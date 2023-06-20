Існує ризик сценарію замороженого конфлікту та виснаження Заходу у підтримці України, - прем’єр-міністр Чехії Фіала
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції "Наша безпека не є само собою зрозумілою" в Празькому граді заявив, що війна Росії проти України може перетворитися на заморожений конфлікт через виснаження сил, можливостей та підтримки і уваги з боку західних країн
Про це пише Novinky, інформує Цензор.НЕТ.
"Останні повідомлення про прогрес України є обережно-оптимістичними, але не схоже, що війна закінчиться найближчим часом. Навпаки, існує загроза сценарію замороженого конфлікту, що означатиме створення осередку перманентної безпекової нестабільності у Східній Європі", - зазначив Фіала.
За його словами, сценарій буде виснажливим у довгостроковій перспективі, тому Чехія разом з іншими країнами мають "сприяти його запобіганню", оскільки суспільство "втрачає розуміння" підтримки України.
"Виснаження - це те, що найбільше загрожує нам у сьогоднішній ситуації. Я маю на увазі не лише виснаження українських сил і вичерпання можливостей, які ми можемо їм надати, а й вичерпання підтримки та уваги з боку західних країн. Є загроза, що незабаром суспільство може втратити розуміння підтримки атакованої країни", - попередив прем'єр.
Фіала також сказав, що Росія показала, що готова перейти всі межі, в тому числі й людяності. Водночас він заявив, що чеська оборона може розраховувати на стабільне фінансування і що Чехія має досягти обіцяного рівня у два відсотки від ВВП вже наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
питання скільки потрібно покласти життів Українців.
судячи по звільнених 8 селах і то дуже довго і великою кров'ю це обійдеться
Це проукраїнський політик, якому ми завдячуємо зброєю в тому числі. І сказав він все вірно, і сказав він для того, щоб попередити такий сценарій.
В тому ж Bild наприклад. Задіяли від "експертів" до попів у церквах. Качають місцевих уставших от вайни на дивані.
Наоборот, уверен что там первым пунктом идёт господство в воздухе, без которого Запад ещё ни в одной войне не воевал.
А Украине авиация предусмотрена почти через 2 года после начала войны только. Да и то количество её вряд ли кого-то впечатлит.
Это не значит, что никакое НАТО ещё даже не включалось в эту войну и на 10%
то треба допомагати чи не треба?
питання вступу України в НАТО невідворотнє.
ми ж не кажемо сусіду - ось пофарбуєш причілок то ми будемо з тобою здоровкатися.
ви написали знайомі мені літери і знайомі слова але геть ні*ера нічого не зрозуміло.
Але Заходу не наплювати на власну безпеку, і тут втоми бути не може - від слова НІКОЛИ..
Особливо з огляду на те, що росія - 2% світової економіки, а Європа - понад 50%...
Фіала, ПНХ.
!Обережно конспірологія. Єдиний можливий варіант - Захід зробе вигляд що виснажився і здасть Україну щоб спровокувати Китай на агресію і розібратися з ним прямим (тупим) військовим шляхом. Вважаю що Захід планує обіграти китайців без прямої війни. Див. кейс совка.