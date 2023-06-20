Україні не вистачає засобів ППО, щоб захистити всю територію від російських атак. Треба F-16, - Ігнат
Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак, тому випущені російськими силами дрони Shahed-136/131 вночі долетіли до Львова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", - пояснив він.
За його словами, також мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити "шахеди", які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.
"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі. - Ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16", - підсумував він.
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Краще виведіть товстопузих керівників воєнкоматів на новеньких РейнджРоверах в поле, дайте біноклі та кулемети, нехай стережуть Шахеди. То буде більш користі
Ти, "синок", не на того напав - у мене судової практики за плечима більше 20 років - і я знаю ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ! А означає це те, що ці справи "з пальця висмоктані", та не мають судової перспективи!
- Але і тоді була війна і він її не « здав» за П»ЯТЬ років свого правління!
- Ми всі померли-б - але не здали Крим! (Зеленський)
- Коли почався наступ російських військ Зеленський «здав» Східне Полісся, Сумщину і частину Харківщини, а також весь Південь за 24 години! І не вмер!!!
Ці літаки-винищувачі повинні злітати з розсереджених грунтових ЗПП і мати озброєння типу того, яке було у винищувачів ІІ-ї світової війни. Адже Шахеди по суті - тихохідні поршневі літаки рівня 1 світової війни.
Була ж така розробка! "...вьетнамская штурмовая модификация Ан-2 - это совсем не «импровизация на коленке из говна и палок от безысходности», а опытно-конструкторская работа ОКБ Олега Константиновича Антонова по приоритетному заказу МО СССР для нужд «вьетнамских товарищей» (боевая модификация Ан-2 разрабатывалась и испытывалась в 1963-1964 гг.) "
Якщо партнери допоможуть авіонікою та озброєнням, то легкі,тихохідні літаки - винищувачі Шахедів - те, що потрібно ППО України. Атаки роїв Шахедів будуть посилюватися, кількість атакуючих мопедів у одному рої швидко зростатиме (з 40-50 до 150-200) після введення в експлуатацію трьох нових виробництв, які швидкими темпами будують рашисти разом з іранцями та лукашенківцями.
Пояснюю, особисто для тебе. ******* акустичні пеленгатори - складні пристрої, розуміння принципів дії яких потребує вищої технічної освіти. Можливо ти чув про ЦОС, швидкі алгоритми фільтрації, перетворення Фур'є (пряме і зворотнє), а також ШНМ, які навчені розпізнаванню об'єктів за акустичним спектром. Все це, і дещо інше, про що спілкуватися з тобою не бачу сенсу, я позначив дещо архаїчним терміном "акустичний пеленгатор".
"Звуковловлювачі - акустичні пристрої виявлення джерел звуку, а також для визначення пеленгу на джерело звуку (пеленгатори). Під час Першої світової війни були розроблені пристрої військового призначення для визначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F пеленгу на ворожі знаряддя. Вони базувались на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 бинауральному ефекті від звуків, посилені рупорами.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-milru-1 [1] Під час Другої світової війни ці пристрої набули широкого поширенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-milru-1 [1] в зв'язку з виявленням літаків у хмарну погоду чи вночі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-swe_1978-2 [2] У зв'язку зі збільшенням швидкостей літаків та вдосконаленням радарів, акустичні пеленгатори застаріли та були замінені на радіолокаційні станції. В прожекторних військах звукоуловлювачі-пеленгатори використовувалися в станціях-шукачах (прожекторах), сихронноспряжених зі звукоуловлювачами"
Для пеленгування потрібні кілька звукоуловлювачів рознесених по горизонту Як ти їх розмістиш на винщувачі та ще й поряд з джерелом шуму який стократ перевищує шумність цілі?
Потім тут, трохи про шумопеленгаторні станції субмарин, а саме, як розміщені на їх корпусі лінійна та еліптична бази: http://www.randewy.ru/sign2/gas1.html
І уяви собі, що легкий літак- винищувач Шахедів із гарним планером, якому не загрожують атаки винищувачів ворога, може деякій час летіти, як планер, із вимкненим двигуном.
Теорія - це добре Але я дивлюсь на це з практичного боку