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Навіть якщо Путіна не буде, відносини з РФ не налагодимо, - глава МЗС Чехії Ліпавський

ліпавський

Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва.

Про це під час публічної дискусії заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.

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Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.

"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", - констатував він.

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До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.

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Які там відносини -- в рашці в крові імперські амбіціі .
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20.06.2023 13:38 Відповісти
а в Україні наприклад гірська мавпа Арахамія або Арестович залюбки стали би одним народом
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20.06.2023 13:39 Відповісти
Арестович категорично незгідний.
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20.06.2023 13:40 Відповісти
Пражани повинні пам'ятати московські танки на своїх вулицях у 1964 році!!
Зараз ці танки з московії, на Півдні України!
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20.06.2023 13:40 Відповісти
Вони як раз пам'ятають, на відміну від угорців...
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20.06.2023 13:47 Відповісти
Чи був у світовій історії проміжок часу, коли б росія за власною ініціативою кудись не полізла воювати? У кацапів це в генах.
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20.06.2023 13:51 Відповісти
Глава МЗС Чехії Ліпавський Людина вихована, тому заявляє, що коли Путина не буде…Але в нашому випадку краще підходить вислів, що коли Путін здохне, але якщо РФ залишиться, то нічого не зміниться. Тому краще щоб Путін здох і РФ взагалі зникла, провалилась, згоріла разом з москалями. Тільки тоді світ стене кращий, більш безпечний, демократичний, вільний. А на місті Москви щоб знову було болото з жабами, комарами
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20.06.2023 13:51 Відповісти
Дякуємо друзі!Русня занадто довга!
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20.06.2023 14:02 Відповісти
.....сказал Липавский, при этом Германия, Франция и ми подобные такично промолчали....
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20.06.2023 18:05 Відповісти
 
 