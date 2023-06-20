Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів, - віцепрем’єр Федоров
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.
Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.
Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - зазначив він.
Зеленський підписав законопроєкт 9275 та 9276.
Так, проєкт 9275 звільняє від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем.
А 9276 - передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва чи ремонту безпілотних систем.
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Источник: https://www.ponomaroleg.com/kak-ze-vlast-ne-puskaet-ukrainu-v-es/
Кому-то в Европе беня платит по-реформенно..НО на все семь пугктов на**ть не хватило бабок пока.
Все одно НЕ навчиться!
Я б ще перевірив тридцять раз кожну компоненту - а раптом там "пеньюари" військові ввозять під видом комплектухи до безпілотників, да, уйобки гетманцєва?
Вони вже скасували! Мабуть наїлися машинами.
Зеленський! Чому ми не в НАТО?!
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"Робити все" - це бігати за виробниками та питати - чи не потрібна їм допомога, гранти, та чи не заважають їм якісь жадібні чиновники.
Це створити державний хаб тих самих матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих, щоби невеликі виробники могли спокійно купити за гривни усе що їм потрібно для виробництва, не зв'язуючись з валютними операціями.
(с)
уйопок…