ГУР про передачу 11 військовополонених Угорщині: Вони під наглядом, контакт і зв’язок обмежений

За даними розвідки після передачі російською стороною українських військовополонених до Угорщини їх не звільнили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - зазначив він.

За словами Юсова, нині Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може.

Згідно з міжнародним правом, пояснює представник ГУР, це мав би зробити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, у свою чергу, інформацію мала надати держава-агресор, якою є Росія, та інша держава, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто якою є Угорщина.

Однак навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтведжувало факт передачі.

Також читайте: Визволені українські військовополонені можуть залишити Угорщину "в будь-який час", - речник уряду Ковач

За словами Юсова, українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт цієї операції.

"Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресор. Ми чекаємо на офіційні підтвердження, на доступ до, ймовірно, 11 українських захисників. У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані. Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО...Ми повинні отримати комунікацію з усіма і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось", - пояснює представник ГУР.

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.