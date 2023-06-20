Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", це може бути загрозою її застосування окупантами, - Міноборони

Заяви РФ про нібито створення Україною "брудних бомб" може свідчити про загрозу застосування подібної зброї Росією.

Про це заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нікчемними є звинувачення російської федерації на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення "брудних бомб", використання заборонених методів та засобів ведення війни", - йдеться у заяві.

У Міноборони нагадали, що подібні заяви з уст російської влади звучали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті довкола Херсону. Мета таких заяв цілком зрозуміла:

влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України.

Як зазначили в міністерстві, саме Росія у 2022 росія захопила Чорнобильську і Запорізьку АЕС, розміщувала зброю і боєприпаси там, вела обстріли. Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу. Підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи. Також на совісті Росії — обстріли населених пунктів України, масові вбивства цивільного населення, катування та страти військовополонених.



"Якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось — то вона її розвʼязує сама. Якщо Росія говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами", - наголосили в Міноборони України.

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