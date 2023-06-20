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Війська РФ обстріляли рятувальників у Херсоні, 1 співробітник ДСНС загинув, 8 - поранені (оновлено). ФОТО

Російська армія обстріляла рятувальників у Херсоні, які розчищали мул.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 червня 2023 року близько 13:30 під час виконання завдань з ліквідації наслідків підтоплення в одному з мікрорайонів міста Херсону група працівників ДСНС потрапили під російський обстріл.

"Один з співробітників загинув на місці, ще вісім отримали поранення. Дані уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - зазначили в облпрокуратурі.

Війська РФ обстріляли рятувальників у Херсоні, 1 співробітник ДСНС загинув, 8 - поранені (оновлено) 01

"Один загиблий та вісім поранених працівників ДСНС у Херсоні. Наші герої без зброї проводили відновлювальні роботи, коли російські терористи почали шквальний обстріл. Пораненим надається невідкладна медична допомога. Родині та близьким загиблого - щирі співчуття", - зазначив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко.

Він також наголошує, що вбивати рятувальників під час ліквідації однієї із найбільших техногенних катастроф - це ницість та прояв страху.

"І ворогу є чого боятися. Бо ми помстимося за всіх наших убитих, закатованих, скалічених людей. Цей час прийде", - резюмує Клименко.

Автор: 

обстріл (28725) Херсон (3385) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+18
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20.06.2023 16:18
+16
Русня-твари! Гореть вам в аду!
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20.06.2023 16:13
+11
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20.06.2023 16:18
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Русня-твари! Гореть вам в аду!
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20.06.2023 16:13 Відповісти
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20.06.2023 16:18 Відповісти
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20.06.2023 16:18 Відповісти
Війна і ЗСУ не на часі.
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20.06.2023 16:30 Відповісти
Цих тварів треба живцем на куски разрубувати і відправляти батькам , якім це падло породлили!
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20.06.2023 16:33 Відповісти
"І ворогу є чого боятися. Бо ми помстимося за всіх наших убитих, закатованих, скалічених людей. Цей час прийде", - резюмує Клименко.
Треба не лякати, а нищити, нищити мокшей всіх мастей.
Ці ублюдки поважають тільки силу
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20.06.2023 16:39 Відповісти
Кацапи здійсюють терор за терором, геноцид за геноцидом, а світ мовчить, онімів і осліп. Світ заховався за тіла українців, за тіла жінок і дітей. Думають, що так виживуть? А якже честь?
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20.06.2023 16:55 Відповісти
У світа тяжкий вибір - або честь, або кацапскі гроші. Думаю, зрозуміло, що поки перемагає.
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20.06.2023 17:17 Відповісти
Героі наші ! Співчуття родині загиблого💔 Одужання пораненим💪 Дякуємо за роботу
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20.06.2023 18:26 Відповісти
Московити--варвари. Своєю ідеологією вони переплюнули гітлера, а підлість,тупість, злоба--це в них в крові Тільки не зрозуміло чому про це повідомляє людина в обовязки якої це не входить.жодним законом чи Конституцією.
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20.06.2023 19:28 Відповісти
толку олени от возбуждений дел этих если мозгов не хватило херсон никополь и другшие эвакуировать и шариться там только после победы...
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20.06.2023 20:30 Відповісти
 
 