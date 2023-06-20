Місцева влада Криворізького району закликає мешканців мати запас води на 3 дні

Мешканців Криворізького району закликають тримати мінімальний триденний запас води вдома. У трьох громадах водопостачання відсутнє повністю, в трьох - частково.

Про це написав у телеграм-каналі начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні кожна громада Криворізького району отримала гнучкі місткості для питної води, які нещодавно передали від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Також громадам доставлено вантажі з питною водою від Мукачівської районної військової адміністрації", - написав Ситниченко.

За його словами, місткості місткістю 24 кубометри мають допомогти громадам забезпечити місцевих мешканців питною водою. На сьогодні повністю відсутнє централізоване водопостачання у Грушівській, Вакулівській та Софіївській громадах, частково без води залишаються населені пункти у Зеленодольській, Апостолівській та Глеюватській громадах.

"Прошу кожного і кожну з вас обов'язково тримати мінімальний триденний запас води вдома", - закликав Ситниченко.

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Він запевнив, що влада продовжує шукати варіанти забезпечення громад питною та технічною водою.