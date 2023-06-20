У парламенті Швеції заявили, що у Вільнюсі Україна має отримати гарантії членства в НАТО
Саміт НАТО в Вільнюсі не має закінчитися просто словами, Україна має отримати гарантії того, що стане членом альянсу після перемоги у війні.
Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції (Ріксдагу), представник коаліційної Християнсько-демократичної партії Магнус Якобсон, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом. Не зараз, Вільнюський саміт занадто рано проходить для цього, після перемоги, але у Вільнюсі це не мають бути просто слова", - заявив політик.
"Я переконаний, що Україна переможе, питання лише в часі, тренування ваших пілотів на F16 та Grippen вже почалися", - підсумував шведський парламентар.
Раніше також у німецькому Бундестазі виступили із закликом дати Україні ПДЧ та графік вступу до НАТО вже на Вільнюському саміті. Депутат від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер заявив, що країни, які підтримують Україну повинні перестати лише висловлювати співчуття у відповідь на нові російські військові злочини, потрібна відповідь сили на адресу РФ. Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу.
У свою чергу депутат Європейського парламенту від Естонії, член комітету з іноземних відносин Як Мадісон заявив, що хорошим результатом саміту НАТО у Вільнюсі стала б єдина заява всіх членів альянсу про те, що Україна стане членом НАТО в найближчі три роки.
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Негайний вступ все одно нереальний.
Негайний вступ всієї звільненої території - теж добре. Тоді можна звільняти решту не боючись ударів по звільненій територій. Але Захід на це теж не піде, бо це хоч і з меншою вірогідністю, але теж вступ в війну.
Негайний вступ всієї території в момент її звільнення - оце більш реально і добре для України, і якби не зелені "прахвесіонали" у владі, то може це б і провернули. А так це теж не дуже вірогідний сценарій.
"Якщо Захід каже, що Україну приймуть в НАТО після закінчення війни, то логічне для кремля рішення, щоб Україну ніколи не взяли в НАТО - ніколи не закінчувати війну" (С) Портніков.
"Такою відповіддю, за його словами, має стати наданий Україні вже на Вільнюському саміті план членства в НАТО та графік вступу до альянсу."
То ви вже за план?
То про що, та навіщо, ви там сперечалися зі мною?
Думки одного депутата парламенту країни яка ще не вступила до Альянсу - це "обіцянка"?!
Я вам доводив лише одне - що ПДЧ не обов'язковий.
ПДЧ не обов'язковий для країни у якої на вищих щаблях влади (ту у спецслужбах) знаходяться агенти країни агресора, де спільна з закордонними спецслужбами операція була злита ворогу вищим керівництвом країни, де закінчилася свобода слова, де немає верховенства права, де боротьба з корупцією це лише імітація (і лише під тиском громадськости та міжнародних партнерів), країни де майже немає незалежного судочинства, де простежується тяга влади до авторитаризму?!
Що ви зараз хочете довести? Що Україна буде мати ПДЧ? Вангуєте, хоча тоді звинувачували мене, що я вангую.
"Рокажіть, о мега-онолітег, які пункти із названих вами "нульовий рівень толерантности до корупції та діє верховенство права (вже не кажучи про рівень життя та промисловий потенціал)" були в ПДЧ для Греції та Туреччини і як вони його виконали." - і це не ваше?
То ваша творчість, там є і про: "вам просто захотілося принизити опонента хамством".
Я зараз хочу довести що програма ПДЧ для претендентів з'явилася лише у 1999 році, а ви мені розповідали про Туреччину та Грецію. Ви сперечалися на рівному місті не володіючи достатнім знанням, ще й обзивалися, бо вам: "просто захотілося принизити опонента хамством".
Де в мене хоч одна літера про майбутнє? Я лише спитав: "То ви, Ahmed Nunji, вже згодні на ПДЧ?" Що ви з того знову навангували я не збираюся здогадуватися.
Бачу що ви й тут у темі культурою спілкування та вангування відзначилися... Так що здається ви про хамство брешете на інших, але чудово практикуєте його сами.
"По-вашому, Фінляндія вступила хаотично?
Швеція також вступить хаотично?"
Що в цьому коментарі було такого, що змусило вас оскаженіти?
"Оскаженів" я лише у вашій уяві, це ваші комплекси, яки ви намагаєтеся компенсувати "понтами", та брехнею. Ви тут намагаєтеся самостверджуватися чіпляючись до людей, але виходить погано, тому ви швиденько переходити на хамство та самостверджуєтеся за допомогою нього.
Невіглас - це не образа, це визначення того що ви сперечаєтеся не маючи достатньо знань по темі.
Ви у цих темах сперечаєтеся з реальністю: українська держава не відповідає стандартам НАТО (й робить замало щоби до них наблизитися), українське військо - не відповідає стандартам НАТО.
Ця стаття лише про думку однієї людини. Що ви у неї побачили, яких рожевих поні?
Щодо невігласа - нормальне слово, і вам воно цілком підходить.
Ваш рівень дискусії каже про рівень вашого психоемоційного розвитку. Вам ще лишилося про кацапа написати, та виховательку покликати...
"Моя позиція полягає в тому, що Україна має стати членом НАТО. Щодо саміту НАТО у Вільнюсі, Україна має отримати гарантії того, що вона стане членом."
Один депутат парламенту Швеції каже що Україна повинна отримати гарантії її вступу до НАТО після перемоги над РФ.
Там й не написано - "негайно". То - навіщо маніпулювати?
Я написав: "Там й не написано - "негайно". То - навіщо маніпулювати?"
Це називається - сарказм.
Де вас таких тупих набирають?
Я нічого не говорив про "негайно", це ти його вжив, йолопе. А "колись" вказав початковий коментатор, чого не було в статті. То з якого пальця ти висмоктав те "негайно", сєргєй?
То вам не сподобалося: "колись, після перемоги", і не сподобалося моє - "негайно, після перемоги"? То який третій, ви довбню, бачите між двома варіантами?
І повторюю вже втретє, йолопе: моя претензія була лише до слова "колись", якого не було в статті. Причому тут твоє "негайно"? Між "негайно" і "колись" може бути ціла вічність, у твоєму світі кацапських поні такі речі недосяжні для розуміння?
Хоча враховуючи те, скільки озброєння вже передали і ще передадуть країни Заходу, залишити таку озброєну країну за межами Альянсу просто неможливо.
Так що я Вас Підтримую і про це пишу- АРМІЯ ДОБРЕ ОСНАЩЕНА . Нафіг таку армію відпускати без контролю ?
Корупція є всюди, але у нас вона сприймаєтсья як буденність. Ви ж займались бляхами, маєте знати більше за багатьох тутешніх дописувачів.
БУТИ ВИГНАНИМИ ІЗ РАДИ ПІД ДУПУ, то лишайте простих українців права на дешеві авто. ЩО В ЦІЙ ІСТОРІЇ КРИЧУЩЕ ?
- те що в Україні нема ні одного автозаводу . ( а ще , після прийняття закону про евробляхі , Васадзе ( автор закону з южаниною ) почав з раши возити авто , крутити їм колеса і продавати на 3-5 тис дороже чим в раше)
- те, ЩО ЧИМ УКРАЇНЦІ ХУЖЕ РУМИН БОЛГАР УГОРЦІВ СЛОВАКІВ , чому за одну і ту же евробляху українці мають переплачувати по 5- 10 тис евро , ніж румуни угорці словакі
- те що ЯКАСЬ ЦУКА вигадала слово ЕВРОБЛЯХА , щоб принизити простих українців . Я би цього винахідника на гиляку повисіла
- МОЖНО БАГАТО ЧОГО НАПИСАТИ про закон АВТОБАРИГ
ЩОДО жида , якщо ви про беню , то дійсно він розселяв своїх шестьорок у Братиславі в районі Евровеа , бо у Відні йому було дорогувато їх содержати🤣🤣🤣
Все інше лірика.
Ніхто нас без виконання чітких вимог не візьме ні в НАТО ні в ЄС. Казочки гундосика для лохторату тільки на певну категорію українців діють.
Якщо Вам просто хочеться мене у лайно мокнути - то тоді Ваш комент зрозумилий
Сорі за наклеп якщо цей бізнес закордоном
Я не мав ніякого бажання вас кудись макати, а просто дав Вам зрозуміти, що корупція і скандали в словаччині це дитячий садок молодша група у порівнянні з нашою.
п.с. Держава в якій великий бізнес не платить податки а середній ховається за ФОПами потрібно якось наповнювати бюджет, от під роздачу і попали бляхарі.
п.п.с. я за доступні авто, але проти сторічних 3 літрових бех....
А зараз їздять на нормальних БУ І ДАЖЕ НОВИХ . люди вчаться рахувати гроши і жити добре.
ЗАРАЗ , у війну, велми багато українців лишилося своїх авто. Уряду і Зе надо би зняти усі митні навантаження на ввоз авто із ЕС, але така сволота як Геттманцев і Найем не дадуть українцям жити по ЕВРОПЕЙСЬКі і їздити на европейських авто по европейським цінам