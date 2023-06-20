УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11894 відвідувача онлайн
Новини
450 3

Єврокомісія пропонує зарезервувати в бюджеті ЄС 50 млрд євро для України на наступні чотири роки, - фон дер Ляєн

єврокомісія

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки в бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро.

Про це фон дер Ляєн у вівторок у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для України ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки 50 млрд євро. Це передбачає і запозичення, і гранти. Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, цей фінансовий резерв дасть змогу ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна потребує від нас надзвичайної гнучкості".

Президентка ЄК також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже становить 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.

Також читайте: Єврокомісія готує чотирирічний план фінансової допомоги для України на десятки мільярдів євро, – FT

Автор: 

Єврокомісія (2166) допомога (8382) фон дер Ляєн Урсула (779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.06.2023 15:19 Відповісти
цифіра резерву вказує на те, що Україна в ЄС НЕ ВІЗЬМУТЬ
показати весь коментар
20.06.2023 15:55 Відповісти
Сначала ермака нужно посадить и допросить ,а то денег не увидим
показати весь коментар
20.06.2023 21:25 Відповісти
 
 