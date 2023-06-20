Медійний наступ на Громадську антикорупційну раду безпідставний і шкодить обороноздатності країни, - волонтерка Ярова
Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявляє про медійний тиск на її членів. Нещодавно сфабриковані матеріали про упереджені закупівлі опублікувала низка інтернет-видань із сумнівною репутацією.
Про це розповіла Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" в інтерв’ю телеканалу Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, замовлена медійна кампанія має на меті підірвати обороноздатність країни через маніпуляції навколо прозорих закупівель.
"Колегіальний орган був призначений місяць тому. До складу комісії з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення увійшли працівники Міністерства оборони та я - від громадськості. Мова йшла про 24 мільярди гривень на закупівлю харчування. В той час, коли нам вдалося повернути чесні торги на Прозорро, Міністр оборони направив лист до Кабміну з проханням продовжити діючі договори на невизначений термін. Завдяки увазі громадськості лист було відкликано. Здавалося, що це все. Втім, постачальники із найвищими цінами почали закидати суди позовами. На сьогодні суд не знайшов підстав підтримати ці позови. Тож зекономлені для держави кошти можуть піти на інші важливі речі, як от закупівлю зимової форми та амуніції", - зазначила Ярова.
Також волонтерка додала, що тендерні закупівлі дозволили зекономити державі 25% бюджету на харчування армії.
"Коли рішення приймає не одна людина, а система, корупційні ризики знижуються. Ми зекономили державі кошти. Єдине, що турбує - якість постачання, на це Громадська антикорупційна рада буде звертати найбільше уваги. Як би не маніпулювали історіями із закупівлями, є найнижча цінова пропозиція. Судді, які приймали рішення про незадоволення позовів, аргументували якраз тим, що закупівлі проводилися на Прозорро, обрано найнижчу ціну, з огляду на найкращий для країни варіант", - підсумувала Ярова.
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А пані Яровій- респект !!! Слава ЗСУ...!!!
Залужному набридло слухати казки Сирського і він особисто вирішив перевірити ситуацію на передовій. Зрозуміло, що побачив те, про що інформував його не Сирський. На загальний доступ доведено що "Все йде за планом". Цікаво, знищення танкової роти ЗСУ на мінних полях, які не були протралені - це чий план?
Заступник міністра оборони Шаповалов привласнив 100 мільйонів гривень у березні 2022 року на поставках бронежилетів для ЗСУ. Візування міністром контрактів на закупівлю будь-чого в системі будь-якого міністерства обов'язкове при закупівлях вище 10 000 НМДГ (Неоподатковуваний мінімум доходів громадян по розрахункам підп. 169.1.1 пyнкту 169.1 статті 169 рoзділу ІV Податкового Кодексу. На момент вчинення дій ця сума складала 170 000. Найменша закупівля по цьому кейсу - 0,877 млн. гривен. Виходячи з цього дані закупівлі не могли бути прийняті до оплати без візи міністра Рєзнікова. СБУ просто перехопило цю справу, щоб вона не втрапила до НАБУ.
Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
Банальна прокладка для грабунку бюджетних коштів створена владою - "ТОВ "Кінокіт", що виготовляє контент для телеканалу "Рада" для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини#UA разом" довиготовлявся до банального плагіату. Мало б хто це помітив би при рейтингах "вовиного марафону" 5% +- 1%, але ці діячі притягнули на українське телебачення відео російського пропагандистського каналу. Всю зміну звільнили. Гроші продовжують красти.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 20.06.2023
Питання яким чином синок Стефанчука зник з переліку військовозобов'язаних знову повертає нас до питання "Сирський". Тому що саме командування Сухопутних військ Збройних Сил (а це Сирський) згідно законодавства керує системою військового обліку. (ми писали 28.04.2023 Хроніка)
Залужному набридло слухати казки Сирського і він особисто вирішив перевірити ситуацію на передовій. Зрозуміло, що побачив те, про що інформував його не Сирський. На загальний доступ доведено що "Все йде за планом". Цікаво, знищення танкової роти ЗСУ на мінних полях, які не були протралені - це чий план?
Олесь Русланович Стефанчук (син голови ВР) відсутній у списках осіб, що підлягають призову на дійсну військову службу і перебуває за межами України.
В програмі державного (!) інформаційного марафону Денис Десятник, представлений, як "офіцер ГУР", громадянин Ізраїлю, заявляє, що Україна повинна віддати свої території Росії "для досягнення миру". Зеленський і К посилено готують Україні до здачі територій і легітимізації своїх домовленостей з Путіним. Нічого нового в цьому немає. Ми давно описали алгоритм наступних дій режиму
"... Чекає поки втомлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру.Він чекає, кешуючи наші надії в зелені кубики в своїх схованках …"
https://2019timeze.medium.com/cashing-out-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9-1533a8e629f5
Вуйко Аді та дибіл, червоножопий, комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) за таке, у 2Світову, розтрілювали не дивлячись на посади, звання і ранги !!!
якщо читати історію МОСКОВІІ , то вона ПОІМЕЛА усі народи, що зараз живуть в раше. Не маючі родючих земель , і у землі полізних іскопаемих, і виходу до морей, московіти ХИТРІСТЮ робили століттями спочатку договори про дружбу і допомогу, потім винищення еліти народу, потім корені націі заміщувались ПОНАВЕЗЕННИМИ . І так вона получила доступ до морей , до копалень, до зерна. Треба рашу розвалити і все повернути кореним народам
ТАК, зелену владу поімели по старий столітній схемі. Це урок на майбутне усім партіям
На суді ніякої юридичної допомоги вони не отримують і їх "захищають" юристи країни-агресора.
Більше того, режим Зеленського всіляко намагається замовчувати цей факт, прикриваючись штампами про "незаконне судилище" і т.п.
Держава повинна найняти адвокатські фірми за кордоном і допомогти людям, що виконали її наказ.
Московська агентура патрушева активізується по сценарію опрацьованому в Оманні!!
Усе, що наносить, хоть якусь, шкоду Україні, підтримує агентура окупантів!!!
Невже співпадіння ???
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!