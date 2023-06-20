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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США не проти, щоб третя сторона виконувала роль посередника під час переговорів України та Росії, - Кірбі

кірбі

Сполучені Штати не проти ідеї посередництва у переговорах між Україною та Росією, але мирний процес, як такий, має засновуватися на українській формулі миру.

Про це заявив у вівторок на пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН, ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів", - наголосив він.

Він також заявив, що "війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН".

За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.

"Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься (Сполученими Штатами. – Ред.), лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру",- підкреслив представник Білого дому.

Також читайте: Делегація країн Африки мала змогу побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто сам по собі війна, - Зеленський

А це, за його словами, означає, що в основі таких обговорень має бути відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, і вони мають починатися принаймні з обговорення пропозиції з 10 пунктів, запропонованих Зеленським.

Кірбі Джон (526) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+21
Кацапчику, то ваша країна рф ніхто.
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20.06.2023 21:13
+13
Так і що що в Україні?!
Шо мало ще совков кацапських залишилося?
Нажаль їх ще дох..
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20.06.2023 21:45
+10
Україна - один із засновників ООН.
вчи матчасть
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20.06.2023 21:17
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А колись війська Організації Об'єднаних Націй воювали в Кореї... А тепер ООН перетворилася у клуб високооплачуваних п..дунів, які випускають резолюції якими авторитарні держави витирають собі одне місце...
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20.06.2023 21:09 Відповісти
Ніякого відношення ти, кацапюра, до України не маєш. Бери чорний мішок по розміру, йди у тамбовський військомат і мерщій вдобрювати наш чернозем
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20.06.2023 22:37 Відповісти
Ну пан українофоб хоч одне слово написав українською - "брехло". Як кажуть, хоч так
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20.06.2023 23:13 Відповісти
Трішечки не так. Як той, хто народивсь у російськомовному місті, скажу, що твоя кацапня сюди лізе визволяти російськомовних. Звісно це привід, але я і приводу кацапам, як ти, давати не хочу
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20.06.2023 23:28 Відповісти
Пан шукає винуватих десь. Але сам і фігом не поворухнув, щоб висмикнути головний козир з рук кацапських окупантів - визволення російськомовних. Гидуєш українською? Звіздуй до Пітера кацапського, до своїх!!!
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20.06.2023 23:57 Відповісти
"Фобія" - це не "неприятие" "Фобія" - це "боязнь" майже на підсвідомому рівні Як боязнь висоти чи обмеженого простору От і у тебе теж "фобія" Тому що ти боїшся, що в "україномовному світі" ти будеш виглядіть жалюгідним невігласом! А твоя "вяликая русская культура" перетвориться на "захалустье макшанскае" Саме тому "рассеяне" завжди вимагали від оточуючих , у своїй присутності, "гаварить на абщепанятнам" (бо ніякої іншої мови, у силу своєї обмеженості, не знали і знать не хотіли!) Ви, з своїм "вяликим русским языком", звикли відчувать себе гегемонами і диктувать оточуючим вас народам правила існування Але світ змінився! Корабель під назвою "Рассийская империя" (хоча кілька разів і міняв свою назву) давно розбитий бурею І ви - замість пливти до твердої землі, судомно чіпляєтеся за його уламки, під назвою "русский мир"!
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21.06.2023 03:41 Відповісти
на жаль , багато в цьому правди...
треба мати своє! а не все просирати і потім заглядати в очі старшим дядькам((((
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20.06.2023 22:46 Відповісти
Тоді в РадБезі ООН не було СРСР - вони бойкотували засідання і не змогли накласти "вето". Зараз вони такої помилки не припустяться... На жаль...
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20.06.2023 21:17 Відповісти
До речі думаю, що США буде морозитися від цієї війни поки чергові авторитарні недоумки не влаштують їм черговий Перл Харбор...
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20.06.2023 21:11 Відповісти
А "третю сторону" очолить Меркель?
В Мінську була і "третя" і "четверта" сторони. Унеможливило це повномаштабне вторгнення? Звісно, що до цього "приклалася" і діюча влада України (в особі дєрьмака та його мавпочки-диктора), але все одно... Та й "зернові угоди" з Туреччиною в ролі "третьої сторони" теж щось "буксують"...
"Третя сторона" буде мати сенс лише тоді, коли вона буде сприяти та наглядати за розвалом РФ для унеможливлення заволодіння ЯЗ "третіми, четвертими та іншими сторонами"...
В решті випадків - "зернова угода" їм у приклад...
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20.06.2023 21:15 Відповісти
Меркель навіть самі німці не переварюють.
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20.06.2023 21:19 Відповісти
угу.. саме тому вона 15 років ними керувала...
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20.06.2023 22:47 Відповісти
Цікаво, вони з (уйлом будуть розмовляти, якого визнано воєнним злочинцем чи з рашкою, як недокраїною , президент якої - терорист? Це норм в міжнародному праві?
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20.06.2023 21:15 Відповісти
Интересно, кого Штаты посредником видят? Неужели ху#ло-папу, или мАдяров, или туристов из Африки со стеклянными бусами, которые настолько оглохли, что ракетный обстрел не услышали?
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20.06.2023 21:16 Відповісти
Куда на днях ездил Блинкен? Делайте выводы...
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20.06.2023 22:17 Відповісти
только не это...
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20.06.2023 22:44 Відповісти
Женя, ну ты же все понимаешь
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21.06.2023 12:19 Відповісти
Китай не посредник, он только может придержать свою бешеную собачку Ху#ла. И визит Блинкена был совсем не об этом, там Тайваню и чипам было уделено больше внимания, чем Украине.
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21.06.2023 07:58 Відповісти
Щось запахло Китаєм...
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20.06.2023 23:54 Відповісти
Я вважаю, що третьою стороною Штати бачать Штати. Бо вони не є одною з двох протиборчих сторін.
І це було б вірно!
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21.06.2023 08:47 Відповісти
А ''третя сторона'' ота яка б реально була б нейтральною хто буде? Марсіяни, чи якісь ''гомункули'' з Альфа-Центаври?
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20.06.2023 21:22 Відповісти
"За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни."

Невже в цих правилах йшлося виключно про переговори, і ні слова про притягнення до відповідальності та покарання за воєнні злочини?
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20.06.2023 21:36 Відповісти
ООН це зовсім непрібна структура. Імпотентна та саботажна
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20.06.2023 21:51 Відповісти
ООН превратилась в Организацию Озабоченных Наций
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21.06.2023 10:19 Відповісти
Епаный стыд....
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20.06.2023 22:00 Відповісти
странная риторика со стороны сша...Это кого они имеют в виду?
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20.06.2023 22:45 Відповісти
Ну а до кого Блінкен іздив? Хто може на ***** намордник натягнути? Хто бігав по Європі, вдаючи з себе миротворця?
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20.06.2023 23:55 Відповісти
Себя, я надеюсь.
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21.06.2023 08:48 Відповісти
Это похоже на очередной обсерон в стиле Салливана.
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20.06.2023 22:55 Відповісти
У зеленського формула проста - "Договорімся посєрєдінє".
Знову у Фейсбуці починають вилазити юродиві - "Зачєм говоріть на українском, ми всє за Перемогу, какая разніца".
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20.06.2023 23:29 Відповісти
Ага, а "третьою стороною" буде Китай, що стоїть за спиною росії? Звичайно. І Штати, типу, "ні до чого". і "дід бідон" теж "ні до чого" - зі своїми провокативими заяви, що росія вдарить "ядеркою" по нам (замість сказати, що росії буде 3,14зда в разі самого натяку на "ядерку"). Ну він і не проти був "невеличкого наступу росії на Донеччині", та й гроші ані московські, ані китайські йому ніколи "не пахли".
Головне повторювати "наративи" "про мир та мирні переговори", вбивати це людям в мізки. Ага, а потім об"явити про "мир", примусивши Україну до фактичної капітуляції перед рашою. А раша - ну, вона, типу, підпише якійсь папірчик, на зразок будапештського, яким підтерлися до того, і скаже, що, вона типу "виведе" - років за 10-20 (тобто ніколи) - і почне знову озброюватися. Щоби знову, скоро, напасти. Бо щось касапські ракети падали в Польщі, члені НАТО, вбивали тамтешніх громадян - і це взагалі нікого не 1бло.
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20.06.2023 23:46 Відповісти
Дякувати тим мешканцям Штатів, які обирали президентом лівака. Дивіться тепер на його "успіхи" в міжнародній політиці. Сподіватись, що до наступних виборів Україна вистоїть і вони своє голосування не повторять.
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20.06.2023 23:58 Відповісти
обрали? чи "обрали"? а чи "порахували"? коли вкидали пачкі бюлетнів в урни на дільницях, що вже зачинилися? або проводили маніпуляції з серверами? Чи коли пускали на Капітолій провокаторів-ліваків-терористів і видавали це за "штурм трампістів"?
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21.06.2023 00:11 Відповісти
Це все так. Але вкрасти вони змогли кілька відсотків. Проголосуйте не за комуняку трохи більше людей - і карусєлі з пєчєньєм не помогли б.
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21.06.2023 14:55 Відповісти
Третя сторона давно виконує роль посередника в переговорах. Це ЗСУ.
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21.06.2023 09:09 Відповісти
https://www.un.org/securitycouncil/ru СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Функции и полномочия

Согласно http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html Уставу , Совет Безопасности обладает следующими функциями и полномочиями:

поддерживать международный мир и безопасность, расследовать любой спор, выносить рекомендации… и т.д. и т.п.

предпринимать военные действия против агрессора;
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21.06.2023 11:40 Відповісти
Уже третье СТРАННОЕ заявление от USA за неделю.
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21.06.2023 12:11 Відповісти
міністр оборони у паніці - це ж скіки можна яєць по 17 гривень закупити - банківска ячейка лопне, і не одна. А так зброя піде для ЗСУ.
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21.06.2023 12:50 Відповісти
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