Повідомлено про підозру зраднику, який хотів "переманити" українських військових пілотів на сторону ворога, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.
На початку повномасштабного вторгнення РФ він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків.
Чоловік запропонував рашисту свою допомогу у війні проти України.
Встановлено, що зрадник готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.
"Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24. За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і "в темну" розпитував у них "потрібну" інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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ті повідомляють у вітер, журнашлюхи копіпастять - робота кипить!!!
Зато швидко знайдеться нова "восторженная обезьянка", готова лише тільки за похвалу від "вєлікороссов" зливати всіх і вся.
блюрять обличчя тим, хто вже під арештом, бо там починаються нюанси судочинства (щоб не було тиску на суддів, як мені пояснили). А тих, хто у розшуку, не блюрять. Бо у розшуку.
Може, я й помиляюсь.
АЧервінського судять за те, що виманював кацапмьких пілотів.
Але звинувачують не кацапи, а те ж саме СБУ.
Хтось може однозначно сказати на кого працює СБУ?
Їм в принципі пофіг рейдерити підприємства, кришувати мафію, арештовувати українських спецназівців, вбивати свідків чи зливати інфу кацапам. Аби був зиск.
Саме тому ЗЄ туди Баканова і призначив - прибуткова і безпринципна контора.
На його совісті теж убиті Українці!!
Він нічим не відрізняється від московських орків-убивць !
Незаважайте його прикрому самогубству за смерть Українців!!
Кари, сволоті зкацапленій, страшної кари!!