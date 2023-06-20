Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром. ФОТО
Укроборонпром повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис речниці Укроборонпрому Наталії Сад у фейсбуці та Українську правду.
Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.
Фото підписане так "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".
За даними джерел УП, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.
Нагадаємо, 3 травня поширено відеоролик, на якому поблизу Кремля видно стовп диму ніби після вибуху. Російська влада заявила, що вночі Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. В офіційному повідомленні росіян йдеться про те, що військові та спецслужби вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль.
Також 3 травня Цензор.НЕТ повідомляв, що резервуар з пальним на нафтобазі в Краснодарському краї зайнявся близько 4:30 ранку.
Будь ласка, зачекайте...
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Нагадаємо, 3 травня... (с)
До чого тут це???
Но таки надеялся, что "тамбов наш" )))
Турлю, извини
Надеемся, что "тамбов наш"
У кацапів є повно обєків на які мона використати ударні дрони, від аеродромів складів припасів до заводів з виробництва зброї та ракет
А так буданга під овації дебілів просрала дефіцитні бпла просто ні на що.
Украінська влада для тебе не така?
Тримайся. Це тільки початок твого кінця.
Та відправте до Московії.
Працюй-те!
а паля для кого?
тож, може бути що про 1000кеме то наша байка для москалів.
ввійде в анали
колоссальные отключения всех подстанций в округе. У орков все через одно место делается и включить быстро не выйдет.
В мире на взрыв Каховской ГЭС - почти ноль реакции.То же будет и с взрывами на подстанциях в рашке - можно не бздеть и бомбить.
НО нужны бпла на 1000 км не в ЕДИНИЧНОМ экземпляре и не сегодня, а вчера.
и
Здесь, утверждали что 75кг
Но результаты, както не сопоставимы...
Неужели пустым запускали.