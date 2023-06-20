Війська РФ обстріляли рятувальників у Херсоні, 1 співробітник ДСНС загинув, 8 - поранені (оновлено). ФОТО

Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 червня 2023 року близько 13:30 під час виконання завдань з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсону група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл.

"Один з співробітників загинув на місці, ще вісім отримали поранення. Дані уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - зазначили в облпрокуратурі.

"Один загиблий та вісім поранених працівників ДСНС у Херсоні. Наші герої без зброї проводили відновлювальні роботи, коли російські терористи почали шквальний обстріл. Пораненим надається невідкладна медична допомога. Родині та близьким загиблого - щирі співчуття", - зазначив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко.

Він також наголошує, що вбивати рятувальників під час ліквідації однієї із найбільших техногенних катастроф - це ницість та прояв страху.

"І ворогу є чого боятися. Бо ми помстимося за всіх наших убитих, закатованих, скалічених людей. Цей час прийде", - резюмує Клименко.