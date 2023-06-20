Київ веде із західними компаніями перемовини про виробництво зброї в Україні, - Мінстратпром
Україна веде із західними компаніями переговори про збільшення виробництва в Україні озброєнь, зокрема, безпілотники. Контракти можуть бути підписані в найближчі місяці.
Про це в інтерв’ю Reuters повідомив заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Київ веде переговори про виробництво зброї в Україні з підприємствами з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.
"Ми ведемо з ними дуже детальні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас буде підписано контрактні угоди", - сказав Боєв.
За його словами, Київ, заохочуючи іноземні оборонні фірми виробляти зброю в Україні, міг би більш ефективно задовольняти власні потреби, а також розвивати свою оборонну промисловість, щоб орієнтуватися на глобальних клієнтів у той час, коли він прагне створити робочі місця для українців.
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Щось не віриться вже міністрам Слугам та їх заступникам...
Митники - слуги...
Лиш ЗЕрНові угоди їм у заслуги...
Виходячи з цього дані закупівлі не могли бути прийняті до оплати без візи міністра Рєзнікова. СБУ просто перехопило цю справу, щоб вона не втрапила до НАБУ.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Оскільки, по-перше, жодне місце в Україні не є безпечним перед кацапськими ракетами та безпілотниками, а по -другк, в Україні занадто багато ворожих інформаторів