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Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач

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Визволені з РФ 11 військовополонених, які наразі перебувають в Угорщині, можуть виїхати до України в будь-який момент.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі CNN заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Він зазначив, що українські військовополонені були "визволені в Росії" після співпраці між РПЦ та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену.

Ковач також повідомив, що війцськовополонені за власним бажанням хотіли приїхати до Угорщини. Більшість з них мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

Тепер вони є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити Угорщину в будь-який час за власним бажанням", додав він.

Також читайте: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених, - речник ЄС Стано

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивезення українських полонених до Угорщини служить політичним інтересам Орбана, - КулебаЯк

Автор: 

Угорщина (2303) військовополонені (946)


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Топ коментарі
+11
тобто росія торгує людьми з громадянами ЄС направо-наліво - і в ЄС не бачать проблем?
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20.06.2023 13:01
+8
Чомусь кремлівські пропагандоги не волали про угорських найманців, враховуючи мадярське громадянство полонених.
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20.06.2023 13:08
+8
Доки ці військовослужбовці не знайдуться, вони вважатимуться або загиблими, або такиими, що пропали, або ж навіть дезертирами та зрадниками: військові ж приймали присягу! Так що вони не "є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити Угорщину в будь-який час за власним бажанням".
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20.06.2023 13:08
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20.06.2023 13:01 Відповісти
"кріси !
нєт!
міши !..." 👿
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20.06.2023 16:25 Відповісти
тобто росія торгує людьми з громадянами ЄС направо-наліво - і в ЄС не бачать проблем?
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20.06.2023 13:01 Відповісти
не те що торгує, в вимінює як буси у індіанців
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20.06.2023 13:11 Відповісти
Короче мадьяры внутри ЕС обгадились и решили втихаря за счет наших пленных рейтинг себе поднять иначе бы все делалось в открытую.
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20.06.2023 13:02 Відповісти
Пудлер уже продает наших пленных в ЕЭС,ганьба ребята!
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20.06.2023 13:07 Відповісти
Чомусь кремлівські пропагандоги не волали про угорських найманців, враховуючи мадярське громадянство полонених.
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20.06.2023 13:08 Відповісти
Доки ці військовослужбовці не знайдуться, вони вважатимуться або загиблими, або такиими, що пропали, або ж навіть дезертирами та зрадниками: військові ж приймали присягу! Так що вони не "є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити Угорщину в будь-який час за власним бажанням".
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20.06.2023 13:08 Відповісти
у Закарпатті повно людей з громадянством Угорщини, яка мобілізація там була, тотально хапали чоловіків та силою відправляли на фронт, хтось з цих уклоністів попрапив у полон та завив про своє друге громадянство, знайшли спосіб їх звільнити.
Зрозуміло що їм вертатися наразі до батьківщини не можна.
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20.06.2023 13:32 Відповісти
тут некоторые спрашивают как и завезли в Мудярию , как как через Сербию
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20.06.2023 13:39 Відповісти
венгры в прошлом пришли в Европу с Урала , так что не удивляйтесь что они ведут себя как русня
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20.06.2023 13:40 Відповісти
венгры Украины одни из самых храбрых солдат всу, как я понял это инициатива Ватикана
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20.06.2023 13:49 Відповісти
спрятались под юбкой у Орбана
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20.06.2023 14:21 Відповісти
Тобто можуть покинути територію мадярщини, а консулів не підпускають.
Якось це дивно.
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20.06.2023 13:48 Відповісти
Та досить вже волати про "українських військовополонених закарпатського походження". Це власники мадярських паспортів, які попали під призов по мобілізації і цікаві вони Орбану до тих пір, поки мають ще й українське громадянство. Уся зацікавленість до них зникне, коли стане питання про повернення в Україну і вони відмовляться повертатись. Одразу стане очевидним що це ІПСО кремлівської молі і уйоббиків.
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20.06.2023 14:50 Відповісти
На мою думку, якраз тоді цікавість і з'явиться. Бо, якщо українські громадяни з Закарпаття хотять повернутися додому в Україну, та незаконно утримуються Угорщиною, - то халепа і міжнародний скандал.
А якщо громадяни України хотять залишитися в Угорщині і не хотять додому, то тут починається м'якотка: їх можна інтерв'ювати, щоб вони налили повні кишені бруду на Україну, наприклад, чи розповіли у ЗМІ про "страшних бандерівців" та "тортури у ЗСУ", про російських "визволителів" взагалі, та про "святу московську церкву" особисто... Багато можливостей відкриється.
Але поки що цього немає, тож я вважаю, що хлопці хочуть додому, та не будь-якою ціною.
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20.06.2023 15:18 Відповісти
Я впевнений, що у цю группу "інтернованих закарпатського походження" і ввійшли саме ті, хто не збирався повертатись в Україну і вони цікаві для ІПСО до тієї пори, поки стане питання вибору громадянства. А поки питання з поверненням українських військовополонених не вирішене, Орбан з цього буде вижимати максимальний інформаційний привід про "захист угорців від нацистської України".
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20.06.2023 15:45 Відповісти
А я зовсім не впевнена, і ось чому:

По-перше, вже тиждень розганялась інформація, що полонені ось-ось будуть під камери розповідати про "страшних бандеровців" і т.і. (дивись вище), але цього досі немає, тобто сценарій пішов не туди.

По-друге, до них категорічно не пускають українського консула та рідних, що може означати, що хлопців пресують на тему "нікому ви не потрібні, лише нам!"

По-третє, якщо б то була група "інтернованих закарпатського походження, з тих, хто не збирався повертатись в Україну, вони б вже були на першіх сторінках усіх газет та видео, поіменно та пооблично! Бо це ж золота жила! Орбанз таких і міг би вижимати максимальний інформаційний привід про "захист угорців від нацистської України", але цього НЕМАЄ!!!

Я бачу, що угорці розлетілися на "смачний пиріжечок", а він у них у горлянці застряв, ось вони і почали крутитися, як вужі на пательні: "заємо - не знаємо, бачили - не бачили"...

Це мені нагадало один старий анекдот:
Сусідка сусідці:
- По-перше, я твою каструлю не брала, по-друге, давно повернула, а по-третє, вона вже тоді була дирява!
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20.06.2023 22:29 Відповісти
так, може, вони самі здалися і їх за хорошу поведінку відправили до мадярів, та нах вони потрібні, щоб за них переживати, Україна це не їхня країна, вони служать орбану.
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20.06.2023 15:06 Відповісти
а все виявилося дуже простим іпсо, бо довго намагався зрозуміти гру мадярської і московитської гебні. виявляється, ці закарпатські довбні незаконно перебували в громадянстві України, якщо вже багато років як зрадили Україну, обмінявши її на паспорт мадярської недоімперії. й тепер їх накрутили, що у випадку їхнього повернення в Україну - все стане відомим, їх заарештують і ув'язнять. Тож ці новоявлені "мадяри" вирішили сховатися в мадярщині. ну а пропагандистам це те, що й було треба: можна оббріхувати українців на десятки дотичних і недотичних тем. Іще раз закликаю: вирахувати усіх громадян інших держав, які незаконно володіють українським паспортом, й вилучити у них вже непотрібні їм українські паспорти. Кому не подобається - валізка й валіть у будапешти. якщо ви й раніше зрадили, то від вас ніякого толку вже ніколи не буде, баласт він й в мадярії баласт. В Українській армії також не місце "подвійним громадянам", які є насправді порушниками законодавства й навіть своїм фактом перебування в нашій армії можуть бути використані ворогом для дискредитації.
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20.06.2023 15:27 Відповісти
про войовничість закарпатських вуйків - це ви сильно насмішили.
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20.06.2023 15:29 Відповісти
Й, нарешті, ви зрозуміли правильність заборони на "подвійне громадянство" в Україні? Ще ні?
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20.06.2023 15:31 Відповісти
"Більшість з них мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

Тобто стали дизертирами
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20.06.2023 15:55 Відповісти
Это уже наглость. Все кто там останется должны быть признаны дезертирами. ****** пробили дно.
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20.06.2023 22:11 Відповісти
Слава Богу, хлопці живі і здорові. Вони своє відвоювали і обов'язок Україні віддали. За це ім велика дяка і пошана. Я впевнений, що серед дописувачів тут знайдеться чимало патріотів які з радістю замінять цих хлопців на полі бою, замість того шоб поливати брудом цих хлопців сидячи на дивані
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21.06.2023 16:30 Відповісти
 
 