Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач

Визволені з РФ 11 військовополонених, які наразі перебувають в Угорщині, можуть виїхати до України в будь-який момент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі CNN заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Він зазначив, що українські військовополонені були "визволені в Росії" після співпраці між РПЦ та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену.

Ковач також повідомив, що війцськовополонені за власним бажанням хотіли приїхати до Угорщини. Більшість з них мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

Тепер вони є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити Угорщину в будь-який час за власним бажанням", додав він.

Також читайте: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, - речник ЄС Стано

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезення українських полонених до Угорщини служить політичним інтересам Орбана, - КулебаЯк