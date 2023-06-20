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Новини Війна
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Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. За добу втрати ворога понад 5 рот вбитими та пораненими, - Тарнавський

війна,зсу

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти роти.

За словами Тарнавського,з нищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепьок".

Читайте: На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування. Втрати ворога за добу - понад 2 роти вбитими та пораненими, - Тарнавський

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.

Автор: 

ліквідація (3992) ЗСУ (7598) Тарнавський Олександр (277)


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Топ коментарі
+12
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 15:15
+9
may the force be with you 🇺🇦
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20.06.2023 14:47
+8
Штатно - 100 тіл.
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20.06.2023 14:59
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may the force be with you 🇺🇦
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20.06.2023 14:47 Відповісти
а скільки це - рота?
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20.06.2023 14:56 Відповісти
Штатно - 100 тіл.
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20.06.2023 14:59 Відповісти
Це ті танки, що атакували П'ятихатки з Жереб'янки?
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20.06.2023 15:05 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.06.2023 15:15 Відповісти
А в цей час "німецькі арестовичі" проявляють скептицизм щодо українського контрнаступу і хочуть розхитати місцевих рожевих поні, які втомилися від чужої війни, навіть її не бачивши.
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20.06.2023 15:15 Відповісти
Які там Арестовичі? Весь світ дивується з тупого злочинця, вічного кандидата в рядові Боневтіка , який підм'яв українських генералів і змусив їх виконувати безглузді і злочинні накази. Вони без підтримки авіації гонять українських солдатів на убій, на добре організовану оборону.
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20.06.2023 22:56 Відповісти
Ні. Це відображає всю складність процесу, коли йде кривава запекла боротьба за кожен метр землі.
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20.06.2023 15:45 Відповісти
Ну так ви самі й відповіли, що нікуди не просуваються, а борються. То один "братік" вихопить, то інший.
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20.06.2023 15:53 Відповісти
На Таврическом направлении не мелочатся- ротами считают.
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20.06.2023 17:00 Відповісти
А що не можна наступати як росіяни, за 3-4 дні захопили територію більшу ніж Італія
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20.06.2023 16:08 Відповісти
можна. я вам разрешаю.
вперед и с песней
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20.06.2023 17:32 Відповісти
з дивана можна
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20.06.2023 17:35 Відповісти
вот и я про то))
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20.06.2023 17:39 Відповісти
Щось на Цензорі підозріло багато цього Тарнавського....І з дня в день тільки в Таврії втрати русні 4-5 рот щоденно...Схоже,Генштаб занижує втрати русні на всьому 1100 км фронті,всього 450-650 (якраз 4 роти і є...))))))
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20.06.2023 16:11 Відповісти

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20.06.2023 17:38 Відповісти
Генерал Тарнавський є один з небагатьох адекватних генералів у командуванні ЗСУ.
Масове знищення засобів ураження, розвідки ворога саме те, що необхідно перед масштабним контрнаступом ЗСУ для мінімізації власних втрат та звільненні окупованих територій України.
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20.06.2023 19:32 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.06.2023 17:13 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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20.06.2023 18:01 Відповісти
 
 