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Новини Війна
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Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію від російських атак. Треба F-16, - Ігнат

ппо

Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак, тому випущені російськими силами дрони Shahed-136/131 вночі долетіли до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", - пояснив він.

За його словами, також мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити "шахеди", які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.

"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі. - Ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16", - підсумував він.

Також читайте: Знищено 32 із 35 ворожих "шахедів". По Запоріжжю війська РФ ударили балістикою, - Повітряні сили

Автор: 

ППО (3224) Повітряні сили (2680) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+15
і що Ф-16 будуть ганятись за мопедами??? І тут шапіто.
Краще виведіть товстопузих керівників воєнкоматів на новеньких РейнджРоверах в поле, дайте біноклі та кулемети, нехай стережуть Шахеди. То буде більш користі
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20.06.2023 10:08
+9

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20.06.2023 10:16
+8
Головне щоб були шаликі і гарний асфальт у прикордонні з московієй .😬
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20.06.2023 10:07
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Головне щоб були шаликі і гарний асфальт у прикордонні з московієй .😬
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20.06.2023 10:07 Відповісти
Так Резніков сказав шо після Нового року будуть ф - 16 -- він у Санти випросив .
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20.06.2023 10:07 Відповісти
Не вірю я Санті, та Резнікову... В Перуна вірю - це його час...
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20.06.2023 10:23 Відповісти
і що Ф-16 будуть ганятись за мопедами??? І тут шапіто.
Краще виведіть товстопузих керівників воєнкоматів на новеньких РейнджРоверах в поле, дайте біноклі та кулемети, нехай стережуть Шахеди. То буде більш користі
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20.06.2023 10:08 Відповісти
нє іх ніззя-ані дєляцца баблом паетаму ані свящєнниє карови...
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20.06.2023 10:11 Відповісти
для чого в поле? знають( і це вже не раз казали-писали) що летять по руслу річок, на мостах пости з спарених кулеметів і біноклі
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20.06.2023 12:30 Відповісти
Ігнат в курсі що F-16 теж винищувач 70-х років?
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20.06.2023 10:11 Відповісти
Ви не рівняйте 70-ті роки ТАМ і 70-ті роки ТУТ. Ми відстаємо років на 50 від цивілізації, це найоптимістичніший прогноз...
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20.06.2023 10:13 Відповісти
А ти в курсі що його остання модифікація за сотню тяне, як і 35
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20.06.2023 10:14 Відповісти
На Заході не так у цьому впевнені. Хоча в ЗМІ вважають повітряні сили рашки нікчемними. На повному серйозі пишуть що якби не слабкість кацапської авіації, ЗСУ давно були б розгромлені.
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20.06.2023 10:34 Відповісти
Ігнат - їбанат,- ні додати, ні відняти 🤔🧐😁 Ще щось додати
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20.06.2023 10:14 Відповісти
А 40 австралійських Ф-18, вже пропали десь, хтось шось муте за океаном не зрозуміло, не хочеться в це вірити але хтось не хоче закінчення війни в найближчій час
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20.06.2023 10:12 Відповісти
Будь який F для реекспорту потребує дозволу виробника.
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20.06.2023 10:29 Відповісти
Всі нитки йдуть в Білий дім
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20.06.2023 11:55 Відповісти
Україні в першу чергу РОЗУМУ НЕ ВИСТАЧАЄ! Щоб вибирать у владу не "естрадних злодійкуватих блазнів", а "державників! Бо якби не асфальті гроші крали а ракети будували - то й кацапи не ризикнули-б напасти!
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20.06.2023 10:13 Відповісти
І як, безальтернативний шось хороше зробив? Ну, звісно, крім захмарного кошторису на асфальтуванні доріг для мразійських танків, здачі Півдня України і чергового захмарного росту статків олігархів?
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20.06.2023 10:44 Відповісти
Все йде по колу,обираємо з надією -отримуємо гівно,і шукаємо нову цукерку,яка в підсумку виявляється гівном, якась карма для України (((
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20.06.2023 11:03 Відповісти
Ну то перестаньте голосувати папріколу за довбойобів, і почніть з "паганих" державників і "хороших" клоунів вибирати державників.
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20.06.2023 11:06 Відповісти
І де вони,твої державники? Кого не обирай-отримаєш лайно,хто ПОПу,завадив стати державником? Такого карт-бланшу не було в жодного президента,він все просрав,і тому люди більше не схотіли бачити його у владі,а всіх конкурентів він усунув,думав правити вічно,як ху#ло,а тут програв гумористу,бо народу він просто **********,і вже ніколи не буде президентом! Ну,а біля гумориста осіла шайка злодіїв на чолі з єрмаком,а тут війна,а тут дупа,і що ти будеш робити? Що було - то вже вже історія,шляху назад немає,а от вперед треба йти, треба ще знайти того державника, якому можна довірити країну,оберем Залужного?
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20.06.2023 11:19 Відповісти
Тут справа навіть не в цьому. Просто ніколи, ніколи, ніколи не можна вибирати людину в президенти без жодного досвіду в державному управлінні. Я ще у 2019 казав, що Зекоманда буде вчиться керувати країною на наших поту і крові, на нашому горбу. Бо він повний профан і нічого в цьому не розуміє. Нажаль так воно і вийшло. Зеленський навіть депутатом сільради ніколи не був, навіть помічником районного депутата не був. Порошенко хоч мав колосальний досвід і депутатом і мінистром і так далі. До речі, Рейган, на якого Боневтік любить спиратися- був на секунуду - 2 сроки був губернатором Каліфорніїї, найбільшого штату США за населенням у 39 мільонів людей, і найбільш економічно розвинутого штата США ,в якого ВВП як 10 Україн. Навіть Яник був губернатором Донетчини. А що Зеля? На піанино грав без трусів, і розказував що Україна-німецька порно актриса?? І навіть аналізи на відсутність наркотиків не здав у незалежній структурі. Дуже небезпечно під час війни вибирати "по приколу" нетям і профанів. Бо на каждого такого глупого Буратино завжди знайдуться свої кіт Базіліо і Ліса Алиса( Єрмак і Татаров), які будуть керувати країною замість нього.
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20.06.2023 11:40 Відповісти
Не треба звинувачувати народ,винні політики,які його обдурили, якби ПОП був народним президентом, то його б обрали і на другий термін,а якщо він тільки брехав народу,то народ показав йому місце в історії,так що не народ винний,а політик, який не виправдовує надії народу на вірний вибір,я не знаю як би повів себе поп під час нападу рашистів, ніхто не знає, тому говорити про історію можна лише в минулому,а майбутнє лише пишеться,і ніхто його не знає!
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20.06.2023 11:56 Відповісти
Навіть, якщо тебе обдурили. Ніколи, ніколи, ніколи не можна вибирати на посаду президента людину без досвіду в управлінні. Біографія Зеленського не була засекреченою! Треба було думати головою, незважаючи на образи. Ви ж не сідаєте їхати в автобус, де за кермом водій, який навіть на жигулях не їздив? Або не ідете оперуватися до хірурга, який навіть скальпеля в руках не тримав?
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20.06.2023 12:20 Відповісти
Аргументи - в студію! Факти крадіжок, місця крадіжок, суми вкраденого... І чого ж його не посадили до цих пір? У "Блазня" ж це - "мрія життя"! Вже третій "свій 100% прокурор" - а Порошенко не сидить! Більше 50 кримінальних справ порушено, і ні по одній не висунуті звинувачення!
Ти, "синок", не на того напав - у мене судової практики за плечима більше 20 років - і я знаю ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ! А означає це те, що ці справи "з пальця висмоктані", та не мають судової перспективи!
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20.06.2023 11:50 Відповісти
Синок,в мене вислуги більше ніж в тебе практики,що ж ти такий сміливий суддя нічого не зробив, щоб ті покидьки сиділи? Я знаю лише одну справжню суддю в Україні, і це Лариса Гольник,а решта це мафіозі в законі,яким народ довіряє ще менше ніж верховній раді!
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20.06.2023 12:25 Відповісти
І яка ж це в тебе "вислуга"? "Мєнтовська"? Так їй "гріш ціна в базарний день"! Та й, судячи з твого лексикону, тобі років 25 - не більше! От у мене є посвідчення "Ветеран збройних сил" Більше чверті століття служби в армії А у тебе є? І запам"ятай, "салабоне"! Мать "судову практику" - це не обов"язково буть суддею! Можна буть прокурором, адвокатом чи юрисконсультом Навіть слідчим - якщо у нього купа розслідуваних кримінальних справ з вироками ,які вступили в законну силу...
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20.06.2023 12:38 Відповісти
Я знав,що ти запишеш мене в мєнти,і т.і.,засмучу тебе,я рятувальник,і моєму синові, який служить в ЗСУ більше ніж ти приписав мені років,але дупу я тобі запалив добряче "ветеран військової прокуратури імені А.Матіоса")))
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20.06.2023 12:55 Відповісти
Чуєш, "палитель язиком"! Так всі МНСники (і колишні аварійні служби, з яких МНС сформувалося) завжди під "мєнтами" ходили! Так що я "попав у точку" У мене знайомий по рибалці В МНС служить Пожежник Так сам сміється: "До нас на службу поступить важко Треба вміть проспать на одному боку не менше 12 годин!"
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20.06.2023 13:11 Відповісти
Та невже ти такий же тупий як твої жарти? Так були під МВС до 2000 року,і що це робить пожежних якимись неправильними? Це окрема структура зі своїми проблемами,своїми героями і своїми негідниками,як і в будь-якій державній установі, проте ви ментовсько-пркурорсько-суддівська банда - покидьки махрові!
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20.06.2023 13:31 Відповісти
Понос виключи! Бо коли я, (як ти вважаєш), працював у "ментовсько-пркурорсько-суддівській банді", ГОЛОВОЮ - ти пролежні собі на тапчані заробляв і сало на мізках нарощував!
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20.06.2023 13:59 Відповісти
P.S. Порошенко вже прийшов до влади досить забезпеченою людиною, завдяки Рошену. Він був мільярдером, а не мільонером, як "молода і свіжа" Зекоманда. Тому не пхав собі в три горла, як єрмачня наразі. Може щось десь і було у Пороха, але ці зелені злодії перевершили навіть команду Януковича з його " пірамідою".
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20.06.2023 12:26 Відповісти
Я ж не вихваляю владу,я обурений не менше за вас,я кажу про те,що всі хто приходить до влади в Україні чомусь стають покидьками,порох свій коридор ганьби у вигляді виборів 2019 пройшов,черга за гумористом. Єдине досягнення,яке зробив народ шляхом 2-х революцій-це право обирати, залишається лише навчитися не давати та не брати хабарі,бо за часи незалежності ми дивлячись на владу,ми самі стали такими собі маленькими корупціонерами починаючи з пологових будинків,коли починаємо шукати собі "якісного акушера",а далі шукаємо місце в садочку, більш-менш престижну школу і поїхали...,от скажіть,що робить 20-річна донька В.Арьєва у Київраді? Досвідчений державник??? От вам і відповідь,чи є тепер довіра до таких політиків?
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20.06.2023 12:47 Відповісти
- Якби при владі зараз був Порошенко він-би здав Україну за 2 години!
- Але і тоді була війна і він її не « здав» за П»ЯТЬ років свого правління!
- Ми всі померли-б - але не здали Крим! (Зеленський)
- Коли почався наступ російських військ Зеленський «здав» Східне Полісся, Сумщину і частину Харківщини, а також весь Південь за 24 години! І не вмер!!!
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20.06.2023 13:05 Відповісти
Київрада, це ще не керування всією країною, при всій повазі до київради.
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20.06.2023 13:19 Відповісти
Ну і Зеленський навіть у Київраді не був, зразу з грязі в князі.
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20.06.2023 13:20 Відповісти
Ви так досі і не зрозуміли, чому мудрий нарід зробив дуже тупо у 2019. Це називається, назло мамі відріжу собі вуха. Ви не коридор ганьби зробили для Порошенко, ви в першу чергу привели до влади зелених нетям і профанів ,які розвалили всю країну.
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Ви порохоботити невиліковні, будь-який діалог з вами перетворюється на балаган пустої балаканини,на змістовні відповіді сипляться промені "швидкої насті",ідіть в дупу до свого ідола! Чат під цією публікацією для мене закритий!
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20.06.2023 13:38 Відповісти
Я не порохобот, просто ненавиджу недолугих людей. З усіх кандидатів на виборах 2019 ви вибрали найгіршого.
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20.06.2023 16:21 Відповісти
Зеленський привів до влади Татарова з влади Януковича, який при Порошенку були люстрований. І який наразі керує усима силовим структурами України. Чогож в нас таке свавілля і перемоги не видно, га?
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20.06.2023 17:34 Відповісти

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20.06.2023 10:16 Відповісти
Так так, бо Львів 7 місце, Харків і Одеса 2 і 3 місце. Навіщо їх оберігати. Відносно важливих об'єктів то Київ далеко не на 1 місці. Навіть Кременчук має більше і Кривий Ріг, і Одеса. Дивне бачення захисту. Тернопіль паб БК. Це відомо, але є ще важливі міста, про які не потрібно говорити. Там готують Перемогу України, Цей пост Ігната як запрошення на подальшу розробку атак.
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20.06.2023 10:38 Відповісти
Можна показати, де ці місця, на які ви спираєтесь?)
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20.06.2023 13:30 Відповісти
дадут F-16 резников начнёт ныть, что нужны атомные подводные лодки и хотя бы 2 авианосца! что бы зерно безопасно в Африку и иран поставлять! одно умет, просить и воровать!
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20.06.2023 11:02 Відповісти
Можливий варіант підсилення ППО проти атак Шахедів - літаки-винищувачі з поршневими двигунами, ОСНАЩЕНІ ********* РАДАРАМИ (можливо, доповнені акустичними пеленгаторами) та ПНБ.
Ці літаки-винищувачі повинні злітати з розсереджених грунтових ЗПП і мати озброєння типу того, яке було у винищувачів ІІ-ї світової війни. Адже Шахеди по суті - тихохідні поршневі літаки рівня 1 світової війни.

Була ж така розробка! "...вьетнамская штурмовая модификация Ан-2 - это совсем не «импровизация на коленке из говна и палок от безысходности», а опытно-конструкторская работа ОКБ Олега Константиновича Антонова по приоритетному заказу МО СССР для нужд «вьетнамских товарищей» (боевая модификация Ан-2 разрабатывалась и испытывалась в 1963-1964 гг.) "
Якщо партнери допоможуть авіонікою та озброєнням, то легкі,тихохідні літаки - винищувачі Шахедів - те, що потрібно ППО України. Атаки роїв Шахедів будуть посилюватися, кількість атакуючих мопедів у одному рої швидко зростатиме (з 40-50 до 150-200) після введення в експлуатацію трьох нових виробництв, які швидкими темпами будують рашисти разом з іранцями та лукашенківцями.
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20.06.2023 11:35 Відповісти
"Молодець"! Особливо з "акустичними пеленгаторами"! Уявляю - карбюраторний двигун чи ГТД під 800 к/с І в районі двигуна літака стоїть "звуковловлювач" Та ти у нас "геній звукопеленгації"!
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20.06.2023 12:04 Відповісти
Уява, щодо акустичного пеленгатора у тебе, "розумнику" дещо обмежена індивідуальним сприяттям шуму карбюраторного двигуна твого мопеду, і це, мабуть викликає неспровоковану агресію. Намагайтеся стримувати інстинкти в публічному просторі.
Пояснюю, особисто для тебе. ******* акустичні пеленгатори - складні пристрої, розуміння принципів дії яких потребує вищої технічної освіти. Можливо ти чув про ЦОС, швидкі алгоритми фільтрації, перетворення Фур'є (пряме і зворотнє), а також ШНМ, які навчені розпізнаванню об'єктів за акустичним спектром. Все це, і дещо інше, про що спілкуватися з тобою не бачу сенсу, я позначив дещо архаїчним терміном "акустичний пеленгатор".
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20.06.2023 16:43 Відповісти
Все?
"Звуковловлювачі - акустичні пристрої виявлення джерел звуку, а також для визначення пеленгу на джерело звуку (пеленгатори). Під час Першої світової війни були розроблені пристрої військового призначення для визначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F пеленгу на ворожі знаряддя. Вони базувались на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 бинауральному ефекті від звуків, посилені рупорами.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-milru-1 [1] Під час Другої світової війни ці пристрої набули широкого поширенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-milru-1 [1] в зв'язку з виявленням літаків у хмарну погоду чи вночі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-swe_1978-2 [2] У зв'язку зі збільшенням швидкостей літаків та вдосконаленням радарів, акустичні пеленгатори застаріли та були замінені на радіолокаційні станції. В прожекторних військах звукоуловлювачі-пеленгатори використовувалися в станціях-шукачах (прожекторах), сихронноспряжених зі звукоуловлювачами"
Для пеленгування потрібні кілька звукоуловлювачів рознесених по горизонту Як ти їх розмістиш на винщувачі та ще й поряд з джерелом шуму який стократ перевищує шумність цілі?
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20.06.2023 16:58 Відповісти
Добре. Для початку, почитай матеріал за цим посиланням: https://core.ac.uk/download/pdf/323527864.pdf https://core.ac.uk/download/pdf/323527864.pdf

Потім тут, трохи про шумопеленгаторні станції субмарин, а саме, як розміщені на їх корпусі лінійна та еліптична бази: http://www.randewy.ru/sign2/gas1.html

І уяви собі, що легкий літак- винищувач Шахедів із гарним планером, якому не загрожують атаки винищувачів ворога, може деякій час летіти, як планер, із вимкненим двигуном.
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20.06.2023 17:41 Відповісти
Може ти і тямиш у гідроакустиці Однак ми говоримо про авіацію І про акустику в повітряному просторі Я закінчив авіаучилище і прослужив півтора десятка років у авіації І трохи розбираюся аеродинаміці Можу допустить установку акустичних датчиків на закінцівках крила та в носі якогось Ту-95-го чи Ан-132 У даному випадку вони будуть винесені в передню півсферу і двигуни найменше будуть впливать на їх роботу Але турбогвинтовий чи поршневий літак- винищувач - це "двигун з боків та ззаду обліплений крилами паливним баком і кабіною пілота" Де ти поставиш ті "рознесені датчики"? У кокпіті? Чи на валу ******** гвинта? Всі нічні винищувачі, що мали поршневі двигуни та були обладнані радіолокаторами, були двомоторними - бо лише на носовій кабіні можлива була установка антени радіолокатора Те ж саме буде і з твоїми "звуковими датчиками Але це ще "півбіди"! Справа в тому, що літаки в кінці ІІ Світової літаки мали таку аеродинаміку, що їх "політ з виключеним двигуном" перетворився в "кероване падіння" Їх здатність планерування була пожертвувана взамін вазі та швидкості А "пустування" з багатократним включенням та виключенням двигуна в польоті ніхто не допустить - це тобі не автівка чи човен Тут не можна "зупиниться на обочині", постоять та перезапустить двигун
Теорія - це добре Але я дивлюсь на це з практичного боку
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20.06.2023 18:13 Відповісти
Мабуть за мопедами ганятись на "Кукурузниках" зручніше і дешевше буде. Поставити радар, кулемет і вперед.
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20.06.2023 14:56 Відповісти
Цілком вірна думка. Так дешевше, ніж ганятись на F-16 за дешевими, тихохідними іграшковими літаками, рівня 1 світової війни, оснащеними примітивним польотним контролером, головкою наведення та орієнтації i ***********, який не несе прямої загрози легкому гвинтовому літаку -винищувачу. Важливо, що легкі винищувачі необхідно оснастити ******** авіонікою, радаром, ПНБ, ******** акустичним пеленгатором, та іншими пристроями для ефективної роботи по Шахедам. Ракети до ЗРК треба економити.
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20.06.2023 17:01 Відповісти
Оснащення забагато не буває? Можна упростити. GPS-навігатор в літак, а координати для підходу передавати з наземних систем, плюс прожектор і кулемет або навіть хороший дробовик з картеччю. Правда ще потрібно система розпізнавання, щоб свої не збили. До речі, якби в МО було бажання або в когось там трохи мізків, занепокоєних не тільки питанням, як вкрасти бюджетні кошти, то виготовити щось гладкоствольне і потужне для стрільби картеччю не складно і доступно в короткі терміни.
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20.06.2023 20:44 Відповісти
 
 