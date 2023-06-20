Буданов - на фейки про свою загибель чи поранення: Формуємо загін безсмертних із Залужного, Бандери, Петлюри й Мазепи

Начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов висміяв російські фейки про свою нібито загибель або поранення.

Про це він сказав у коментарі KyivPost, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - заявив Буданов.

Також він додав, що "спецзагін безсмертних" гарантує створення нервової, істеричної робочої обстановки для росіян та їхніх пропагандистів.

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Нагадаємо, раніше російські пропагандисти оприлюднили фейк про нібито загибель чи поранення Буданова. Вони посилалися на німецьке видання Stern, яке заявило, що не публікувало таку інформацію.