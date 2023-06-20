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Новини
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Повідомлено про підозру зраднику, який хотів "переманити" українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ. ФОТО

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.

Чоловік запропонував рашисту свою допомогу у війні проти України.

Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.

"Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24. За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і "в темну" розпитував у них "потрібну" інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру зраднику, який хотів переманити українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ 01

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

авіація (4138) СБУ (12863) шпигунство (999)


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Топ коментарі
+10
вбити мразоту. це ж не офіцер, це тварина
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20.06.2023 14:13
+10
Хоч раз морду не заблюрили.
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20.06.2023 14:13
+10
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20.06.2023 14:23
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вбити мразоту. це ж не офіцер, це тварина
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20.06.2023 14:13 Відповісти
Де тут? В основному всі цивільні в коментарях слізно вмовляють знищувати...
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20.06.2023 14:34 Відповісти
Так а шо не ясно у фразі "в основному"?)
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20.06.2023 14:50 Відповісти
бо він з бердянська не зможе подати в самий справедливий в світі суд
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20.06.2023 18:03 Відповісти
Хоч раз морду не заблюрили.
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20.06.2023 14:13 Відповісти
заочно засудили, заочно повідомили - тільки він не знає...

ті повідомляють у вітер, журнашлюхи копіпастять - робота кипить!!!
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20.06.2023 14:16 Відповісти
Розстріляти після ДИБИ.
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20.06.2023 14:17 Відповісти
Впевнений, з "тієї сторони" жодних Чернвіських не знайдеться.
Зато швидко знайдеться нова "восторженная обезьянка", готова лише тільки за похвалу від "вєлікороссов" зливати всіх і вся.
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20.06.2023 14:17 Відповісти
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20.06.2023 14:23 Відповісти
Цікаво чим керуються коли одним підозрюваним морду розмивають на фото, а іншим ні ? Цього показали, а іншого заблюрять але в інших джерелах його ж фото можна знайти теж не розмите.
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20.06.2023 14:24 Відповісти
Я не фахівець з питань захисту, але мені здається, що тут є така справа:
блюрять обличчя тим, хто вже під арештом, бо там починаються нюанси судочинства (щоб не було тиску на суддів, як мені пояснили). А тих, хто у розшуку, не блюрять. Бо у розшуку.
Може, я й помиляюсь.
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20.06.2023 15:37 Відповісти
А до тих що можна дотягнутися, чого їх або взагалі не чіпають, або ''смішні'' вироки.
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20.06.2023 14:42 Відповісти
Цікаво.
АЧервінського судять за те, що виманював кацапмьких пілотів.

Але звинувачують не кацапи, а те ж саме СБУ.

Хтось може однозначно сказати на кого працює СБУ?
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20.06.2023 15:11 Відповісти
Чому не кацапи? Та їх тут фсб понатикало всюди у владі. Плюнеш у владу, і не промахнешся.
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20.06.2023 15:24 Відповісти
А в мене враження, що на того, хто краще платить.

Їм в принципі пофіг рейдерити підприємства, кришувати мафію, арештовувати українських спецназівців, вбивати свідків чи зливати інфу кацапам. Аби був зиск.

Саме тому ЗЄ туди Баканова і призначив - прибуткова і безпринципна контора.
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20.06.2023 15:47 Відповісти
Гнида жила в Україні і гадила у себе вдома!!!
На його совісті теж убиті Українці!!

Він нічим не відрізняється від московських орків-убивць !
Незаважайте його прикрому самогубству за смерть Українців!!
Кари, сволоті зкацапленій, страшної кари!!
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20.06.2023 15:12 Відповісти
 
 