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Вдалося встановити місце перебування 200 осіб, які зникли безвісти після підриву Каховської ГЕС, - Мінреінтеграції

мінреінтеграції

Станом на сьогодні вдалося встановити місце перебування 202 жителів Херсонщини, які вважалися зниклими безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про людей, з якими втратили зв’язок після підриву Каховської ГЕС.

Так, до кол-центру надійшло 311 звернень. При цьому близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що зниклими безвісти внаслідок після дамби все ще вважаються 109 людей. Їхні справи передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.

зниклий безвісти (207) Міністерство реінтеграції (500) Каховська ГЕС (566)


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І що з ними? Вони живі? Бо місцезнаходження можна встановити і в мертвих.
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20.06.2023 19:02 Відповісти
а то не твоє діло. головне вони більше не в спискаж безвісти зниклих.
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20.06.2023 20:29 Відповісти
 
 