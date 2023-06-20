Нерішучість Альянсу щодо запрошення України означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко

Петро Порошенко під час виступу на ювілейному Саміті Міжнародного демократичного союзу в Лондоні закликав західних партнерів запросити Україну в НАТО. За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За кілька тижнів у нас відбудеться Вільнюський саміт. Деякі високопосадовці з країн-членів НАТО сказали, що добре, ми готові підтвердити рішення Бухарестського саміту. Не робіть цього! Через Бухарестський саміт ми маємо атаку Росії. Що згадується з Бухарестського саміту? "Двері НАТО відкриті для України". Ну то давайте, якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впустите нас – це означає, що двері закриті", – заявив Порошенко.

"Це несправедливо для України. Ми не вимагаємо такого ж плану повного членства, як Швеція та Фінляндія. Нам потрібне лише одне слово – "запрошення". Після війни, після нашої перемоги, після всього – але запрошення зараз. Інакше це демонстрація того, що ви боїтеся Путіна і Путін має право вето на членство України в НАТО", – наголосив лідер "ЄС".

"Ми ніколи цього не приймемо. Це питання країн НАТО і України. Інакше ми повернемося до комуністичної епохи", – застеріг Порошенко.

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