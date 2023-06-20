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Новини Агресія Росії проти України
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У визволених П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, у селі тривають бої, - ОВА

область,пятихатки,запорізька

З деокупованих П’ятихаток влада та поліція, попри бойові дії, намагаються вивезти цивільних, їх залишилось до 20.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток", – розповів Малашко.

За його даними, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.

"Там проходить лінія оборони й контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати", – додає Малашко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З визволених П’ятихаток евакуювали 6 людей, - Запорізька ОВА

Автор: 

евакуація (2323) Запорізька область (3653) деокупація (950)


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Топ коментарі
+6
Село освободили полностью еще 4 дня назад,но обстрел от кацапов то идет как например и херсона,козломордых в селе нет
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20.06.2023 12:38
+5
Шановна редакція, сформулюйте правильно заголовок, а то не зрозуміло, село визволили, чи там тривають бої. Напишіть, що під нашим контролем, наприклад половина села, чи третина. Дякую.
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20.06.2023 12:33
+4
Подача інформації сумбурна. У "визволених" П'ятихатках "тривають бої". Водночас "проводяться стабілізаційні зазоди". А ще "там проходить лінія оборони й контрнаступу в тому числі." У військовій адміністрації немає військових? Схоже, комусь на догоду, для піару, чи вечірнтого відосика почмішили надати надто оптимістичну інформацію. Тепер потрібно викручуватись. Я вже аюписав, що мета контрнаступу - не лише звільнення території і населениз пунктів, але й знищення ворога, його живої сили і засобів. І це важливіше. Бо не маю чи щмоги і засобів утримувати теритопію, ворог відступить сам. Свого часу при звільненні Херсонщини ворог зміг вивести живу силу і засоби. І це нам відгикується тепер.
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20.06.2023 12:40
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Шановна редакція, сформулюйте правильно заголовок, а то не зрозуміло, село визволили, чи там тривають бої. Напишіть, що під нашим контролем, наприклад половина села, чи третина. Дякую.
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20.06.2023 12:33 Відповісти
Село освободили полностью еще 4 дня назад,но обстрел от кацапов то идет как например и херсона,козломордых в селе нет
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20.06.2023 12:38 Відповісти
Але вони туди лізуть, щоб повернути
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20.06.2023 12:43 Відповісти
Маячня. Село переходить з рук в руки. Кацапи його вже кілька разів відбивали.
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20.06.2023 13:53 Відповісти
Подача інформації сумбурна. У "визволених" П'ятихатках "тривають бої". Водночас "проводяться стабілізаційні зазоди". А ще "там проходить лінія оборони й контрнаступу в тому числі." У військовій адміністрації немає військових? Схоже, комусь на догоду, для піару, чи вечірнтого відосика почмішили надати надто оптимістичну інформацію. Тепер потрібно викручуватись. Я вже аюписав, що мета контрнаступу - не лише звільнення території і населениз пунктів, але й знищення ворога, його живої сили і засобів. І це важливіше. Бо не маю чи щмоги і засобів утримувати теритопію, ворог відступить сам. Свого часу при звільненні Херсонщини ворог зміг вивести живу силу і засоби. І це нам відгикується тепер.
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20.06.2023 12:40 Відповісти
Нет там русни,уже 4 день,понятно что они пытаються рыпаться но думаю до ***** ихрывки,подчистим и шуруем дальше к мелитополю.
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20.06.2023 12:42 Відповісти
Я ж не про це. Я про подачу інформації. Відповідальні особи подають інформацію, як перекупки на ринку. Тому і питаю, чи є у військово-цивільній адміністрації військові?
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20.06.2023 12:50 Відповісти
Я честно этот копипаст от мо не смотрю,тг каналы вот где более менее оперативно а эту повторяющеюся тягомотину не считаю вообще за новоости.ниочем
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20.06.2023 13:00 Відповісти
В них - сумбурна подача інформації, а у Вас - купа граматичних помилок.
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20.06.2023 13:04 Відповісти
Вибачте, писати важко. Хоча стараюся. 😔
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Не держіть українців за дебілів - як можна вважати населений пункт визволеним,- якщо у ньому тривають бої???
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20.06.2023 13:13 Відповісти
Ну забігли спочатку. Сфотографувались тіпа визволили. Але у кацапів була інша думка і почали нищити село з обох боків. То одні "визволять", то інші.
Визволяти будуть поки жодної цілої цеглини не залишиться. Потім скажуть - "сіра зона".
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20.06.2023 13:58 Відповісти
Вони пробували відбити зі сторони жеребянок, але отримали *****. Ніяке село там з рук в руки не переходе.
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20.06.2023 15:03 Відповісти
Не переходить? Ну нехай буде по-вашому. І щасливі мешканці махають прапорцями, бо вже відчувають себе в євросоюзі і НАТО. Ще позавчора були в дупі, а сьогодні - цивілізація.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Це і є приклад інформаційної ГІГІЄНИ від тих, ХТО щось учив по журналістиці…
А можливо, це зроблено і навмисно!!!
Потім, перекліпають і дурником вибачаться, можливо….
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20.06.2023 13:37 Відповісти
 
 