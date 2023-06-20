Буданов - на фейки про свою загибель чи поранення: Формуємо загін безсмертних із Залужного, Бандери, Петлюри й Мазепи
Начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов висміяв російські фейки про свою нібито загибель або поранення.
Про це він сказав у коментарі KyivPost, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів - Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - заявив Буданов.
Також він додав, що "спецзагін безсмертних" гарантує створення нервової, істеричної робочої обстановки для росіян та їхніх пропагандистів.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти оприлюднили фейк про нібито загибель чи поранення Буданова. Вони посилалися на німецьке видання Stern, яке заявило, що не публікувало таку інформацію.
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"Міністр оборони України здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України, ..."
Хоч весілля, хоч похорони, хоч взяття Бєлгорода - все зніме і покаже буданов.
До речі, Буданова дебілом "чєлавєкам с лицом сельскава ідіота" кацапські пропагандисти називають. Савпадєніє?
https://youtu.be/1YQkfyqj8UI Во дайот!
Он принадлежит к той же инопланетной расе, что и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B8 магистр-джедай https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Йода , популярный персонаж https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB оригинальной трилогии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%C2%BB трилогии приквелов франшизы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B Звёздные войны ».
Может он страдает логореей? Может ему подлечиться надо?
В один ряд поставил павших героев и ныне здравствующих! Полнейших кретин из зеленого шапито!