США не проти, щоб третя сторона виконувала роль посередника під час переговорів України та Росії, - Кірбі
Сполучені Штати не проти ідеї посередництва у переговорах між Україною та Росією, але мирний процес, як такий, має засновуватися на українській формулі миру.
Про це заявив у вівторок на пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН, ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив він.
Він також заявив, що "війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН".
За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.
"Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься (Сполученими Штатами. – Ред.), лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру",- підкреслив представник Білого дому.
А це, за його словами, означає, що в основі таких обговорень має бути відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, і вони мають починатися принаймні з обговорення пропозиції з 10 пунктів, запропонованих Зеленським.
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треба мати своє! а не все просирати і потім заглядати в очі старшим дядькам((((
В Мінську була і "третя" і "четверта" сторони. Унеможливило це повномаштабне вторгнення? Звісно, що до цього "приклалася" і діюча влада України (в особі дєрьмака та його мавпочки-диктора), але все одно... Та й "зернові угоди" з Туреччиною в ролі "третьої сторони" теж щось "буксують"...
"Третя сторона" буде мати сенс лише тоді, коли вона буде сприяти та наглядати за розвалом РФ для унеможливлення заволодіння ЯЗ "третіми, четвертими та іншими сторонами"...
В решті випадків - "зернова угода" їм у приклад...
країною, президент якої - терорист? Це норм в міжнародному праві?
І це було б вірно!
Невже в цих правилах йшлося виключно про переговори, і ні слова про притягнення до відповідальності та покарання за воєнні злочини?
Знову у Фейсбуці починають вилазити юродиві - "Зачєм говоріть на українском, ми всє за Перемогу, какая разніца".
Головне повторювати "наративи" "про мир та мирні переговори", вбивати це людям в мізки. Ага, а потім об"явити про "мир", примусивши Україну до фактичної капітуляції перед рашою. А раша - ну, вона, типу, підпише якійсь папірчик, на зразок будапештського, яким підтерлися до того, і скаже, що, вона типу "виведе" - років за 10-20 (тобто ніколи) - і почне знову озброюватися. Щоби знову, скоро, напасти. Бо щось касапські ракети падали в Польщі, члені НАТО, вбивали тамтешніх громадян - і це взагалі нікого не 1бло.
Функции и полномочия
Согласно http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html Уставу , Совет Безопасности обладает следующими функциями и полномочиями:
поддерживать международный мир и безопасность, расследовать любой спор, выносить рекомендации… и т.д. и т.п.
предпринимать военные действия против агрессора;