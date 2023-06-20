"Неправдиві звинувачення", - Сійярто про слова Кулеби щодо українських полонених в Угорщині
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який стверджує, що передача українських військовополонених з Росії до Угорщини служить політичним інтересам прем’єра Віктора Орбана.
Про це Сійярто написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мій український колега Дмитро Кулеба сьогодні повторив свої неправдиві звинувачення на адресу прем'єр-міністра Віктора Орбана та Угорщини. Ми вже кілька разів чітко пояснювали це, але повторимо ще раз: 11 осіб були звільнені з полону завдяки співпраці Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги. Це було зроблено без участі угорського уряду", – заявив Сійярто.
Він додав однак, що в уряді Угорщини "раді, що це сталося", адже "якщо хоча б одна людина повернеться на свободу, це вже добра новина. А це в 11 разів більше".
"Ці 11 людей можуть вільно пересуватися Угорщиною, можуть робити те, що вважають за потрібне, можуть контактувати з ким хочуть. Замість брехливих нападок і персональних атак, ми повинні радіти свободі цих 11 людей. Якщо у мого українського колеги є якісь сумніви або питання, він знає, як зі мною зв'язатися", – запевнив Сійярто.
Він додав, що Будапешт продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого встановлення миру, тому що "мир покладе край стражданням людей, стражданням сотень, тисяч, десятків тисяч людей".
Нагадаємо, Угорщина підтвердила передачу Росією 11 українських військовополонених.
МЗС України запросило тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови" через ситуацію з українськими військовополоненими. Адже український уряд не був поінформований про перемовини між Будапештом та Москвою щодо передачі військовополонених Угорщині.
Угорський уряд стверджує, що нічого не знав про цю ініціативу.
МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до військовополонених.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.
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А коли угорці - ну все, капець...
Добре що витягнули вояків із пекла. Кидатись гівном будете потім
а коли Орбан виграв, то поліція почала анолювати громадянство у тих , хто плохо знае угорську мову
а ти?
На пам'ятнику угорською мовою написано "Північ".
Цікавлюся плакатами різних країн. Колись скопіював угорські, разом з описом. Виходить, опис неправильний.
Наприклад, щодо найпершого опис був такий, - "1938-1940_Фелвидек! (Нагорье - земли в Словакии и Прикарпатской Руси; Надпись на монументе - Север)".
Дякую. Виправлю у себе опис.
І кума звідти, і кум там довгий час жив. Приємні люди, - мені закарпатці подобаються.
Просто я некритично зкопіював опис до плаката із якогось (здається, кацапського) сайту.
Про "Подкарпатську Русь" вже давно подобається пісня словацького співака Франтішека Кріштофа Веселого https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU "Верховіна, Верховіна" . Хоча пісня часів нацизму, - 1939, - але сама мелодія, виконання - гарні.
Верховіна, Верховіна,
Подкарпатска Русь,
Там ся жіє, водку піє
Подкарпатский рус...
Hej, Verchovinou vetrik povieva,
Hej spev pastierov od hor zaznieva,
Na svete jednu len poznam povabnu,
zem o nej srdce mi spieva.
Verchovina, Verchovina Podkarpatska Rus,
tam si zije vodku pije Podkarpatsky Rus,
Do spevu da srdca svojho tiesen,
tam sa rodi carokrasna piesen,
Na tej nasej Verchovine veselo je zit,
Tam sa musi kazda smutna dusa rozohnit,
Zo srdca tam kazdy zanecha kus,
pre teba Podkarpatska Rus.
Напис на плакаті виголошує, - "Трансільванія - знову угорська земля!"
Крім того, вторгнення CCCР в Угорщину 1956 року призвело до 180 000 біженців до Австрії, через що ця країна зіткнулася зі значними труднощами. За участі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у США і Канаду переселилось 84 000 осіб, а згодом майже половина від решти виїхала у інші країни Західної Європи.
А сьогодні прем'єр Угорщини орбан - головний союзник кремля в Європі.