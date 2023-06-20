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ГУР про передачу 11 військовополонених Угорщині: Вони під наглядом, контакт і зв’язок обмежений

зсу

За даними розвідки після передачі російською стороною українських військовополонених до Угорщини їх не звільнили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - зазначив він.

За словами Юсова, нині Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може.

Згідно з міжнародним правом, пояснює представник ГУР, це мав би зробити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, у свою чергу, інформацію мала надати держава-агресор, якою є Росія, та інша держава, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто якою є Угорщина.

Однак навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтведжувало факт передачі.

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За словами Юсова, українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт цієї операції.

"Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресор. Ми чекаємо на офіційні підтвердження, на доступ до, ймовірно, 11 українських захисників. У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані. Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО...Ми повинні отримати комунікацію з усіма і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось", - пояснює представник ГУР.

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.

Автор: 

Угорщина (2303) розвідка (3871) полонені (2267)


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Топ коментарі
+18
страна НАТО держит украинских военнопленных?
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20.06.2023 13:21
+17
це горомадяни України !!! до чого тут "велика" мадярія ???
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20.06.2023 13:15
+14
"Глава МЗС Сійярто заявив, що до передачі Росією Угорщині українських військовополонених."

А ЯКЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ УГРУПУВАННЯ В УГОРЩИНІ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА УТРИМУЄ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ІЗОЛЯЦІЇ?
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20.06.2023 13:29
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це горомадяни України !!! до чого тут "велика" мадярія ???
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20.06.2023 13:15 Відповісти
для чого ??? з полону кацапського треба вибиратися будь-якими способами !!! а вже після можна підняти скандал, бо хитрожопий орбан хоче попіаритися ...
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20.06.2023 13:22 Відповісти
Можна подумать - їх хтось питався! У вас у "ВнутриМКАДовской Америке" всі такі пришелепкуваті чи ти у них "из ряда вон выходящий"?
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20.06.2023 13:26 Відповісти
путлер хочет всю Венгрию замазать в своей "спецутилизации рашоорков".
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Доки ці військовослужбовці не знайдуться, вони вважатимуться або загиблими, або такими, що пропали, або ж навіть дезертирами та зрадниками: військові ж приймали присягу!
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20.06.2023 13:18 Відповісти
Вася, пропавшие без вести есть пропавшие без вести. Не надо тут лепить коммунистические лозунги про поголовных предателях в плену врага.
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Странный у вас подход.При чем тут Гондурас,если речь идет о гражданах Украины,пусть даже они этнические венгры(что тоже не факт).Ладно,Венгрия решила попиарить РПЦ,хер с ним,главное наших освободили.Но что за дымовая завеса?В натуре детектив,с нехорошим запахом...
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20.06.2023 13:19 Відповісти
гадаю, там готували якийсь сюрпрайз... а наші пронюхали раніше і влаштували шум...
ті тепер повсиралися і не знають шо робить...
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20.06.2023 14:17 Відповісти
може кацапи поставили при передачі полонених умову, щоб не передавати їх Україні? або самі полонені не захотіли повертатися в Україну поки війна триває, щоб знову їх не відправили на фронт (бо може бути так, що вони не добровольцями на фронт пішли, а були мобілізовані і якби були відкриті кордони, то вони б поїхали на заробітки в Європу замість фронту). Добре, що хлопців повернули з того мордору, однак ця балаканина з переведенням стрілок то на тих, то на тих - ставить багато запитань, на які суспільство ще не скоро отримає відповіді.
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20.06.2023 15:24 Відповісти
Почитай статтю. "Угорщина подавала запит". Угорщина могла подавати запит на ГРОМАДЯН Угорщини! То, що ці громадяни мають і українське громадянство- для Угорщини юридично це нічого не означає. Незрозуміло, можливо їм інкриминують участь ' "у збройному конфлікті", інфгрмації дуже мало.
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20.06.2023 15:44 Відповісти
На мою думку Ви все прекрасно розумієте...
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Ти "дурний з народження"? Чи "за гроші"? Громадяни України угорського походження що служать в ЗС України залишаються навіть у полоні громадянами України! До чого тут Угорщина?
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Дядьку, інколи вмикай мізки. Для Угорщини, юридично- вони ГРОМАДЯНИ УГОРЩИНИ. Все, крапка. Точно також, як для України, вони ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. Ми незнаємо всієї інформації, можливо там процедура визначення статусу переданих росією угорських( з точки зору законодавства Угорщини) громадян у війні рф проти України. Тому вони і під вартою.
І Україні потрібно робити ТИХУ, без розголосу, роботу, щоби витягнути цих хлопців.
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20.06.2023 15:51 Відповісти
"Альтернативний"! Перед тим як радить комусь "включить мізки", спробуй "включить" свої Я, наприклад, перед тим як писать, простудіював угорський КК (свій я й так знаю) І з висоти свого життєвого досвіду зробив висновок про те, що якби все так було "просто" і вони тих угорців своїми громадянами вважали - то могли спокійно порушить стосовно них кримінальну справу за участь у військових діях у лавах армії іноземної держави Але цього нема і влада Угорщини "крутить хвостом" Бо якщо вона подібне заявить, то визнає себе ідіотами - бо їх належність до громадянства Угорщини - лише паспорт А їх українське громадянство підтверджується місцем народження, місцем проживання, місцем військового обліку та службою в армії Крім того - вони виставляють себе "захисниками прав угорців", а змушені будуть їх судить як злочинців!
Хоча що я тобі буду пояснювать? У тебе ж завжди були "альтернативні погляди на реальність"! От тільки ніхто твою "альтернативність" не розумів та не підтримував!
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20.06.2023 16:17 Відповісти
Такого рідкого му...ка незавжди зустрінеш
Що ти там "штудійовав", кур...ий мозок? Угорщині глибоко плювати на твоє місце народження, чи на військовий квиток. Із юридичної точки зору Угорщини- ця людина- ПОВНОПРАВНИЙ громадянин Угорщини із УСІМА правами і обов'язками громадянина.
Навіть більше, родини цих полонених зверталися із проханням до влади Угорщини, щодо своїх родичів. І влада Угорщини вимушена була реагувати, то то дійсно - громадяни Угрїорщини. А зараз- юридичні проблеми і в них і в нас, але кур..чий мозк, головне- що наші хлопці вже на в російському полоні! А свою галіматью будеш серед дружини на кухні розповсюджувати.
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20.06.2023 20:04 Відповісти
"Му**ка шукай у дзеркалі! Так зручніше буде "Юридичних проблем" у нас тут не існує - ці проблеми лише у мадяр (коли постане питання про статус цих одинадцяти осіб, як громадян Угорщини) І не "сучи ногами" - трьох уже передали Україні - бо зрозуміли, що "всралися" А раз так - то "всрався" і ти - бо виходить, що я був правий, коли писав про "мутняк" з цією "передачею військовополонених" Привіт "кур...му мозку " та "альтернативній реальності"!!!
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20.06.2023 20:19 Відповісти
У тебе стареча деменція, хлопець!
Де ти побачило що то, що ти тільки що написав про передачу полонених рідним в Україні протирічить тому, що написав я раніше?
Що рідні не зверталися до влади Угорщини про передачу Угорщині її громадян? Що у Угорщини не виникли через це юридичні проблеми? Що потрібно сидіти тихо і чекати поки Україна домовиться із Угорщиною про передачу полоненмх? Так перечитай ще раз,слаборозвинений, про що я писав
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20.06.2023 21:44 Відповісти
Та читать твою "альтернативну реальність" - марна справа! Ти живеш в своєму світі Тобі "стрижене"- а ти - "брите"! Сам придумав, сам повірив, на свооєму стою та своє доводжу!
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21.06.2023 02:01 Відповісти
Ти ідіот чи просто рускій? What state are you from the US?
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20.06.2023 14:06 Відповісти
Я ніяк не зрозумію - по перше, на яух це Угорщині потрібно? По друге - так вони вже в Будапешті чи поки що у рашкі? По третє - як що вони вже в Угорщині то вони як і раніш у в'язниці (тільки в угорській)??? Якась темна історія. А може то рашистські фейки/ІПСО???
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20.06.2023 13:17 Відповісти
Щоб показати, що Орбан з Сіяртом "великі пуріці", а не аби там як.
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20.06.2023 13:23 Відповісти
То батраки мадярські (Орбан з Сіярто) відробляють російські гроші!
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20.06.2023 13:23 Відповісти
Угорцям це нідочого. Спробуйте уявити, що Орбан викону накази і все встане на свої місця.
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20.06.2023 14:02 Відповісти
явно готували якийсь інформаційний нєжданчік... але шота пашло нє так...
тепер пердять в дивани великими чергами... і не знають шо робить.
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20.06.2023 14:24 Відповісти
страна НАТО держит украинских военнопленных?
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20.06.2023 13:21 Відповісти
Які цікаві зараз країни НАТО пішли...
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20.06.2023 13:26 Відповісти
"Глава МЗС Сійярто заявив, що до передачі Росією Угорщині українських військовополонених."

А ЯКЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ УГРУПУВАННЯ В УГОРЩИНІ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА УТРИМУЄ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ІЗОЛЯЦІЇ?
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20.06.2023 13:29 Відповісти
Кацапська секта .
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20.06.2023 14:11 Відповісти
Якийсь буданівський недоумок коментує подію,яку мають розрулювати за посадовими обов'язками Кулєба з Зєлєнскім...🤡
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20.06.2023 13:59 Відповісти
етнічним угорцям кацапи голови відрізають, а угорщина співпрацює з головорізами. Чи хоч якась реакція угорщини була на відрізання голови українському воїну угорського походження? Ні. Тепер ще й полонених ховають від їх Батьківщини, від України. *****, кінчені мразюки.
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20.06.2023 14:02 Відповісти
Орбан був безпосередньо корумпований Путіним ще на початку своєї карʼєри через Могілевича. Орбан зараз виконує наказ московитів через шантаж. В Угорщині всі в шоці від цієї історії, в тому числі сам Орбан, адже в його випадку це відверта підстава.
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20.06.2023 14:05 Відповісти
З кацапського полону у мадярський. Оце так ПОВОРОТ життя !
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20.06.2023 14:37 Відповісти
хлопці могли б вночі роззброїти охорону, вломити угорцям пи8ди та повибивати зуби і нехай потім би спробували українських героїв під час війни посадити.

до речі, правильно казати угорець а не мадяр. бо угорець це нашою а мадяр це самоназва. ми ж не кажемо на японців ніппонці, ага.
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20.06.2023 14:40 Відповісти
Треба яку небудь окрему механізовану бригаду,яка зараз не дуже зайнята, відправити до ******* за нашими побратимами. Впевнений,що вони дуже швидко упораються,та доставлять їх додому.
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20.06.2023 14:42 Відповісти
Та блт 😬 непа ніякої угорщіни-є Цигано-мадярія... Яка живе за кошти ЄС
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20.06.2023 15:17 Відповісти
Ну от проявилиб волю! вигнати нах тимчасового повіреного і його секретарів радників..лишити тількі консульскій вітділ! і наших дипломатів забрати з угорщини і пригрозити розривом дип відносин раз вони такі близькі з кацапією..і якраз під той шумок забрати з туречини наших Азовців я прямо вказати що втому винна угорщина і кацапія раз так собі дозволяють плювати на всі домовленості і міжнародні всілякі статути..і угорщина 101 відсоток обсерется..чи що нехочется всілякі митні гроші втратити так? Треба воювати на всіх фронтах!
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20.06.2023 18:30 Відповісти
После таких выкрутасы на Венгрию должны быть наложены санкции.
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20.06.2023 22:16 Відповісти
 
 