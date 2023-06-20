На Луганщині рашисти відновили наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті, - глава Сєверодонецької РВА Власенко
Російські окупаційні війська активізувалися на Луганщині.
Про це заявив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"На Луганщині відбувається активізація окупаційних військ, але просувань не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ тримають оборону й дають гідну відсіч. Окупанти активізувалися по всій лінії зіткнення. Бої тривають на Сватівському, Лиманському напрямку. Найгарячіше в районі Білогорівки та біля Кремінної, у напрямку Лимана", - пояснив він.
За словами начальника Сєверодонецької РВА, на Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті
"Ворог відновив наземні штурми, які схожі на те, що відбувалося у Бахмуті, коли вони не рахують свої втрати. Ці штурми противник прикриває механізованими військами та авіацією. Основою таких штурмів є нові приватні військові компанії та добровольчі підрозділи, але противник має проблеми з логістикою й складами БК", - додав Власенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без заліза м`ясо буде швидко перетворюватись на фарш при мінімальних втратах з нашого боку.
Там гарні укріплення, їх не вдалось роздовбати. От і гине все м`ясо на підході.
На Вугледар теж кидались, завдяки нашій арті та мінним полям так там і залишились по посадках.
До того ж слід враховувати якість м`яса. Найманці "вагнєра" - то сила серйозна, професійні головорізи, за покликанням. А зеки і чмобіки - просто фарш, який без "ударного ядра" мало що може.