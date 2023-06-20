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Місцева влада Криворізького району закликає мешканців мати запас води на 3 дні

вода

Мешканців Криворізького району закликають тримати мінімальний триденний запас води вдома. У трьох громадах водопостачання відсутнє повністю, в трьох - частково.

Про це написав у телеграм-каналі начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, передає Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні кожна громада Криворізького району отримала гнучкі місткості для питної води, які нещодавно передали від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Також громадам доставлено вантажі з питною водою від Мукачівської районної військової адміністрації", - написав Ситниченко.

За його словами, місткості місткістю 24 кубометри мають допомогти громадам забезпечити місцевих мешканців питною водою. На сьогодні повністю відсутнє централізоване водопостачання у Грушівській, Вакулівській та Софіївській громадах, частково без води залишаються населені пункти у Зеленодольській, Апостолівській та Глеюватській громадах.

"Прошу кожного і кожну з вас обов'язково тримати мінімальний триденний запас води вдома", - закликав Ситниченко.

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Він запевнив, що влада продовжує шукати варіанти забезпечення громад питною та технічною водою.

Кривий Ріг (1358) водопостачання (834)


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Топ коментарі
+7
Йому насрати на українців.
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20.06.2023 20:21
+4
треба спитати у людини яка весь час "годує" всіх відосиками
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20.06.2023 20:19
+4
Взагалі-то за три дні можна подовжити та перенести водозабори, та встановити додаткові насоси, якщо цим серйозно зайнятись.
Данілову, наприклад, замість як дії ЗСУ коментувати.

А то міста, громади та десятки садівничих господарств займаються проблемою своїми силами, хто як може
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20.06.2023 21:01
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звідки брати воду на запас якщо її немає?
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20.06.2023 20:06 Відповісти
Ти фото бачив???? Ось таким чином набираєш собі води!!!!!!!!!гоша!!!!!
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20.06.2023 20:19 Відповісти
треба спитати у людини яка весь час "годує" всіх відосиками
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20.06.2023 20:19 Відповісти
Йому насрати на українців.
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20.06.2023 20:21 Відповісти
Він ше прутнем на піаніно грати вміє...
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20.06.2023 23:40 Відповісти
Да уже давно это правило, только не на 3 дня, а намного дольше. Со времени блекаутов бочку на 200 литров старался держать заполненной. Сейчас огород поливается с неё, и тем более постоянно заливаем. Ну и в доме пару кастрюль и вёдер всегда полные
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20.06.2023 20:27 Відповісти
у Меня две бочки по 150 л стоят , буду использовать для стирки
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20.06.2023 20:58 Відповісти
Я сделал фильтр - лейка , слой марлии ,вата , марлия , активированный уголь , вкус воды ну очень приятный , за день накапывает 5 литров
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20.06.2023 20:46 Відповісти
уголь 10 таблеток 3-40 грн хватает на 2 дня
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20.06.2023 20:47 Відповісти
А не проще обычный фильтр типа кувшин с фильтрами с оионообменной смолой и углем?
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20.06.2023 21:03 Відповісти
не мешайте выживальщикам выживать
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20.06.2023 21:07 Відповісти
травись сам смолой
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20.06.2023 21:07 Відповісти
Почитай что такое ионообменная смола
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20.06.2023 21:09 Відповісти
знаю ,но для меня это дорого
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20.06.2023 21:15 Відповісти
Іонообмінна смола Dowex HCRS/S (катионит) 0.5 кг

195,00 грн
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20.06.2023 21:10 Відповісти
Так хватает надолго. И она многоразовая. Когда засоряется - можно промыть раствором обычной соли и использовать много раз
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20.06.2023 21:18 Відповісти
спи спокойно дорогой товарищ
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20.06.2023 21:22 Відповісти
Есть ещё мембранные фильтры. У меня был такой давно, когда с палатками любил ходить в походы. За ночь ведро чистой воды делал из фактически болотной воды. Вот эти действительно медленные, но там максимальная очистка, и их чистить (обмывать) постоянно нужно, по несколько раз на ведро, если источник уж очень грязный
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20.06.2023 21:32 Відповісти
Батьки преЗЕдента, як жителі Кривого Рогу повернулися в Україну і власним коштом (на зекономлені від прожиття за кордоном) організували доставку питної води в найритичніші місця району. Папа Саша ососбисто за кермом, мама Ріма - на розливі, Лєнка-скумбрія організовує аренду та заправку транспорту (зі свого благодійного фонду). САМ передав свою місячну зарплатню на забезпечення постраждалих претметами першої необхідності!

антіОруел з мене вийшов би не паганий, сподіваюсь...
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20.06.2023 20:51 Відповісти
пиши еще ,я буду плакать
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20.06.2023 20:54 Відповісти
Випередив. Я плакав, коли читав.
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20.06.2023 22:42 Відповісти
Взагалі-то за три дні можна подовжити та перенести водозабори, та встановити додаткові насоси, якщо цим серйозно зайнятись.
Данілову, наприклад, замість як дії ЗСУ коментувати.

А то міста, громади та десятки садівничих господарств займаються проблемою своїми силами, хто як може
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20.06.2023 21:01 Відповісти
Каховського моря не стало а Дніпро ж лишився -- чого не брати воду з Дніпра .
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20.06.2023 21:40 Відповісти
А бабло тоді як по кишеням розпихувати? Аткати, і єщьо раз аткати. У кожного підара-ригівського є скважина, є вода. На нарід їм насрати. І України не буде до тих пір, коли зедебіли не зрозуміють, що їх найобували, найобують і будуть найобувати.
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20.06.2023 22:47 Відповісти
 
 