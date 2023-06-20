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Російські окупанти облаштували пункти для фільтрації у Мангуші та Новоазовську - у наших громадян беруть відбитки пальців, - Генштаб

табори,фільтраційні,фільтрація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про створення росіянами нових фільтраційних пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців".

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Генштаб ЗС (6647) обшук (1974) Новоазовськ (21)


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цікаво як будуть голосувати після війни виживші мешканці Мангуша.
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20.06.2023 20:26 Відповісти
Ви хвалитесь чи жалієтесь?
Спочатку здали за день пів України, а тепер хлєбалами перед камерами трусять....
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20.06.2023 20:34 Відповісти
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20.06.2023 20:42 Відповісти
а відбитки мозоку щє ніяк не навчилися чорнилом на папер?
ті б правду відбили - ху є хто...
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20.06.2023 20:51 Відповісти
*папір звичайно
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20.06.2023 20:52 Відповісти
Сусід сьогодні каже: якщо не переможемо у цій війні,то погонять нас працювати у сибір...
Ці покидьки можуть тільки відбитки робити та катувати.
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20.06.2023 23:02 Відповісти
 
 