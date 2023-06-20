Трамп каже, що його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що його розмова із главою Кремля Володимиром Путіним нібито відтермінувала вторгнення Росії в Україну на кілька років.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Трамп розповів, що в ході розмови з Путіним він сказав, що вторгнення буде "катастрофою", і що за це доведеться "платити в пеклі".
Коментуючи свої заяви про наміри завершити війну РФ проти України, сказав про свої "дуже хороші стосунки" із Путіним.
"З Путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже близькі стосунки", - відповів Трамп на запитання, як він збирається закінчити війну протягом 24 годин, про що він неодноразово заявляв.
Трамп також стверджує, що Путін не пішов би на вторгнення в Україну, якби президентом США залишився він.
На питання, чи вважає він Україною самостійною країною, Трамп відповів ствердно, але додав, що раніше так, "це була одна країна з Росією", і "Путіну це подобалося".
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Трамп просто не понимает/не осознает, что п.2 Зеленскому не позволят выполнить ВСУ и украинцы. И поднимется такой международный скандал, что возобновить поставки Трампа заставит собственный конгресс и простые американцы.
А коли справи були таки заведені, і руде чмо розморозив поставки джавелінів, усе зелене лайно заволало: "Трамп - наш друг! Обамка джавеліни не давав, а трамп дав!". А те, що трамп торгував якраз джавеліни Обами, да ще й за ціну репутації України, зелені до розуму не беруть, бо того розуму меньше, ніж у акваріумної рибки.
Маразматик і клімакс, в сумі, непередбачувані психічні відхилення!
Не благодарите.