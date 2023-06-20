Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів, - віцепрем’єр Федоров

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - зазначив він.

Зеленський підписав законопроєкт 9275 та 9276.

Так, проєкт 9275 звільняє від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем.

А 9276 - передбачає звільнення від сплати ввізного мита компонентів для виробництва чи ремонту безпілотних систем.

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