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Міноборони у 2022 році заплатило $19,8 млн за неякісний ремонт 33 гаубиць М109, які перед тим хотіло купити як справні, - New York Times

м109

За ремонт 33-х М109 LEMA 155 мм гаубиць Департамент закупівель озброєння Міністерства оборони у 2022 році заплатив $19,8 млн компанії Ultra Defense Corporation (США), однак ремонт виявився неякісним й державний контракт залишається невиконаним до сьогодні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в документах Кабміну, які є в розпорядженні видання New York Times.

Оборудка була структурована через Державне підприємство Міністерства оборони України "АГЕНЦIЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПIВЕЛЬ" й, наразі, Міноборони позивається до свого ж ДП про повернення коштів (передплати) й стягнення пені за неякісно надані послуги з ремонту й порушення строків надання послуг (справа № 910/5550/23 розглядається Господарським судом Києва).

Вартість ремонту однієї гаубиці за контрактом складає біля 32.4 млн. грн і йдеться про ремонт 33-х самохідних гаубиць, подарованих Україні, як матеріально-технічно допомога урядом Італії. Судячи з відео, яке є розпорядженні видання, з двигуна однієї з них валив дим, а з іншої – витікала охолоджуюча рідина.

Реагуючи на ситуацію, що склалася - директор ДП "АГЕНЦIЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПIВЕЛЬ" Володимир Пікузо звернувся із листом-скаргою до генерального інспектора Пентагону, щодо невиконання контракту компанією Ultra Defense Corporation (США) в якому зазначив: "Американська компанія, пропонуючи свої послуги, не мала наміру виконувати свої зобов'язання".

За словами поінформованого джерела, ті самі 33 одиниці М109 LEMA 155 мм виробництва 1978-1995 рр., Володимир Пікузо хотів купити як справні, уклавши від імені Мiноборони України, тоді ще як т.в.о. директора Департаменту закупівель озброєння, держконтракт від 04.07.2022, із загальною вартістю контракту біля 1.2 млрд грн, й відповідно ціною одиниці біля 37 млн грн.

Закупівля не відбулася, тому що 02.09.2022 стало остаточно відомо про передачу 33-х одиниць 155-мм самохiдннх гаубиць М109 Lema безкоштовно, про що імпортер ДК "Укрспецекспорт", уповноважений на взаємодією з італійською стороною проінформувало Міноборони. Проте, перед тим, а саме - 25.08.2022, Міноборони надіслало лист ДК "Укрспецекспорт" з вимогою "недопущення включення" 33 од. згаданих гаубиць, в партію яка пропонувалася урядом Італії для безкоштовної передачі ЗСУ.

У підсумку, Міноборони, не зумівши витрати державні кошти на закупівлю 33-х гаубиць М109 LEMA 155 мм у посередника Ultra Defense Corporation, зуміло сплати майже ту саму вартість, тому самому посереднику, але вже за ремонт тих самих гаубиць.

Нагадаємо, видання New York Times повідомляло, що Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяка техніка, за ремонт якої також сплатили, все одно прибувала зламаною.

Автор: 

Міноборони (7420) зброя (7479) закупівлі (3393)


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Топ коментарі
+29
я так зрозуміла, що хтось, не маючи змоги кудись прилаштувати державні великі гроші, щоб потім отримати відкат, придумав їх заплатити за ремонт металобрухту, щоб отримати вже супероткат, тому що брухт ніхто не збирався ремонтувати...
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20.06.2023 16:08
+22
ЗЕ-мразі будуть намагатися КРАСТИ навіть лежачі у морозильнику морга!
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20.06.2023 16:08
+18
Те же яйца, но вид сбоку. Зесрань продолжает заказ кремля.
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20.06.2023 16:07
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тут яйця по 17 а ви про якісь гаубіци..
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20.06.2023 16:07 Відповісти
Я так понимаю остальные 31 гаубицы нормальные и ВСУ давно бьет пид**в на фронте. Уже кучу жизней наших бойцов спасли и кучу рашиков задвухсотили
А тех двух - в одной двигатель ********* -кольца поменять а в другой патрубок протек в системе охлаждения. Все ради попеды. Либо б не было этих гаубиц на фронте кстати 155 калибр. Так что молодцы
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20.06.2023 21:16 Відповісти
Те же яйца, но вид сбоку. Зесрань продолжает заказ кремля.
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20.06.2023 16:07 Відповісти
я так зрозуміла, що хтось, не маючи змоги кудись прилаштувати державні великі гроші, щоб потім отримати відкат, придумав їх заплатити за ремонт металобрухту, щоб отримати вже супероткат, тому що брухт ніхто не збирався ремонтувати...
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20.06.2023 16:08 Відповісти
Саме так
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20.06.2023 16:27 Відповісти
Ну, брухтом гаубиці 1985-1995 років я б не називав. Але, вочевидь, мінімум середнього ремонту вони потребували.
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20.06.2023 23:08 Відповісти
ЗЕ-мразі будуть намагатися КРАСТИ навіть лежачі у морозильнику морга!
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20.06.2023 16:08 Відповісти
Чому ж, Пікузік спокійно за Порошенка керував безпекою, подивіться його біо - там багато цікавого на пару томів ук
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20.06.2023 16:16 Відповісти
Порошенко не судья
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20.06.2023 16:35 Відповісти
ТО ЩО?
По твоему, мабуть, це означає, що їх потрібно "ПРАСТИТ и ЗАБЬІТЬ"?
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20.06.2023 16:39 Відповісти
Якби на нього щось було за часів Пороха, то вже давно влаштувале публічне щоу і посадили...
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20.06.2023 16:51 Відповісти
Та в нього гарна кришу у морді Гусєва... Там все схвачено
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22.06.2023 16:30 Відповісти
Ну, то хто винен у тому, що ми досі не в НАТО?
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20.06.2023 16:12 Відповісти
Хм , утримуємо ціле міністерство ''розумних'' людей які користуються послугами прокладки-кидалово. То хто з них розумний? І для чого нам оте міністерство яке не виконує свої функції? Може його просто розігнати, а кошти направити надійним волонтерам.
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20.06.2023 16:19 Відповісти
Та да... А васька слушаєт да єст
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20.06.2023 16:29 Відповісти
а тобі в радість зеленоморда тварюка
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20.06.2023 16:33 Відповісти
І чому ці скоти хочуть змахлювати на зброї під час війни. Це ж останнє скотство і тупість пиляти сук на якому сидять, підриваючи обороноздатність країни. Чи вони думали втекти за кордон?
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20.06.2023 16:20 Відповісти
А можна того чиновника посадити в те лайно, на яке він витратив державні гроші, і відправити воювати? Чому в нас в Україні відношення до солдат як до якихось скотів. І ми ще над росіянами сміємося.
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20.06.2023 16:25 Відповісти
ну то за це рєзніку замість відірвати його яйця, шикують місце в штатах, замість Маркарової. То Швець опублікував . Його інсайди здебільшого є стовідсотково потім підтверденими, які б там блохери- шмаркачі штибу петрушевського на нього не гавкали. Зе і так власноручно підписав собі *******, але й надалі працює в оп і не тільки хапальний інстинкт. Тому дід Джо й сказав, що на хребті ЗСУ він не збирається отих виродків тягнути в НАТО.
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20.06.2023 16:28 Відповісти
....А то курва порох все винен!
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20.06.2023 16:31 Відповісти
Засохла вишня біля хати,
І в тому Порох винуватий.
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20.06.2023 21:12 Відповісти
мутна історія.

хто зна - то зовнішнє шахрайство чи внутрішнє нехлюйство.

чи традиційне наше хабарництво...

тарас чмут, відомий військовий фахівець та волонтер а теж вляпався в подібну історію коли віддав гроші литовцям за дрони.

рік тому. по всіх новинах похвалили фундацію повернись живим і литовців, похвалили тараса...

а через рік він сказав що вимагає від литовців виконання угоди бо гроші віддали а дронів нам так і не прийшло.

неможливо прожити життя і ні разу не бути обдуреним щахраями.
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20.06.2023 16:32 Відповісти
Зате чмут гарно накидував про свінарчуків. Тепер спробував сам як воно буває...
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20.06.2023 16:39 Відповісти
Ось стаття у WP про Пороха....обговорюй...

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/06/14/ukraine-corruption-rebuilding-reforms/

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20.06.2023 16:54 Відповісти
я написав українською по білому.

що незрозуміло я написав?

чи ви біоробот і у вас бльокування на процес думання?

то вмикайтеся і думайТЕ.

і не пишіть мені допоки не вивчите слово ВИ.

БО БИДЛЯЦЬКЕ ПЛЕБЕЙСЬКЕ ТИКАННЯ ТО НЕ ПРО МЕНЕ, ЗВИНЯЙТЕ.
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20.06.2023 17:05 Відповісти
https://bigkyiv.com.ua/shukajte-vynnyh-v-ofisi-prezydenta-a-ne-v-armiyi-chmut/ Шукайте винних в Офісі президента, а не в армії - Чмут

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20.06.2023 17:00 Відповісти
Спочатку роззброїли країну, згорнули оборонку, посадили фсб-ешних агентів на всіх щаблях влади, а тепер, коли народ вмивається кров"ю, воюючи з оманськими партнерами "найвеличнішого лідора" та дєрьмака, офісні покидьки безкарно мародерять країну... за великим рахунком вся ця антиукраїнська наволоч має бути вже розвішана на ліхтарях, але побачите - наш "мудрий нарід" цих виродків ще буде цьомати в сраку та обов"язково обере ще раз, щоб вони від країни навіть руїн не залишили разом з їхніми оманськими партнерами з креля...
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20.06.2023 16:33 Відповісти
Ліва рука подає в суд на праву руку, бо вона пронесла гроші повз потрібну кишеню?
Не здивований, особливо, коли йдеться про міністерство золотих яєць...
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20.06.2023 16:39 Відповісти
Схоже за навмисний розвод. Але оно б могло не бути і не було би витраченого часу, грошей енергії, якби робили свої.
Як казав герой одного фільму: якщо хочеш робити добре мусиш робити самостійно.
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20.06.2023 16:43 Відповісти
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20.06.2023 16:48 Відповісти
правильно кажуть, що зеленські-гніди.
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20.06.2023 16:49 Відповісти
Капець... І ворога не треба. Слуг у владі маємо.
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20.06.2023 16:53 Відповісти
зелені хтіли гаубицю під асфальтоукладач переобладнати... вийшло неякісно
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20.06.2023 16:54 Відповісти
Читаючи тільки ті новини, які є офіційними, то складається враження, що міністрество оборони як самий запеклий внутрішній ворог, мало того, що знищує обороноздатність, та ще і мародерить по дорослому. Агов, пане Президента, Ви це наріду обіцяли? Які це вже по рахунку Ваші "свинарчуки"? Не соромно?
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20.06.2023 16:58 Відповісти
Яйцегосный рулит,дебилы.
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20.06.2023 17:08 Відповісти
По всьому ще йде змагання з РОДСТВЄННИМІ душами казнокрадов,"наші" котрі" іхніє" нє хотят отставать от первой армии спіздунов.
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20.06.2023 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=49jM7RuEjzM&t=647s Ось вам новеньке від Берези про зелених крадіїв...https://www.youtube.com/watch?v=49jM7RuEjzM&t=647s
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20.06.2023 18:10 Відповісти
А кому пишуть прохвости - самому головному інспектору МО США. Так сказав Дерьмак. Ціна гаубиці 37 лями і ціна ремонту 33 лями. А італійці взяли та подарували, і як списати вкрадені бабки. Ну а Льоха пішов по "большому кругу" -будемо стягувати через суд з якогось Фунта.
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20.06.2023 18:34 Відповісти
Крадуть навіть на тому, що дають безкоштовно. Якщо такі схеми працють в МО, то могли їх прокручувати, наприклад, і з гуманітарною допомогою. Нормальна тема. Не завдило б дослідити скільки, чого і в кого було закуплено для гуманітарки постраждалим за бюджетні кошти, а також походження товарів. Роботи для правоохоронних органів на десятиліття вперед.
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20.06.2023 19:20 Відповісти
Взагалі зЕбіли перевершили всіх інших на 1000 років вперед, ж... шапіто!
Прийдуть хлопці з фронту і... будуть проходити тяжкий шлях лікування та реабілітації, бігати по кабінетах, збирати "справку на справку", а ця срань буде відпочивати в ОАЕ, або ще десь та пожинати лаври "побєдітєля", жируючи на наші з вами податки...
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20.06.2023 20:31 Відповісти
Єрмак і гоп компанія основна......скотина яка є 5 колоною...
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20.06.2023 21:13 Відповісти
заплатив $19,8 млн компанії Ultra Defense Corporation (США), однак ремонт виявився неякісним й державний контракт залишається невиконаним до сьогодні.

коррупция или кидалово в сша?
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20.06.2023 23:23 Відповісти
Так, і там не без виродків.
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21.06.2023 09:00 Відповісти
Тут оригинал статьи https://www.nytimes.com/2023/06/19/world/europe/ukraine-weapons-howitzers-contracts.html
Правтически все сделки - сделки прошлого года. Сделка по гаубицам фигурирует немного в другом ракурсе. Итальянцы предупредили, что машины нуждаются в ремонте, но ВСУ они нужны были срочно, так как чувствовалась острая нехватка в артиллерии. Фирма оказалась левой.

Тут коротко на русском https://nashdom.us/home/public/publikatsii/nyt-ukraina-do-sikh-por-ne-poluchila-oruzhie-za-kotoroe-uzhe-zaplatila-a-chast-podarennykh-sistem-slomana
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21.06.2023 00:51 Відповісти
Запитайте у воінів, у якому стані нам передали бредлі. Більше половини потребували ремонту. Одну розібрали на запчастини.
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21.06.2023 08:58 Відповісти
 
 