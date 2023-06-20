Шольц закликав Китай не сприяти перетворенню війни в Україні на заморожений конфлікт

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів з прем’єр-міністром КНР Лі Цяном закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію щодо війни проти України, не постачати РФ зброю і не сприяти перетворенню війни на заморожений конфлікт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Шольц також сказав, що Німеччина не хоче зниження рівня відносин з Китаєм, а хоче диверсифікувати торгівлю у спробі створити більш збалансовані відносини в усьому світі.

За словами канцлера, німецькі компанії все ще стикаються з проблемами доступу до китайського ринку та несправедливими умовами ведення бізнесу.

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