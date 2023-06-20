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"Неправдиві звинувачення", - Сійярто про слова Кулеби щодо українських полонених в Угорщині

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який стверджує, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини служить політичним інтересам прем’єра Віктора Орбана.

Про це Сійярто написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Мій український колега Дмитро Кулеба сьогодні повторив свої неправдиві звинувачення на адресу прем'єр-міністра Віктора Орбана та Угорщини. Ми вже кілька разів чітко пояснювали це, але повторимо ще раз: 11 осіб були звільнені з полону завдяки співпраці Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги. Це було зроблено без участі угорського уряду", – заявив Сійярто.

Він додав однак, що в уряді Угорщини "раді, що це сталося", адже "якщо хоча б одна людина повернеться на свободу, це вже добра новина. А це в 11 разів більше".

"Ці 11 людей можуть вільно пересуватися Угорщиною, можуть робити те, що вважають за потрібне, можуть контактувати з ким хочуть. Замість брехливих нападок і персональних атак, ми повинні радіти свободі цих 11 людей. Якщо у мого українського колеги є якісь сумніви або питання, він знає, як зі мною зв'язатися", – запевнив Сійярто.

Він додав, що Будапешт продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого встановлення миру, тому що "мир покладе край стражданням людей, стражданням сотень, тисяч, десятків тисяч людей".

Також читайте: ГУР про передачу 11 військовополонених Угорщині: Вони під наглядом, контакт і зв’язок обмежений

Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.

МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.

Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Угорщина (2303) полонені (2267) Сійярто Петер (357)


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Топ коментарі
+30
Сійярто пробує "натягнуть валянок на голову" Україні та "нагодувать її милом" Бо я не вірю що він не вивчав Женевську конвенцію стосовно поводження з військовополоненими Її вивчають студенти-правознавці ще на курсі міжнародного публічного права
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20.06.2023 18:23
+23
Чуєш срияйло, а якого х....я ви їх тримаєте як заручників і не допускаєте дипломатів???? Уроди!!!!!
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20.06.2023 18:24
+20
кацапський хйльониш когось в брехні звинувачує)
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20.06.2023 18:21
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кацапський хйльониш когось в брехні звинувачує)
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20.06.2023 18:21 Відповісти
Ти на кого батон крошиш -- Петер .
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20.06.2023 18:22 Відповісти
Воно не петер воно підар!!!!!
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20.06.2023 18:26 Відповісти
Сійярто пробує "натягнуть валянок на голову" Україні та "нагодувать її милом" Бо я не вірю що він не вивчав Женевську конвенцію стосовно поводження з військовополоненими Її вивчають студенти-правознавці ще на курсі міжнародного публічного права
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20.06.2023 18:23 Відповісти
Чуєш срияйло, а якого х....я ви їх тримаєте як заручників і не допускаєте дипломатів???? Уроди!!!!!
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20.06.2023 18:24 Відповісти
а коли вже у нас будуть полонені громадяни Угорщіни? знов пасем задніх...
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20.06.2023 18:25 Відповісти
ну, може й неправдиві. Але де вони? а то полонені були чи нелегально ввезені путінські шпіони? і чому вони не спілкуються з рідними? ну, вони тіпа вільні - а паспорти чи українські чи угорські, вони акуратненько у портмоне носили? і тепер з ними пересуваються по Європі? а родичів в Україні так раптом зненавиділи шо аж мамі не позвонити? шо за хєрню сіятро меле?
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20.06.2023 18:27 Відповісти
Тобто коли Єрмак і Ведмедчук займаються піаром на обміні, то всім ОК.
А коли угорці - ну все, капець...
Добре що витягнули вояків із пекла. Кидатись гівном будете потім
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20.06.2023 18:28 Відповісти
може тоді ще хай КНДР рашисти продають викрадених українців, може їм там краще буде. Українці раби чи як?
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20.06.2023 18:39 Відповісти
Сіярти каже мадяри не при справах, їх звільнити лицарі Тампліери і гундяев ! Які нахер тут угорці, до біса угорців!
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20.06.2023 18:47 Відповісти
вам,словакам,звичайно,видніше....
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20.06.2023 20:13 Відповісти
А у чому Кулеба не правий? Коли Угорщина роздавала паспорти Угорщіни , то цим назбирала півмильона голосів на виборах за Орбана. Усе Закарпаття їздило голосувати, як скаже місцевий мер , до котрого були приписани нови громадяни .

а коли Орбан виграв, то поліція почала анолювати громадянство у тих , хто плохо знае угорську мову
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20.06.2023 18:29 Відповісти
Мадяр звичайно бреше. Як і його соратник по ідеї створення величної імперії на руїнах демократичної України. Та що там України, на руїнах Європи. Якщо наші хлопці вільні, можуть пересуватись по країні венгерця-брехуна, то чого ці ХЛОПЦІ НЕ МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИСЬ ДО СВОЄЇ ХАТИ ТА БЛИЗЬКИМ ???
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20.06.2023 18:29 Відповісти
Бо вони не хочуть назад на війну. Чому ж ти не на війні? Добре воювати чужими дітьми.
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20.06.2023 18:49 Відповісти
А тобі яке діло до України та українців, чувак з VPN - ом.?
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20.06.2023 19:15 Відповісти
А тобі?
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20.06.2023 19:40 Відповісти
Типовий кацапотроль - на питання не відповідає, закидає на співрозмовника, потім починає ображати.
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20.06.2023 22:41 Відповісти
бреше орбанський холуй й кацапський прихвостень - "він не знав..." такі речі ніякий "орден" не наважиться робити без згоди з прем,єром і міністром закордонних справ, але щось з спецоперацією пішло не так... Якщо вільні, звільнені військовополонені, чому не можуть вільно виїхати в Україну??? хрюканина про "вільне" пересування в мадярщині нас не переконує..
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20.06.2023 18:31 Відповісти
всі знають коли сіятрто бреше, в нього тоді губи ворушаться.
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20.06.2023 18:33 Відповісти
Якщо "без участі угорського уряду" то це класифікується як "11 осіб нелегально перетнули Угорський кордон"
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20.06.2023 18:33 Відповісти
Україну ніяк не можна прийняти у ЄС а такі дебіли як ******** гладять там по повній. Жах. Скільки ще імпотенти з ЄС будуть ссати у хейла?😡
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20.06.2023 18:35 Відповісти
з цим сіяруном на одному гектарі сісти западло
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20.06.2023 18:35 Відповісти
Цікаво, а як без втручання уряду мадярів полонені потрапили на територію Угорщини, пройшли прикордонний контроль? Чи можливо у хлопців закордонні паспорти завжди з собою, навіть на позиціях, де вони потрапили у полон? Дурнуваті виправдання. Обличчя угорської дипломатії та політичного керівництва досить нагадує мокшанське: зробити несусвітню дурницю, а потім виправдовуватись, переводити стрілки на інших. Хоча я радий, що такий результат: 11 воїнів визволено з полону ціною втрати і так низької репутації Угорщин
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20.06.2023 18:38 Відповісти
Так віддайте їх і всі діла.
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20.06.2023 18:39 Відповісти
рота закрий, підор кончений.
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20.06.2023 18:40 Відповісти
цікаво, угорці, що голосують з цих мерзот, розуміють, що вже нажили собі ворогів на десятиліття у вигляді найбільшої країни-сусіда? Чи вони думають, їм оцю усю куйню не згадають?
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20.06.2023 18:45 Відповісти
Вытянули 11 и на том срасибо. Парням под пытками в плену както всеравно кто там за них хлопочет, главное результат. Мобиков руснявых что у нас сохранили для других пацанов.
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20.06.2023 18:45 Відповісти
ти дібіл?
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20.06.2023 18:46 Відповісти
не схоже.
а ти?
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20.06.2023 20:33 Відповісти
если не согласен, то ты точно имбецил
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20.06.2023 21:48 Відповісти
адміни, банбе російських ботів, тут нам тільки цього гівна ще не вистачало.
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21.06.2023 09:53 Відповісти
Ну що поганого зробила Угорщина? Звільнила 11 полоненх. Це погано? І не придурку Кулебі оцінювати в чиїх інтересах вони були звільнені. Перш за все, вони були звільнені в інтересах самих полонених.
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20.06.2023 18:46 Відповісти
якщо одразу капітулювати, то відпустять багато полонених. може мозок включиш? чи ботам треба угорських мерзот виправдовувати?
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20.06.2023 18:49 Відповісти
А чому це мадяри мерзоти? Бо не підтримують Україну? Так це їхня приватна справа. Толку, що США взялось підтримувати. Байден тепер не знає як вийти з цєї халепи. Американці НІКОЛИ не очікували, що під час війни українці (так саме українці, бо вони обрали цю владу) будуть розкрадати їхню допомогу десятками мілліонів доларів та ще й нарікати на Америку.
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20.06.2023 18:57 Відповісти
Кацапотроль, факти якісь будуть? Чи просто покіздіти зайшов? Зміна до якої години?
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20.06.2023 19:20 Відповісти
Ще 2 години до кінця зміни. Довго.Іду далі працюати. Бувай.
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20.06.2023 19:42 Відповісти
Скільки ніків маєш?🤣🤣😔
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20.06.2023 19:45 Відповісти
Не справа у кількості. Справа у якості. А якість, як бачиш, не погана. Тебе ж дістав.
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20.06.2023 20:46 Відповісти
Ти мене дістав?Хочеш я тебе дістану?
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20.06.2023 21:19 Відповісти
Ти даремно мені відповів.Я з 14 року тут з'їв сотню тролів.І тебе з'їм.Споримо?
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20.06.2023 21:21 Відповісти
Спалився, кацапотролику. Навіть моя дитина знає, коли і як пишеться непогана. "Не справа у кількості" - так ніхто не будує речення. Йди шукай кацапський флагман, бояри тут немає.
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20.06.2023 22:47 Відповісти
Мадярський плакат 1938-1939 років демонструє агресивні зазіхання Угорщини щодо гірської частини тодішньої Чехословаччини, - Закарпаття (звалося тоді Підкарпатська Русь) і Східна Словаччина. Мадяри вважають ці землі своїми і називають їх Felvidek (Нагір'я).
На пам'ятнику угорською мовою написано "Північ".

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20.06.2023 18:57 Відповісти
Плакат мадярського фільму, присвяченого окупації мадярами Закарпаття. Фільм називається "На Північ".

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20.06.2023 19:01 Відповісти
Неправильно. Felvidék- це виключно частина Словаччини. Закарпаття завжди називалось Kárpátalja. Не поширюйте неправду.
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20.06.2023 21:45 Відповісти
Погуглив, і схоже, що ви праві.
Цікавлюся плакатами різних країн. Колись скопіював угорські, разом з описом. Виходить, опис неправильний.
Наприклад, щодо найпершого опис був такий, - "1938-1940_Фелвидек! (Нагорье - земли в Словакии и Прикарпатской Руси; Надпись на монументе - Север)".
Дякую. Виправлю у себе опис.
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20.06.2023 22:09 Відповісти
ОK! тоді дозволю собі ще одну поправку. Поняття "Прикарпатська Русь " ніколи не було. Правильно Звучить в такому вигляді "Подкарпатська Русь".
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21.06.2023 18:19 Відповісти
Ну, назва Подкарпатська Русь мені відома. Я там і сам колись був, - у Мункачвароші. )))
І кума звідти, і кум там довгий час жив. Приємні люди, - мені закарпатці подобаються.
Просто я некритично зкопіював опис до плаката із якогось (здається, кацапського) сайту.

Про "Подкарпатську Русь" вже давно подобається пісня словацького співака Франтішека Кріштофа Веселого https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU "Верховіна, Верховіна" . Хоча пісня часів нацизму, - 1939, - але сама мелодія, виконання - гарні.

Верховіна, Верховіна,
Подкарпатска Русь,
Там ся жіє, водку піє
Подкарпатский рус...

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21.06.2023 19:21 Відповісти
Тут кращий звук - https://www.youtube.com/watch?v=U2pOB4jh0to

Hej, Verchovinou vetrik povieva,
Hej spev pastierov od hor zaznieva,
Na svete jednu len poznam povabnu,
zem o nej srdce mi spieva.

Verchovina, Verchovina Podkarpatska Rus,
tam si zije vodku pije Podkarpatsky Rus,
Do spevu da srdca svojho tiesen,
tam sa rodi carokrasna piesen,
Na tej nasej Verchovine veselo je zit,
Tam sa musi kazda smutna dusa rozohnit,
Zo srdca tam kazdy zanecha kus,
pre teba Podkarpatska Rus.
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21.06.2023 19:42 Відповісти
А це мадярські зазіхання на румунську Трансільванію, яку мадяри нвазивають Ерделі (Erdely).
Напис на плакаті виголошує, - "Трансільванія - знову угорська земля!"

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20.06.2023 19:07 Відповісти
Плакат часів 2 світової. Напис на плакаті ""Вгору Карпатами!"

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20.06.2023 19:11 Відповісти
Дядя, чесно пречесно ?
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20.06.2023 19:14 Відповісти
правдиво кулєба засунув в лайно іпальник мадярського прорашистського холуя всеріято.Хіба Угорщина веде війну з УКРАЇНОЮ І ВЗЯЛА В ПОЛОН УКРАЇНСЬКИХ ЗАХИСНИКІВ???
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20.06.2023 19:30 Відповісти
16 червня 1958 року були засуджені і страчені організатори Угорської Революції 1956 року Імре Надь, Міклош Гімеш і Пал Малетер. Всього було страчено понад 350 активних учасників антикомуністичного повстання, а приблизно 26 000 репресовано.
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 біженців до Австрії, через що ця країна зіткнулася зі значними труднощами. За участі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у США і Канаду переселилось 84 000 осіб, а згодом майже половина від решти виїхала у інші країни Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник кремля в Європі.
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20.06.2023 19:40 Відповісти
рпц, мальтійська допомога... та хоч марсіанська, тут лише одна запитання: ЯК 11 людей БЕЗ ДОКУМЕНТІВ перетнули кордон Угорщини? А до того, очевидно, ще 2-3 державних кордони...
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20.06.2023 19:43 Відповісти
Схоже допомогти Україні може тільки влада ЕС в Брюсселі та керівництво НАТО. Тоді мадьяри стають тихенько і деский час не пиз..ть
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20.06.2023 20:11 Відповісти
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20.06.2023 21:59 Відповісти
Пора этому черту морду набить.
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20.06.2023 22:43 Відповісти
********* *****!
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21.06.2023 01:03 Відповісти
а я к вони взагалi потрапили в +уйгорщину?
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21.06.2023 01:04 Відповісти
Оце... ''вперте.. сци на карти'', хоче ''впарити'' шо воно ''мать тереза'' разом з ''орко*обаним''...і Україна нічого ''не розуміє , які вони гуманісти'' , підставляючи свої с*аки москалям...
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21.06.2023 03:19 Відповісти
 
 