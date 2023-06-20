Російські окупанти облаштували пункти для фільтрації у Мангуші та Новоазовську - у наших громадян беруть відбитки пальців, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про створення росіянами нових фільтраційних пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації. Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області. Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців".
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Спочатку здали за день пів України, а тепер хлєбалами перед камерами трусять....
ті б правду відбили - ху є хто...
Ці покидьки можуть тільки відбитки робити та катувати.