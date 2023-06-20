Існує ризик сценарію замороженого конфлікту та виснаження Заходу у підтримці України, - прем’єр-міністр Чехії Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді заявив, що війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей та підтримки і уваги з боку західних країн

Про це пише Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні повідомлення про прогрес України є обережно-оптимістичними, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі", - зазначив Фіала.

За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з іншими країнами мають "сприяти його запобіганню", оскільки суспільство "втрачає розуміння" підтримки України.

"Виснаження - це те, що найбільше загрожує нам у сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не лише виснаження українських сил і вичерпання можливостей, які ми можемо їм надати, а й вичерпання підтримки та уваги з боку західних країн. Є загроза, що незабаром суспільство може втратити розуміння підтримки атакованої країни", - попередив прем'єр.

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Фіала також сказав, що Росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі й людяності. Водночас він заявив, що чеська оборона може розраховувати на стабільне фінансування і що Чехія має досягти обіцяного рівня у два відсотки від ВВП вже наступного року.