Навіть якщо Путіна не буде, відносини з РФ не налагодимо, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва.
Про це під час публічної дискусії заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На переконання Ліпавського, Росії не буде достатньо зміни керівництва для налагодження відносин з цивілізованими країнами. Вона має зазнати суттєвих змін та перестати бути загрозою для сусідніх країн.
Міністр наголосив, що незалежно від того, як закінчиться війна РФ проти України, нормалізація відносин з Росією буде неможлива ще дуже тривалий час.
"Лише глибока трансформація російського суспільства та відмова від ідеї конфронтації із сусідами та Заходом дозволить нам будувати нові, дружні стосунки з Росією та безпекову архітектуру в Європі, що ґрунтуватиметься та співпраці та взаємній довірі", - констатував він.
До цього, додав Ліпавський, Росія залишатиметься прямою загрозою для Європи.
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