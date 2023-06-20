Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію від російських атак. Треба F-16, - Ігнат

Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак, тому випущені російськими силами дрони Shahed-136/131 вночі долетіли до Львова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", - пояснив він.

За його словами, також мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити "шахеди", які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.

"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі. - Ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16", - підсумував він.

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