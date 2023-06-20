Японія виділить $5 мільйонів на екстрену допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Уряд Японії вирішив надати п’ять мільйонів доларів, як екстрену допомогу мешканцям територій, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Про це оголосив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.
Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.
Нагадаємо, таку ж суму Японія передала Україні для ліквідації наслідків катастрофи.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
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Шмигаль куди пришмигалить ці п'ять мільйонів доларів ?