Після вступу Фінляндії до НАТО тиск на неї з боку РФ може посилитися, - президент Нііністе
Президент Фінляндії Саулі Нііністе не виключив, що тиск на його країну з боку Росії після вступу до НАТО посилюватиметься.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Досі Росія помірно реагувала на членство Фінляндії в НАТО. Те, що було досі, можна розглядати як невелику сутичку, але може бути щось іще. Зараз може початися", - сказав Нііністе.
Він вважає, що членство в НАТО матиме значний вплив на загальну безпеку Фінляндії. Нііністе сказав, що обговорював членство Фінляндії в НАТО з президентом США Джо Байденом іще восени 2021 року. "Ми говорили і про це. Схоже, тоді в Байдена була така ідея, про яку він мені восени кілька разів сказав, що ми все-таки можемо змусити Росію зупинитися", - сказав Нііністе.
За його словами, одним із найважливіших завдань нового уряду, який розпочинає роботу у вівторок, у сфері зовнішньої політики та політики безпеки стане завершення роботи з укладення двосторонньої оборонної угоди зі Сполученими Штатами.
"Угода поліпшить нашу безпекову ситуацію, тому що Сполучені Штати братимуть активнішу в ній участь", - заявив президент Фінляндії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інша справа - "освободіть Фінляндію от НАТО", коли НАТО там вже є.
Питання: а чому не "освободілі" Фінляндію від НАТО тоді, коли НАТО там ще не було, як в Україні?
Казки про загрозу НАТО, "нацистів", Донбас - це для виправдання захоплення України.
Хіба що у рузьге дупах посилиться тиск пєрдітєльних газов!
А Фінляндії взагалі чого боятися?