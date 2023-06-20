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Новини
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Пороховий завод спалахнув у Тамбовській області РФ: ЗМІ пишуть про вибух та 4 загиблих

тамбов

У Тамбовській області загорілась будівля порохового заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання РИА Новости.

За даними МНС РФ, пожежа розпочалася у будівлі порохового заводу у місті Котовськ у Тамбовській області.

Водночас Baza зазначає, що, за попередніми даними, загинули 4 особи.

"Вибух стався у цеху №3 близько 14 години. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її вдалося швидко загасити. Під час вибуху загинули 4 особи, ще 2 постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

пожежа (4342) росія (65442)


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Топ коментарі
+54
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20.06.2023 15:28
+40
Нарешті щось істотне.
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20.06.2023 15:26
+32
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20.06.2023 15:28
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Нарешті щось істотне.
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20.06.2023 15:26 Відповісти
Может Тамбовский волк балуется?
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20.06.2023 17:31 Відповісти
Курілі?
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20.06.2023 15:27 Відповісти
togda byl bi hlopok ta bavovna - a tut prjamo sama rusnja pishe sho vybuh - ce znache sho rvanulo konkretno tam , ta i zhmurov skoreishe tam ne 4 a 404...
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20.06.2023 15:35 Відповісти
Грабов мало, потому что в таких цехах все автоматизировано. ПС. Цех снесло.
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20.06.2023 17:39 Відповісти
aha...automatizirovana....na rasejushke...v tambove....
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20.06.2023 18:34 Відповісти
Головне - залізо. М`ясо нове завтра прибіжить за бронню від призову, а от технологічні лінії відновити - це час, і ще невідомо, як і де діставати обладнання в умовах санкцій.
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21.06.2023 08:33 Відповісти
Горить -- Палає,,,!!!,,,),
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20.06.2023 15:27 Відповісти
яка різниця, аби дотла
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20.06.2023 15:51 Відповісти
Давайте ще , бо ми чекаємо з нетерпінням палаючих
порохових заводів на кацапіі 😠
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20.06.2023 17:22 Відповісти
запаси там є, чи є чому горіти й дитонувати?
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20.06.2023 15:28 Відповісти
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20.06.2023 15:28 Відповісти
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20.06.2023 15:28 Відповісти
Black box
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20.06.2023 15:33 Відповісти
Это китайцы. Это ж они придумали порох.
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20.06.2023 15:34 Відповісти
eto Poroshenko
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20.06.2023 15:38 Відповісти
Порошенко такой же еврей, как ты голландец!
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20.06.2023 15:48 Відповісти
Эти долбодятлы так ненавидели "еврея" Порошенко, что привели к власти рафинированую жыдовскую шоблу под руководством Каломойского
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20.06.2023 17:13 Відповісти
Ат замены андаво сруля на другого ризультат астаецца тот же.
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20.06.2023 17:42 Відповісти
Шановний Макс Полиграф! "Эти долбодятлы так ненавидели "еврея" Порошенко..."Згоден 100%!!!

«Кроти» виповзають на поверхню.

Петро Порошенко прийняв розграбовану родиною білоруса Віктора Януковича країну, яка вела важку війну з православними фашистами з снігової Нігерії, колаборантами та терористами Донбаса і повністю розвалену армію із зрадниками генералами, «кротами» у штаті спецслужб, та підкупленими кремлем силовиками та митниками.
Екс-спікер Верховної Ради пан Андрій Парубій відкритим текстом озвучив, що серед депутатів Ради була навіть проросійська «нечисть», яка збанкрутувала суднобудівельний завод у Миколаєві.

Майже 15 тисяч українських військовослужбовців, які несли службу на бойових кораблях та аеродромах у Криму, навесні 2014 року зрадили Присязі, присягнули на вірність путіну і їх відправили на танках захоплювати місто Вознесенськ (південь України), щоб з'єднатися з Придністров'ям, де базуються 82-й та 113-й мотострілецькі батальйони 14 російської армії і, таким чином, відсікти Україну від узбережжя Чорного моря.
Щира подяка теробороні Вознесенська, бійці якої у березні 2022 року, не питаючи дозволу у неголеного блазня-мівіноїда підірвали міст через річку Мертвовід і коктейлями молотова зупинили російські танки загарбників і тим самим врятували одеситів від мародерів та вбивць міністра нападу та могилізації московії Сергія Хуже нетовіча Шойгу.

Ірена Носкова. Мешканка міста Новий Буг, Миколаївськой області.

«Пережила всі наступи «другий за чисельністю армії у світі», бомбардування артилерією приватних будинків і обстріли рашистськими «Градами».

Орки були від нас за 15 км, але наші чоловіки, разом з Баштанськой теробороной, коктейлями молотова та з одними автоматами,зупинили орду ще на підступах до нашого міста, в якому вже не було, ні поліції, ні СБУ, ні влади. Чиновники та силовики від партії «слуга народу» перевдяглися в цивільний одяг і на автомашинах із сім'ями по ґрунтових дорогах вздовж лісопосадок втекли з міста».

Пані Людміла Терещенко згадує: «Батько і дід генерала Марченко у дворі розливали коктейлі молотова перед наступом русні. На аеродромі військові вручну, без обладнання, підвішували бомби на літакі, допомагали пілотам піднятися в кабіну і ті летіли бомбити колони бронетехніки орків».

У лавах ЗСУ ще є зрадники та «кроти» ФСБ, які при СРСР навчалися у московських військових училищах та Академіях. На «нулі» вони інколи спілкуються по мобільнику з російськими однокашниками і передають їм координати розташування ввірених ним блокпостів для подальшого їх обстрілу та повного знищення «Градами» з боку московії.

Усередині країни п'ятому президенту також протистояли проросійські депутати-зрадники з партії: «За жидтя» та «Матьківщина», які періодично здійснювали поїздки до Москви через Мінськ на інструктаж у ФСБ.

На телеканалі «Донбас», власником якого є Рінат Ахметов, майбутній шостий президент пропонував: «давить и шатать действующую власть».

Гетьман України Петро Порошенко реальний кандидат на Нобелівську премію за створення антиросійської коаліції із 42 країн, члени якої стабільно «знижують градус» «збирача земель та морів російських».
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20.06.2023 19:51 Відповісти
Шановний !

На цій сторінці працює зайвохромосомий бот фсб прихошина з погонялом ник звалився з дуба.

Марно спілкуватись с ботами. Якщо в тексті коментаря, автор якого «живе в «Києві» або в «Одесі», ви знайдете знайомий набір фраз про: «барыгу», «Мальдивы», «офшоры», «торговлю на крови», «Роттердам+», «эшелоны карпатского леса, направляющиеся в Европу», «маленькие пенсии и зарплаты», «дорогой газ», «Липецкую фабрику», «янтарные шахты», «борщевой набор», «цены на цибулю выросли», «Томос на хлеб не намажешь», «кому нужен безвиз», «будете мыть европейцам задницы и выносить горшки», то можете не сумніватися, що це «лайно» приплило з тролеферми пана Пригожина., яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, вул. Оптика 4, корп.3,

Обчислити «кухарів Путіна» можна не лише за запахом, а й за іншими ознаками. Оскільки багато ботів приїхали до Пітера з глухої тайги за «лімітом», то й поганяло у них звіряче чи пташине: «Волков», «Лосев», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Орлов».

Завдання троля за допомогою нецензурної лексики та образ, вивести співрозмовника з рівноваги, втягнути його в словесну суперечку та поскаржитися на нього Модератору. Для спілкування в мережах, на відміну від Еллочки-людожерки, їм достатньо не більше семи слів:

«Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».

На критику москвитяни відповідають російськими православними лайками та фотографіями «фака», але вже під жіночим ніком, на сторінці якої букет орхідей та фотографія тужливого кота.

Ці хлопці зазвичай «шифруються». На їхній сторінці, як правило, немає фотографії, а лише людський силует або симпатичні кошенята. Щоб не викликати сумнівів у їхній любові до України, вони використовують українську символіку чи американський прапор. Де знаходиться в Південній Перлині Деволанівський узвіз, «одесити» не знають.

У їхніх коментарях проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок. Вони навіть «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ»» не можуть написати правильно, а в слові «ДАМБАС» роблять одразу три помилки. Навіть не намагайтеся переконати орок і наставити їх на істинний шлях. Імперці, на відміну від вас, мають зовсім інші завдання.
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20.06.2023 19:53 Відповісти
Друже, я давно про все це знаю . Та попри все, етичні норми ще не скасовано. Тому, перш ніж послати зайвохромосомне непорозуміння вслід за їхнім лаптєплавом, треба зробити один-два проміжних ходи, щоб пересвідчитись, що йдеться про зайвохромосомне непорозуміння. А далі, пересвідчившись у цьому, із превеликим задоволенням послати це непорозуміння за відомим курсом...
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21.06.2023 00:22 Відповісти
Плять, а до чого тут Порошенко???Дблблд, залиште вже його у спокої.
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20.06.2023 17:20 Відповісти
jak da chovo? - on vsegda i ves de!
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20.06.2023 18:35 Відповісти
нарешті , що орки, шукали Буданова?
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20.06.2023 15:35 Відповісти
А натрапили на сірих вовків, з острова
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20.06.2023 17:20 Відповісти
Навіть заводу стало соромно, що творить засраха, використовуючи його порох.
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20.06.2023 15:35 Відповісти
Хлопок и задымление.
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20.06.2023 15:42 Відповісти
А чого тільки 4? Перерахуйте!
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20.06.2023 15:45 Відповісти
Бог шельму мітить...
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20.06.2023 15:45 Відповісти
..ну хорошо же
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20.06.2023 15:47 Відповісти
Рванув завод.
Тамбов палає,
Гнилий народ
Нехай звикає.
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20.06.2023 15:49 Відповісти
И обосравшись в СВО
Отправив крейсер свой на дно
Они все так же рукожопят
Как научило их *****.
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20.06.2023 16:55 Відповісти
тамбовські вовки? )))))
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20.06.2023 15:57 Відповісти
Та у тому затруханому Тамбові волків вже не зосталось. Тільки горілка "Тамбовский волк" у кожному гастрономі.)
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20.06.2023 16:25 Відповісти
На тамбови мардва жифет, тамбо с мардовскава - рынок.
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20.06.2023 17:44 Відповісти
Сірі вовки, родом з Острова
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20.06.2023 16:38 Відповісти
Хороший початок сценарію для нескінченного серіалу.
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20.06.2023 16:04 Відповісти
Укроборонпром сообщил об успешном применении дрона с дальностью поражения 1000 км

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20.06.2023 16:04 Відповісти
Дальность - 1000 км, вес боевой части -75 кг.
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20.06.2023 16:10 Відповісти
У Шахида вроде 40-50 кг вес БЧ? При дальности тоже 1000 км (хотя есть и деза про 2000 км)
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20.06.2023 17:16 Відповісти
Тільки не про застосування, а про випробування. І будуть доробляти ще фіг знає скільки часу. Волонтери швидше роблять, ніж концерн бувшого херсонського губернатора.
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20.06.2023 21:53 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов чики-чики-чики-чикита - БАХ
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20.06.2023 16:22 Відповісти
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20.06.2023 16:24 Відповісти
шо не получается , дай ссылку я сделаю
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20.06.2023 16:27 Відповісти
Кстати это тема. Не будет пороховых заводов, не будет порохов и ракетного топлива. Очень опасное производство. Артиллерийские порохо и твердое ракетное топливо содержат нитрогликоли.
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20.06.2023 16:48 Відповісти
Ракетное приоритетнее валить А еще веселее было бы НПЗ, нефте- и газопроводы
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20.06.2023 17:17 Відповісти
Гарно.... треба ще!
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20.06.2023 17:08 Відповісти
Я думал, что пороховой завод - это конфетная фабрика в Слипицке (если много сладкого есть)
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20.06.2023 17:45 Відповісти
Велика подяка тамбовському вовку та Бавовнятку!!!
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20.06.2023 18:06 Відповісти
беспилотник Укроборонпрома
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20.06.2023 18:23 Відповісти
Це - Порох, 100 відсотків.
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20.06.2023 19:08 Відповісти
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20.06.2023 20:08 Відповісти
це певно вперше за багато, БАГАТО місяців я читаю, що в мосКАЛів щось ВСЕ-ТАКИ НАРЕШТІ бахнуло на військовому заводі!
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20.06.2023 21:12 Відповісти
Мало...
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20.06.2023 22:00 Відповісти
Отличная новость.
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20.06.2023 22:32 Відповісти
Видать идиоты высекали искру ленинскую прямо там. А оно и пыхнуло. Это Порох ведь---а не Порошенко!
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20.06.2023 22:41 Відповісти
Фигасе... ЗСУ возле завода даже тризуб успели из бетона изваять...
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21.06.2023 03:21 Відповісти
 
 