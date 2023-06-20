У визволених П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, у селі тривають бої, - ОВА

З деокупованих П’ятихаток влада та поліція, попри бойові дії, намагаються вивезти цивільних, їх залишилось до 20.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток", – розповів Малашко.

За його даними, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.

"Там проходить лінія оборони й контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати", – додає Малашко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З визволених П’ятихаток евакуювали 6 людей, - Запорізька ОВА