Після вступу Фінляндії до НАТО тиск на неї з боку РФ може посилитися, - президент Нііністе

Президент Фінляндії Саулі Нііністе не виключив, що тиск на його країну з боку Росії після вступу до НАТО посилюватиметься.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досі Росія помірно реагувала на членство Фінляндії в НАТО. Те, що було досі, можна розглядати як невелику сутичку, але може бути щось іще. Зараз може початися", - сказав Нііністе.

Він вважає, що членство в НАТО матиме значний вплив на загальну безпеку Фінляндії. Нііністе сказав, що обговорював членство Фінляндії в НАТО з президентом США Джо Байденом іще восени 2021 року. "Ми говорили і про це. Схоже, тоді в Байдена була така ідея, про яку він мені восени кілька разів сказав, що ми все-таки можемо змусити Росію зупинитися", - сказав Нііністе.

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За його словами, одним із найважливіших завдань нового уряду, який розпочинає роботу у вівторок, у сфері зовнішньої політики та політики безпеки стане завершення роботи з укладення двосторонньої оборонної угоди зі Сполученими Штатами.

"Угода поліпшить нашу безпекову ситуацію, тому що Сполучені Штати братимуть активнішу в ній участь", - заявив президент Фінляндії.

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