Одним з головних пріоритетів Сил оборони є "артилерійське знекровлювання" ворога, - Данілов

Одним із головних пріоритетів Сил оборони на цей час є "артилерійське знекровлення" російських військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму дописі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни", - пише він.

Данілов також зазначив, що Сили оборони крок за кроком просуваються вперед до визначених командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. ""М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", - наголосив Данілов.

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Він додав, що Сили оборони одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують.

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’янка і Авдіївка), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Мета – повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків", - зауважив Данілов.

За його словамии, ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим.

Данілов також відзначив, що" безцінну і надважливу роботу виконують українські Сили опору на тимчасового окупованих рф територіях, підготовлюючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи СОУ, полегшуючи звільнення наших територій".

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"Путін продовжує вірити у перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує", - резюмував Данілов.