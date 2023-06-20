Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач
Визволені з РФ 11 військовополонених, які наразі перебувають в Угорщині, можуть виїхати до України в будь-який момент.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі CNN заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.
Він зазначив, що українські військовополонені були "визволені в Росії" після співпраці між РПЦ та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену.
Ковач також повідомив, що війцськовополонені за власним бажанням хотіли приїхати до Угорщини. Більшість з них мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".
Тепер вони є "вільними особами", які "можуть залишитися в Угорщині або залишити Угорщину в будь-який час за власним бажанням", додав він.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.
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нєт!
міши !..." 👿
Зрозуміло що їм вертатися наразі до батьківщини не можна.
Якось це дивно.
А якщо громадяни України хотять залишитися в Угорщині і не хотять додому, то тут починається м'якотка: їх можна інтерв'ювати, щоб вони налили повні кишені бруду на Україну, наприклад, чи розповіли у ЗМІ про "страшних бандерівців" та "тортури у ЗСУ", про російських "визволителів" взагалі, та про "святу московську церкву" особисто... Багато можливостей відкриється.
Але поки що цього немає, тож я вважаю, що хлопці хочуть додому, та не будь-якою ціною.
По-перше, вже тиждень розганялась інформація, що полонені ось-ось будуть під камери розповідати про "страшних бандеровців" і т.і. (дивись вище), але цього досі немає, тобто сценарій пішов не туди.
По-друге, до них категорічно не пускають українського консула та рідних, що може означати, що хлопців пресують на тему "нікому ви не потрібні, лише нам!"
По-третє, якщо б то була група "інтернованих закарпатського походження, з тих, хто не збирався повертатись в Україну, вони б вже були на першіх сторінках усіх газет та видео, поіменно та пооблично! Бо це ж золота жила! Орбанз таких і міг би вижимати максимальний інформаційний привід про "захист угорців від нацистської України", але цього НЕМАЄ!!!
Я бачу, що угорці розлетілися на "смачний пиріжечок", а він у них у горлянці застряв, ось вони і почали крутитися, як вужі на пательні: "заємо - не знаємо, бачили - не бачили"...
Це мені нагадало один старий анекдот:
Сусідка сусідці:
- По-перше, я твою каструлю не брала, по-друге, давно повернула, а по-третє, вона вже тоді була дирява!
Тобто стали дизертирами