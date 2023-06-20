Пороховий завод спалахнув у Тамбовській області РФ: ЗМІ пишуть про вибух та 4 загиблих

У Тамбовській області загорілась будівля порохового заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання РИА Новости.

За даними МНС РФ, пожежа розпочалася у будівлі порохового заводу у місті Котовськ у Тамбовській області.

Водночас Baza зазначає, що, за попередніми даними, загинули 4 особи.

"Вибух стався у цеху №3 близько 14 години. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її вдалося швидко загасити. Під час вибуху загинули 4 особи, ще 2 постраждали", - йдеться в повідомленні.

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