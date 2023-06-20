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Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром. ФОТО

укроборонпром

Укроборонпром повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речниці Укроборонпрому Наталії Сад у фейсбуці та Українську правду. 

Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.

Фото підписане так "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром 01

За даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.

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Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.

Також 3 травня Цензор.НЕТ повідомляв, що резервуар з пальним на нафтобазі в Краснодарському краї зайнявся близько 4:30 ранку.

безпілотник (4220) Укроборонпром (1734) українська зброя (179)


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Топ коментарі
+42
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20.06.2023 16:02
+36
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20.06.2023 16:28
+24
а куди поспішати, он зелька тільки сьогодні підписав закон-указ про відміну податків на компоненти, через років 2-3 можливо запустять серійне виробництво, ну тоді коли в кацапів на повну запрацюють нові заводи Шахедні.
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20.06.2023 16:10
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Ну можуть же якщо захочуть
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20.06.2023 16:01 Відповісти
Залужний - безсмертний-живий!
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20.06.2023 16:01 Відповісти
оце так..., що ж, поздоровляю всіх причетних й нас всіх також....
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20.06.2023 16:02 Відповісти
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20.06.2023 16:02 Відповісти
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20.06.2023 16:28 Відповісти
Надіває замість плавок глушник страстєй і на крисм?
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20.06.2023 18:48 Відповісти
Чого ***?
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20.06.2023 22:05 Відповісти
Извини, не тебе.
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20.06.2023 22:06 Відповісти
Куда попали? Тамбов пороховой завод?
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20.06.2023 16:03 Відповісти
а читати повністю то не твоє?
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20.06.2023 18:31 Відповісти
Та ну где ж мне.
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20.06.2023 22:07 Відповісти
ну так що за питання?!
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20.06.2023 22:13 Відповісти
Так куда попали?
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20.06.2023 22:23 Відповісти
не куди, а коли! написано ж 3 травня 2023-го року, до чого тут Тамбов пороховий завод?
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20.06.2023 22:50 Відповісти
Ну так сам перечитай )))
Нагадаємо, 3 травня... (с)
До чого тут це???
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20.06.2023 22:59 Відповісти
зовсім все так погано? чи сліпий? "За даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року." Джерело: , а потім вже "Нагадаємо, 3 травня..."!
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20.06.2023 23:32 Відповісти
Аааа, братан, извини, туплю.
Но таки надеялся, что "тамбов наш" )))
Турлю, извини
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21.06.2023 01:16 Відповісти
Хотя...
Надеемся, что "тамбов наш"
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21.06.2023 01:18 Відповісти
скоріше за все, в тамбові традиційна кацапська рукожопість
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21.06.2023 10:22 Відповісти
боюсь спитати, то та риженька красуня безпілотник ?
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20.06.2023 16:05 Відповісти
Це для безпілотних 15 см.
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20.06.2023 16:12 Відповісти
То пилотка.
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20.06.2023 17:31 Відповісти
Кремль це звичайно добре, але в радіусі 1000 км є маса більш пріоритетних цілей, ті ж заводи які роблять ракети. Що з ними? Чи ви тільки 2 штуки зробили і всьо?
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20.06.2023 16:06 Відповісти
а куди поспішати, он зелька тільки сьогодні підписав закон-указ про відміну податків на компоненти, через років 2-3 можливо запустять серійне виробництво, ну тоді коли в кацапів на повну запрацюють нові заводи Шахедні.
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20.06.2023 16:10 Відповісти
Дається на вибір кілька варіантів. Ось один з них: "Також 3 травня повідомляв, що резервуар з пальним на нафтобазі в Краснодарському краї ."
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20.06.2023 16:13 Відповісти
до селища Волна Темрюкського району Краснодарського краю всього 350-400 км по прямій...
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20.06.2023 16:23 Відповісти
"За даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року." Щодо конкретики, то кожен додумує сам. Поки що без подробиць.
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20.06.2023 16:33 Відповісти
Якщо його розробляли не як "ракетний" варіант, а як "авіаційний" - то могли варіювать в рамках "пальне=вантаж" Тобто розраховувать вагу і об"єм того і другого І на 400 км влить менше пального, але збільшить вантаж вибухівки
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20.06.2023 16:39 Відповісти
не вірю!!!! от коли москали завиють-тоді....
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20.06.2023 16:08 Відповісти
а що не так з контрнаступом ? як можем та і наступаєм
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20.06.2023 16:13 Відповісти
Мова не про сам наступ, там дійсно люди роблять все можливе. Мова про піздюків які не вилазили з ТВ "рекламуючи контрнаступ", хоча очевидно що така підготовка вимагає тиші.
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20.06.2023 16:34 Відповісти
то так потрібно - як що щось неможливо приховати то його потрібно замаскувати
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20.06.2023 17:44 Відповісти
ну йди покажи як треба контрнаступати. це не реаліті шоу, чи ти думав буде як в кіно, за день всіх перемололи і кацапи, що вижили повтікали?
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20.06.2023 19:03 Відповісти
В принципі символічно клацнули Кремль по лобі щоб вони не розслаблялися і це добре. Але далі потрібно багато розумної і дуже складної роботи виконати щоб дійсно вигнати росіян геть.
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20.06.2023 16:11 Відповісти
кому той кремль здався, піар акція для лошні.....
У кацапів є повно обєків на які мона використати ударні дрони, від аеродромів складів припасів до заводів з виробництва зброї та ракет
А так буданга під овації дебілів просрала дефіцитні бпла просто ні на що.
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20.06.2023 16:17 Відповісти
Туго думаешь. Кремль це святая святых москальни. И эта святая святых с дырявой защитой что не может остановить дрон за 40 гривень.
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20.06.2023 19:01 Відповісти
Якщо про бойове навантаження не згадано, то воно має бути цікавим.
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20.06.2023 16:17 Відповісти
то "найвеличніший" гриміронувся на задньому плані? )) бо без нього ж й безпілотник не освятиться )((
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20.06.2023 16:25 Відповісти
Ой зеленій владі вірити після стількох років брехні...
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20.06.2023 16:29 Відповісти
Шо, кацапчик? Не сподобалась новина?

Украінська влада для тебе не така?

Тримайся. Це тільки початок твого кінця.
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20.06.2023 16:34 Відповісти
А в тебе я бачу всі кацапчики. За то сам ховаєшся за ір адресою сша. Шо сцишся ботику
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20.06.2023 18:38 Відповісти
Укроборонпром - это не зелёная власть
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20.06.2023 18:14 Відповісти
«С Жеребянки одноклеточные танковыми ротами пытались вернуть Пятихатки, в итоге в следствии боев дорога на Жеребянку стала больше похожа на Чернобаевку судя по количеству уничтоженных российских танков. СЛАВА ПТУРЩИКАМ 128-ОЙ БРИГАДЫ!»
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20.06.2023 16:29 Відповісти
пишут 20 танков уничтожено
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20.06.2023 16:33 Відповісти
Рота - это три танковых взвода. В каждый взвод входят по три танка, а также танк управления. То есть речь идет о десяти танках.
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20.06.2023 16:35 Відповісти
По тексту " танковими ротами" у множині, тобто більше однієї.
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20.06.2023 16:50 Відповісти
Брось ссылку почитать.
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20.06.2023 18:42 Відповісти
Ну, а тепер зробіть ще10, 30 штук!

Та відправте до Московії.

Працюй-те!
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20.06.2023 16:31 Відповісти
По одному на куполи Васілія Блажєного, куранти и крємльовскіе звёзди.
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20.06.2023 16:47 Відповісти
"укроборонпром" - це та контора, де всіх ніби пересаджали і де ще до дідька багато майбутніх в'язнів залишилося?
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20.06.2023 16:35 Відповісти
люди как люди ,любят деньги и хорошо пожрать
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20.06.2023 16:36 Відповісти
ага, *******, люди

а паля для кого?
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20.06.2023 16:58 Відповісти
москалі вважають що наші диверсанти пробралися на територію росії і вже звідти, з близької відстані запускали ударні дрони по москві.

тож, може бути що про 1000кеме то наша байка для москалів.
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20.06.2023 16:47 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4599924-komanduuischyi-vozdushnymy-sylamy-vruchyl-nahrady-operatoram-zrk-Patriot Командующий Воздушными силами вручил награды операторам ЗРК Patriot
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20.06.2023 16:50 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4599909-belarus-nachala-stroyt-lynyui-khrenyna-pod-brestom-sotssety Беларусь начала строить Линию Хренина под Брестом - соцсети
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20.06.2023 16:53 Відповісти
Посмотрев на загражение "линию хренина" , правильнее "линия херни" или как украсть милионы.
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21.06.2023 21:29 Відповісти
и 1 см в толщине
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20.06.2023 16:54 Відповісти
Да. Причем длина и толщина (30 см и 1 см) это в спокойном состоянии. О размерах в возбужденном состоянии я скромно умолчу.
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20.06.2023 20:27 Відповісти
Новина не повна. Тут в кінці не вистачає "Як доказ надано труп путіна".
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20.06.2023 16:56 Відповісти
ну й фотка так собі, ота (від березня минулого року), що з єрмаком та зєльонкіним, ота сила

ввійде в анали
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20.06.2023 16:59 Відповісти
Похожа на рекламу нового Айфона...
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20.06.2023 18:00 Відповісти
Если ударить по парочке подстанций возле москвы то перегрузка сети почти наверняка вызовет
колоссальные отключения всех подстанций в округе. У орков все через одно место делается и включить быстро не выйдет.
В мире на взрыв Каховской ГЭС - почти ноль реакции.То же будет и с взрывами на подстанциях в рашке - можно не бздеть и бомбить.
НО нужны бпла на 1000 км не в ЕДИНИЧНОМ экземпляре и не сегодня, а вчера.
и
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20.06.2023 17:14 Відповісти
Не ссыте есть уже в реале на 2000 км и грузом до 500 кг. ПС. Проста хламидия возражаит.
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20.06.2023 17:36 Відповісти
І що ж ви їм уразили?!
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20.06.2023 17:37 Відповісти
Укрбуромпрем!
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20.06.2023 17:47 Відповісти
Вот и отлично. Зелёным это очень не нравится. Все пво московского режима в пролёте
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20.06.2023 18:16 Відповісти
В шахеде - боевая нагрузка 50кг

Здесь, утверждали что 75кг

Но результаты, както не сопоставимы...

Неужели пустым запускали.
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20.06.2023 18:30 Відповісти
У них там есть НПЗ прямо в черте Москвы. В Капотне. Вот бы его хлопнули. **** с того Кремля. А НПЗ бы вонял и коптил пару дней.
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20.06.2023 18:34 Відповісти
Скільки штук? Один, як та Богдана? Чи три як Нептуни?
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20.06.2023 19:05 Відповісти
Щось маєш проти Нептуна ?
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20.06.2023 19:27 Відповісти
Нас обстрілюють шахедами,а зелений дебіл тільки піписав указ про мито,а скільки було хвальби ми дамо і тільки спромоглися родити беспілотнік,австралійці кстаті з картону переробленного роблять вчітся як з гімна конфетку зробити.
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20.06.2023 20:18 Відповісти
 
 