Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. За добу втрати ворога понад 5 рот вбитими та пораненими, - Тарнавський
Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти роти.
За словами Тарнавського,з нищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок".
Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.
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вперед и с песней
Масове знищення засобів ураження, розвідки ворога саме те, що необхідно перед масштабним контрнаступом ЗСУ для мінімізації власних втрат та звільненні окупованих територій України.