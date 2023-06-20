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У парламенті Швеції заявили, що у Вільнюсі Україна має отримати гарантії членства в НАТО

якобсон

Саміт НАТО в Вільнюсі не має закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції (Ріксдагу), представник коаліційної Християнсько-демократичної партії Магнус Якобсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом. Не зараз, Вільнюський саміт занадто рано проходить для цього, після перемоги, але у Вільнюсі це не мають бути просто слова", - заявив політик.

"Я переконаний, що Україна переможе, питання лише в часі, тренування ваших пілотів на F16 та Grippen вже почалися", - підсумував шведський парламентар.

Раніше також у німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ та графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну повинні перестати лише висловлювати співчуття у відповідь на нові російські військові злочини, потрібна відповідь сили на адресу РФ. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.

У свою чергу депутат Європейського парламенту від Естонії, член комітету з іноземних відносин Як Мадісон заявив, що хорошим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стала б єдина заява всіх членів альянсу про те, що Україна стане членом НАТО в найближчі три роки.

Також читайте: Франція планує підтримувати членство України в НАТО, - Le Mond

Автор: 

членство в НАТО (1725) Швеція (958)


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Топ коментарі
+9
ГРАНД подяка люба Швеція! Слава Україні!
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20.06.2023 17:27
+5
Гарантії членства - це ні про що. Ну прогарантують, що Україна колись там отримає членство. І чо?
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20.06.2023 17:32
+5
У статті не написано "колись", навіщо маніпулювати?
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20.06.2023 17:33
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ГРАНД подяка люба Швеція! Слава Україні!
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20.06.2023 17:27 Відповісти
Гарантії членства - це ні про що. Ну прогарантують, що Україна колись там отримає членство. І чо?
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20.06.2023 17:32 Відповісти
У статті не написано "колись", навіщо маніпулювати?
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20.06.2023 17:33 Відповісти
У статті написані чіткі дати?
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20.06.2023 17:35 Відповісти
Четкая дата одна: победа над рабссеей. Что тут непонятного?
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20.06.2023 17:39 Відповісти
Кісо, а ти де пропав?
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20.06.2023 23:04 Відповісти
А ви знаєте чітку дату перемоги?
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20.06.2023 17:59 Відповісти
Ну звідки ж я її можу знати? Тим більше, що ніхто не розуміє остаточно що саме вважати перемогою. Ви мене зрозумійте правильно. Я не проти України в НАТО. Я тільки за. Але від таких обіцянок, як в статті, за кілометр несе пустопорожньою балаканиною.
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20.06.2023 18:41 Відповісти
Ок, тоді яка обіцянка була б прийнятною для вас?
Негайний вступ все одно нереальний.
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20.06.2023 18:48 Відповісти
Негайний вступ всієї конституційної території - це було б добре. Але це фактично означає вхід НАТО в війну. А вони це очевидно не хочуть.
Негайний вступ всієї звільненої території - теж добре. Тоді можна звільняти решту не боючись ударів по звільненій територій. Але Захід на це теж не піде, бо це хоч і з меншою вірогідністю, але теж вступ в війну.
Негайний вступ всієї території в момент її звільнення - оце більш реально і добре для України, і якби не зелені "прахвесіонали" у владі, то може це б і провернули. А так це теж не дуже вірогідний сценарій.
"Якщо Захід каже, що Україну приймуть в НАТО після закінчення війни, то логічне для кремля рішення, щоб Україну ніколи не взяли в НАТО - ніколи не закінчувати війну" (С) Портніков.
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20.06.2023 18:57 Відповісти
З усім згоден. Тому вважаю, що обіцянка, про яку йдеться у статті - це норм для нашої ситуації.
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20.06.2023 19:16 Відповісти
Так це ж не обіцянка. Це ні про що.
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20.06.2023 19:24 Відповісти
То ви, Ahmed Nunji, вже згодні на ПДЧ?
"Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу."
То ви вже за план?
То про що, та навіщо, ви там сперечалися зі мною?


Думки одного депутата парламенту країни яка ще не вступила до Альянсу - це "обіцянка"?!
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20.06.2023 20:53 Відповісти
Не перекручуйте.
Я вам доводив лише одне - що ПДЧ не обов'язковий.
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20.06.2023 21:00 Відповісти
То ось що то було
ПДЧ не обов'язковий для країни у якої на вищих щаблях влади (ту у спецслужбах) знаходяться агенти країни агресора, де спільна з закордонними спецслужбами операція була злита ворогу вищим керівництвом країни, де закінчилася свобода слова, де немає верховенства права, де боротьба з корупцією це лише імітація (і лише під тиском громадськости та міжнародних партнерів), країни де майже немає незалежного судочинства, де простежується тяга влади до авторитаризму?!
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20.06.2023 21:43 Відповісти
Косите під дурника? Ви чудово розуміли, що я хотів сказати, але вам просто захотілося принизити опонента хамством.

Що ви зараз хочете довести? Що Україна буде мати ПДЧ? Вангуєте, хоча тоді звинувачували мене, що я вангую.
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20.06.2023 21:54 Відповісти
"Схоже, що це ви банановий, раз не розумієте цілей ПДЧ." - Це не ваше?

"Рокажіть, о мега-онолітег, які пункти із названих вами "нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал)" були в ПДЧ для Греції та Туреччини і як вони його виконали." - і це не ваше?

То ваша творчість, там є і про: "вам просто захотілося принизити опонента хамством".
Я зараз хочу довести що програма ПДЧ для претендентів з'явилася лише у 1999 році, а ви мені розповідали про Туреччину та Грецію. Ви сперечалися на рівному місті не володіючи достатнім знанням, ще й обзивалися, бо вам: "просто захотілося принизити опонента хамством".

Де в мене хоч одна літера про майбутнє? Я лише спитав: "То ви, Ahmed Nunji, вже згодні на ПДЧ?" Що ви з того знову навангували я не збираюся здогадуватися.
Бачу що ви й тут у темі культурою спілкування та вангування відзначилися... Так що здається ви про хамство брешете на інших, але чудово практикуєте його сами.
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20.06.2023 22:50 Відповісти
Дивно, як хитрожопо ви ховаєте своє хамство, яким ви відповіли мені на безневинний пост

"По-вашому, Фінляндія вступила хаотично?
Швеція також вступить хаотично?"

Що в цьому коментарі було такого, що змусило вас оскаженіти?
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21.06.2023 00:25 Відповісти
Я чудово бачу що трохи більш наполегливе намагання повернути до теми та у реальність вмикає у вас "режим абіженкі", а там вас вже несе - аби перекричати та переобразити опонента. Ви такий не перший тут, і не останній.
"Оскаженів" я лише у вашій уяві, це ваші комплекси, яки ви намагаєтеся компенсувати "понтами", та брехнею. Ви тут намагаєтеся самостверджуватися чіпляючись до людей, але виходить погано, тому ви швиденько переходити на хамство та самостверджуєтеся за допомогою нього.
Невіглас - це не образа, це визначення того що ви сперечаєтеся не маючи достатньо знань по темі.

Ви у цих темах сперечаєтеся з реальністю: українська держава не відповідає стандартам НАТО (й робить замало щоби до них наблизитися), українське військо - не відповідає стандартам НАТО.
Ця стаття лише про думку однієї людини. Що ви у неї побачили, яких рожевих поні?
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21.06.2023 12:59 Відповісти
Знову ви по-щурячому хитруєте. Я вам вказав конкретно, на який мій абсолютно толерантний коментар ви почали хамити. Ви ж вкотре косите під дурника, і робите вигляд, що не розумієте. Є в мене підозра, що людина, яка називає себе Сєргєй, не зовсім розуміє значення певних слів української мови.

Щодо невігласа - нормальне слово, і вам воно цілком підходить.
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21.06.2023 13:19 Відповісти
Ви не здатні з власної волі вимкнути "режим абіженкі", закомплексоване? Замість того щоби писати щось за темою ви намагаєтеся відшукати - як в мене вмикається той ваш режим? Ви хочете щоби я впав на ваш рівень - "бє-бє-бє"? Це інтернет, мені начхати на ваші намагання мене образити. Вже писав - ви тут сами себе ображаєте та ганьбите.
Ваш рівень дискусії каже про рівень вашого психоемоційного розвитку. Вам ще лишилося про кацапа написати, та виховательку покликати...
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21.06.2023 13:57 Відповісти
Я лише відповів вам тією ж монетою, після чого саме ви перейшли в "режим абіженкі", в якому перебуваєте і досі. Ви досі не можете заспокоїтися, що хтось відповів вам на ваше хамство, і якщо я не припиню цю розмову, ви буде срати вічно.
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21.06.2023 14:05 Відповісти
Я так й написав - дитячий садочок: "сам дурний", та "бє-бє-бє". У попередній темі саме ваше лайно наприкінці красується. Ефективно брехати ви можете лише самому собі.
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21.06.2023 14:20 Відповісти
А що у статі написано?
"Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом."
Один депутат парламенту Швеції каже що Україна повинна отримати гарантії її вступу до НАТО після перемоги над РФ.
Там й не написано - "негайно". То - навіщо маніпулювати?
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20.06.2023 17:39 Відповісти
Вступ негайно? Ви серйозно? Як ви собі це бачите?
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20.06.2023 17:58 Відповісти
Довбню, це лише відповідь на ваше дебільне - "У статті не написано "колись", навіщо маніпулювати?"
Я написав: "Там й не написано - "негайно". То - навіщо маніпулювати?"
Це називається - сарказм.
Де вас таких тупих набирають?
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20.06.2023 18:44 Відповісти
Кац, ну чому ви всі так швидко обсираєтеся і переходите на образи, коли щось не по-вашому?

Я нічого не говорив про "негайно", це ти його вжив, йолопе. А "колись" вказав початковий коментатор, чого не було в статті. То з якого пальця ти висмоктав те "негайно", сєргєй?
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20.06.2023 18:51 Відповісти
Не треба приховувати власну нікчемність обзиваючи когось кацем, а те що ви довбень написано у вашому питанні: "Вступ негайно? Ви серйозно? Як ви собі це бачите?".
То вам не сподобалося: "колись, після перемоги", і не сподобалося моє - "негайно, після перемоги"? То який третій, ви довбню, бачите між двома варіантами?
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20.06.2023 19:26 Відповісти
Сєргєй, лише каци без причини жбурляються образами. Тому ти і є нікчемний кац, який хворобливо реагує на будь-яку незгоду.

І повторюю вже втретє, йолопе: моя претензія була лише до слова "колись", якого не було в статті. Причому тут твоє "негайно"? Між "негайно" і "колись" може бути ціла вічність, у твоєму світі кацапських поні такі речі недосяжні для розуміння?
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20.06.2023 19:33 Відповісти
Що, довбню, немає притомної відповіді, лише марення?
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20.06.2023 19:49 Відповісти
Не ЧО, а ЩО, рашотороллик.
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20.06.2023 17:40 Відповісти
Україна переможе! Тут і до ''будянова'' не ходи. От стосовно членства в НАТО-то не при зеленій владі.
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20.06.2023 17:32 Відповісти
Україна переможе теж не при зеленій владі ! Кожен день ми віддаляємося від перемоги за рахунок тих змін, які СН проводять через ВР.
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20.06.2023 19:14 Відповісти
вагомим показником зміни риторики Путіна є нібито 'договір про нейтралітет України', який звідки виплив у зустрічі Путіна з африканськими лідерами.
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20.06.2023 17:38 Відповісти
Українська армія найсильніша зараз у Европі. Таку армію НАТО ЗАВЖДИ мріяло мати , бо европейці воювати з мрсковитськими дикунами не вміють Так що Україну приймуть у НАТО
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20.06.2023 17:40 Відповісти
Якби ж лише за потужну армію туди брали. Існує ще політична частина та трохи гнилої "геополітики".
Хоча враховуючи те, скільки озброєння вже передали і ще передадуть країни Заходу, залишити таку озброєну країну за межами Альянсу просто неможливо.
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20.06.2023 17:57 Відповісти
Словаччіну теж прийняли у ЕС і НАТО з численними коррупціонними і законодательними проблемами .
Так що я Вас Підтримую і про це пишу- АРМІЯ ДОБРЕ ОСНАЩЕНА . Нафіг таку армію відпускати без контролю ?
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20.06.2023 18:01 Відповісти
У словаччині теж ховався від судів жид який обікрав словацький народ тільки через приватбанк на 5 млрд ?
Корупція є всюди, але у нас вона сприймаєтсья як буденність. Ви ж займались бляхами, маєте знати більше за багатьох тутешніх дописувачів.
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20.06.2023 18:05 Відповісти
Я не евробляхами займалась , а питанням доступу простих українців до транспорту на 4 колесах . 🤣 те що зробила попередня Рада ( закон про евробляхі) мае бути як приклад - ЯКЩО ВИ БАЖАЕТЕ.
БУТИ ВИГНАНИМИ ІЗ РАДИ ПІД ДУПУ, то лишайте простих українців права на дешеві авто. ЩО В ЦІЙ ІСТОРІЇ КРИЧУЩЕ ?
- те що в Україні нема ні одного автозаводу . ( а ще , після прийняття закону про евробляхі , Васадзе ( автор закону з южаниною ) почав з раши возити авто , крутити їм колеса і продавати на 3-5 тис дороже чим в раше)
- те, ЩО ЧИМ УКРАЇНЦІ ХУЖЕ РУМИН БОЛГАР УГОРЦІВ СЛОВАКІВ , чому за одну і ту же евробляху українці мають переплачувати по 5- 10 тис евро , ніж румуни угорці словакі
- те що ЯКАСЬ ЦУКА вигадала слово ЕВРОБЛЯХА , щоб принизити простих українців . Я би цього винахідника на гиляку повисіла
- МОЖНО БАГАТО ЧОГО НАПИСАТИ про закон АВТОБАРИГ
ЩОДО жида , якщо ви про беню , то дійсно він розселяв своїх шестьорок у Братиславі в районі Евровеа , бо у Відні йому було дорогувато їх содержати🤣🤣🤣
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20.06.2023 18:21 Відповісти
Ви займались бляхами та платили всім кому потрібно хабарі, тому прекрасно усвідомлюєте рівень корупції в Словаччині та Україні.
Все інше лірика.
Ніхто нас без виконання чітких вимог не візьме ні в НАТО ні в ЄС. Казочки гундосика для лохторату тільки на певну категорію українців діють.
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20.06.2023 18:34 Відповісти
Не ПИШИТЬ дурні Ваши фантазії . Я николи евробляхами не займалися по продажу чи покупці. В мене достатньо нормальний будивельний бизнес , щоб я раді 3- 10 тис морочила собі голову по цім бляхам 🤣🤣🤣
Якщо Вам просто хочеться мене у лайно мокнути - то тоді Ваш комент зрозумилий
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20.06.2023 18:55 Відповісти
а будівельний бізнес, ну ясно тоді Ви ніколи не давали хабарі в Україні.
Сорі за наклеп якщо цей бізнес закордоном
Я не мав ніякого бажання вас кудись макати, а просто дав Вам зрозуміти, що корупція і скандали в словаччині це дитячий садок молодша група у порівнянні з нашою.
п.с. Держава в якій великий бізнес не платить податки а середній ховається за ФОПами потрібно якось наповнювати бюджет, от під роздачу і попали бляхарі.
п.п.с. я за доступні авто, але проти сторічних 3 літрових бех....
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20.06.2023 19:12 Відповісти
Я теж проти сторічних бех, але якщо ми живемо у демократії , треба відпустити віжки і все владнается само собою . Ось у СЛОВАЧЧІНІ з 2000 р завезли циган зі всієї Европи . Бачили би ви на чьому вони починали їздити - страх Божий , по дорозі розсипалися
А зараз їздять на нормальних БУ І ДАЖЕ НОВИХ . люди вчаться рахувати гроши і жити добре.

ЗАРАЗ , у війну, велми багато українців лишилося своїх авто. Уряду і Зе надо би зняти усі митні навантаження на ввоз авто із ЕС, але така сволота як Геттманцев і Найем не дадуть українцям жити по ЕВРОПЕЙСЬКі і їздити на европейських авто по европейським цінам
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20.06.2023 20:06 Відповісти
Швеція має рацію, Україна має отримати гарантії членства в НАТО після перемоги над корупцією. Це 5-10 років !
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20.06.2023 19:18 Відповісти
В парламенте Швеции сидят мудрые люди.
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20.06.2023 22:38 Відповісти
 
 