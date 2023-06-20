На окупованій території Запорізької області створюють незаконні військові формування та залучають місцеве населення, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створили "алгоритм" для залучення місцевих жителів до незаконних формувань РФ. У цей процес залучений екснардеп-зрадник Євген Балицький.

Про це йдеться в повідомленні Центра національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Зрадник Євген Балицький оголосив про створення "народного ополчення" куди на службу будуть прийматись громадяни будь-якого віку та будь-якої спеціальності.

Проте наразі черги до "добровольчих формувань" в регіоні немає. Тому не виключена примусова мобілізація, яка відбулась на захоплених районах Донецької та Луганської областей, де окупаційна адміністрація примусово мобілізувала бюджетників", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що метою створення таких формувань є прагнення військово-політичного керівництва РФ поповнити втрати особового складу шляхом залучення місцевого населення.

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"Зауважимо, що такі дії є міжнародним злочином, за який колаборанти понесуть покарання", - додали в ЦНС.