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Новини Війна
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Існує ризик сценарію замороженого конфлікту та виснаження Заходу у підтримці України, - прем’єр-міністр Чехії Фіала

петр,чехія,фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді заявив, що війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей та підтримки і уваги з боку західних країн

Про це пише Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

"Останні повідомлення про прогрес України є обережно-оптимістичними, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі", - зазначив Фіала.

За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з іншими країнами мають "сприяти його запобіганню", оскільки суспільство "втрачає розуміння" підтримки України.

"Виснаження - це те, що найбільше загрожує нам у сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не лише виснаження українських сил і вичерпання можливостей, які ми можемо їм надати, а й вичерпання підтримки та уваги з боку західних країн. Є загроза, що незабаром суспільство може втратити розуміння підтримки атакованої країни", - попередив прем'єр.

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Фіала також сказав, що Росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі й людяності. Водночас він заявив, що чеська оборона може розраховувати на стабільне фінансування і що Чехія має досягти обіцяного рівня у два відсотки від ВВП вже наступного року.

Автор: 

допомога (8382) Фіала Петр (103)


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Топ коментарі
+12
Хм, ціла Европа виснажиться проти одного мордору. То може пора ввести реальні санкції, а не на папері!
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20.06.2023 13:55
+12
Слабенький якийсь Захід виявився. Вони ж розуміють, що якщо паРаша здобуде в Україні хоч якусь "перемогу" для свого бидла, то її вже ніхто не зупинить? І наступник кроком буде "НАТО, вимітайся на кордони 97 року, бо ми - непереможні, і ми вас знищимо"
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20.06.2023 13:56
+9
Виснаження Зазоду означатиме кінець західному способу життя. Пора зрозуміти, що за існування бореться не лише Україна. Якщо Україна потерпить поращку, то це буде і поразка Зазоду. Після кацапії вдарить Іран по Ізраїлю. І вишенька на торті - Китай по Тайваню. Що ж буде з самою Чехією - уявити не важко.
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20.06.2023 13:57
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От не треба зараз крякати -- як рашку виженем -- тоді начинаите .
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20.06.2023 13:43 Відповісти
так чого не виганяєш?
питання скільки потрібно покласти життів Українців.
судячи по звільнених 8 селах і то дуже довго і великою кров'ю це обійдеться
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20.06.2023 13:50 Відповісти
Пропонуєш не звільнювати?
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20.06.2023 13:57 Відповісти
Іноді доводиться йти на неприємні речі, коли стоїть питання бути знищеними повністю, чи хоч якось зберегти націю. Таких випадків у історії купа. Це я не до якоїсь зради пишу, а просто розмірковую.
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20.06.2023 14:07 Відповісти
Без літаків будуть шалені втрати і людей і техніки. Це вже й пенсіонерки розуміють. Але схоже що вони з'являться тільки в наступному році, і вирішальний наступ буде за пів року до виборів в США
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20.06.2023 16:34 Відповісти
Так , виганяють.. з диванів, перед телевізорами... або з- за кордону...
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20.06.2023 17:37 Відповісти
збирайте людей та відвідайте прифронтові та звільнені місця, бажано це робити постійно, потім будете робити висновки
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20.06.2023 13:46 Відповісти
Буде дивно як що суспільство не розумітиме що наступними можуть бути вони. Хоча чьому дивуватись як що наші люди зрозуміли що почалась війна тільки коли їм на голову почали падати бомби, а до цього 8 років жили паприклу
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20.06.2023 13:46 Відповісти
политики как актрисы или проститутки , если они молчат - про них забывают , ***** , ***** , это не запрещено.
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20.06.2023 13:48 Відповісти
Як можна прочитати те, що написано, і зрозуміти це на 180 градусів навпаки?

Це проукраїнський політик, якому ми завдячуємо зброєю в тому числі. І сказав він все вірно, і сказав він для того, щоб попередити такий сценарій.
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20.06.2023 15:17 Відповісти
не сотвори себе кумира , все политики , АБСОЛЮТНО все - проститутки , вопрос лишь в том - кого они обслуживают , а по поводу его ,, предупреждения ,, - это было бы уместно год назад, а не тогда , когда ВСУ пошли отвоевывать свои земли , включив мозг и выключив телевизор не сложно понять , что ни какой заморозки уже не будет , теперь вопрос стоит под другим углом - при каких обстаятельствах войска НАТО войдут в Украину , и дай Бог если это произойдет лайтово , после войны , но что-то мне подсказывает что это произойдет внезапно по причине техногенной катастрофы , которую устроят паРашные ****** , ..............высказывание вашего политика ни что другое как белый шум , направленный именно на то , что бы успокоить этих паРашных недоумков , сейчас такой лабуды несется отовсюду , но при любых раскладах паРаше конец , а это и есть главной целью .
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20.06.2023 15:45 Відповісти
ни при каких условиях нато не зайдет в Украину. Хоть те скинут на нас все тактическое и стратегическое оружие. Сша будет долго решать, кто же его скинул, и может то мы сами себя, как всегда, обстреляли. Зачешутся, только когда русские будут возле Львова.
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20.06.2023 23:35 Відповісти
давно було зрозуміло, що в ***** план війни на виснаження та зміну політики допомоги Україні різною пропогандисткою брехнею...
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20.06.2023 13:49 Відповісти
Нормальный, дальновидный политик всегда предпочтет предоставление финансовой и другой помощи союзнику, который своими руками отстаивает в т.ч. интересы и его страны, перспективе воевать самому через условные лет десять-двадцать.
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20.06.2023 13:52 Відповісти
В Німеччині пишуть на всю про "скепсис від українського контрнаступу".
В тому ж Bild наприклад. Задіяли від "експертів" до попів у церквах. Качають місцевих уставших от вайни на дивані.
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20.06.2023 13:53 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, Фіала - це чеський "Орбан у "лайт-версії"...
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20.06.2023 13:53 Відповісти
Хм, ціла Европа виснажиться проти одного мордору. То може пора ввести реальні санкції, а не на папері!
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20.06.2023 13:55 Відповісти
Слабенький якийсь Захід виявився. Вони ж розуміють, що якщо паРаша здобуде в Україні хоч якусь "перемогу" для свого бидла, то її вже ніхто не зупинить? І наступник кроком буде "НАТО, вимітайся на кордони 97 року, бо ми - непереможні, і ми вас знищимо"
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20.06.2023 13:56 Відповісти
Демагогія(((
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20.06.2023 17:39 Відповісти
Виснаження Зазоду означатиме кінець західному способу життя. Пора зрозуміти, що за існування бореться не лише Україна. Якщо Україна потерпить поращку, то це буде і поразка Зазоду. Після кацапії вдарить Іран по Ізраїлю. І вишенька на торті - Китай по Тайваню. Що ж буде з самою Чехією - уявити не важко.
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20.06.2023 13:57 Відповісти
Чехія капітулює, як й у ДСВ. Вони воліють не бути знищеними як нація, бо вважають, що їх занадто мало для якогось серйозного опору.
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20.06.2023 14:04 Відповісти
Іранові не здолати Ізраїль
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20.06.2023 18:51 Відповісти
Так і буде, якщо за цей рік ми не відвоюємо південь ( з тими крихтами що нам дали), то вже наступного року нас висадять за стіл переговорів. Ніхто не буде накачувати нас зброєю роками і так само не буде роками дотувати нам бюджет. Та і охочих воювати все складніше знайти, хіба що мобілізованих будуть з МНСниками вирізати із квартир болгарками. Зараз мабуть знов полечу в бан, тому що адміни тут уже давно продали совість і нікому не потрібна гірка правда.
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20.06.2023 14:02 Відповісти
"втомлених від війни" на дивані і в Україні вистачає. А на Заході тим більше. Розслабилися вони як в нас громадяни з 2014 по 2019. Шкода їх коли вони прокинуться від ракет росіян через декілька років. Цікаво що будуть казати їх голуби миру і псевдоексперти тоді? Чи тихо втечуть закордон, залишивши місцевих рожевих поні наодинці з росіянами?
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20.06.2023 14:04 Відповісти
Толерасти втомилися. А для нас то одвічний ворог і як "цивілізованість" буде заважати його знищити - переступимо через неї.Цей ворог поблажок не прощає.
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20.06.2023 14:09 Відповісти
Просто некоторые политики хотят праздновать Победу Украины при своем правлении. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.06.2023 14:14 Відповісти
К этому всё идёт, судя по успехам контрнаступа. Снарядов у Запада мало осталось для продолжения банкета.
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20.06.2023 14:22 Відповісти
Пливли, пливли і на березі всралися? А як вони взагалі збиралися з паРашею воювати в разі чого? НАТО ж для цього і створювалося у свій час - протистояти Совку.
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20.06.2023 14:26 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что в доктрине НАТО предусмотрена артиллерийская война, на которую в день уходит по 5 тыс. снарядов.
Наоборот, уверен что там первым пунктом идёт господство в воздухе, без которого Запад ещё ни в одной войне не воевал.
А Украине авиация предусмотрена почти через 2 года после начала войны только. Да и то количество её вряд ли кого-то впечатлит.
Это не значит, что никакое НАТО ещё даже не включалось в эту войну и на 10%
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20.06.2023 14:35 Відповісти
Тобто, вони не готові саме для формату такої війни, як у нас? Тоді це дуже пагано, бо швидко наростити необхідну зброю для нас вони навряд чи зможуть.
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20.06.2023 14:43 Відповісти
Первий пішов ..Щас у скабєєвой буде свято
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20.06.2023 14:28 Відповісти
Висновок правильний)) якщо війна обмежиться територією України і не перейде на територію РФ ми її просремо... безкарно РФ може продовжувати війну вічно і все суспільство на Заході це розуміє...
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20.06.2023 14:28 Відповісти
Це буде ганьба. І демократії, і європейцям, і ЄС. Два мільярди проти 140 млн, і продути всуху.
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20.06.2023 14:35 Відповісти
просто уявіть що Україна це член НАТО і росія напала на члена НАТО.

то треба допомагати чи не треба?

питання вступу України в НАТО невідворотнє.

ми ж не кажемо сусіду - ось пофарбуєш причілок то ми будемо з тобою здоровкатися.
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20.06.2023 14:37 Відповісти
Ну, якщо сусід постійно щось від мене п.здить і при цьому ще й клянчить гроші? А , жінку і тещу поселив у мене ? То як?
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20.06.2023 17:43 Відповісти
КАПЕЦЬ.

ви написали знайомі мені літери і знайомі слова але геть ні*ера нічого не зрозуміло.
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20.06.2023 18:11 Відповісти
Введіть нормальні санкції, закрийте доступ до всього, жорстко карайте за обхід чи не дотримання санкцій, перестаньте висловлювати "глибоку стурбованість", віддайте частину свого озброєння, воно вам нафіг не треба і тоді побачите результат.
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20.06.2023 15:05 Відповісти
прошу чеських інтелектуалів роз'яснити, невже ви всі разом "виснажитеся" раніше за одну дегенеративну рашку? то гріш ціна вам, вашим економікам і вашим "цінностям". чи, може, ви під "виснаженням" розумієте щось зовсім інше - неможливість й далі безтурботно байдикувати? чи "виснаження" від поганих думок про щось таке далеке негуманне, яке десь там коїться і вас цим морально виснажує? й як ви, отак страшенно втомлено-виснажені, далі збираєтесь захищатися від невиснаженої рашки?! вона ж вам чітко вказала межі свого лишень початкового вторгнення - межі колишнього соцтабору станом на 1997 р. Готуйтеся й менше тр@ндіть.
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20.06.2023 15:14 Відповісти
перші пташки
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20.06.2023 15:15 Відповісти
А чо, заморозка конфлікту - реальний сценарій. Захід втомиться і всьо. "Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих" . Це вам не дерибан бюджету на будівництві доріг. Мова йде про існування України і українців. "мудрий нАрід" може й виживе, але то вже будуть не українці, а просто манкурти, погоняло для яких придумають рашенфашисти.
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20.06.2023 15:15 Відповісти
Тоді чекайте Пражську весну , Варшавську, Ризьку Вільнюсську, Талінську весни з руськім миром і це точно. Згадайте "советские танки в Праге"1968 год и усталость от Украины быстро улетучится
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20.06.2023 15:33 Відповісти
Демагогія!(((
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20.06.2023 17:44 Відповісти
Заходу на Україну наплювати - так кажуть циніки.
Але Заходу не наплювати на власну безпеку, і тут втоми бути не може - від слова НІКОЛИ..
Особливо з огляду на те, що росія - 2% світової економіки, а Європа - понад 50%...
Фіала, ПНХ.
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20.06.2023 15:41 Відповісти
Захід = Штати + Європа = 40% світового ВВП, передова наука, передові технології. І цей Захід виснажиться у протистоянні з відсталою рф 1,5% світового ВВП ?
!Обережно конспірологія. Єдиний можливий варіант - Захід зробе вигляд що виснажився і здасть Україну щоб спровокувати Китай на агресію і розібратися з ним прямим (тупим) військовим шляхом. Вважаю що Захід планує обіграти китайців без прямої війни. Див. кейс совка.
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20.06.2023 15:52 Відповісти
Ні ! Тільки вперед ! Захід буде виснаживаться допомогая Зелі, а він буде їм дулі крутити з обох рук будуючи диктатуру в країні !
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20.06.2023 15:54 Відповісти
"західне виснаження"- Україну в НАТО МИ НЕ ГОТОВІ ЗАПРОСИТИ.Звхідне виснаження- аплодисменти куйла.Західне виснаження- смерть і розруха в Україні на довші роки.
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20.06.2023 16:11 Відповісти
Розказати секрет, як не виснажитися? Дайте необхідну зброю (яку ви точно маєте) і зробіть нормальні санкції, а не пшик (нічого, не помрете), а інакше ваші промови - то все (уйня (уйлу у вуха про його вялічіє
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20.06.2023 16:12 Відповісти
То може пора нормальні санкції вводить, а не торгувати з агресорами через казахстан, туреччину та грузію. про мадярів я промовчу. Яке виснаження може бути, якщо вас 100 країн, проти одної росії?
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20.06.2023 17:57 Відповісти
Если кто не в курсе, этот чудик друг путлера и Орбан номер два, удивительно было бы если бы он сказал что-то другое😁🤣
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20.06.2023 18:06 Відповісти
Он просто какой то чмошник.
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20.06.2023 22:13 Відповісти
 
 