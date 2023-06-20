"Неправдиві звинувачення", - Сійярто про слова Кулеби щодо українських полонених в Угорщині

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який стверджує, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини служить політичним інтересам прем’єра Віктора Орбана.

Про це Сійярто написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мій український колега Дмитро Кулеба сьогодні повторив свої неправдиві звинувачення на адресу прем'єр-міністра Віктора Орбана та Угорщини. Ми вже кілька разів чітко пояснювали це, але повторимо ще раз: 11 осіб були звільнені з полону завдяки співпраці Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги. Це було зроблено без участі угорського уряду", – заявив Сійярто.

Він додав однак, що в уряді Угорщини "раді, що це сталося", адже "якщо хоча б одна людина повернеться на свободу, це вже добра новина. А це в 11 разів більше".

"Ці 11 людей можуть вільно пересуватися Угорщиною, можуть робити те, що вважають за потрібне, можуть контактувати з ким хочуть. Замість брехливих нападок і персональних атак, ми повинні радіти свободі цих 11 людей. Якщо у мого українського колеги є якісь сумніви або питання, він знає, як зі мною зв'язатися", – запевнив Сійярто.

Він додав, що Будапешт продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого встановлення миру, тому що "мир покладе край стражданням людей, стражданням сотень, тисяч, десятків тисяч людей".

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Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.