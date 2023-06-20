Ядерна загроза з боку Росії існує завжди. Наразі про підвищення ризиків не йдеться, - ГУР

Ядерна загроза з боку Росії гіпотетично існує завжди. Але зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що Російська Федерація - це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України", - сказав Юсов.

Цьому, за його словами, є багато пояснень. Зокрема подібний крок нічого б особливо не змінив для окупантів на полі бою, уточнив співрозмовник. Але натомість застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна і до його остаточної поразки, адже реакція світу була б просто шаленою.

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"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - пояснив представник ГУР.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати тактичну ядерну зброю є реальними.