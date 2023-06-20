ГУР про передачу 11 військовополонених Угорщині: Вони під наглядом, контакт і зв’язок обмежений
За даними розвідки після передачі російською стороною українських військовополонених до Угорщини їх не звільнили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в ефірі "Радіо Свобода".
"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - зазначив він.
За словами Юсова, нині Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може.
Згідно з міжнародним правом, пояснює представник ГУР, це мав би зробити Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому, у свою чергу, інформацію мала надати держава-агресор, якою є Росія, та інша держава, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, тобто якою є Угорщина.
Однак навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтведжувало факт передачі.
За словами Юсова, українська сторона знала про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв, Київ давав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, але Будапешт заперечував факт цієї операції.
"Навіть держава-агресор офіційно нічого не повідомляє. Міноборони РФ не підтверджувало факт передачі. Маємо справу з якимось дуже дивним випадком, м’яко кажучи. Як і в багатьох інших випадках, коли мова йде про міжнародне право і державу-агресор. Ми чекаємо на офіційні підтвердження, на доступ до, ймовірно, 11 українських захисників. У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані. Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО...Ми повинні отримати комунікацію з усіма і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось", - пояснює представник ГУР.
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
Глава МЗС Сійярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до передачі Росією Угорщині українських військовополонених.
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ті тепер повсиралися і не знають шо робить...
І Україні потрібно робити ТИХУ, без розголосу, роботу, щоби витягнути цих хлопців.
Хоча що я тобі буду пояснювать? У тебе ж завжди були "альтернативні погляди на реальність"! От тільки ніхто твою "альтернативність" не розумів та не підтримував!
Що ти там "штудійовав", кур...ий мозок? Угорщині глибоко плювати на твоє місце народження, чи на військовий квиток. Із юридичної точки зору Угорщини- ця людина- ПОВНОПРАВНИЙ громадянин Угорщини із УСІМА правами і обов'язками громадянина.
Навіть більше, родини цих полонених зверталися із проханням до влади Угорщини, щодо своїх родичів. І влада Угорщини вимушена була реагувати, то то дійсно - громадяни Угрїорщини. А зараз- юридичні проблеми і в них і в нас, але кур..чий мозк, головне- що наші хлопці вже на в російському полоні! А свою галіматью будеш серед дружини на кухні розповсюджувати.
Де ти побачило що то, що ти тільки що написав про передачу полонених рідним в Україні протирічить тому, що написав я раніше?
Що рідні не зверталися до влади Угорщини про передачу Угорщині її громадян? Що у Угорщини не виникли через це юридичні проблеми? Що потрібно сидіти тихо і чекати поки Україна домовиться із Угорщиною про передачу полоненмх? Так перечитай ще раз,слаборозвинений, про що я писав
тепер пердять в дивани великими чергами... і не знають шо робить.
А ЯКЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ УГРУПУВАННЯ В УГОРЩИНІ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА УТРИМУЄ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В ІЗОЛЯЦІЇ?
до речі, правильно казати угорець а не мадяр. бо угорець це нашою а мадяр це самоназва. ми ж не кажемо на японців ніппонці, ага.