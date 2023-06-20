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Новини Війна
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Ядерна загроза з боку Росії існує завжди. Наразі про підвищення ризиків не йдеться, - ГУР

зброя,ядерна

Ядерна загроза з боку Росії гіпотетично існує завжди. Але зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що Російська Федерація - це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України", - сказав Юсов.

Цьому, за його словами, є багато пояснень. Зокрема подібний крок нічого б особливо не змінив для окупантів на полі бою, уточнив співрозмовник. Але натомість застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна і до його остаточної поразки, адже реакція світу була б просто шаленою.

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"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - пояснив представник ГУР.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати тактичну ядерну зброю є реальними.

Автор: 

розвідка (3871) росія (65442) ядерна зброя (1157)


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Топ коментарі
+8
саме існування ********* уже загроза всьому світові
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20.06.2023 12:09
+5
Бережи Вас Боже хлопці з ГУР! Наснаги та вдачі!
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20.06.2023 12:06
+3
Загрози повномасштабного нападу теж не існувало для ГУР.
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20.06.2023 12:27
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Бережи Вас Боже хлопці з ГУР! Наснаги та вдачі!
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20.06.2023 12:06 Відповісти
саме існування ********* уже загроза всьому світові
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20.06.2023 12:09 Відповісти
А Байден говорить про реальну загрозу.
Ось тільки будьонному віри мало.
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20.06.2023 12:13 Відповісти
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20.06.2023 12:20 Відповісти
так они и дадут признаки, жахнут неожиданно, а потом скажут, что радиацию с АЭС занесло туда
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20.06.2023 12:46 Відповісти
Передбачення ГУР ми вже бачили. 23.02. 2022 року. До сих пір радіємо. Захід не розумів і не розуміє росію. Ось уявіть союбі, що росія наносить ядерний удар по нашому райцентру десь в Центральній Україні. Що буде? 100% Захід на ядерну відповідь заради України не наважиться. Радіація до них не дійде або якщо дійде , то слабо. Більше того, зі сторони Заходу не буде потужної відповіді звичайною зброєю. Буде як завжди: стурбованість та нові санкції. ТОді росія пропонує нам підписати мир на їх умовах. Ми відмовляємся і вона нищить наступний райцентр. Захід ще більше стурбований. росія знову пропонує мир на своїх умовах. До речі, подібно так США діяло в Японії в 1945 році. Що робити нам? як і Японія ми будемо змушені піти на на цей мир. Це самий песимістичний сценарій але він реальний. Єдиний вихід з цієї ситуації- надатим Україні ядерну зброю. Тоді росія буде 100% впевнена, що буде ядерна відповідь. Всі інші варіанти- мертвому припарки і шлях до нашого знищення. Європи теж. Трохи пізніше.

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20.06.2023 12:18 Відповісти
Загрози повномасштабного нападу теж не існувало для ГУР.
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20.06.2023 12:27 Відповісти
ГУР якраз в жовтні ще сказали,що кацапи нападуть в січні-лютому 2022. Але після цього Буданов пропав аж до початку війни.
Лишнє ********,мабуть.
Я цен дуже добре пам'ятаю.

https://www.radiosvoboda.org/a/rozvidka-********-rosiya/31572016.html
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20.06.2023 12:39 Відповісти
Існувало. Буданов з картами до Зєльца бігав ще в листопаді 22, якщо не помиляюся. Но Зєльцу все було пофіг - і своя розвідка і західні, воно поперло на лижах кататися.
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20.06.2023 12:44 Відповісти
Хотелось бы услышать Бурбу. До полномасштабной он у Савика что-то говорил и часто. А где он сейчас?
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20.06.2023 12:36 Відповісти
На початку війни був на фронті.
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20.06.2023 12:43 Відповісти
в ТРО
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20.06.2023 12:44 Відповісти
Если местный кремлевский сумасшедший дядя Вова, которого свита сделал царем, что б крутить свои темные делишки, разрушил Дамбу, то о тактической ядерке рука даже не дрогнет, по херсонским степям - за милые веники
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20.06.2023 12:43 Відповісти
 
 