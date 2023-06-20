На окупованій території Запорізької області створюють незаконні військові формування та залучають місцеве населення, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ. У цей процес залучений екснардеп-зрадник Євген Балицький.
Про це йдеться в повідомленні Центра національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Зрадник Євген Балицький оголосив про створення "народного ополчення" куди на службу будуть прийматись громадяни будь-якого віку та будь-якої спеціальності.
Проте наразі черги до "добровольчих формувань" в регіоні немає. Тому не виключена примусова мобілізація, яка відбулась на захоплених районах Донецької та Луганської областей, де окупаційна адміністрація примусово мобілізувала бюджетників", - йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що метою створення таких формувань є прагнення військово-політичного керівництва РФ поповнити втрати особового складу шляхом залучення місцевого населення.
"Зауважимо, що такі дії є міжнародним злочином, за який колаборанти понесуть покарання", - додали в ЦНС.
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бо шендеровичі проти розділення росії на 34 етнодержави а тільки розділення дасть гарантію що московія не зможе нападати на сусідів бо без инших 33 етнодержав вони ніхто і сили їх вистачить лише щоби в туалеті воду спускати.
Готувалися до посад і параду на Хрещатику, а тепер цих падляк продажних, орки гонять в окопи, а не на парад!
Це і є санітарна зачистка теренів України від московської нечисті за 30 років!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!