У парламенті Швеції заявили, що у Вільнюсі Україна має отримати гарантії членства в НАТО

Саміт НАТО в Вільнюсі не має закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції (Ріксдагу), представник коаліційної Християнсько-демократичної партії Магнус Якобсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом. Не зараз, Вільнюський саміт занадто рано проходить для цього, після перемоги, але у Вільнюсі це не мають бути просто слова", - заявив політик.

"Я переконаний, що Україна переможе, питання лише в часі, тренування ваших пілотів на F16 та Grippen вже почалися", - підсумував шведський парламентар.

Раніше також у німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ та графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну повинні перестати лише висловлювати співчуття у відповідь на нові російські військові злочини, потрібна відповідь сили на адресу РФ. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.

У свою чергу депутат Європейського парламенту від Естонії, член комітету з іноземних відносин Як Мадісон заявив, що хорошим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стала б єдина заява всіх членів альянсу про те, що Україна стане членом НАТО в найближчі три роки.

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