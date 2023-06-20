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Новини
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СБУ та митниця затримали при спробі вивезти за кордон частину колекції "Платар", яка належить Таруті

тарута

СБУ та митниця затримали китайську частину колекції "Платар", яка належить бізнесмену Сергію Таруті. Експонати хотіли вивезти за кордон.

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Тетяни Ніколаєнко.

"Десь наприкінці травня у Львові при спробі вивозу СБУ і митниця затримали всю східну колекцію Платар (Сергія Тарути). Її намагались вивезти з документами Галереї Возницького, мовляв, вона не є культурною цінністю. Було відкрито провадження, але джерела підозрювали, що сторони можуть домовитись", - написала журналіст.

В СБУ підтвердили факт відкриття провадження за цією подією.

СБУ та митниця затримали при спробі вивезти за кордон частину колекції Платар, яка належить Таруті 01

Ніколаєнко зазначає, що судячи з анонсу галереї Возницького може йтися про унікальне зібрання артефактів минулого китайської культури та історії: авторські твори різних майстрів кінця 18 – початку 19 сторіччя.

СБУ та митниця затримали при спробі вивезти за кордон частину колекції Платар, яка належить Таруті 02

"Шаблі, ритуальні кинджали, предмети релігійного призначення, вироби зі срібла, слонової кістки, цінних порід дерева та інші предмети, в яких простежуються ідеї будизму, даосизму, конфуціанства, чисельні етнографічні традиції, події середньовічної історії, а також усієї історії правління династії Цін",- сказано на сайті.

Приватну колекцію культурних пам’яток "Платар" заснували підприємець Сергій Платонов (помер у 2005 році) та підприємець і політик Сергій Тарута. 

Також читайте: Одеські митники запобігли вивезенню з України скрипки Страдіварі. ФОТО

СБУ та митниця затримали при спробі вивезти за кордон частину колекції Платар, яка належить Таруті 03

Автор: 

контрабанда (1824) СБУ (12863) митниця (1876) Тарута Сергій (116) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+13
Він теж їх украв. Нічого страшного.
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20.06.2023 17:03
+13
Мені давно здається, що Тарута носить окуляри з накладним носом. Отакі:

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20.06.2023 17:13
+10
там патріотизм теж накладний.
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20.06.2023 17:20
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Він теж їх украв. Нічого страшного.
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20.06.2023 17:03 Відповісти
Та Шо ж це коїться!?!

Чоловік везе «свое добро, зароблено непосильним трудом», а його не випускають з країни.
Ну і що, Шо він олігарх? Багаті теж плачуть.

А може його Джуля у Дубаї вже чекае?
Може вже Королівська шампанське холоне?

Ну, як так можно знущатися над живою людиною?
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20.06.2023 19:35 Відповісти
під дурачка не проконало? чи щось пішло не так?
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20.06.2023 17:12 Відповісти
Мало дав на лапу...
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20.06.2023 21:19 Відповісти
Мені давно здається, що Тарута носить окуляри з накладним носом. Отакі:

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20.06.2023 17:13 Відповісти
там патріотизм теж накладний.
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20.06.2023 17:20 Відповісти
Патріотизм? В кого? В недобитого регіонала?
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20.06.2023 17:35 Відповісти
ну він же його демонстрував і носив із задоволенням. Народу подобалось.
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20.06.2023 17:44 Відповісти
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20.06.2023 18:09 Відповісти
Наскільки ******* наші олігархи… Ну нашо тобі якийсь пуї? Просто понти один перед одним.
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20.06.2023 17:29 Відповісти
Заголовок по дебильному написан
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20.06.2023 17:58 Відповісти
Альо, СБУ! Краще довідайтесь хто розсилає СМС меняем информацию о ЗСУ на $. Вся информация в telegram.... Далі писати не буду. Та ще й новоязом. Зворотня адреса *******@
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20.06.2023 18:06 Відповісти
Дивно "патріот" донбаса а культурні ціності китаю,чи на донбасі нема культурних ціностей?
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20.06.2023 18:11 Відповісти
Свої цінності вони пропили.
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20.06.2023 18:15 Відповісти
А скільки вже патріоти даунбасу вивезли? Це ми знаємо про ту колекцію яку затримали, а про ті, які пройшли через кордон як диряве сито?
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20.06.2023 18:43 Відповісти
Мабуть, листа йому не написали, з поважної організації….
Тепер, уся надія, на лист від рахамії, а він і підписи може зібрати, Стефанчук може підтвердити….
Мабуть, тарута хотів продати це подорожче за кордоном, а на гроші разом з іншими ригоАналами, купити барабани для бомбосховищ громадянам України!
Він же для людьов старався….
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20.06.2023 18:52 Відповісти
тарута - це медведчук у підпіллі. На людях - гуманіст, патріот, прАлівал кров за родіну в Маріупалє. А на кухні - треба валити за "бугор" поки все не експроприїрили.
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20.06.2023 18:53 Відповісти
Тарута с ермаком не договорился
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20.06.2023 21:32 Відповісти
Таруту за грати.
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20.06.2023 22:41 Відповісти
Ничуть не удивлюсь если окажется .что єти картины захотел вывести сам Ворюга Тарута ,через подставных лиц!!.... Интересен сам факт. Откуда у этого ворюги ТАРУТЫ такая дорогая коллекция картин.. Он же кричит на каждом шагу ,что он бедный, что он самый честный вор-олигарх и т д..
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21.06.2023 09:30 Відповісти
 
 