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Новини Війна
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За добу Сили оборони не втратили жодної оборонної позиції, - Генштаб

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Збройні сили України продовжують як наступальні, так і оборонні дії, жодної позиції ними не втрачено.

Про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Збройні сили України продовжують як наступальні, так і оборонні дії. Там, де обороняємось, жодної позиції не втрачено", - зазначив він.

Ковальов додав, що наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби на напрямках Новодарівка, Приютне, Макарівка, Рівнопіль, Новоданилівка, Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас ворог, за словами Ковальова, зосереджує основні зусилля на веденні оборони та на недопущенні просування українських військ, застосовує резерви і намагався відновити втрачені позиції.

За словами речника Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Особливо важкі бої тривають на останньому, в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, західніше від Діброви Донецької області. Сили оборони мужньо тримають оборону і завдають противнику суттєвих втрат у живій силі та техніці, сказав Ковальов.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6647)


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Це так, Авдіївка розносять артою так,що утримати неможливо. Кремінна, ліси, відбилися, Бахмут розширення зони голубих озерець, .Усе буде Україна
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20.06.2023 09:38 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 10:29 Відповісти
 
 