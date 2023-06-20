Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром. ФОТО

Укроборонпром повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речниці Укроборонпрому Наталії Сад у фейсбуці та Українську правду.

Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

Фото підписане так "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

За даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.

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Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Також 3 травня Цензор.НЕТ повідомляв, що резервуар з пальним на нафтобазі в Краснодарському краї зайнявся близько 4:30 ранку.