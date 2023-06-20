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Новини
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Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Наразі Краматорськ знаходиться в кількох десятках кілометрів від лінії фронту, проте у місті вирує життя. З початку вторгнення медики надають допомогу цивільним та військовим. Медичним установам активно допомагають представники влади та благодійні організації.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав Дитячому територіальному медичну об’єднанню сучасну машину швидкої допомоги, 5 кисневих концентраторів, інвалідне крісло, ходунки, милиці та медикаменти.

Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 01

Краматорська міська лікарня №2 отримала 32 одиниці сучасних багатофункціональних медичних ліжок. Вони мають забезпечити потреби медичного закладу, оскільки незабаром планується запуск роботи урологічного відділення. Також краматорським медикам передали 18 піддонів вантажу, де були захисні окуляри, халати, маски, перчатки, комбінезони, дезінфікуючі засоби.

Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 02
Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 03
Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 04

"Передали гуманітарну допомогу в рамках нашої співпраці з Краматорською військовою адміністрацією. З цієї нагоди зустрівся з керівництвом міста та обговорили подальші напрямки співробітництва. Робимо усе, аби герої-медики успішно допомагали людям. Медичні заклади Донеччини мають бути забезпечені всім необхідним. Адже там рятують життя і цивільних, і військових українців", - повідомив засновник Фонду Едуард Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.

Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 05
Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу 06

Це не перша ініціатива благодійників щодо допомоги медикам Донеччини. Навесні цього року Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав медичним установам Краматорська великий вантаж різноманітних антисептичних засобів та медичного обладнання, медикаментів та речей для потреб пацієнтів. Допомога лікарням надається і у вигляді будівельних матеріалів. Зокрема Міська лікарня №2 Краматорська отримала необхідні засоби для ремонту покрівлі харчоблоку. Благодійники підтримують цивільних та військових. Громадяни отримують будівельні матеріали для відновлення пошкодженого окупантами житла. А у квітні 2023 року Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав власним коштом військовим підрозділам Донеччини 20 пікапів. Для 14 машин було придбано станини на кулемети.

Автор: 

Краматорськ (662) гуманітарна допомога (995) Мкртчан Едуард (6)


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Топ коментарі
+2
Дякуєму,добра людина!
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20.06.2023 22:13
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Місце народження

Армавір, Краснодарський край (Росія)
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20.06.2023 20:21 Відповісти
І що ти хочеш цим сказати? Хтось може обирати місце народження?
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20.06.2023 23:55 Відповісти
я хочу сказати, що повнолітня людина з Росії повністю сформована в Росії російською пропагандою, тим більше, якщо вона дитина російського олігарха
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21.06.2023 00:01 Відповісти
ця "повнолітня людина з росії" наразі перебуває на передовій. З нашого боку, якщо тобі це невідомо. І ще витрачає гроші на підтримку цивільних. А ти з-під Бахмута цоркаєш коменти?
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21.06.2023 00:43 Відповісти
Ага. І прізвище Мкртчан одразу видає "сина російського олігарха"
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21.06.2023 09:18 Відповісти
Дякуєму,добра людина!
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20.06.2023 22:13 Відповісти
Дети - святое дело, мы вывозили, спасали их из зоны конфликта
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21.06.2023 00:03 Відповісти
Це той, що спонсорував ригоаналів?
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21.06.2023 00:24 Відповісти
he is armenian no matter where he was born he is armenian and thats all
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21.06.2023 03:05 Відповісти
 
 