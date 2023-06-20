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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій території Запорізької області створюють незаконні військові формування та залучають місцеве населення, - Центр національного спротиву

народноє,ополчєніє

На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ. У цей процес залучений екснардеп-зрадник Євген Балицький.

Про це йдеться в повідомленні Центра національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ. 

"Зрадник Євген  Балицький оголосив про створення "народного ополчення" куди на службу будуть прийматись громадяни будь-якого віку та будь-якої спеціальності.

Проте наразі черги до "добровольчих формувань" в регіоні немає. Тому не виключена примусова мобілізація, яка відбулась на захоплених районах Донецької та Луганської областей, де окупаційна адміністрація примусово мобілізувала бюджетників", - йдеться в повідомленні. 

В ЦНС зазначають, що метою створення таких формувань є прагнення військово-політичного керівництва РФ поповнити втрати особового складу шляхом залучення місцевого населення.

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"Зауважимо, що такі дії є міжнародним злочином, за який колаборанти понесуть покарання", - додали в ЦНС. 

Автор: 

окупація (6719) Запорізька область (3653) Балицький Євген (40)


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Это любимое занятие кацапов.Создавать на захваченных землях из местных жителей отряды идиотов чтобы воевали против своих гграждан за мокшей. Бесплатно главное. Убьют и хер сним.
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20.06.2023 10:56 Відповісти
Ватний фільтр.
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20.06.2023 11:13 Відповісти
всіляких шендеровичів треба мордякою об асфальт.

бо шендеровичі проти розділення росії на 34 етнодержави а тільки розділення дасть гарантію що московія не зможе нападати на сусідів бо без инших 33 етнодержав вони ніхто і сили їх вистачить лише щоби в туалеті воду спускати.
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20.06.2023 11:31 Відповісти
это то что хотели ждуны. паспорт получили присягли, значит против Украины воевать можно.
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20.06.2023 11:39 Відповісти
Це і є, та ригоАнальна та опозажопна 5та колона московитів, на теренах України!
Готувалися до посад і параду на Хрещатику, а тепер цих падляк продажних, орки гонять в окопи, а не на парад!
Це і є санітарна зачистка теренів України від московської нечисті за 30 років!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
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20.06.2023 11:46 Відповісти
Залюбки вони туди ідуть.
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20.06.2023 12:26 Відповісти
А що тут такого незвичайного? В тих регіонах багато тих, хто ненавидитиь Україну, а тому цілком логічно, що росіяни так роблять. Це ми російського попа, який в Києві на Хрещатику кляне Україну та славить путлера не може прищемити а росіяни з тими, хто не хоче йти в їх військо розберуться дуже швидко але думаю, що тих хто хоче там теж багато.
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20.06.2023 12:30 Відповісти
Для кацапов предатели это расходный материал не более.
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20.06.2023 22:02 Відповісти
 
 