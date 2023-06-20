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Новини
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Київ веде із західними компаніями перемовини про виробництво зброї в Україні, - Мінстратпром

сергій,боєв

Україна веде із західними компаніями переговори про збільшення виробництва в Україні озброєнь, зокрема, безпілотники. Контракти можуть бути підписані в найближчі місяці.

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Київ веде переговори про виробництво зброї в Україні з підприємствами з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи.

"Ми ведемо з ними дуже детальні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас буде підписано контрактні угоди", - сказав Боєв.

Також читайте: ЄС планує прискорити постачання зброї до України, – єврокомісар Бретон

За його словами, Київ, заохочуючи іноземні оборонні фірми виробляти зброю в Україні, міг би більш ефективно задовольняти власні потреби, а також розвивати свою оборонну промисловість, щоб орієнтуватися на глобальних клієнтів у той час, коли він прагне створити робочі місця для українців.

Автор: 

зброя (7479) перемовини (2925) Мінстратегпром (137)


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Топ коментарі
+4
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20.06.2023 10:52
+3
Вже давно на часі! Нарешті дійшло, що дійсно потрібно Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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20.06.2023 10:49
+3
Про це требе ********* на все село Кацапи мовчки будують завод по виробництву дронів і не розакзують до сраки дорогу Ми вже розказали про контрнаступ... і що на виході... а поки що нічого, окрім малозрозумілих повідомлень з фронту. Поки ми квоктали, як та курка, що знесла яйце, кацапи скрутили нам велику щиру дулю в кармані і не тільки та мовчки будували укріплення, мінували територію, на якій успішно палять явно перехвалену західну техніку. Певне наші срані зекерманичі забули просту армійську приказку, -"Молчі, за умного сойдьошь", хоча звідкіля їм її знати, коли цілий верховний гавнокомандуючий успішно чотири рази відкосив від призову до армії, а от хєром грати на роялі, це вам не хухри мухри, тут він мастак. Одне не зрозуміло, за що доля так карає отих 27 відсотків, що голосували розумом, а не папріколу, але маємо, те, що маємо
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20.06.2023 11:06
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Вже давно на часі! Нарешті дійшло, що дійсно потрібно Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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20.06.2023 10:49 Відповісти
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20.06.2023 10:52 Відповісти
Супер. Лох73% із пенсією 2500 грн має страждати.
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20.06.2023 11:18 Відповісти
точніше слиною давитись)))
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20.06.2023 15:06 Відповісти
Заступник міністра стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв

Щось не віриться вже міністрам Слугам та їх заступникам...
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20.06.2023 10:54 Відповісти
Міністри - слуги...
Митники - слуги...
Лиш ЗЕрНові угоди їм у заслуги...
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20.06.2023 10:59 Відповісти
Заступник міністра оборони Шаповалов привласнив 100 мільйонів гривень у березні 2022 року на поставках бронежилетів для ЗСУ. Візування міністром контрактів на закупівлю будь-чого в системі будь-якого міністерства обов'язкове при закупівлях вище 10 000 НМДГ (Неоподатковуваний мінімум доходів громадян по розрахункам підп. 169.1.1 пyнкту 169.1 статті 169 рoзділу ІV Податкового Кодексу. На момент вчинення дій ця сума складала 170 000. Найменша закупівля по цьому кейсу - 0,877 млн. гривен.

Виходячи з цього дані закупівлі не могли бути прийняті до оплати без візи міністра Рєзнікова. СБУ просто перехопило цю справу, щоб вона не втрапила до НАБУ.



https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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20.06.2023 11:01 Відповісти
Про це требе ********* на все село Кацапи мовчки будують завод по виробництву дронів і не розакзують до сраки дорогу Ми вже розказали про контрнаступ... і що на виході... а поки що нічого, окрім малозрозумілих повідомлень з фронту. Поки ми квоктали, як та курка, що знесла яйце, кацапи скрутили нам велику щиру дулю в кармані і не тільки та мовчки будували укріплення, мінували територію, на якій успішно палять явно перехвалену західну техніку. Певне наші срані зекерманичі забули просту армійську приказку, -"Молчі, за умного сойдьошь", хоча звідкіля їм її знати, коли цілий верховний гавнокомандуючий успішно чотири рази відкосив від призову до армії, а от хєром грати на роялі, це вам не хухри мухри, тут він мастак. Одне не зрозуміло, за що доля так карає отих 27 відсотків, що голосували розумом, а не папріколу, але маємо, те, що маємо
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20.06.2023 11:06 Відповісти
після того, як зелені зрадники дуже швидко підключили електропостачання на будівельний майданчик з виготовлення турецьких "байрактарів", ніяка б...дь не стане із зеленими аферистами "водити козу" від слова "взагалі"
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20.06.2023 11:06 Відповісти
Ще один на сторінках смі...сенс.
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20.06.2023 11:12 Відповісти
Просто цікаво, скільки бтр-4, нептунів, вільх, виготовили за останній рік.
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20.06.2023 11:20 Відповісти
А енергетики за підключення свої мільйони вже отримали?
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20.06.2023 11:21 Відповісти
Щоб орієнтуватися на глобальних клієнтів у той час, коли він прагне створити робочі місця для українців. -Це шо означає? Що буде, як зі стугнами,- замовлення тільки для арабів за валюту, а для ЗСУ знову майже нічого замовляти не будуть?
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20.06.2023 11:23 Відповісти
Краще відкрити на території наших партнерів (Польща, Чехія, Словаччина, Литва), але із залученням наших робітників та інженерів.
Оскільки, по-перше, жодне місце в Україні не є безпечним перед кацапськими ракетами та безпілотниками, а по -другк, в Україні занадто багато ворожих інформаторів
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20.06.2023 11:24 Відповісти
Так швидко -- оце шустряки -- роздуплилися .
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20.06.2023 11:25 Відповісти
А українські Богдана, Нептун, Грімм, Вільха? Що можно клепати як смартфони. В чому справа? То що гімно?
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20.06.2023 11:56 Відповісти
Ага, пєтя особисто взривав склади?! Ти свічку тримав чи фітіль динаміту підпалював?
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20.06.2023 12:36 Відповісти
Та невже? Невже, нарешті, "роздуплилися"? Не пройшло й півтора рокіи після початку широкомасштабної війни! Та такі угоди вже не те що мали бути підписані,- виробництво вітчизняних зразків озброєнь давно-давно мало бути поставлено на безперервне виробництво!
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20.06.2023 12:25 Відповісти
Переговори давно ведуть, тільки хто буде гроші в кишені слуг вкладати Слухала про інвестиціїний форум то наші веселуни презент ували "інвестнянь", там не оцінили Країну чекає "веселе" майбутнє
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20.06.2023 14:34 Відповісти
 
 