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У Дніпрі та Інгульці на Херсонщині нафтопродуктів не виявили, але зафіксували перевищення концентрації завислих речовин, заліза, - ОВА

води,аналіз

У Херсонській області провели чергове дослідження якості води у Дніпрі та Інгульці.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

У пробах, які були відібрані у Дніпрі в районі Антонівського залізничного мосту є перевищення концентрації завислих речовин. Цей показник - 32,0 мг/дм3, що більше в 1,28 раза. Залізо загальне складає 0,26 мг/дм3. Що перевищує норму у 2,6 раза. Розчинений кисень складає 6,30 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

У пробах з Інгульця перевищення завислих речовин у 1,44 раза, а заліза загального у 2 рази. Розчинений кисень - 2,20 мг/дм3. Також у ріці перевищення біологічного споживання кисню.

"Ні у Дніпрі, ні в Інгульці нафтопродуктів не виявлено", - додали в ОВА.

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Дніпро (3285) якість (44) вода (1180) Херсонська область (5801)


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боже, бережи королеву..., я не знаю, що трапилось, але судячи з цих проб, тони машинного мастила, які повинні були потрапити у воду, туди не потрапили..., сподіваюсь, їх просто вкрали ті, хто краде все, що можна..., нехай вони всім тім подавляться...
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20.06.2023 11:23 Відповісти
Самий цинус в тому, це потоплені та кишково хворі орки.
Людей наших шкода, худобу... А орки най дохнуть.
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20.06.2023 11:33 Відповісти
 
 