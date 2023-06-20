США не проти, щоб третя сторона виконувала роль посередника під час переговорів України та Росії, - Кірбі

Сполучені Штати не проти ідеї посередництва у переговорах між Україною та Росією, але мирний процес, як такий, має засновуватися на українській формулі миру.

Про це заявив у вівторок на пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН, ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив він.

Він також заявив, що "війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН".

За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.

"Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься (Сполученими Штатами. – Ред.), лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру",- підкреслив представник Білого дому.

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А це, за його словами, означає, що в основі таких обговорень має бути відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, і вони мають починатися принаймні з обговорення пропозиції з 10 пунктів, запропонованих Зеленським.