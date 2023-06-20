Медійний наступ на Громадську антикорупційну раду безпідставний і шкодить обороноздатності країни, - волонтерка Ярова

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявляє про медійний тиск на її членів. Нещодавно сфабриковані матеріали про упереджені закупівлі опублікувала низка інтернет-видань із сумнівною репутацією.

Про це розповіла Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" в інтерв’ю телеканалу Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, замовлена медійна кампанія має на меті підірвати обороноздатність країни через маніпуляції навколо прозорих закупівель.

"Колегіальний орган був призначений місяць тому. До складу комісії з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення увійшли працівники Міністерства оборони та я - від громадськості. Мова йшла про 24 мільярди гривень на закупівлю харчування. В той час, коли нам вдалося повернути чесні торги на Прозорро, Міністр оборони направив лист до Кабміну з проханням продовжити діючі договори на невизначений термін. Завдяки увазі громадськості лист було відкликано. Здавалося, що це все. Втім, постачальники із найвищими цінами почали закидати суди позовами. На сьогодні суд не знайшов підстав підтримати ці позови. Тож зекономлені для держави кошти можуть піти на інші важливі речі, як от закупівлю зимової форми та амуніції", - зазначила Ярова.

Також волонтерка додала, що тендерні закупівлі дозволили зекономити державі 25% бюджету на харчування армії.

"Коли рішення приймає не одна людина, а система, корупційні ризики знижуються. Ми зекономили державі кошти. Єдине, що турбує - якість постачання, на це Громадська антикорупційна рада буде звертати найбільше уваги. Як би не маніпулювали історіями із закупівлями, є найнижча цінова пропозиція. Судді, які приймали рішення про незадоволення позовів, аргументували якраз тим, що закупівлі проводилися на Прозорро, обрано найнижчу ціну, з огляду на найкращий для країни варіант", - підсумувала Ярова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальний постачальник Міноборони зриває результати тендерних торгів через суди, - волонтерка, членкиня антикорупційної ради при МО Ярова