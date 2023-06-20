Ворог ударив по житлових кварталах Херсону, загинув чоловік, - ОВА (оновлено). ФОТО

Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні об’єкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.

Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними Офісу генпрокурора, 20 червня 2023 року близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини здійснили мінометний обстріл обласного центру. Обстріли тривають.

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.



