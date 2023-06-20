УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12124 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 994 199

Нерішучість Альянсу щодо запрошення України означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко під час виступу на ювілейному Саміті Міжнародного демократичного союзу в Лондоні закликав західних партнерів запросити Україну в НАТО. За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За кілька тижнів у нас відбудеться Вільнюський саміт. Деякі високопосадовці з країн-членів НАТО сказали, що добре, ми готові підтвердити рішення Бухарестського саміту. Не робіть цього! Через Бухарестський саміт ми маємо атаку Росії. Що згадується з Бухарестського саміту? "Двері НАТО відкриті для України". Ну то давайте, якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впустите нас – це означає, що двері закриті", – заявив Порошенко.

"Це несправедливо для України. Ми не вимагаємо такого ж плану повного членства, як Швеція та Фінляндія. Нам потрібне лише одне слово – "запрошення". Після війни, після нашої перемоги, після всього – але запрошення зараз. Інакше це демонстрація того, що ви боїтеся Путіна і Путін має право вето на членство України в НАТО", – наголосив лідер "ЄС".

"Ми ніколи цього не приймемо. Це питання країн НАТО і України. Інакше ми повернемося до комуністичної епохи", – застеріг Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі гарантії безпеки, крім членства України в НАТО, це повторення Будапештського меморандуму, – Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15182) членство в НАТО (1725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
НАТО боится не Ху#ло, а того, что его секреты и технологии будут сданы Ху#лу Дерьмаками.
показати весь коментар
20.06.2023 18:45
+26
Якби не ,,ната,, ми б вже всі в крові втонули б ще рік тому, і рахунок пішов би на мільйони, але тобі аби щось перданути....
показати весь коментар
20.06.2023 19:03
+22
показати весь коментар
20.06.2023 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це не "перевід стрілок", а розширеня діалогу!
показати весь коментар
20.06.2023 22:22 Відповісти
опускання - це приниження. а тут тролінг. це навпаки має НАТО підстебнути і показати яйця.
показати весь коментар
20.06.2023 20:34 Відповісти
По-перше, оркі в окопі і так впевнені, що їх боїться весь світ, їм це втовкмачують з колиски. А по-друге, оркі і так впевнені, що воюють саме з НАТОю, бо "хахлов аніп за трі дня здєлалі".
показати весь коментар
20.06.2023 20:10 Відповісти
Двері відкриті -- але в нас такі забиті кишені шо не пролазим - таи путя підлякує .
показати весь коментар
20.06.2023 18:51 Відповісти
а як буде запрошення тоді буба точно точно поїде на самміт НАТО,
чи щє шашликі треба йому засмажити?
показати весь коментар
20.06.2023 18:51 Відповісти
Гетьман завжди в ціль 💪
показати весь коментар
20.06.2023 18:54 Відповісти
НАТО пытается вести себя ответственно, как взрослый трезвый человек. Войну потом просто не остановишь.
показати весь коментар
20.06.2023 18:55 Відповісти
Чемберлен с Даладьє у 39-му теж поводили себе "відповідально"
показати весь коментар
20.06.2023 20:13 Відповісти
Авжеж боїться, в *уйла атомна ''бімба'' і воно *уйло!
показати весь коментар
20.06.2023 18:57 Відповісти
Ф16 уже 40 лет, срать на него хотели, это не ф35.
показати весь коментар
20.06.2023 18:59 Відповісти
Ф 16 іржа не з'їла за 40 років. А СУ-57 вже пилом вкрився, не почавши літати на висотах горобців та сорок
показати весь коментар
20.06.2023 19:05 Відповісти
Він теж досі не зрозумів, що головна перешкода вступу до НАТО, це - КОРУПЦІЯ?!
показати весь коментар
20.06.2023 18:57 Відповісти
Брешеш!
На Свінарчуках тільки 100 танкових прицилів по завищених цінах.
Зараз стільки Зе-слуги крадуть В ДЕНЬ!
показати весь коментар
20.06.2023 19:15 Відповісти
це мова за ті приціли, які крали на касапських складах?
показати весь коментар
20.06.2023 19:29 Відповісти
.. різниця тільки у тому..що порохоботи крали у смердячих кацапів...а зелені паскуди у своїх...!!
показати весь коментар
20.06.2023 19:39 Відповісти
І клістрони,які ДБР зняло! Мабуть щоб расєянє могли літати безперешкодно!
показати весь коментар
20.06.2023 19:52 Відповісти
Перебільшуєш.
Стільки, скільки зараз краде Зеленський та його слуги не крав ні хто за всі 30 років!
показати весь коментар
20.06.2023 19:13 Відповісти
Тільки Порох за час (5 років!)президентства втратив 40% статків,розкуркулив Беню на 2/3 статків,а от за три роки Зелі - Беня підняв статки у 2,7 раза,а Зеля з 0 став мільярдером!
То вони однакові?
показати весь коментар
20.06.2023 19:50 Відповісти
НАТО це оборонний союз. Чи відбивав він у СРСР окуповану Східну Німеччину, або інші країни Східної Європи?
показати весь коментар
20.06.2023 18:58 Відповісти
Тільки кричали в Західному Берліні: містер Горбачов розваліть Берлінську стіну.
показати весь коментар
20.06.2023 18:59 Відповісти
НАТО це обороно - ПОЛІТИЧНИЙ союз!
Зебіли (як і зеля!) завжди читають тільки пршу частину!
Чому? Не вистачає клепки,чи в лом все читати?
показати весь коментар
20.06.2023 19:56 Відповісти
+
показати весь коментар
20.06.2023 19:02 Відповісти
Не хоче Петро Олексійович наголошувати, що для повноцінного вступу в НАТО виборцям України доведеться поміняти чинну владу...
а снесуни кудись пропали...

До речі, паралельно Порошенка доповнює https://www.ponomaroleg.com/kak-ze-vlast-ne-puskaet-ukrainu-v-es/ Олег Пономарь з США на тему вступу України в Євросоюз, такими словами :

"...В СМИ не пишут четко и конкретно, то давайте разберем ЧТО у нас с этими пунктами (условиями вступления в ЕС).
Начнем издалека. 17 Июня 2022 года Еврокомиссия подтвердила, что Украина заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС. Но это кандидатство - авансом. Еврокомиссия выдвинула 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС.
Если быть совсем точным, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил как условие того, что статус кандидата сохранится. Это:
1.Реформа Конституционного суда
2.Продолжение судебной реформы
3.Антикоррупция
4.Борьба с отмыванием средств
5.Воплощение антиолигархического закона
6.Согласование аудиовизуального законодательства с европейским
7.Изменение законодательства о нацменьшинствах.
На сегодня (за год!) Украина (по мнению ЕС) выполнила только два условия из семи - по реформированию судебной системы (№2) и законе о СМИ (№6). Но вот, например, Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вчера заявил, что Украина вышла на финишную прямую касательно своего будущего членства в Евросоюзе. Это говорит человек, от которого во многом зависит прохождение необходимых законов в Раде.
Подождем осени когда Рада вернется с летних каникул".

Що цікаво, така же ЖОПА з виконанням умов вступу України в НАТО...
показати весь коментар
20.06.2023 19:02 Відповісти
Така ж, якшо не гірша. Якшо памʼятаєте, колись Порох добазарився про ПДЧ - план дій, які треба виконати, щоб прийняли в НАТО. Я так розумію, що жодного поганого для України пункта там не було. Але Зєля ПДЧ прикрив. Тож я думаю ніфіга там не зроблено, а те, шо було зроблено - просралося.
показати весь коментар
20.06.2023 19:07 Відповісти
На мою думку виконано три,жодного підара з ВР не скривдили.
показати весь коментар
20.06.2023 20:04 Відповісти
Порошенко настоящий лидер Украинской нации, который знает цель Украины и говорит об этом сам , а не читает по бумажке написанное кем-то, как это делает зеленский.
показати весь коментар
20.06.2023 19:02 Відповісти
Бумажки кончились! Есть суфлерьі. Зато КАК Зеля читает!!!
Почти Левитан нашего времени!
показати весь коментар
20.06.2023 20:01 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2023 19:04 Відповісти
15 ідіотів лайкнуло поробку.
показати весь коментар
20.06.2023 20:32 Відповісти
А щоб ти зʼїв ..... аби не патякав 😕
Порошенко сьогодні зі свєю командою ,
дуже сильно допомагає нашій арміі та майже кожного дня везе щось
на фронт ,
тому зелена шобла від цього на лайно сходить т😡
показати весь коментар
20.06.2023 19:17 Відповісти
Тільки зрозумій причину і наслідок! Після візитів Порошенко зезиденту ДАЮТЬ ЗБРОЮ!
Самостійно українське МО закупає мотлох,навіть після гучних візитів зе,але попередньо НЕ побував Порох!
Совпаденіє? Чи такий регулярний,на протязі року,збіг?
показати весь коментар
20.06.2023 20:08 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2023 20:09 Відповісти
Не думаю що бояться. Зброю дають, солдат навчають.
показати весь коментар
20.06.2023 19:09 Відповісти
але в НАТО нас (українців) з чинною корупційною злодійською прокасапською владою США (саме передовсім США. та й Британія) не допустять.
показати весь коментар
20.06.2023 19:12 Відповісти
В Європі є корупція. Немає святих там зовсім. Ми звикли дивитися на них як на людей безгрішних, першого сорту, а це зовсім не так
показати весь коментар
20.06.2023 19:16 Відповісти
Корупція є кругом -- тільки не така повальна .
показати весь коментар
20.06.2023 19:21 Відповісти
так я наголошував не лише за корупцію...
показати весь коментар
20.06.2023 19:27 Відповісти
Відрубаня кінцівок і запотиличник - фізичне насильство,яке є всюди!
Яке насиля вам більш до вподоби,щоб "як у Європі"?!
показати весь коментар
20.06.2023 20:11 Відповісти
під парасолькою США не бояться вони рашку.
а от воювати власноруч не хочуть
показати весь коментар
20.06.2023 19:12 Відповісти
Але готуються! То чому вони повині,якщо навіть Зеленський не хотів і не готувався?!
показати весь коментар
20.06.2023 20:14 Відповісти
ну хоть кто -то в Украине имеет яйца , причем свои а не куриные по 17 гривен . Молодец Петр. !!!!
показати весь коментар
20.06.2023 19:13 Відповісти
якщо НАТО дійсна сильна організація, то сказали б на весь світ відкритим текстом:
"Зеленський - ти домовлявся з путіним в омані, ми все про це знаємо"
"Зеленський - ти засуджуєш українських патріотів і ми все про це знаємо"
"Зеленський - твої єрмак та дємчєнко російські шпигуни і ми все про це знаємо"
"Ми приймемо Україну в НАТО коли ти заберешся звідта геть"

Для чого всі ці позалаштункові плітки та шопот ?

А для того що не хочуть Україну не ізза Зеленського, а ізза малодушності

путіну не Україна потрібна, а вєлікая російськая імпєрія, це значить що русская агресія не припиниться в Україні, а повзтиме ширше.

в БРІКС вступають ключові країни Азії (китай, індія, Туреччина, ОАЄ, Саудівська Аравія), Латинської Америки (Бразилія, Аргентина) та Африки (ПАР, Алжир) - і на цьому придумана західними жрецями макроекономіки глобалізація та G7 кануть в Лету
показати весь коментар
20.06.2023 19:19 Відповісти
..це в який БРІКС вступають Туреччина...ОАЕ, Саудія , Аргентина..та Алжир...? Може вони вже й до Тайожного союзу вступлять? ... Де Ви цю маячню вичитали? Чи так хочеться? ))))
показати весь коментар
20.06.2023 19:46 Відповісти
computer literacy means the ability to use the internet resources: read the russian section of wikipedia about briks, it contains all applications from the year 2022.
показати весь коментар
20.06.2023 19:56 Відповісти
.... людина відрізняється від ідіота вмінням думати!! Ваша компьютерна грамотність не завадила Вам.. написати відверту маячню, стосовно БРІКС. Ну і людину..яка вікіпедію ставить у ланку достовірного ресурсу інакше..як недалекою розумово не назвати.... ))) Та ще й з використанням РУСНЯВОГО КОНТЕНТУ,,,))) Звідки Ви вилізли зі своєю маячнею?
показати весь коментар
20.06.2023 23:42 Відповісти
ну а ти хто такий, джуніор ?

Дойче Велле згадує ще Мексику та Нігерію, теж не самі останні країни на Землі
https://www.dw.com/en/a-new-world-order-brics-nations-offer-alternative-to-west/a-65124269

вікіпедія знає більше ніж твоя тупа макітра : можеш те ж саме англійською прочитати
https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS#:~:text=BRICS%2C%20originally%20named%20BRIC%20(Brazil,letter%20S%20for%20South%20Africa .
показати весь коментар
21.06.2023 02:45 Відповісти
.. добрий показник дебілізма!!! Едентичний переклад з руснявої на англійську..і у тебе стовідсоткове бажання країн на колінах повзти в БРІКС,,)))) Там смердячі проскавчали , що Єгипет у БРІКС заяву подав!!))) Тільки у Єгипті нічого про це не знають... А НАМІРИ... названих тобою...недолуге..країн ще з 2010 року намірами і зостаються. А зараз..то й мови ніхто про союз зі смердячою вести не буде. І наскільки треба бути дурноголовим...щоб порівнювати G-7..з БРІКСом.... та щей молоти про розвал G-7..... Ти б заліз би туди..звідки виліз.. і не ганьбився б своєю маячнею...)))
показати весь коментар
21.06.2023 23:48 Відповісти
... то хто ВСТУПАЄ в БРІКС?
показати весь коментар
21.06.2023 23:49 Відповісти
Лапоть якийсь дебільний,може так і зробив. Після цього йогоб на дурку відправили.
показати весь коментар
20.06.2023 20:20 Відповісти
Петру Олексійовичу респект і повага за його щиру любов до Украни
і Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
20.06.2023 19:20 Відповісти
За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна. (або ,не виключено і таке, про таємні обіцянки скоріш всього президента США,на не прийняття України в НАТО,в замін на де-які "цікаві" особисті пропозиції куйла всія 3,14дерації "
показати весь коментар
20.06.2023 19:23 Відповісти
Саме так: обіцянки і домовленості. З 2021. х**ло не міг не скористатися тим, що в крісло всадили його доброго дружка, давно завербованого кдб.

+ недарма ж стільки мільйонів сімейка big guy отримала.

А піпл розпинається і шукає причини.
показати весь коментар
20.06.2023 20:37 Відповісти
Найкращий спосіб наблизитись України до НАТО в ******** умовах - це украсти індивідуальні договори про взаємодопомогу з окремими країнами-членами НАТО, передовсім з лідерами: зі США, Британією, Німеччиною, Польщею, Францією, Італією (можливо, з Туреччиною). Безумовно, в тих договорах партнери (особдиво перші названі) зажадають виконання конкретних прописаних умов вступу України в ЄС і в НАТО...
показати весь коментар
20.06.2023 19:26 Відповісти
Ще й як боїться!
показати весь коментар
20.06.2023 19:36 Відповісти
НАТО боїться не путіна, а зеленої, продажної шобли, свого роду п'ятої колони, яка за позитивного рішення для України, неминуче проникне в її структури.
показати весь коментар
20.06.2023 19:48 Відповісти
бред
показати весь коментар
20.06.2023 22:49 Відповісти
Це не марення, а сувора реальність, яка базується на доведених фактах, і яку тупі люди називають маренням. Справжня маячня була в головах зеленого електорату під час виборчої кампанії 2019 року, внаслідок якої, містечкова нікчема та купа пройдисвітів різних мастей опинилися у владних кабінетах.
показати весь коментар
23.06.2023 21:12 Відповісти
А что , Петр Алексеевич, тебя беня попросил на НАТО наехать?

Ты ж типа - оппозиция! А тут подаешь голос против НАТО вместе с зеленой бандой..

Тебе умному опытному дипломату типа "не понятно" что не НАТО виноват, а бенекоррупция в стране, неправедный суд, политзаключённые, нарушения Закона в выведенные в норму и далее по пунктам ?


НАТО "боится" принять маленького бенчика путинчика , который зеля. НАТО и Орбана заглаза хватает.Просто стыдно тебе это объяснять.

Ай=яай... Что за игры, Пётр Алексеевич?
показати весь коментар
20.06.2023 20:06 Відповісти
твоє твердження "А тут подаешь голос против НАТО вместе с зеленой бандой" не відповідає дійсності. Навпаки, Петро агітує союзників прийняти Україну в НАТО разом з коростою (тобто, тою самою зеленою бандою), яка обсіла нас. Зрозуміло, що з цього нічого не вийде; але як для перспективи - це найкраще, що може Потро запропонувати сьогодні...
показати весь коментар
20.06.2023 20:23 Відповісти
это спорно ...Он профессионал.. Политик.... И просто обязан понимать, что работает, а что нет... И не подписываться за нерабочее...
Подотчётные выборщикам политики будут придерживаться Законов и Уставов. Иначе их прокатят на первых же выборах и они перестанут быть политиками...
И спрашивается : должны ли они рисковать карьерой и профессиональной деятельностью из-за того, что в какой-то провинциальной стране никак не преодолевается коррупция . Для них это сигнал: страна не является демократической . Значит её приём в НАТО и ЕС отпадает согласно Уставам.
Да и вправду сказать: ну чья проблема урезонить ворюг в стране? Лесото ? Или Новой Зеландии? В стране есть своя власть. Согласно Конституции - это не выборные п0цы, а НАРОД . И если народу пох эти тараканы - почему это должно пАрить иностранцев? Да ещё подставлять их под риск... Так завтра и аятолла иранский попросится в НАТО...и Кым Чен Ын... И скажут: А чего зеле можно, а нам нельзя ? Отношусь к Пете как к реальной альтеррнативе этому бардаку . Но тут реально - штанга
показати весь коментар
20.06.2023 20:35 Відповісти
здається тут шановний Петро Олексійович, при всій повазі, дав в штангу і трохи перетнувся на зелену риторіку.
не обурюватися треба, а безумовно треба їхати на самміт і переконувати,
що Україна в НАТО, це прикритий східний фланг альянсу армією яка вже 100 разів довела, що вміє і знає як ховати маскалоту.
розмовляти з кожним натівцем окремо і усіма разом і доводити, доводити, доводити.
якщо ти Гетьман звичайно, а не 3йо сортний пересічний клован...
показати весь коментар
20.06.2023 20:08 Відповісти
ну, справді, дав Петро в штангу.
Але ту штангу зелені не в тому місці встановили. Щось там будували, будували, і штангу залишили... Не така вже й велика провина Пороха в цьому епізоді...
показати весь коментар
20.06.2023 20:19 Відповісти
не звинувачюю Порошенка ні в коєму разі,
цей зелений циркомарафон 24х7 кому хочеш мізкі зламає в зелене. сподіваюсь це так секундна слабина - всі люди...
показати весь коментар
20.06.2023 20:28 Відповісти
Петре Олексійовичу, а коли про ленд-ліз піднімете питання ?
показати весь коментар
20.06.2023 20:28 Відповісти
та ми знаємо, ведано - Байден гад не дає ленд-ліз,
а Трамп - молодець, бо ***** любить.
набридло вже ваше руде скавчяння - міняйте платівку на Десантіса!
показати весь коментар
20.06.2023 20:39 Відповісти
К сожалению, с такими союзниками эту войну мы не выиграем.
показати весь коментар
20.06.2023 20:29 Відповісти
А вони ще не сюзники. Коли ми покінчимо з корупцією може і стануть !
показати весь коментар
20.06.2023 21:34 Відповісти
А когда мы покончим с коррупцией? У нас воруют поголовно, в той или иной степени.
показати весь коментар
20.06.2023 21:37 Відповісти
С такими зелеными засранцами..с такими фсбшниками , предающими х**лу военные тайны никто не выиграет войну..хоть Слонопотама пусть Штаты дадут - завтра дерьмак передаст его чертежи герасимолву
показати весь коментар
20.06.2023 22:15 Відповісти
Підорафії байдуже на статус України, їх не влаштовує сама Україна!
показати весь коментар
20.06.2023 20:39 Відповісти
З цього приводу притча: Приходить мати з дитиною до браміна і каже йому:
- Скажи моєму синові, щоб не їв цукор.
Брамін: - Прийди до мене через тиждень.
Пройшов тиждень і знов приходить матір до браміна і каже йому:
- Скажи моєму синові, щоб не їв солодощі.
Тоді брамін зробив настанову синові, щоб не їв цукор.
Матір до браміна:
- Чому ти минулого разу не сказав це синові?
Брамін:
- Минулого тижня я сам їв цукор. З людини не вимагай того, чого сам не дотримуєшся.
показати весь коментар
20.06.2023 20:48 Відповісти
Та не в Путіним справа , хочь ви Порошенко не включайте дурня.
Вже чорним по білому кажуть: позбавтесь корупції. Ну не може мафіозне угруповання входити до НАТО. Ну не може і все. Що тут не зрозуміло.
показати весь коментар
20.06.2023 20:58 Відповісти
венгрия ж входит. И ничего
показати весь коментар
20.06.2023 22:50 Відповісти
"НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко"

Ясно, боїться, а точніше не хоче воювати за Україну. Ті, хто хоче воювати, давно приїхали і воюють.
показати весь коментар
20.06.2023 21:00 Відповісти
При всій повазі до Пороха, тут він не правий. НАТО ніколи не боявся пуйла. Він боявся, що прийме до себе ще одну Угорщину, яку доведеться захищати!
показати весь коментар
20.06.2023 21:07 Відповісти
Ну чому Порох зараз не президент?! Такого піз..еца чи пудов би не було!
показати весь коментар
20.06.2023 21:55 Відповісти
нато? яке нато?
в реальності і на діла нато не існує!
показати весь коментар
20.06.2023 22:03 Відповісти
Юрій Швець все розказав дуже ясно і зрозуміло ...
показати весь коментар
20.06.2023 22:21 Відповісти
швець - така собі не цікава ванга...
показати весь коментар
21.06.2023 09:17 Відповісти
думав, що в нас люди розумні, а не такі барани як ти(((
показати весь коментар
20.06.2023 23:03 Відповісти
Петро красавчик.
показати весь коментар
20.06.2023 22:44 Відповісти
И хватит трындеть про коррупцию уже тошнит.
показати весь коментар
20.06.2023 22:46 Відповісти
ту 75% хомячков искренне верит, что не берут из-за этого
показати весь коментар
20.06.2023 22:52 Відповісти
На форуме полным полно наивных оленей.
показати весь коментар
20.06.2023 23:02 Відповісти
Mi vsje hotjim pobedi Ukraini, odnako v NATO mi vsje znajem, chto Ukraina - samaja koorumpirovannaja strana v €urope (geograficheskoij). Poetomu vkljuchitj takoje slaboje zveno v nashu sistjemu bezopasnostji bilo bi poka oprometchivo. Navedjitje u sebja porjadok v svojom dome. Inache bojusj chto Ukraina prosrjot svoju njezavisimostj i gosudarstvennostj tak-zhe, kak v nachalje 20-veka.
показати весь коментар
20.06.2023 23:34 Відповісти
Коли вже цей популіст замовить?? Ну спеціально ж підхоплює те,що найбільш цікаво людям і підігріває. Заробляючи собі політичні бали 🤬 Не будемо ми в НАТО,не будемо! Жодний німець чи француз не піде вмирати за українця. Бо вмирати то страшно. Але ж озброять нас "до зубів", зроблять краще за Ізраїль. І,можливий,новий військовий союз (Не НАТО).
показати весь коментар
21.06.2023 00:17 Відповісти
Альянсу не нужно еще одно мафиозное государство. они и так сыты по горло Орбаном.
показати весь коментар
21.06.2023 07:39 Відповісти
Президент України Петро Порошенко, 15.02.2019: ""
показати весь коментар
22.06.2023 15:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 