого без ніякого прикриття зенітними артилерійськими комплексами. А в ідеалі щоб те що робимо самі ще й було розраховано на те що по ньому прилетить дрон, щоб антена могла бути рознесена на велику відстань від більш цінних компонентів, щоб все було модульне та максимально легко заміниме.

Де взяти не є проблемою. Більше проблема заставити хоч когось взяти на себе відповідальність та зробити хоч щось. Відеокамери різних спектрів, датчики, сервера і т.п. все це можна купити в будь-якій кількості на глобальному ринку. При чому це навіть не буде дорого. І це дасть нам можливість моніторити небо ніяк не демонструючи противнику що ми все бачимо та чуємо.
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20.06.2023 13:19 Відповісти
Нам їх постачають і продають у дуже обмежених кількостях - порахуйте, скільки їх потрібно, щоб прикрити всі українські міста і всю лінію фронту - це у сотні разів більше, ніж ми маємо.
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Які ці диванні ікспердливі гниди всезнаючі... що ж ти не на фронті чмоня
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21.09.2023 14:43 Відповісти
За повідомленнями в Інтернет, рашисти, разом з іранцями та лукашенківцями, швидкими темпами будують три нових об'єкти ВПК РФ для серійного виробництва аналогів Шахед 131/136. Це означає, що для повітряних атак на столицю та інші населені пункти України рашисти матимуть можливість використовувати не 30-50 Шахедів, а 150- 200 при скороченому циклі підготовки до атак (більшість цих БПЛА виготовлятиметься в РФ, а не за кордонами).

Треба, разом з партерами, заздалегідь підсилювати ППО і врешті решт починати знищувати небезпечні об'єкти ВПК у тилу рашистів.
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20.06.2023 09:45 Відповісти
Це означає ,що навколо міст будуть облаштовувати точки ( можливо мобільні ) з зенітними кулеметами . Разом з дронами вдосконалюються системи боротьби з ними
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20.06.2023 11:09 Відповісти
Є інша пропозиція: влаштувати над заводами сезон грому...
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20.06.2023 11:31 Відповісти
я об этом даже думать боюсь
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20.06.2023 23:53 Відповісти
В мене одного питання, чому десь у Польщі не будується завод із виготовлення хоча би копій шахедів??? Поки ми не будемо їх запускати так же у відповідь, це буде вічно продовжуватися. Варіант, що чим їх більше, ти у нас повинно бути ППО - утопічний.
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20.06.2023 09:56 Відповісти
Це ви російському шпигуну зєлє пишите?
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20.06.2023 10:21 Відповісти
То проженіть вже тих зєлю з дєрмаком і поставте кого треба. Скільки вже можна плакатись?
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20.06.2023 10:36 Відповісти
Сьогодні краще, щоб він сам з шоблою втік до московитів, коли зрозуміє, що його викрито. Думаю, що вже незабаром
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20.06.2023 10:40 Відповісти
Чому він має тікати? Хто його викрив? Де? В коментарях на Цензорі? Так він його навряд чи читає...
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20.06.2023 11:27 Відповісти
Пьодор пьодоров пока як потрібно проганяти диванне лайно
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21.09.2023 14:45 Відповісти
+💯!

це вже схоже на саботаж!
маючи повний доступ до комплектуючих досі не зліпили пєпєлац-шахед! 👿
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20.06.2023 10:25 Відповісти
"хоча би копій шахедів" - бо вони задорогі для волонтерства це є раз. А в опк тупо відсутній мозок як явище тому ніяких десятків тисяч українських аналогів шахедів як бачимо нам не світить.
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20.06.2023 12:26 Відповісти
Бо у нас zмразі при владі яким ціль здати Україну
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21.09.2023 14:44 Відповісти
А нашу будувати завод десь в Польші,як гроші можна вкрасти і пулювати зелені хотіли на дрони і все остальне.
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20.06.2023 10:25 Відповісти
ДП Антонов покаже свою могуть!
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20.06.2023 10:59 Відповісти
Вже показали zeмразі коли не вивезли літаки знаючи про напад
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21.09.2023 14:46 Відповісти
 
 