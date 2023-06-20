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Буданов - на фейки про свою загибель чи поранення: Формуємо загін безсмертних із Залужного, Бандери, Петлюри й Мазепи

буданов

Начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов висміяв російські фейки про свою нібито загибель або поранення.

Про це він сказав у коментарі KyivPost, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - заявив Буданов.

Також він додав, що "спецзагін безсмертних" гарантує створення нервової, істеричної робочої обстановки для росіян та їхніх пропагандистів.

Також читайте: Німецьке видання Stern спростувало фейк про поранення Буданова

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти оприлюднили фейк про нібито загибель чи поранення Буданова. Вони посилалися на німецьке видання Stern, яке заявило, що не публікувало таку інформацію.

Автор: 

Буданов Кирило (493) поранення (2808) смерть (6759) фейк (746)


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Топ коментарі
+21
Куди тобі до Залужного буданов, так собі, новий продюсерр і режисер з ГРУ
Хоч весілля, хоч похорони, хоч взяття Бєлгорода - все зніме і покаже буданов.
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20.06.2023 11:28
+20
Давно цього блогера не було чутно
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20.06.2023 11:18
+15
Буданов з Гогілашвілі мають право на приватне життя і відпочинок ))
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20.06.2023 11:28
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Давно цього блогера не було чутно
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20.06.2023 11:18 Відповісти
Буданов зник із інфопростору одночасно зі своїм РДК.
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20.06.2023 11:22 Відповісти
Буданов з Гогілашвілі мають право на приватне життя і відпочинок ))
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20.06.2023 11:28 Відповісти
Про трубіцина стали забувати, можна з'являтись на публіці.
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20.06.2023 14:12 Відповісти
... буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, і їх кошмарити"

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20.06.2023 11:21 Відповісти
О -- якии предрікав швидке звільнення наших територіи .
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20.06.2023 11:21 Відповісти
можеш звільнити їх скоріше? То go..
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20.06.2023 11:29 Відповісти
Куди вже швидше -- по Буданову вони вже звільнені .
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20.06.2023 11:33 Відповісти
а ти б хотів, щоб керівництво волало з екранів "Фсьо пропало"? Не думаю, що то були голослівні заяви. Питання часу. Це ж не серіал тобі зі сценарієм та відомим хеппі-ендом. Обставини змінюються щогодинно, тож і засоби/терміни/плани також змінюються.
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20.06.2023 11:52 Відповісти
всі адекватні українці прекрасно розуміли, що більша частина з цих заяв виконан не буде, з об"єктивних обставин, всі адекватні прекрасно знають які саме ці обставини. Ну, а НЕадекватні, звісно повірили в якесь диво. Ну то хоч не повсералися від страху та паніки, і то вже вже добре.
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20.06.2023 11:56 Відповісти
Вже писав шо норм хід був би заити на Білгородщину і звідти на Луганськ Донецьк -- такии ривок -- але Захід не дозволить .
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20.06.2023 12:17 Відповісти
ну що ж, ми в таком становищі, що маємо рахуватися з умовами, прикро, але повинні. Я все ж таки сподіваюсь що пану Залужному вистачить досвіду та військової вдачи для здобуття нашої спільної перемоги.
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20.06.2023 12:22 Відповісти
А можна просто державним діячам не *******, як інфантіли-неадеквати, а видавати інформацію, належну для свого статусу, і тоді взагалі претензій не буде? Лаври брехуна-аферистовича спокою не дають? Піздаболи срані.
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20.06.2023 12:23 Відповісти
можна. Але на початку війни почалась би паніка.
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20.06.2023 12:42 Відповісти
а так ***** паніки не було,їбать ви **** зелені квадратноголові ,підставки під кухоль пива,вам в тупі макітри насралит,і сказали що то чоколяд...
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20.06.2023 14:58 Відповісти
в мене не було. А в тебе, схоже, були таки обісрані штанці.
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20.06.2023 15:49 Відповісти
довбень яйцеголовий, паніка, це коли трощать всі магазини, виносять все, що можуть донести додому, паніка, це коли грабують банки чи прямо на вулиці, сусідів та незнайомців.
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20.06.2023 15:52 Відповісти
Я в курсі -- і вони повинні знати шо кацапи вже набудували трьохешеленовану оборону -- повторення Харківськоі обл. не буде .
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20.06.2023 11:58 Відповісти
На жаль - так. За майже півтори роки окупації закріпились там суки кацапські, всю українську землю перерили. Але справа ж не тільки в системі оборони кацапів. Складових набуття перемоги багато. Та ж сама зброя, наприклад, яку надає захід дуже повільно та порціями, та і не всю ісправну (але дякуємо і за це), та ж сама погода "я такої "мокрої" весни не пам"ятаю), підрив Каховської ГЕС, спрівпрацю свинособак з деякими "нєпрісоєдінівшиміся".. Багато складових, і передбачити все просто фізично не можливо. Припускаю навіть, що захід обіцяв одні масштаби допомоги, а по факту надав трошки (м"яко кажучі) інші, бо сам не впорався з загрозою. Тож, не скиглимо, а допомагаємо, так точно перемогу здобудемо швидше.
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20.06.2023 12:13 Відповісти
Будя. Ми все знаємо. Нормальний чоловік.
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20.06.2023 11:22 Відповісти
О, намалювалося. Буде знову ''вангувати''.
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20.06.2023 11:23 Відповісти
Це щось нове... Петлюра, ще куди нейшло...
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20.06.2023 11:24 Відповісти
Це пі.дец, товаріщі! Ця країна приречена(((
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20.06.2023 11:24 Відповісти
Приречена на перемогу над москалотою.
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20.06.2023 11:50 Відповісти
Угу, з такими політиками - флюгерами
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20.06.2023 11:52 Відповісти
Не хочуть-не треба. Значить, не дозріли. Ніхто не вимагає, просто для початку приберіть совкового Жукова та ін. совкохлам. Бо примусова бандерізація закінчується завжди "Путєн - ввєді!"
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20.06.2023 12:28 Відповісти
Слава, шана та подяка ГУР МО України! Київ, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Маріуполь, Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, окупована територія Херсонщини, Запоріжжя, Бахмут, Бахмутський напрям, наш рідний КРИМ, а також теориторія рашки та бульбостан - усюди ці справжні ВОЇНИ-ХИЖАКИ-РОЗВІДНИКИ кошмарять русню, дають справжній та реальний результат зі знищення рашистської чуми, є справжніми ЛЕВАМИ УКРАЇНИ! Ви навіть не зможете осягнути під час війни та після Нашої ПЕРЕМОГИ, скільки бійці ГУР МО зробили для УКРАЇНИ! Вони всі - Українські ТИТАНИ! Слава ЗСУ! Вічна шана та память усім полеглим за Україну ВОЇНАМ! Слава Україні!
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20.06.2023 11:25 Відповісти
Нажаль тут народ заточений, що всі при владі та при керівних посадах погані. Військові на сході кажуть, що це звірі ГУР МО, а про керівника поганого не чув. А вам диванним експертам пропоную їхати в Київ, поступати на службу ГУР МО та вперед до змін, а не пізді...и.
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20.06.2023 11:42 Відповісти
+
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20.06.2023 11:42 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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20.06.2023 13:17 Відповісти
Я так і зрозумів Тоді напевне це Ви доставляли БК, продукти, воду, зброю до окупованого Маріка, витягували звідти наших поранених ВОЯКІВ, наводили удари по аеродромах на раші, нищили кацапській генералітет на окупованих територіях та на рашці, підривали колії, потяги мости, склади із кацапським БК та фаршем, тримали Бахмут під ударами арти та авіації, та наразі займаєтеся звільненням нашого КРИМУ
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20.06.2023 13:22 Відповісти
Разом до Нашої ПЕРЕМОГИ!
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20.06.2023 11:44 Відповісти
А усім присутнім у стрічці "експертам" раджу хоч раз подивитися на те, якими сповненими поваги та захвату очима Гетьман ЗАЛУЖНИЙ дивиться на генерала Буданова (фото є у загальному доступі). Це багато чого варто! Слава Україні!
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20.06.2023 11:53 Відповісти
буданов - зелёная крыса. А ось сповненими поваги та захвату очима гогиашвили дивиться на партнёра буданова. Потому Залужному герои зеленского нах не впали
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20.06.2023 12:43 Відповісти
ага само придумало і само подрочило,ти свої підорські фантазії при собі тримай.
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20.06.2023 14:59 Відповісти
Ні там усі Добрі.. Хоча факти показують зворотнє. . Й допоки всі ці симпатичні, говіркі, влучнослові, гарновиглядальні, в-міру-театральні діячі, хтось із гайморитним прононсом у голосі, а хтось із оксамитинкою в баритоні, але всі в *********** флісках оливкового кольору ПОДОБАЮТЬСЯ їхній невимогливій фан-зоні - доти вони мають люфт витворяти, що завгодно..
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20.06.2023 11:53 Відповісти
Доносити інформацію до людей, а насамперед - на@обувати русню теж треба комусь. А як свідчить практика - кацапи генерала Буданова уважно слухають та вірять Слава ЗСУ!
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20.06.2023 11:56 Відповісти
То може буданову змінити посаду, раз так доьре вміє тролити русню, замінить еогось з ведучих на г+г
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20.06.2023 12:31 Відповісти
У коментарі шана та подяка усім БІЙЦЯМ ГУР МО України, які системно, цілеспрямовано, результативно та ефективно кошмарять русню! Керівники змінюються, колектив (кістяк) залишається та працює (ВОЮЄ), незважаючи ні на що, захищає нас усіх УКРАЇНІ. А якщо би керівник дійсно був малоефективним чи недолугим, то ні один військовий підрозділ не спромігся би дати результат. Слава та шана ГУР МО України!
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20.06.2023 12:57 Відповісти
Наразі одним з головних пріоритетів і завдань кацапських рашистів є повне знищення ГУР МО України та ліквідація керівника - генерала Буданова. Для кацапів це життєво необхідно. А тому Україна прямо зацікавлена в існуванні та повній підтримці цього бойового підрозділу та її керівнцитва. Під час війни для України це життево важливо. Слава ЗСУ!
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20.06.2023 13:13 Відповісти
Сідай, п'ять
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20.06.2023 12:19 Відповісти
Прилаштовується в один ряд з нашими військово-політичними діячами? Кирило, ти там лишній.
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20.06.2023 11:26 Відповісти
У нас нема ніяких "військово-політичних діячив". Є військові, є політичні.
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20.06.2023 11:51 Відповісти
У вас нема знань в історії. І в мові теж.
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20.06.2023 12:05 Відповісти
Для тупих, які безапеляційно стверджують, що в Україні немає "військово-політичних діячив", звертаю увагу на частину першу статті 8 Закону України "Про Збройні Сили України":
"Міністр оборони України здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України, ..."
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20.06.2023 12:52 Відповісти
І слова "лишній" у нас теж нема, кицю 😁
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20.06.2023 11:52 Відповісти
Його дехто називає -син маминої подруги)
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20.06.2023 12:13 Відповісти
Куди тобі до Залужного буданов, так собі, новий продюсерр і режисер з ГРУ
Хоч весілля, хоч похорони, хоч взяття Бєлгорода - все зніме і покаже буданов.
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20.06.2023 11:28 Відповісти
Друзі рашистських нарко-мутних Гогі не мають права примазуватись до Героїв України.
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20.06.2023 11:29 Відповісти
Забув Махна.
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20.06.2023 11:29 Відповісти
Не факт що знав.
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20.06.2023 11:32 Відповісти
Це як кацапи коли зайшли в Гуляйполе. Ходили просили телефон Махна, казали ми с нім дагаварімся. Ну тупиє!
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20.06.2023 11:36 Відповісти
Махну похєр було на Українську незалежну державу. Якби він прийняв пропозицію Петлюри про об'єднання, то і більшовикам і білокацапам на нашій землі був би триндець і Українській державності було би не 32, а 105 років. А він (махно) с*ка анархістська пішов до більшовиків.
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20.06.2023 11:41 Відповісти
Махно - це як пригожин того часу (звичайно з поправкою на країну), креативна, харизматична, тупа, руйнівна до державності своєї країни сила.
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20.06.2023 11:51 Відповісти
Тим не менш простий люд його поважав.
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20.06.2023 12:24 Відповісти
Мені це не аргумент. 73% завжди 73%, шо в 1919 му, що 2019 му. Прстий люд Німеччини гітлера свого часу поважав, а російщини ху*ла, тепер пигожина... Простий люд України зовсім недавно януковича вибрав "томущопослідовний" і "крєпкій хазяйствєнік"
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20.06.2023 14:24 Відповісти
Это, конечно трагедия, что в военное время такую важную службу возглавляет этот придурок...
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20.06.2023 11:30 Відповісти
..це вже сумні наслідки того, хтО очолює, волею вумного наріду, нашу багатостраждальну Україну
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20.06.2023 11:55 Відповісти
Ага. А в раїсі, на окупованих територіях Криму, Донбасу, Запоріжжя колаборанти підриваються, нафтобази і таке інше - то мабудь партизани?
До речі, Буданова дебілом "чєлавєкам с лицом сельскава ідіота" кацапські пропагандисти називають. Савпадєніє?
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20.06.2023 14:31 Відповісти
Убойный аргумент. Придурка нельзя называть придурком, потому что какая-то русня его тоже так называет...
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20.06.2023 20:49 Відповісти
🤣
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20.06.2023 11:33 Відповісти
що за, недорочність, ставити ще живого генерала Залужного в один ряд зі загиблими українськими Героями Бандерою, Петлюрою, Мазепою ???
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20.06.2023 11:36 Відповісти
І себе, героїчного, туди ж. Це від надзичайної скромності. )))
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20.06.2023 11:52 Відповісти
Бо для людей - герої ті, хто за них вмирає, а не стародавній прах, результатом героїзму якого було... УССР у складі Совку?
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20.06.2023 12:36 Відповісти
Ви помиляєтеся !!! для мене, думаю як для більшості українців, зараз героями є усі хто боровся за Волю, Незалежність України проти кацапського окупаційного дайна і біонепотребу останні 300-500 років !!! мої Герої Мазепа, Полуботок, Петлюра, Бандера, Шухевич, Мельник та ще сотні тисяч відомих і невідомих борців за Нежалежність України !!!
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20.06.2023 12:55 Відповісти
буданов де баканов
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20.06.2023 11:40 Відповісти
"Відно здорово башкой трєснулся". )

https://youtu.be/1YQkfyqj8UI Во дайот!
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20.06.2023 11:59 Відповісти
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20.06.2023 11:47 Відповісти
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20.06.2023 11:50 Відповісти
Гро́гу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Grogu), неформально прозванный как «Малы́ш Йо́да» персонаж оригинального https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB телесериала «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86 ********** ».

Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B8 магистр-джедай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Йода , популярный персонаж https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB оригинальной трилогии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB трилогии приквелов франшизы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Звёздные войны ».
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20.06.2023 12:09 Відповісти
Буданов наговорил больше, чем все руководители разведок всех стран мира за десятки лет.

Может он страдает логореей? Может ему подлечиться надо?
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20.06.2023 11:55 Відповісти
За Ґоґішвіллі забув. Де він там, сердешний?
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20.06.2023 11:57 Відповісти
Юзаєт "головну Машу країни". )
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20.06.2023 12:01 Відповісти
Із Залужного ,Бендери ,Мазепи ...Залужний вже з ними ? А можна відео Залужного з газетою Голос України або Урядовий кур'єр за 20.05.2023 ...
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20.06.2023 12:03 Відповісти
Что этот Возбуданов несет?
В один ряд поставил павших героев и ныне здравствующих! Полнейших кретин из зеленого шапито!
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20.06.2023 12:04 Відповісти
Ну, від надмірної скромності він не помре
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20.06.2023 12:08 Відповісти
Тобі до Бандери, як до києва рачки
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20.06.2023 12:27 Відповісти
зелене чмо вже себе до Бандери прирівнює, нахабству не має меж
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20.06.2023 14:33 Відповісти
З поверненням ! Розривайте москалів далі !
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21.06.2023 08:46 Відповісти
 
 