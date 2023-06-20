Трамп каже, що його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що його розмова із главою Кремля Володимиром Путіним нібито відтермінувала вторгнення Росії в Україну на кілька років.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трамп розповів, що в ході розмови з Путіним він сказав, що вторгнення буде "катастрофою", і що за це доведеться "платити в пеклі".

Коментуючи свої заяви про наміри завершити війну РФ проти України, сказав про свої "дуже хороші стосунки" із Путіним.

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"З Путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже близькі стосунки", - відповів Трамп на запитання, як він збирається закінчити війну протягом 24 годин, про що він неодноразово заявляв.

Трамп також стверджує, що Путін не пішов би на вторгнення в Україну, якби президентом США залишився він.

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На питання, чи вважає він Україною самостійною країною, Трамп відповів ствердно, але додав, що раніше так, "це була одна країна з Росією", і "Путіну це подобалося".