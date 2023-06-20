Росіяни відбирають паспорти українців та грабують будинки на затоплених окупованих територіях Херсонщини, - ОК "Південь"

Росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, росіяни удають, що допомагають евакуювати людей з підтоплених територій. Однак насправді крадуть майно з будинків у вказаних населених пунктах.

Партизанам вдалось зафіксувати мінімум 20 випадків, коли окупанти проводили "огляд" затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності. Окрім цього вони забирають українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.

"Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами", - сказано у повідомленні.

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