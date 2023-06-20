Навіть якщо Путіна не буде, відносини з РФ не налагодимо, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва.

Про це під час публічної дискусії заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.

Читайте: За росіянами, які мешкають на Заході, треба уважно стежити, - президент Чехії Павел

Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.

"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", - констатував він.

Також читайте: Офіс президента Чехії пояснив слова Павела про уважне стеження за росіянами

До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.