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Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів, - віцепрем’єр Федоров

mavic,мавік

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - зазначив він.

Зеленський підписав законопроєкт 9275 та 9276.

Так, проєкт 9275 звільняє від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем.

А 9276 - передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва чи ремонту безпілотних систем.

Також читайте: "Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисяч операторів БПЛА", - Федоров

Автор: 

законопроєкт (3602) Зеленський Володимир (23998) Федоров Михайло (882)


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Топ коментарі
+36
Умнічка який, а головне як швидко і вчасно! Міг би ще років тридцять тупити, це ж не то шоб у нас в країні йшла війна і треба було такі речі робити ще 23.02.2022...
Я б ще перевірив тридцять раз кожну компоненту - а раптом там "пеньюари" військові ввозять під видом комплектухи до безпілотників, да, уйобки гетманцєва?
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20.06.2023 13:28
+30
Правильним воно мало бути ще в лютому 22-го...
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20.06.2023 13:31
+28
Чого воно в нас все робиться так швидко -- дев*ятии рік віини .
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20.06.2023 13:28
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Как Зе-власть не пускает Украину в ЕС?

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ze-vlast-ne-puskaet-ukrainu-v-es/
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20.06.2023 13:27 Відповісти
Зеленський! Чому МИ НЕ У (нас не пускають)ЄС?!
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20.06.2023 14:11 Відповісти
Если "На сегодня (за год!) Украина (по мнению ЕС) выполнила только два условия из семи - по реформированию судебной системы (№2) и законе о СМИ (№6)." - то Европу так же на**ут и по другим позициям... Бо какой нахрен закон о сми при едином телебрехафоне и незаклонно отключенных телеканалах ?! Какая судебнка - тьам везде люди яныка сидят ?!
Кому-то в Европе беня платит по-реформенно..НО на все семь пугктов на**ть не хватило бабок пока.
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20.06.2023 18:16 Відповісти
Чого воно в нас все робиться так швидко -- дев*ятии рік віини .
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20.06.2023 13:28 Відповісти
дякуйте "найвелдичнішому лідору... "...
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20.06.2023 13:29 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів,або 5 років!
Все одно НЕ навчиться!
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20.06.2023 14:13 Відповісти

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21.06.2023 07:50 Відповісти
і скажіть хто що наш верховний не телепень, абсолютний, пихатий і злопамятний телепень. не можливо перемагати увійні з таким галімом, кількість жертв серед військових і цивільних буде лише зростати і з цим треба щось робити.
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21.06.2023 10:27 Відповісти
Умнічка який, а головне як швидко і вчасно! Міг би ще років тридцять тупити, це ж не то шоб у нас в країні йшла війна і треба було такі речі робити ще 23.02.2022...
Я б ще перевірив тридцять раз кожну компоненту - а раптом там "пеньюари" військові ввозять під видом комплектухи до безпілотників, да, уйобки гетманцєва?
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20.06.2023 13:28 Відповісти
навіщо ??? вони в оманських договорняках готувалися здати 60-70% України, лиш би )(уйло залишило цього "найвеличнішого лідора" гаулятерам окупованої частини України ... чому ж "навеличніший лідор" замість розбудовувати ЗСУ, будувати ракети (вільхи, громи, нептуни, стугни, корсари), танки і тд.тп., 2.5 роки безбожно крав бабки на "великому будівництві" дивлячись )(уйлу десь посередені трохи нижче спини, шукаючи там мир ???!!!











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20.06.2023 13:34 Відповісти
Безпілотники потрібні просто зараз а законопроект лежить на підпис тиждень, якщо не більше.
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20.06.2023 13:29 Відповісти
Нарешті правильне рішення.
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20.06.2023 13:29 Відповісти
Правильним воно мало бути ще в лютому 22-го...
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20.06.2023 13:31 Відповісти
в 14-му, макс в 15-му
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20.06.2023 14:07 Відповісти
Та ні. Набагато раніше. Але ж дороги...
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20.06.2023 14:08 Відповісти
Підозрюю що матиме з цього якийсь зиск. Просто так він нічого не робить.
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20.06.2023 13:31 Відповісти
Змусили!
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20.06.2023 14:09 Відповісти
Цікаво, а елітні іномарки, як комплектуючі для дронів в тому законі прописати не забули?
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20.06.2023 13:30 Відповісти
они наверное идут как гуманитарка и как для зсу. вон там кто-то ездил по бедности не так давно из ближайшего окружения (хотя скорее по жадности)
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20.06.2023 13:40 Відповісти
Був! У перші дні.
Вони вже скасували! Мабуть наїлися машинами.
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20.06.2023 14:05 Відповісти
Представляете, сколько Мавиков можно было бы купить на деньги, что пошли на таможенные пошлины, переплату барыгам и взятки погранцам и мусорам? Все у зеленой власти через одно место, и украинский народ заплатил многими жизнями за то, что не поддержал кандидатов, которые кричали о грядущей неприкрытой агрессии мордора! Некомпетентность и непрофессионализм для нас равносилен поражению и смерти, ну нет у Украины такого ресурса на компенсацию идиотизма власти, как у мордора. И 76% об этом стоит подумать, если не хотят потерять все.
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20.06.2023 13:32 Відповісти
73% то середній по країні, схід віддав 90-95% голосів, і зараз отримує суттєву віддачу, ті хто в живих залишився...
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20.06.2023 13:48 Відповісти
ну и нужна ли во время войны такая "верховная рада" и вся эта компания? все необходимые вещи должны \были\ сразу решаться условно говоря одним днем, максимум - неделя (и почему-то на вывоз лямов уев кешем "нужными" а также некоторыми "избранными" людьми оно так и решалось), а война с кацапами видимо таки месте на 10м была и очень может быть и осталась. к тому же 21 век, всякие фото-видео-банковский контроль и т.п.
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20.06.2023 13:46 Відповісти
У нас парламентська держава, чи ви хочете щоб ОП з МО яйця по 300 грв. за штуку купували?
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20.06.2023 13:50 Відповісти
а за 17 кто-то сел? значит проблема не в этом а в отсутствии наказания. за мародерство в военное время обычно расстреливают не просто так, а потому как один труп высокопоставленного мародера спасет возможно тысячи жизней. а тут - ну, попилы на крови, да, может тупые, не понимают, тогда зачем их держать и прикрывать? статистически один хрен не может быть лучше тысячи других, особенно у нас где явно не Биллы Гейтсы и Эйнштейны у власти.
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20.06.2023 14:23 Відповісти
Марадьор у нас в кріслі преза, то чого ви хотіли? Від великого позуму ви ще ВР розженіть, зробіть подарунок янелоху
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21.06.2023 08:50 Відповісти
оп с зеленою зрадою все робить для того щоб Україна не вистояла у війні проти кацапії
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20.06.2023 13:55 Відповісти
Шапіто нас..ти на наші щоденні втрати на фронті...
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20.06.2023 13:59 Відповісти
А чого так швидко?! Міг би ще помародьорити!
Зеленський! Чому ми не в НАТО?!
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20.06.2023 14:02 Відповісти
Здалося б ще перевіряти, які накрутки роблять фірми-підрядники при закупівлі електронних компонентів для воєнних замовлень. Не виключаю, що величезні, в рази більші, ніж мита і ПДВ. Навіть в мирний час у різних постачальників одні і ті ж компоненти могли сильно відрізнятися в ціні, а також відносно цін світових дистриб'юторів.
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20.06.2023 14:06 Відповісти
малоросс всё делает для затягивания войны
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20.06.2023 14:49 Відповісти
Нарешті чмирьок віддупливсь?
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20.06.2023 14:49 Відповісти
От чого ви його цькуєте?! Чувак не знав, що означає слово "дрон". Юзік підказав і все рушилось.
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20.06.2023 15:31 Відповісти
ні , він просто вирішив перейти на нашу сторону ... , зосталось ще дєрьмака перетягнути...
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20.06.2023 15:03 Відповісти
Другий рік війни а взагалі дев'ятий і така "оперативність" в прийнятті рішень? Це ознака злочинної бездіяльності і саботажу.
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20.06.2023 15:48 Відповісти
Не поспішив?
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20.06.2023 16:59 Відповісти
Всрався,казала моя бабуся.За что нам такое...
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20.06.2023 17:15 Відповісти
"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - зазначив він.
=======
"Робити все" - це бігати за виробниками та питати - чи не потрібна їм допомога, гранти, та чи не заважають їм якісь жадібні чиновники.
Це створити державний хаб тих самих матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих, щоби невеликі виробники могли спокійно купити за гривни усе що їм потрібно для виробництва, не зв'язуючись з валютними операціями.
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20.06.2023 17:17 Відповісти
Вот оперативно...быстро зелень всё делает ! Полтора года войны не прошло... суки...
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20.06.2023 18:09 Відповісти
Проснувся нарешті. Скинув мівіну з вух...
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20.06.2023 19:31 Відповісти
"Байден! Чому ми досі не в НАТО?"
(с)
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20.06.2023 20:52 Відповісти
"Війська РФ обстріляли рятувальників у Херсоні, 1 співробітник ДСНС загинув, 8 - поранені...", а Злодій Зеленський продовжує красти.
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20.06.2023 22:16 Відповісти
Це треба було майже два роки мурижити???

уйопок…
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20.06.2023 22:37 Відповісти
Коли повернешвиплати військовим, падлюко???
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20.06.2023 22:39 Відповісти
Щось у лісі здохло....
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21.06.2023 00:14 Відповісти
Йшов другий рік війни....
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21.06.2023 00:54 Відповісти
я понял что украинцы наши родственники, они тоже никогда никуда не торопятся, что меня злит в моей нации
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21.06.2023 04:13 Відповісти
Не пройшло і шістнадцяти місяців від повномасшабного вторгнення московитів.
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21.06.2023 05:50 Відповісти
А хто виробляти буде,якщо арахамця півтора роки "збивав" виробників дронів,які мали конкуренцію з його компанією?Арахаця всіх,навкруги "зачистив". Умови виходу на ринок були прості - або альтернативний виробник "лягає" під його компанію,або йому влаштовують труднощі.Завдяки діяльності арахамці,який створив монополію на виробництво дронів,ми дали змогу рашистам нас наздогнати а на деяких ділянках фронту,як свідчать військові,перегнати нас в кількості дронів."Торгівці на крові" нервово палять в сторонці,дивлячись на те що роблять нуворіши.
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21.06.2023 08:34 Відповісти
А, что, Вовочка, полтора года дЕрмак и АРАсрамия говорили: "Вова, ***** нам эти Законы, "не на часі" или неужели сам так думал ???
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21.06.2023 17:27 Відповісти
 
 