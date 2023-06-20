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Після вступу Фінляндії до НАТО тиск на неї з боку РФ може посилитися, - президент Нііністе

нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністе не виключив, що тиск на його країну з боку Росії після вступу до НАТО посилюватиметься.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Досі Росія помірно реагувала на членство Фінляндії в НАТО. Те, що було досі, можна розглядати як невелику сутичку, але може бути щось іще. Зараз може початися", - сказав Нііністе.

Він вважає, що членство в НАТО матиме значний вплив на загальну безпеку Фінляндії. Нііністе сказав, що обговорював членство Фінляндії в НАТО з президентом США Джо Байденом іще восени 2021 року. "Ми говорили і про це. Схоже, тоді в Байдена була така ідея, про яку він мені восени кілька разів сказав, що ми все-таки можемо змусити Росію зупинитися", - сказав Нііністе.

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За його словами, одним із найважливіших завдань нового уряду, який розпочинає роботу у вівторок, у сфері зовнішньої політики та політики безпеки стане завершення роботи з укладення двосторонньої оборонної угоди зі Сполученими Штатами.

"Угода поліпшить нашу безпекову ситуацію, тому що Сполучені Штати братимуть активнішу в ній участь", - заявив президент Фінляндії.

Також читайте: Новий уряд Фінляндії скоротить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію, - майбутній міністр Тавіо

Автор: 

росія (65442) Фінляндія (1309) членство в НАТО (1725) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+8
Вступление в НАТО как раз имеет обратный эффект. На членов Альянса рашка может только скалиться и лаять как шавка из-за забора, но напасть кишка тонка.
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20.06.2023 11:58
+8
Ага, після вступу в НАТО кацапи зможуть лише зубами поклацати від безсилої люті.
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20.06.2023 12:03
+5
Навпаки. Он країни балтії в НАТО і щось ніде не тисне. Русня тільки гавкає яка в них "русофобська русофобія", але "звільняти" угнєтьонних русскочєлюстних щось не квапиться.
А Фінляндії взагалі чого боятися?
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20.06.2023 12:10
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Вступление в НАТО как раз имеет обратный эффект. На членов Альянса рашка может только скалиться и лаять как шавка из-за забора, но напасть кишка тонка.
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20.06.2023 11:58 Відповісти
В якому місці "тиск"? Що саме "тисне"?
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20.06.2023 11:59 Відповісти
Зручно "освобождать Украіну от НАТО", коли в Україні немає НАТО.
Інша справа - "освободіть Фінляндію от НАТО", коли НАТО там вже є.
Питання: а чому не "освободілі" Фінляндію від НАТО тоді, коли НАТО там ще не було, як в Україні?
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20.06.2023 12:02 Відповісти
Тому що кацапська історія базується на історії України і коли Україна вислизне з сфери впливу мордору кацапія як країна перестане існувати.
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20.06.2023 12:05 Відповісти
Тому що справжня мета кацапів - захоплення України.

Казки про загрозу НАТО, "нацистів", Донбас - це для виправдання захоплення України.
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20.06.2023 12:32 Відповісти
Ага, після вступу в НАТО кацапи зможуть лише зубами поклацати від безсилої люті.
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20.06.2023 12:03 Відповісти
Будуть класти купи на кордоні -- тиск
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20.06.2023 12:04 Відповісти
Після вступу Фінляндії до НАТО тиск на неї з боку РФ може посилитися

Хіба що у рузьге дупах посилиться тиск пєрдітєльних газов!
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20.06.2023 12:07 Відповісти
Горілку фінам продавати перестануть
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20.06.2023 12:26 Відповісти
Там вже більше років росіян туди не пускають, да і фінів теж не дуже. Закінчилися тури за хамоном і пармезаном.
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20.06.2023 12:31 Відповісти
дивно, я завжди вважав, що вступ в НАТО має на меті саме зниження тиску з боку паРаші.
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20.06.2023 12:08 Відповісти
Скоро и Украина вступит в НАТО. Представляю, сколько тогда будет воя на болотах и клацанья зубами.
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20.06.2023 12:09 Відповісти
Навпаки. Он країни балтії в НАТО і щось ніде не тисне. Русня тільки гавкає яка в них "русофобська русофобія", але "звільняти" угнєтьонних русскочєлюстних щось не квапиться.
А Фінляндії взагалі чого боятися?
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20.06.2023 12:10 Відповісти
 
 