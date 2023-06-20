СБУ та митниця затримали при спробі вивезти за кордон частину колекції "Платар", яка належить Таруті
СБУ та митниця затримали китайську частину колекції "Платар", яка належить бізнесмену Сергію Таруті. Експонати хотіли вивезти за кордон.
Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.
"Десь наприкінці травня у Львові при спробі вивозу СБУ і митниця затримали всю східну колекцію Платар (Сергія Тарути). Її намагались вивезти з документами Галереї Возницького, мовляв, вона не є культурною цінністю. Було відкрито провадження, але джерела підозрювали, що сторони можуть домовитись", - написала журналіст.
В СБУ підтвердили факт відкриття провадження за цією подією.
Ніколаєнко зазначає, що судячи з анонсу галереї Возницького може йтися про унікальне зібрання артефактів минулого китайської культури та історії: авторські твори різних майстрів кінця 18 – початку 19 сторіччя.
"Шаблі, ритуальні кинджали, предмети релігійного призначення, вироби зі срібла, слонової кістки, цінних порід дерева та інші предмети, в яких простежуються ідеї будизму, даосизму, конфуціанства, чисельні етнографічні традиції, події середньовічної історії, а також усієї історії правління династії Цін",- сказано на сайті.
Приватну колекцію культурних пам’яток "Платар" заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута.
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Чоловік везе «свое добро, зароблено непосильним трудом», а його не випускають з країни.
Ну і що, Шо він олігарх? Багаті теж плачуть.
А може його Джуля у Дубаї вже чекае?
Може вже Королівська шампанське холоне?
Ну, як так можно знущатися над живою людиною?
Тепер, уся надія, на лист від рахамії, а він і підписи може зібрати, Стефанчук може підтвердити….
Мабуть, тарута хотів продати це подорожче за кордоном, а на гроші разом з іншими ригоАналами, купити барабани для бомбосховищ громадянам України!
Він же для людьов старався….