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Новини Війна
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Трамп каже, що його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну

трамп,путін

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що його розмова із главою Кремля Володимиром Путіним нібито відтермінувала вторгнення Росії в Україну на кілька років.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трамп розповів, що в ході розмови з Путіним він сказав, що вторгнення буде "катастрофою", і що за це доведеться "платити в пеклі".

Коментуючи свої заяви про наміри завершити війну РФ проти України, сказав про свої "дуже хороші стосунки" із Путіним.

Читайте: Трамп вважає, що США надають Україні забагато зброї

"З Путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже близькі стосунки", - відповів Трамп на запитання, як він збирається закінчити війну протягом 24 годин, про що він неодноразово заявляв.

Трамп також стверджує, що Путін не пішов би на вторгнення в Україну, якби президентом США залишився він.

Також читайте: Зеленський нагадав, що Трамп за свого президентства не припинив війну РФ проти України: Ось чому Путін пішов далі

На питання, чи вважає він Україною самостійною країною, Трамп відповів ствердно, але додав, що раніше так, "це була одна країна з Росією", і "Путіну це подобалося".

Автор: 

путін володимир (23900) США (23105) Трамп Дональд (5846)


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Топ коментарі
+33
да, а хєрмак з люсєю та гранатометом врятували Україну
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20.06.2023 14:40
+24
Він там може все що завгодно казати, особливо коли його хочуть посадити до в'язниці на 400 років.
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20.06.2023 14:40
+17
Це та розмова, де трамп на прес-конференції ледве не відсосав у чмоні? Як жеж, пам'ятаємо))))
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20.06.2023 14:46
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да, а хєрмак з люсєю та гранатометом врятували Україну
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20.06.2023 14:40 Відповісти
Він там може все що завгодно казати, особливо коли його хочуть посадити до в'язниці на 400 років.
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20.06.2023 14:40 Відповісти
Щось я нечув що у Штатах, зашкалює рейтинг Трампа... це по-перше, а по-друге віддати рф теріторії України, це що його "меседж закінчити війну в 24 години"? То нехай Аляску віддасть... це ж ісконно руськие території...
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20.06.2023 15:04 Відповісти
Він каже не про шанси на виборах, а про брехливість Трампа. Ну а те що брехня допомагає у перегонам ми в Україні й самі знаємо, бо НЕ ЗАБУЛИ усе лайно що летіло з екранів та вуст Зеленського з квартальниками у 2019 році!!! Той же редактор "Цензору.нет" Бутусов теж у цьому замарався по самі вуха!!!
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20.06.2023 15:05 Відповісти
Що ти тоді тут на цензорі забув?
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20.06.2023 17:03 Відповісти
зараз, на жаль, триває епоха популістів та пройдисвітів у владі..., недавно ось поховали вже одного..., та чому дивуватися, якщо в Америці серійним вбивцям можна видавати мемуари сидячи у тюрмі, а потім суспільству треба розгрібати після цього дії їх послідовників...,
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20.06.2023 15:08 Відповісти
Как говорится - пиз**ь не мешки ворочать.
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20.06.2023 14:41 Відповісти
особливо як можливі варіанти, в минулому часі - не первіриш.
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20.06.2023 14:45 Відповісти
Это рыжее чудо, обмазанное автозагаром, является позором Америки и свидетельством того, что даже в такой развитой стране как США, примитивная пропаганда и популизм могут давать результат на выборах.
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20.06.2023 14:57 Відповісти
"даже в такой развитой стране как США" - ты просто очень плохо себе представляешь уровень умственного развития подавляющего большинства сегодняшних жителей США
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20.06.2023 17:56 Відповісти
клоун запалює
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20.06.2023 14:43 Відповісти
Fuck you trump.
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20.06.2023 14:43 Відповісти
mandarin-musolini - traitor must go to jail !!🤬
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20.06.2023 14:44 Відповісти
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20.06.2023 14:44 Відповісти
Феноменальний довбо*б!
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20.06.2023 14:45 Відповісти
уе#бок подымает рейтинги...
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20.06.2023 14:46 Відповісти
Це та розмова, де трамп на прес-конференції ледве не відсосав у чмоні? Як жеж, пам'ятаємо))))
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20.06.2023 14:46 Відповісти
Бо під час самої розмови ***** показав трампу копії грошових переказів з Кремля за які Доня вилізав з чергових банкрутств. А також фото золотий дощ від московських ласточєк.
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20.06.2023 14:59 Відповісти
А які є докази щодо "ледве не"?

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20.06.2023 16:50 Відповісти
Ага, відтермінував щоб бубочка ще більше роззброїв ЗСУ, та послабив економіку України
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20.06.2023 14:46 Відповісти
Трамп намагається на війні собі рейтинг підняти? Та ну, він вже збитий льотчик.
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20.06.2023 14:47 Відповісти
Вони оба брехуни.
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20.06.2023 14:47 Відповісти
Меле шо попало.Як завжди.
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20.06.2023 14:48 Відповісти
І сонце почало сходити на небо виключно з дозволу рудої скаженої мавпи.
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20.06.2023 14:52 Відповісти
План Трампа "закончить войну за 24 часа" давно известен. п.1 Договаривается с путлером о "заморозке линии фронта". И путлера такой вариант конечно же устроит. п.2 Ставит Зеленскому ультиматум: Замораживаем конфликт на существующей линии или США прекращает поставки вооружений и финансов.
Трамп просто не понимает/не осознает, что п.2 Зеленскому не позволят выполнить ВСУ и украинцы. И поднимется такой международный скандал, что возобновить поставки Трампа заставит собственный конгресс и простые американцы.
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20.06.2023 14:55 Відповісти
Не вибачайся "bratstvonarodovagof1235 Селиванов", вам рашистам таке не зрозуміти, бо яку б ти не мав ІР-адресу, одразу видно, що ти такий же "українець" як я "француз", і до тебе не доходить, що як би там не було ЗЕля ПОВНІСЮ залежить від думки активної частини українців, яку ссить бо пам'ятає як драпав Янукович!
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20.06.2023 15:11 Відповісти
......хто такий трамп.....втрачающий популярність..... становиться популістом....ТО ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЕВОЛЮЦІІ ЦІВІЛІЗАЦІЇ...
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20.06.2023 14:57 Відповісти
Трамп, колишній президент США - ворог України і друг фсб-шного упиря. Так буває, на жаль.
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20.06.2023 14:59 Відповісти
Трамп, це американська версія Зеленського (хоча швидше то Зеленський українська версія Трампа), бо однаково заробляють собі популярність серед виборців саме через популізм, киданням лайна на адресу опонентів, погрозами на їх адресу типу "я ваш приговор", та обіцянками "зробити усіх щасливими" без пояснень яким це саме чином і за чий рахунок! А от самі відповідати за свої РЕАЛЬНІ злочини НЕ БАЖАЮТЬ, намагаючись звинуватити у них кого завгодно, аби не себе! Та й прихильники в них однакові, явно не зіпсовані інтелектом та доброю пам'яттю завдяки чому швидко "забувають" усі ті шкоди що їх кумири наробили країні, зате ДОБРЕ "пам'ятають" те, ЧОГО НЕ РОБИЛИ суперники, але про що дуже голосно продовжують брехати їх улюбленці!
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20.06.2023 15:00 Відповісти
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20.06.2023 15:00 Відповісти
Цікпво, які документи з тих, що ******* Трамп, при цьому було злито.
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20.06.2023 15:05 Відповісти
Ну при Трампу конфлікт дійсно був заморожений, але не через його старання, а тому що в РФ тоді ще надіялись продавити особливий статус Донбасу і визнаний руський Крим.
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20.06.2023 15:06 Відповісти
"Конфлікт", тобто війна Московії (т.з. "роССії") проти України яка розпочалась у 2014 році окупаціїєю Криму, була "заморожена" у 2015-му "Мінськими угодами" у час коли президентом був Абама!!! А при Трампі рашисти швидко нарощували свою армію та мали ВЕЛИЧЕЗНІ прибутки для цього, тобто цей рудий клоун НІЧОГО НЕ ЗАМОРОЖУВАВ!!! Він просто плив за течією і нічим не заважав )(уйлу (він же путін) готуватися до повномасштабного нападу!!!
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20.06.2023 15:17 Відповісти
В 2015 році ще йшли жорстокі бої, орки літом того року дійшли аж до центру Марьїнки, але потім їх вибили. Ів 2016 році ще були бої, і навіть в 2017 році, коли зимою були інтенсивні бої за промисловий центр Авдіївки і орки лізли туди всіми силами. А ось справжнє замороження відбулося приблизно з середини 2017 і по 2021 рік. Бувало таке, що в той часовий відрізок на тиждень бувало всього кілька перестрілок, та і то із автоматів. Все це було при Трампу, але знову ж таки, не через його старання.
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20.06.2023 15:31 Відповісти
Угу, відтермінувала. Якраз встигли дороги побудувати...
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20.06.2023 15:16 Відповісти
До речі, будували НЕ БІЛЬШЕ ніж до цього без будь якого "Великого будівництва". Для прикладу, половину дороги від Одеси до Южного капітально відремонтували у 2014-му восени так, що вона й досі якісна, а останню частину у 2020-2021 так, що вона ВЖЕ ніяка. Тож отаке воно лайно від ЗЕлі по "побудові доріг"!!!
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20.06.2023 15:21 Відповісти
Та ще й до того ж зелін гівноасфальт був вкількаразів дорожче.
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20.06.2023 15:38 Відповісти
Другими словами, щоб ***** на Україну не нападав треба трампу постійно бути президентом США
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20.06.2023 15:17 Відповісти
Близькі стосунки, при яких довго не розмовляють... Такі пристрасні дідугани.. Їх трепетним стосункам заважають обов'язки і церемонії. Піzдуйте нахєр на пенсію і розважайтесь скільки влізе , два старих ******.
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20.06.2023 15:19 Відповісти
Як завжди, розраховано на лохів. Цього разу лохи - його виборці. З таким же успіхом на цих землях індіанські жерці запевняли власних лохів - давніх індіанців, що післ, їхньої розови з богами боги відвернули від землі комету. Сотні років пройшло, а лохи і жерці не вимерли.
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20.06.2023 15:19 Відповісти
еще бы да два пи"ра общего языка не нашли.
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20.06.2023 15:26 Відповісти
І для такої благородної справи всіх свідків повиганяли
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20.06.2023 15:27 Відповісти
Раніше і Штати були однією країною з Великобританією і Королю це подобалося, дебіляко трампе.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
Це ЧМО с 2017 року був президентом Штатів і за роки президентства ніяк не допоміг Україні, хоча вже був і Крим і лугандон…. Як ти збираєшся закінчити війну кіздун? Припинивши допомагати зброєю Україні і віддавши плешивому всі окуповані території? Краще сидів би мовчки ЧМО… Пом'ятай долю твойого підлабузника жіріка, він за тебе Шампань пив…. І де він зараз? Ото ж. Краще вгомонись та іди вже на своє ранчо цибулю вирощувати
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20.06.2023 15:35 Відповісти
Це чмо не тільки не допоміг Україні, а навіть заморозив допомогу, висунувши ультиматум, що не розморозить, поки на Україні не будуть заведені кримінальні справи на Байденів!
А коли справи були таки заведені, і руде чмо розморозив поставки джавелінів, усе зелене лайно заволало: "Трамп - наш друг! Обамка джавеліни не давав, а трамп дав!". А те, що трамп торгував якраз джавеліни Обами, да ще й за ціну репутації України, зелені до розуму не беруть, бо того розуму меньше, ніж у акваріумної рибки.
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20.06.2023 15:54 Відповісти
якщо він піде на ранчо, то до ранчо не дійде, бо його посадять на десятки років. в нього тільки зараз один шлях - виграти вибори і помилувати себе. і якщо він виграє вибори, то він не буде керувати так як хоче сам. він буде слідувати лінії партії, а не своїм власним інтересам чи бажанням. тому в цьому випадку закінчення війни буде більше наближене до його колишніх слів про катастрофу і пекло для путєна, ніж дозволяти йому відтяпати частину країни у Східній Європі.
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20.06.2023 16:02 Відповісти
А шо до виборів його судити не можно??? Щось я чого не розумію? Тобто можно скоїти кримінальний злочин і зареєструватися кандидатом на вибори і тебе судочинні органи до виборів не турбують? Якась дурниця, вам не здається?
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20.06.2023 16:08 Відповісти
ні, не здається. його й засудять до виборів. однак там такий закон, що і в'язням не заборонено балотуватися у президенти. і якщо його оберуть президентом, то він прямо з тюремної камери переїде у Білий дім. потім підпише указ про свє помилування.
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20.06.2023 16:13 Відповісти
І шо так можна і вбивство або згвалтування скоїти і не сісти?
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20.06.2023 16:25 Відповісти
звичайно, що не можна. його й засудять і посадять. і якщо він не виграє виборів, то буде сидіти. в Америці несплата податків чи махінації із сплатою податків вважаються навіть більш важчим злочином, ніж вбивство чи згвалтування.
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20.06.2023 17:17 Відповісти
Цей трамп ще більший балабол за нашого зе-придурка
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20.06.2023 15:55 Відповісти
Duraks on
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20.06.2023 15:55 Відповісти
Старий імпотент розповідає про свої хателки!!
Маразматик і клімакс, в сумі, непередбачувані психічні відхилення!
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20.06.2023 16:04 Відповісти
путі не могла подобатись одна краіна де рашка і Украіна разом -- бо він тоді не був президентом - і загалом це бред .
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20.06.2023 16:36 Відповісти
%
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20.06.2023 16:57 Відповісти
Дякую Трампу за джавнліни та зупинений південній потік 2
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20.06.2023 17:21 Відповісти
мало кто знает но в январе 2018 я встречался с представителями Марса и отсрочил их нападение на Землю на 1099 года.
Не благодарите.
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20.06.2023 18:35 Відповісти
Цікаво: Трумп грає вар'ята, чи йому навіть грати не треба?
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20.06.2023 18:50 Відповісти
Та ні,- по факту Сі з олімпіадою відтермінував, а не "рижик".
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20.06.2023 19:44 Відповісти
ермак с клоуном даже Чонгар разминировали
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20.06.2023 21:29 Відповісти
Рыжий аферист всегда брешет как и его дружбан *****.
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20.06.2023 22:25 Відповісти
 
 