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Росіяни відбирають паспорти українців та грабують будинки на затоплених окупованих територіях Херсонщини, - ОК "Південь"

херсонщина,підтоплення,затоплення

Росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, росіяни удають, що допомагають евакуювати людей з підтоплених територій. Однак насправді крадуть майно з будинків у вказаних населених пунктах.

Партизанам вдалось зафіксувати мінімум 20 випадків, коли окупанти проводили "огляд" затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності. Окрім цього вони забирають українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.

"Це робиться для того, щоб чинити психологічний тиск на місцевих жителів та змусити їх звертатись за російськими паспортами", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти відбирають "гуманітарку", призначену для мешканців затоплених Олешок, - Генштаб

Автор: 

пограбування (576) паспорт (1156) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+5
вода вже відходить, розкриваючи небаченні кацапами матеріальні цінності (наприклад унітази).
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20.06.2023 19:04
+4
Ті ідійоти Бучі крали навіть будки собачі з мисками .
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20.06.2023 19:06
+2
Що там грабувати коли будинки затоплені по стріху?
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20.06.2023 18:58
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Що там грабувати коли будинки затоплені по стріху?
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20.06.2023 18:58 Відповісти
вода вже відходить, розкриваючи небаченні кацапами матеріальні цінності (наприклад унітази).
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20.06.2023 19:04 Відповісти
Ті ідійоти Бучі крали навіть будки собачі з мисками .
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20.06.2023 19:06 Відповісти
Шантрапа, мем.
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20.06.2023 20:52 Відповісти
Друзі, хто має ще зв'язки з запоребриком, спілкуючись в інеті чи телефоном, закликаю вас до акції. Треба писати-писати де можа, казати всім, що тих, хто служить на пускових установках ракет та техніці масового враження будуть всі засуджені до кінця життя за злочини проти людяності.
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20.06.2023 19:11 Відповісти
Судячи з року народження ти ніби вже і пожив трішки , але життя нічому , бачу , не навчило , досі віриш у гуманізм кацапні , чи просто сам кацап ?
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20.06.2023 19:33 Відповісти
А потім з цими паспортами бидло приїжджає в Європу, як біженці. Так само вони робили у часи сталінських репресій.Внаслідок цього в Німеччину приїхало вже біля мільйона пізніх емігрантів.Крадуть документи, вбивають людей і пруться в цивілізований світ
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20.06.2023 19:33 Відповісти
Для цього їм красти нічого не потрібно було , працівники паспортних столів наліво -направо ті паспорти і так кому не попаде видавали , кацапня у себе у соцмережах навіть рекламу поширювала свого часу .
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20.06.2023 19:36 Відповісти
Честно кажучи, існує "цікава" невидима закономірність(будемо називати це кармою).Усі території півдня, східного півдня та сходу у свій час майоріли гаслами "Янукович -президент"так чи інакше.Хоча існують на цих територіях люди,дійсно ніби випадково опинились там, їх шкода. І сьогодення їхнього існування(невипадкових) у мене насправді не викликає справжнього співчуття. Обмежусь універсальною фразою ********** божих, "Богу так угодно". От і все.😎
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20.06.2023 19:46 Відповісти
 
 