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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Одним з головних пріоритетів Сил оборони є "артилерійське знекровлювання" ворога, - Данілов

олексій,данілов

Одним із головних пріоритетів Сил оборони на цей час є "артилерійське знекровлення" російських військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму дописі у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни", - пише він. 

Данілов також зазначив, що Сили оборони крок за кроком просуваються вперед до визначених командуванням цілей, маючи одним із своїх головних пріоритетів збереження життя військовослужбовців і цивільного населення. ""М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", - наголосив Данілов. 

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Він додав, що Сили оборони одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують.

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’янка і Авдіївка), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Мета – повне захоплення Донецької і Луганської областей і відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямків", - зауважив Данілов. 

За його словамии, ворог також концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи, як мінімум, трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного по масштабах мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим.

Данілов також відзначив, що" безцінну і надважливу роботу виконують українські Сили опору на тимчасового окупованих рф територіях, підготовлюючи сприятливі умови для подальшої бойової роботи СОУ, полегшуючи звільнення наших територій".

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"Путін продовжує вірити у перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер у 1945-му вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує", - резюмував Данілов. 

Данілов Олексій (1259) артилерія (790) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+7
Ще б налагодили у співпраці із партнерами виробництво стволів та снарядів, ціни б Вам не було
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20.06.2023 17:18
+7
Ого. Йому б з таким стратегічним мислення в таксисти треба йти, чи в перукарі!
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20.06.2023 17:27
+6
Спасибо, ветеринар. Залужный и без тебя это знает.
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20.06.2023 17:26
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Ще б налагодили у співпраці із партнерами виробництво стволів та снарядів, ціни б Вам не було
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20.06.2023 17:18 Відповісти
І щоб не купували військовий металобрухт по ціні нової техніки.
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20.06.2023 17:23 Відповісти
ваша пропозиція закрити столовку відхилена
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20.06.2023 21:33 Відповісти
Спасибо, ветеринар. Залужный и без тебя это знает.
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20.06.2023 17:26 Відповісти
він це не Залужному казав - а дуже нетерплячим українцям які постійно голосять "де наступ?"
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20.06.2023 17:48 Відповісти
водитель грузовика - не менее опасная позиция в кацапской армии. Грузовиков уничтожается больше, чем артсистем.
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20.06.2023 17:26 Відповісти
В нас так само. Водій на війні сама небезпечна професія на рівні з піхотоґ
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20.06.2023 21:35 Відповісти
вам з ГШ повідомляють, що в нас за день знищують по тридять-сорок наших вантажівок?
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20.06.2023 21:46 Відповісти
Навіть якби так було, то не думаю щоб повідомляли. Але водії будь-якого військового транспорту на війні реально сильно ризикують.
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20.06.2023 21:54 Відповісти
між вашим "так само" і "навіть якби так було" велика різниця, бо насправді так не є.
А ризикують всі. хто наближається до лінії зіткнення.
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20.06.2023 22:02 Відповісти
Ого. Йому б з таким стратегічним мислення в таксисти треба йти, чи в перукарі!
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20.06.2023 17:27 Відповісти
У ***** гармат, мінометів та іншого залізяччя хоч греблю гати ще з часів совка.
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20.06.2023 17:29 Відповісти
Стратег....
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20.06.2023 17:31 Відповісти
"артилерійське знекровлення" доцільно тоді, коли в тебе є власне виробництво знарядь та *********** (причому у величезних кількостях). А коли "партнери" дають це все по чайній ложці на день і не можуть запустити на повну потужність власний ВПК, то це скоріше "знекровлення" нашого артилерійського потенціалу.
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20.06.2023 17:36 Відповісти
Та ти шо,отета мегамозок блд і весь у чорному
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20.06.2023 17:51 Відповісти
Буде видповідь на звинувачення у коррупції в наслідок чого нас не беруть в НАТО?
Яка буде боротьба, сроки, звіти, відповідальність?
ЗеЙоббика на що наймали громадяни, покращити життя українцям!!!

Так працюйте, якщо невзмозі валите н*хер, покіщо це можливо
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20.06.2023 17:56 Відповісти
Перші адекватні слова за останні місяц
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20.06.2023 17:59 Відповісти
РНБО краще б активно зайнятися питанням подовження та перенесення водозаборів.
Ось де зараз потрібні стратегічні зусилля цивільної влади щодо "нац.безпеки".

Бо які задачі стоять перед військом знає ГШ та ЗСУ, а від Данілова це в цілому популістика.
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20.06.2023 19:51 Відповісти
 
 