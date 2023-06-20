Пороховий завод спалахнув у Тамбовській області РФ: ЗМІ пишуть про вибух та 4 загиблих
У Тамбовській області загорілась будівля порохового заводу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання РИА Новости.
За даними МНС РФ, пожежа розпочалася у будівлі порохового заводу у місті Котовськ у Тамбовській області.
Водночас Baza зазначає, що, за попередніми даними, загинули 4 особи.
"Вибух стався у цеху №3 близько 14 години. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її вдалося швидко загасити. Під час вибуху загинули 4 особи, ще 2 постраждали", - йдеться в повідомленні.
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порохових заводів на кацапіі 😠
«Кроти» виповзають на поверхню.
Петро Порошенко прийняв розграбовану родиною білоруса Віктора Януковича країну, яка вела важку війну з православними фашистами з снігової Нігерії, колаборантами та терористами Донбаса і повністю розвалену армію із зрадниками генералами, «кротами» у штаті спецслужб, та підкупленими кремлем силовиками та митниками.
Екс-спікер Верховної Ради пан Андрій Парубій відкритим текстом озвучив, що серед депутатів Ради була навіть проросійська «нечисть», яка збанкрутувала суднобудівельний завод у Миколаєві.
Майже 15 тисяч українських військовослужбовців, які несли службу на бойових кораблях та аеродромах у Криму, навесні 2014 року зрадили Присязі, присягнули на вірність путіну і їх відправили на танках захоплювати місто Вознесенськ (південь України), щоб з'єднатися з Придністров'ям, де базуються 82-й та 113-й мотострілецькі батальйони 14 російської армії і, таким чином, відсікти Україну від узбережжя Чорного моря.
Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у неголеного блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та могилізації московії Сергія Хуже нетовіча Шойгу.
Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.
«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».
Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».
Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків».
У лавах ЗСУ ще є зрадники та «кроти» ФСБ, які при СРСР навчалися у московських військових училищах та Академіях. На «нулі» вони інколи спілкуються по мобільнику з російськими однокашниками і передають їм координати розташування ввірених ним блокпостів для подальшого їх обстрілу та повного знищення «Градами» з боку московії.
Усередині країни п'ятому президенту також протистояли проросійські депутати-зрадники з партії: «За жидтя» та «Матьківщина», які періодично здійснювали поїздки до Москви через Мінськ на інструктаж у ФСБ.
На телеканалі «Донбас», власником якого є Рінат Ахметов, майбутній шостий президент пропонував: «давить и шатать действующую власть».
Гетьман України Петро Порошенко реальний кандидат на Нобелівську премію за створення антиросійської коаліції із 42 країн, члени якої стабільно «знижують градус» «збирача земель та морів російських».
На цій сторінці працює зайвохромосомий бот фсб прихошина з погонялом ник звалився з дуба.
Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,
Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».
Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:
«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.
Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.
У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.
Тамбов палає,
Гнилий народ
Нехай звикає.
Отправив крейсер свой на дно
Они все так же рукожопят
Как научило их *****.