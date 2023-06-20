Нерішучість Альянсу щодо запрошення України означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко
Петро Порошенко під час виступу на ювілейному Саміті Міжнародного демократичного союзу в Лондоні закликав західних партнерів запросити Україну в НАТО. За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"За кілька тижнів у нас відбудеться Вільнюський саміт. Деякі високопосадовці з країн-членів НАТО сказали, що добре, ми готові підтвердити рішення Бухарестського саміту. Не робіть цього! Через Бухарестський саміт ми маємо атаку Росії. Що згадується з Бухарестського саміту? "Двері НАТО відкриті для України". Ну то давайте, якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впустите нас – це означає, що двері закриті", – заявив Порошенко.
"Це несправедливо для України. Ми не вимагаємо такого ж плану повного членства, як Швеція та Фінляндія. Нам потрібне лише одне слово – "запрошення". Після війни, після нашої перемоги, після всього – але запрошення зараз. Інакше це демонстрація того, що ви боїтеся Путіна і Путін має право вето на членство України в НАТО", – наголосив лідер "ЄС".
"Ми ніколи цього не приймемо. Це питання країн НАТО і України. Інакше ми повернемося до комуністичної епохи", – застеріг Порошенко.
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чи щє шашликі треба йому засмажити?
На Свінарчуках тільки 100 танкових прицилів по завищених цінах.
Зараз стільки Зе-слуги крадуть В ДЕНЬ!
Стільки, скільки зараз краде Зеленський та його слуги не крав ні хто за всі 30 років!
То вони однакові?
Зебіли (як і зеля!) завжди читають тільки пршу частину!
Чому? Не вистачає клепки,чи в лом все читати?
а снесуни кудись пропали...
До речі, паралельно Порошенка доповнює https://www.ponomaroleg.com/kak-ze-vlast-ne-puskaet-ukrainu-v-es/ Олег Пономарь з США на тему вступу України в Євросоюз, такими словами :
"...В СМИ не пишут четко и конкретно, то давайте разберем ЧТО у нас с этими пунктами (условиями вступления в ЕС).
Начнем издалека. 17 Июня 2022 года Еврокомиссия подтвердила, что Украина заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС. Но это кандидатство - авансом. Еврокомиссия выдвинула 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС.
Если быть совсем точным, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил как условие того, что статус кандидата сохранится. Это:
1.Реформа Конституционного суда
2.Продолжение судебной реформы
3.Антикоррупция
4.Борьба с отмыванием средств
5.Воплощение антиолигархического закона
6.Согласование аудиовизуального законодательства с европейским
7.Изменение законодательства о нацменьшинствах.
На сегодня (за год!) Украина (по мнению ЕС) выполнила только два условия из семи - по реформированию судебной системы (№2) и законе о СМИ (№6). Но вот, например, Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вчера заявил, что Украина вышла на финишную прямую касательно своего будущего членства в Евросоюзе. Это говорит человек, от которого во многом зависит прохождение необходимых законов в Раде.
Подождем осени когда Рада вернется с летних каникул".
Що цікаво, така же ЖОПА з виконанням умов вступу України в НАТО...
Почти Левитан нашего времени!
Порошенко сьогодні зі свєю командою ,
дуже сильно допомагає нашій арміі та майже кожного дня везе щось
на фронт ,
тому зелена шобла від цього на лайно сходить т😡
Самостійно українське МО закупає мотлох,навіть після гучних візитів зе,але попередньо НЕ побував Порох!
Совпаденіє? Чи такий регулярний,на протязі року,збіг?
Яке насиля вам більш до вподоби,щоб "як у Європі"?!
а от воювати власноруч не хочуть
"Зеленський - ти домовлявся з путіним в омані, ми все про це знаємо"
"Зеленський - ти засуджуєш українських патріотів і ми все про це знаємо"
"Зеленський - твої єрмак та дємчєнко російські шпигуни і ми все про це знаємо"
"Ми приймемо Україну в НАТО коли ти заберешся звідта геть"
Для чого всі ці позалаштункові плітки та шопот ?
А для того що не хочуть Україну не ізза Зеленського, а ізза малодушності
путіну не Україна потрібна, а вєлікая російськая імпєрія, це значить що русская агресія не припиниться в Україні, а повзтиме ширше.
в БРІКС вступають ключові країни Азії (китай, індія, Туреччина, ОАЄ, Саудівська Аравія), Латинської Америки (Бразилія, Аргентина) та Африки (ПАР, Алжир) - і на цьому придумана західними жрецями макроекономіки глобалізація та G7 кануть в Лету
Дойче Велле згадує ще Мексику та Нігерію, теж не самі останні країни на Землі
https://www.dw.com/en/a-new-world-order-brics-nations-offer-alternative-to-west/a-65124269
вікіпедія знає більше ніж твоя тупа макітра : можеш те ж саме англійською прочитати
https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS#:~:text=BRICS%2C%20originally%20named%20BRIC%20(Brazil,letter%20S%20for%20South%20Africa .
і Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
+ недарма ж стільки мільйонів сімейка big guy отримала.
А піпл розпинається і шукає причини.
Ты ж типа - оппозиция! А тут подаешь голос против НАТО вместе с зеленой бандой..
Тебе умному опытному дипломату типа "не понятно" что не НАТО виноват, а бенекоррупция в стране, неправедный суд, политзаключённые, нарушения Закона в выведенные в норму и далее по пунктам ?
НАТО "боится" принять маленького бенчика путинчика , который зеля. НАТО и Орбана заглаза хватает.Просто стыдно тебе это объяснять.
Ай=яай... Что за игры, Пётр Алексеевич?
Подотчётные выборщикам политики будут придерживаться Законов и Уставов. Иначе их прокатят на первых же выборах и они перестанут быть политиками...
И спрашивается : должны ли они рисковать карьерой и профессиональной деятельностью из-за того, что в какой-то провинциальной стране никак не преодолевается коррупция . Для них это сигнал: страна не является демократической . Значит её приём в НАТО и ЕС отпадает согласно Уставам.
Да и вправду сказать: ну чья проблема урезонить ворюг в стране? Лесото ? Или Новой Зеландии? В стране есть своя власть. Согласно Конституции - это не выборные п0цы, а НАРОД . И если народу пох эти тараканы - почему это должно пАрить иностранцев? Да ещё подставлять их под риск... Так завтра и аятолла иранский попросится в НАТО...и Кым Чен Ын... И скажут: А чего зеле можно, а нам нельзя ? Отношусь к Пете как к реальной альтеррнативе этому бардаку . Но тут реально - штанга
не обурюватися треба, а безумовно треба їхати на самміт і переконувати,
що Україна в НАТО, це прикритий східний фланг альянсу армією яка вже 100 разів довела, що вміє і знає як ховати маскалоту.
розмовляти з кожним натівцем окремо і усіма разом і доводити, доводити, доводити.
якщо ти Гетьман звичайно, а не 3йо сортний пересічний клован...
Але ту штангу зелені не в тому місці встановили. Щось там будували, будували, і штангу залишили... Не така вже й велика провина Пороха в цьому епізоді...
цей зелений циркомарафон 24х7 кому хочеш мізкі зламає в зелене. сподіваюсь це так секундна слабина - всі люди...
а Трамп - молодець, бо ***** любить.
набридло вже ваше руде скавчяння - міняйте платівку на Десантіса!
- Скажи моєму синові, щоб не їв цукор.
Брамін: - Прийди до мене через тиждень.
Пройшов тиждень і знов приходить матір до браміна і каже йому:
- Скажи моєму синові, щоб не їв солодощі.
Тоді брамін зробив настанову синові, щоб не їв цукор.
Матір до браміна:
- Чому ти минулого разу не сказав це синові?
Брамін:
- Минулого тижня я сам їв цукор. З людини не вимагай того, чого сам не дотримуєшся.
Вже чорним по білому кажуть: позбавтесь корупції. Ну не може мафіозне угруповання входити до НАТО. Ну не може і все. Що тут не зрозуміло.
Ясно, боїться, а точніше не хоче воювати за Україну. Ті, хто хоче воювати, давно приїхали і воюють.
в реальності і на діла нато не існує!