Ворог ударив по житлових кварталах Херсону, загинув чоловік, - ОВА (оновлено). ФОТО
Сьогодні зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсону. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні об’єкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.
Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними Офісу генпрокурора, 20 червня 2023 року близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини здійснили мінометний обстріл обласного центру. Обстріли тривають.
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль