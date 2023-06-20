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Новини Війна
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На Луганщині рашисти відновили наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті, - глава Сєверодонецької РВА Власенко

окупанти,рашисти

Російські окупаційні війська активізувалися на Луганщині.

Про це заявив начальник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"На Луганщині відбувається активізація окупаційних військ, але просувань не зафіксовано. Підрозділи ЗСУ тримають оборону й дають гідну відсіч. Окупанти активізувалися по всій лінії зіткнення. Бої тривають на Сватівському, Лиманському напрямку. Найгарячіше в районі Білогорівки та біля Кремінної, у напрямку Лимана", - пояснив він.

За словами начальника Сєверодонецької РВА, на Луганщині ворог відновив наземні штурми, схожі на дії у Бахмуті

"Ворог відновив наземні штурми, які схожі на те, що відбувалося у Бахмуті, коли вони не рахують свої втрати. Ці штурми противник прикриває механізованими військами та авіацією. Основою таких штурмів є нові приватні військові компанії та добровольчі підрозділи, але противник має проблеми з логістикою й складами БК", - додав Власенко.

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Автор: 

армія рф (17554) Луганська область (4883)


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Раціональніше винищувати їм залізо, тому що м`ясо у них не закінчиться.
Без заліза м`ясо буде швидко перетворюватись на фарш при мінімальних втратах з нашого боку.
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20.06.2023 09:50 Відповісти
На це і працюють. Був тут аналіз, про що ви і пишите. На сьогодні ліси Кремінна вистояли.
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20.06.2023 09:52 Відповісти
коли рахунок цього м'яса йде на десятки тисяч, то саме це м'ясо і вирішує.
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20.06.2023 10:02 Відповісти
Головні наші втрати - від арти і авіації, а також від мін.
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20.06.2023 10:03 Відповісти
подивися на Бахмут. його не авіація чи міни дозволили захопити, а саме сотні тисяч м'яса. без цієї орави вагінерів, які там подохли, ніяка авіація та артилерія нічого би не вирішили. вони слугують фоном для м'ясних штурмів і без них просто загинуло би ще на кілька тисяч м'яса більше.
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20.06.2023 10:08 Відповісти
Бахмут випалювали артилерією і ФАБами, вже потім йшло м`ясо. Авдіївка стоїть з 2014 року, її в лоб так і не вдалось взяти.
Там гарні укріплення, їх не вдалось роздовбати. От і гине все м`ясо на підході.
На Вугледар теж кидались, завдяки нашій арті та мінним полям так там і залишились по посадках.
До того ж слід враховувати якість м`яса. Найманці "вагнєра" - то сила серйозна, професійні головорізи, за покликанням. А зеки і чмобіки - просто фарш, який без "ударного ядра" мало що може.
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20.06.2023 10:15 Відповісти
Насправді це досить погана новина. Бо це означає що вони можуть викоритовувати тактику малих груп. Просочуватись. Тому знищення тих підрозділів які можуть її використовувати є правильним рішенням на тій ділянці в тих умовах.
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20.06.2023 10:17 Відповісти
 
 