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Новини Війна
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Шольц закликав Китай не сприяти перетворенню війни в Україні на заморожений конфлікт

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів з прем’єр-міністром КНР Лі Цяном закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію щодо війни проти України, не постачати РФ зброю і не сприяти перетворенню війни на заморожений конфлікт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Шольц також сказав, що Німеччина не хоче зниження рівня відносин з Китаєм, а хоче диверсифікувати торгівлю у спробі створити більш збалансовані відносини в усьому світі.

За словами канцлера, німецькі компанії все ще стикаються з проблемами доступу до китайського ринку та несправедливими умовами ведення бізнесу.

Також читайте: Штайнмаєр закликав Китай вплинути на Росію для миру в Україні

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Німеччина (7398) Китай (4636) Шольц Олаф (1142)


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Проблемы нашего внешнеполитического руководства. В правилах внешней политики ни слова о субьекте без его ведома. А теперь при кловане гуляй рванина... 73 % идиоты, вы за такое головсовывали?
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20.06.2023 17:58 Відповісти
ас чего они должні за нас воевать? они и так до фига чего нам дают. иди воюй.
когда придет их очередь воевать - они себя неплохо покажут. у них в отличие от нас есть чем воевать и они не ходят по миру с протянутой рукой
а что до єффективности - немецкий солдат - самій єффективній солдат 20 века.
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20.06.2023 18:26 Відповісти
Колись Китай мав маленькі яйця і сидів тихо як гівно в траві.Але за чверть століття він відростив їх великі але поки що не зрозумів,що за великі бейцала можна легко схопити і притиснути.Longa penis - vita brevis,що в перекладі означає - коротке життя обмежує великі можливості...Другу частину цього римського афоризму дуже ********* писати на надгробках наші львівські олігаршенята...
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20.06.2023 18:08 Відповісти
видимо именно благодаря маленьким яйцам и сидению в траве Китай стал одной из крупнейших империй планеты
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20.06.2023 18:27 Відповісти
Шольц якщо і говорить, то кожне слово коштує мільярд... поважаю...
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20.06.2023 18:36 Відповісти
 
 