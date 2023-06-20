Благодійний Фонд Мкртчана передав медзакладам Краматорська гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Наразі Краматорськ знаходиться в кількох десятках кілометрів від лінії фронту, проте у місті вирує життя. З початку вторгнення медики надають допомогу цивільним та військовим. Медичним установам активно допомагають представники влади та благодійні організації.

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав Дитячому територіальному медичну об’єднанню сучасну машину швидкої допомоги, 5 кисневих концентраторів, інвалідне крісло, ходунки, милиці та медикаменти.

Краматорська міська лікарня №2 отримала 32 одиниці сучасних багатофункціональних медичних ліжок. Вони мають забезпечити потреби медичного закладу, оскільки незабаром планується запуск роботи урологічного відділення. Також краматорським медикам передали 18 піддонів вантажу, де були захисні окуляри, халати, маски, перчатки, комбінезони, дезінфікуючі засоби.







"Передали гуманітарну допомогу в рамках нашої співпраці з Краматорською військовою адміністрацією. З цієї нагоди зустрівся з керівництвом міста та обговорили подальші напрямки співробітництва. Робимо усе, аби герої-медики успішно допомагали людям. Медичні заклади Донеччини мають бути забезпечені всім необхідним. Адже там рятують життя і цивільних, і військових українців", - повідомив засновник Фонду Едуард Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях на Донеччині.





Це не перша ініціатива благодійників щодо допомоги медикам Донеччини. Навесні цього року Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав медичним установам Краматорська великий вантаж різноманітних антисептичних засобів та медичного обладнання, медикаментів та речей для потреб пацієнтів. Допомога лікарням надається і у вигляді будівельних матеріалів. Зокрема Міська лікарня №2 Краматорська отримала необхідні засоби для ремонту покрівлі харчоблоку. Благодійники підтримують цивільних та військових. Громадяни отримують будівельні матеріали для відновлення пошкодженого окупантами житла. А у квітні 2023 року Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав власним коштом військовим підрозділам Донеччини 20 пікапів. Для 14 машин було придбано станини на кулемети.